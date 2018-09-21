Тело подводит: почему Медведеву низко оценили в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева официально открыла для себя новый сезон выступлением на турнире «Осенняя классика» в канадском Оквилле. Открыла она его и для местных любителей фигурного катания, которые в большом количестве пришли именно на ее выступление (россиянка появилась на льду 13-й, в третьей разминке), а затем освободили трибуны и позволили оставшимся спортсменкам докататься в камерной обстановке.

Единственная россиянка на канадском турнире стала хедлайнером этого соревнования — этим можно гордиться. Однако оценки Евгении неприятно поразили болельщиков.

Всего 70,98 балла в сумме при том, что спортсменка давно приучила к тому, что 80 в короткой программе для нее — это норма.

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Причин для такого результата здесь может быть несколько. Самая поверхностная: в Канаде судьи всегда ставят более низкие оценки по сравнению с Европой. Они действительно славятся своей строгостью даже по отношению к признанным чемпионам, и этот фактор мог сыграть какую-то роль (хотя, конечно, не основную).

Во-вторых, на баллы Медведевой повлияла новая система оценок, принятая Международным союзом конькобежцев (ИСУ) в августе этого года.

Напомним, теперь шкала уровня исполнения (Grade of Execution — GOE) варьируется от «-5» до «+5», в то время как раньше диапазон был от «-3» до «+3». Таким образом, цена ошибки существенно возросла, поскольку глубина «падения» баллов стала больше. Нетрудно догадаться, что в начале сезона Евгения пребывает не в самой лучшей форме и даже в короткой программе допустила несколько неточностей, за что строгие канадские судьи наставили минусов.

И, наконец, третья причина — и самая главная — Медведева пока не готова.

На контрольных прокатах сборной России фигуристка призналась, что до появления в Москве прокатала свою произвольную программу целиком лишь около десяти раз. Вряд ли с коротким выступлением, которое спортсменка продемонстрировала в Оквилле, ситуация обстоит намного лучше.

Почему же у россиянки было так мало практики? Евгения призналась, что этим летом потратила довольно много времени на восстановление своего здоровья, которое просто сдалось от перегрузок и подвело ее в важнейшем олимпийском сезоне (за пару месяцев до Пхенчхана у девушки обнаружилась трещина в кости стопы, так что пришлось даже носить гипс).

«Сейчас приедем в Канаду и займемся укреплением тела, — рассказывала Медведева после прокатов в Москве. — Все идет по плану — разве что прокат пошел не по плану (спортсменка допустила одно падение. — «Газета.Ru»). Это мы исправим, надеюсь, уже на «Осенней классике».

Что ж, в короткой программе в Оквилле падений действительно не было, но некоторые шероховатости имели место быть.

Самая очевидная произошла ошибка на двойном акселе — традиционно сложном для Евгении прыжке. Спортсменка допустила степ-аут — сразу после приземления оперлась на обе ноги, не сумев сделать красивый выезд на одной.

Стоит признать, что новый тренер россиянки Брайан Орсер существенно поработал над акселем, и теперь он получается довольно уверенным по высоте и смотрится гораздо лучше, чем раньше. Однако все это Медведева смогла продемонстрировать лишь на контрольных прокатах в хорошо знакомом Новогорске да на тренировках перед выступлением.

Когда пришла пора волнительного проката на официальном старте перед публикой, полезли старые ошибки — все-таки недавно освоенную технику нужно еще закрепить.

Кто-то из судей поставил минусы и на тройном лутце, который Медведева исполнила в начале программы — разглядели микроскопический недокрут.

Еще одной причиной не самых высоких баллов по меркам Евгении является недостаток так называемых «транзишнов» — переходов между обязательными элементами.

Да, фигуристка исполнила все обязательные для короткой программы вещи — два прыжка, один каскад, три вращения, дорожку шагов (к слову, внезапно третьего уровня вместо привычного четвертого). Но вот наполнение между этими элементами было довольно скудным. Сложных заходов, выездов и шагов — всей этой «промежуточной» технической красоты было гораздо меньше, чем обычно делает Медведева.

Скорее всего, программа будет усложняться по ходу сезона. А пока спортсменка еще не готова — надо закончить процесс восстановления и укрепить тело для больших физических нагрузок на льду.

Все-таки Евгении уже 18 лет: для современного фигурного катания с его 14-летними рекордсменками такой возраст уже кажется солидным.

Впрочем, зрители в Оквилле, перед которыми не стояла задача оценить заходы на прыжки и продолжительность вращения, явно остались довольны прокатом Медведевой. Артистизм и элегантность движений от нее никуда не делись, а в новой короткой программе под джазовую композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул все эти качества раскрылись у Евгении по-новому.

Новые хореографы россиянки Дэвид Уилсон и помогавшая ему Сара Безич сумели выразить в этой программе, как в юной девушке постепенно пробуждается женщина, которая чувствует и без всякого страха приветствует приближение первой серьезной любви.

В довольно откровенном для себя платье Евгения парила на льду, игриво поводя плечами и эмоционально вскидывая руки точно в такт музыке,

когда духовые инструменты неожиданно врывались в размеренный ритм песни (джаз — он такой). Она заигрывала — и даже не пыталась это скрывать.

После гораздо более классических программ, которые исполняла Медведева в группе Этери Тутберидзе, ее новое выступление (как и платье) слегка шокировало. Однако невозможно не восхититься смелостью перемен, на которые решилась россиянка.

Теперь ясно точно: потенциал Евгении позволяет катать абсолютно любые программы в любом стиле и одинаково доставлять удовольствие зрителю.

Короткую программу Оквилла россиянка выиграла, обогнав свою ближайшую преследовательницу американку Брэди Теннел всего на 1,72 балла.

Но это явно не потолок Медведевой. Ей нужно стремиться к большему — и она будет это делать.

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