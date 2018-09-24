Завтрак с Левом и просьбы о фото: Черчесов стал звездой за рубежом

После успеха сборной России на чемпионате мира по футболу главный тренер национальной команды Станислав Черчесов стал популярным не только у себя в стране, но и за рубежом.

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В эти дни в Лондоне проходит конгресс Международной федерации футбола (ФИФА). На мероприятии Черчесов рассказал журналистам о свалившейся на него популярности.

«Как вы сейчас могли видеть, многие просят о совместной фотографии. Я был уже на нескольких подобных мероприятиях, но до этого такого внимания не было. Это уже о чем-то говорит.

Общаясь с коллегами, все отмечают организацию турнира и то, что наша команда их немного позитивно удивила», — цитирует главного тренера сборной России ТАСС.

Также специалист отметил, что собеседники отмечают высокий уровень, на котором Россия смогла принять чемпионат мира.

«Все, с кем мы тут общаемся, подтверждают, что прошедший турнир по уровню организации, качеству футбола прошел на великолепном уровне. Хорошо, что по прошествии времени на таких мероприятиях мы опять можем пообщаться между собой: чиновники о своих темах, мы — о своих, на нашем тренерском языке», — добавил Черчесов.

Наставник главной команды страны обратил внимание на то, что чемпионат мира позволил стране не только получить современную футбольную инфраструктуру, но и повысить интерес к виду спорта у жителей.

«Вчера я участвовал в московской конференции, и там подтвердили, что благодаря чемпионату сейчас в футбольные секции записывается много детей.

Да и на матчи чемпионата страны приходит не по три тысячи зрителей, стадионы сейчас заполняются, премьер-лига в этом плане сделала шажок вперед. И не только премьер-лига, но в первой лиге, в Волгограде и в Нижнем Новгороде мы видим полные стадионы. Это не может не радовать», — добавил тренер.

Кроме того, Черчесов рассказал о проведенном времени с лучшим тренером мира по версии ФИФА в 2014 году, наставником национальной команды Германии Йоахимом Левом.

Специалисты обсуждали товарищеский матч немцев со сборной России, который пройдет 15 ноября в Лейпциге.

«Сегодня мы вместе завтракали, поговорили за чашечкой кофе. Думаю, что у нас еще будет время пообщаться.

А так, у них свои задачи, у нас — свои. Понятно, в Лиге наций они играют в группе А, но нам тоже хотелось бы туда попасть. Он отмечает, что это хороший турнир, поскольку не надо искать соперников для контрольных игр», — сказал Черчесов.

Также специалисты поговорили о завершившемся мундиале. Сборная России неожиданно для многих на турнире выступила лучше действующих чемпионов мира. Германия не смогла выйти даже в 1/8 финала, заняв последнее место в группе со Швецией, Южной Кореей и Мексикой.

«Обсудили, что было на чемпионате мира, какие выводы мы делаем по его итогам. И, надо сказать, у нас много общего»,

— заметил Черчесов.

На чемпионате мира — 2018 сборная России на групповом этапе обыграла национальные команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также потерпела поражение от Уругвая. Этого результата хватило, чтобы отечественный коллектив впервые в своей истории вышел в плей-офф мундиаля, где в 1/8 финала в серии пенальти обыграл национальную команду Испании, а в четвертьфинале хозяева турнира по все тем же 11-метровым ударам уступили Хорватии.

Благодаря этому успеху Черчесов вошел в число лучших тренеров мира по версии ФИФА в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года.

Вместе с наставником российской сборной в списке оказались: Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Вальверде («Барселона») и Зинедин Зидан («Реал»).

Однако в тройку лучших Черчесов все же не попал — в числе соискателей престижной награды оказались Далич, Дешам и Зидан.

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