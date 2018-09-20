Медведева открывает сезон в Канаде. LIVE

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Брукли Хан из Австралии начинает выступления.
Что ж, на этом первая часть соревнований завершена, на лед выходят представительницы второй разминки.
Не самую сложную программу подготовила Тамипо. Двойной тулуп - двойной флип - двойной тулуп. Но отметим красивую музыку и не менее красивый наряд. 30,61 балла получает новозеландская фигуристка.
Брук Тамипо из Новой Зеландии начинает свое выступление. И сразу же падает фигуристка, на первом же прыжке.
Так и есть — 33.66 балла.
Чистый двойной тулуп и неплохой тройной ритбергер показала Кван, но с прыжком что-то не задалось у нее. Уж очень низко прыгает казахстанская фигуристка, на высокий балл тут вряд ли стоит рассчитывать.
Представительница Казахстана Анастасия Кван вышла на лед. Сразу отметим довольно необычное платье у фигуристки.
51.26 — результат Брезиновой.
Чисто исполнила комбинацию тройной ритбергер и двойной тулуп, хорошо прыгнула тройной лутц, но приземление получилось не самым лучшим, хотя «на конёк» все-таки встала чешка.
Следующей на лед выходит чешская фигуристка Элиска Брезинова.
56.2 балла получает Крэйн.
Порадовали Крэйн неплохой техникой. Тройной риттбергер, двойной тулуп исполнила австралийка и еще пару двойных прыжков на хорошей скорости.
На очереди Кайлэни Крэйн из Австралии.
Красивое выступление продемонстрировала израильтянка. Чистый аксель и двойной лутц исполнила Шрайбер.
Завершилась разминка. Открывает короткую программу среди девушек Нетта Шрайбер из Израиля.
Итак, мы начинаем! Выходят на лед фигуристки на первую разминку.
Чуть более чем через месяц Медведевой вновь предстоит выступить в Канаде, но уже в рамках этапа Гран-при. Вместе с ней Россию в соревнованиях женского одиночного катания представят Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева. Также Медведва примет участие во французском этапе Гран-при, который пройдет с 23 по 25 ноября.
Участие Медведевой в Autumn Classic International неслучайно. На этом турнире традиционно выступают фигуристы, которые тренируются и занимаются в Канаде. Медведева, как известно, в мае покинула группу Этери Тутберидзе и теперь занимается у канадца Брайана Орсера в Торонто.
Пока что на ледовой арене в Оквилле проходят соревнования пар. Выступление девушек же начнется ориентировочно в 0.03 по московскому времени.
Единственной представительницей России на этих соревнованиях является Евгения Медведева, которая впервые выходит на официальный старт под руководством своего нового тренера Брайана Орсера.
Доброй ночи всем любителям фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы девушек на турнире Autumn Classic International — 2018, организуемом Канадской федерацией фигурного катания. Соревнования проходят в Оквилле.