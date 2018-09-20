Медведева открывает сезон в Канаде. LIVE

Чуть более чем через месяц Медведевой вновь предстоит выступить в Канаде, но уже в рамках этапа Гран-при. Вместе с ней Россию в соревнованиях женского одиночного катания представят Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева. Также Медведва примет участие во французском этапе Гран-при, который пройдет с 23 по 25 ноября.