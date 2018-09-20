Медведева открывает сезон в Канаде. LIVE

Курсы валют$ 66.31 (+0.013) 78.11 (+0.103)
Пенсионный советник
Москва: +12°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
19:55
Аякс АЕК Афины
3:0
закончен
19:55
Шахтёр Д Хоффенхайм
2:2
закончен
22:00
Бенфика Бавария
0:2
закончен
22:00
Манчестер Сити Лион
1:2
закончен
22:00
Реал Мадрид Рома
3:0
закончен
22:00
Виктория Пльзень ЦСКА
2:2
закончен
22:00
Янг Бойз Манчестер Юнайтед
0:3
закончен
22:00
Валенсия Ювентус
0:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
СибирьЗенит-2
0:1
закончен
17:00
ТюменьСочи
2:1
закончен
18:00
АрмавирФакел
4:1
закончен
18:00
Краснодар-2Спартак-2
0:3
закончен
18:30
ТамбовТомь
3:0
закончен
18:30
ШинникСКА-Хабаровск
1:1
закончен
19:00
МордовияАвангард К
1:4
закончен
19:00
Нижний НовгородХимки
1:1
закончен
19:30
ЧертановоЛуч
1:1
закончен
20:00
БалтикаРотор
1:1
закончен
Италия / Серия А
20:00
СампдорияФиорентина
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо Р
2:3 (Б)
закончен
12:30
АмурСлован
3:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарЦСКА
0:3
закончен
18:30
ЙокеритМеталлург Мг
5:3
закончен
19:30
СпартакТрактор
6:1
закончен
19:30
ХК СочиАвтомобилист
1:5
закончен
Лига Европы
19:55
Вильярреал Рейнджерс
2:2
закончен
19:55
Рапид В Спартак М
2:0
закончен
19:55
Севилья Стандард
5:1
закончен
19:55
Акхисар Беледиеспор Краснодар
0:1
закончен
19:55
Марсель Айнтрахт Ф
1:2
закончен
19:55
Лацио Аполлон Л
2:1
закончен
19:55
Динамо К Астана
2:2
закончен
19:55
Ренн Яблонец
2:1
закончен
19:55
Бешикташ Сарпсборг 08
3:1
закончен
19:55
Генк Мальмё
2:0
закончен
19:55
ПАОК Челси
0:1
закончен
19:55
Види БАТЭ
0:2
закончен
22:00
АЕК Ларнака Цюрих
0:1
закончен
22:00
Лудогорец Байер
2:3
закончен
22:00
РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург
2:3
закончен
22:00
Селтик Русенборг
1:0
закончен
22:00
Славия П Бордо
1:0
закончен
22:00
Копенгаген Зенит
1:1
закончен
22:00
Спартак Тр Андерлехт
1:0
закончен
22:00
Динамо З Фенербахче
4:1
закончен
22:00
Спортинг Карабах
2:0
закончен
22:00
Арсенал Ворскла
4:2
закончен
22:00
Дюделанж Милан
0:1
закончен
22:00
Олимпиакос Бетис
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвангард
1:3
закончен
19:00
ЛокомотивВитязь
4:3
закончен
19:00
СеверстальДинамо Мн
1:4
закончен
19:30
Динамо МСКА
0:4
закончен
Хроника /
10:00
Исполком WADA восстановил права РУСАДА
закончен
23:30
Медведева впервые выступает на турнире с новым тренером - онлайн
online
23:50
Пресс-конференция Хабиба и Конора перед боем за пояс UFC - онлайн
online
Германия / Бундеслига
21:30
ШтутгартФортуна
не начался
Италия / Серия А
21:30
СассуолоЭмполи
не начался
Франция / Лига 1
21:45
МонакоНим
не начался
Испания / Примера
22:00
УэскаРеал Сосьедад
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСлован
не начался
12:30
АмурЦСКА
не начался
18:30
ЙокеритАвтомобилист
не начался
19:00
НефтехимикАк Барс
не начался
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
не начался
19:30
ХК СочиТрактор
не начался
Медведева открывает сезон в Канаде. LIVE

Медведева впервые выступает на турнире с новым тренером - онлайн

Российская фигуристка Евгения Медведева стартует на официальных соревнованиях сезона-2018/19 на турнире Autumn Classic International — 2018, организуемом Канадской федерацией фигурного катания. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
00:48

Брукли Хан из Австралии начинает выступления.

00:41

Что ж, на этом первая часть соревнований завершена, на лед выходят представительницы второй разминки.

00:40

Не самую сложную программу подготовила Тамипо. Двойной тулуп - двойной флип - двойной тулуп. Но отметим красивую музыку и не менее красивый наряд. 30,61 балла получает новозеландская фигуристка.

00:35

Брук Тамипо из Новой Зеландии начинает свое выступление. И сразу же падает фигуристка, на первом же прыжке.

00:33

Так и есть — 33.66 балла.

00:32

Чистый двойной тулуп и неплохой тройной ритбергер показала Кван, но с прыжком что-то не задалось у нее. Уж очень низко прыгает казахстанская фигуристка, на высокий балл тут вряд ли стоит рассчитывать.

00:29

Представительница Казахстана Анастасия Кван вышла на лед. Сразу отметим довольно необычное платье у фигуристки.

00:28

51.26 — результат Брезиновой.

00:27

Чисто исполнила комбинацию тройной ритбергер и двойной тулуп, хорошо прыгнула тройной лутц, но приземление получилось не самым лучшим, хотя «на конёк» все-таки встала чешка.

00:22

Следующей на лед выходит чешская фигуристка Элиска Брезинова.

00:21

56.2 балла получает Крэйн.

00:20

Порадовали Крэйн неплохой техникой. Тройной риттбергер, двойной тулуп исполнила австралийка и еще пару двойных прыжков на хорошей скорости.

00:17

На очереди Кайлэни Крэйн из Австралии.

00:16

Красивое выступление продемонстрировала израильтянка. Чистый аксель и двойной лутц исполнила Шрайбер.

00:10

Завершилась разминка. Открывает короткую программу среди девушек Нетта Шрайбер из Израиля.

00:05

Итак, мы начинаем! Выходят на лед фигуристки на первую разминку.

00:00

Чуть более чем через месяц Медведевой вновь предстоит выступить в Канаде, но уже в рамках этапа Гран-при. Вместе с ней Россию в соревнованиях женского одиночного катания представят Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева. Также Медведва примет участие во французском этапе Гран-при, который пройдет с 23 по 25 ноября.

23:50

Участие Медведевой в Autumn Classic International неслучайно. На этом турнире традиционно выступают фигуристы, которые тренируются и занимаются в Канаде. Медведева, как известно, в мае покинула группу Этери Тутберидзе и теперь занимается у канадца Брайана Орсера в Торонто.

23:45

Пока что на ледовой арене в Оквилле проходят соревнования пар. Выступление девушек же начнется ориентировочно в 0.03 по московскому времени.

23:35

Единственной представительницей России на этих соревнованиях является Евгения Медведева, которая впервые выходит на официальный старт под руководством своего нового тренера Брайана Орсера.

23:30

Доброй ночи всем любителям фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы девушек на турнире Autumn Classic International — 2018, организуемом Канадской федерацией фигурного катания. Соревнования проходят в Оквилле.