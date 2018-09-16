«России разрешили допинг»: Зеппельт вскрыл переписку WADA

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию (сокращенно — CRC, от Compliance review committee) рекомендовал своему исполкому восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Это решение было сродни грому среди ясного неба для известного борца с допингом Хайо Зеппельта

– немецкого режиссера, который своими документальными фильмами о легкой атлетике в России спровоцировал многочисленные расследования в отношении отечественного спорта. Именно работы немца привели к тому, что своих прав была лишена Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), а вслед за ней — и РУСАДА, не уследившая за антидопинговыми нарушениями спортсменов.

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С тех пор прошло почти три года, и в WADA решили, что российское агентство провело достаточное масштабную работу над ошибками и готово приступить к полноценной работе. Однако Зеппельт так не считает.

«WADA предприняло необычный шаг, опубликовав перед заседанием исполкома обновленную рекомендацию комиссии по соответствию о том, что РУСАДА должно быть восстановлено. Но WADA не опубликовало письмо из России, которое изменило их мнение.

Что им приходится скрывать?» — писал в своем твиттере немец.

Ранее борец с допингом раздобыл и опубликовал в социальных сетях первоначальное письмо комитета WADA по соответствию, сопроводив его своими комментариями.

«Как и предполагалось: комитет по соответствию не рекомендовал снимать отстранение РУСАДА на грядущем заседании исполкома на Сейшельских островах.

Но ребята из Международного олимпийского комитета (МОК) очень стараются следовать пророссийской линии Томаса Баха (президент МОК. — «Газета.Ru»). Сможет ли WADA воспротивиться?» — вопрошал Зеппельт.

As already predicted: WADA Compliance review committee recommends not to lift @rusada suspension at crucial @WADA_ama Exco meeting in The Seychelles. But IOC guys try hard to follow Bach's pro Russia line. Will WADA be able to resist (document obtained by BBC)? Part 1 of 2 pic.twitter.com/6cGvXXi2ti — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 14 сентября 2018 г.

При этом режиссер не пояснил, какое отношение имеет МОК к судьбе РУСАДА, если решение о восстановлении должен принимать только исполком Всемирного антидопингового агентства. А выводы о том, что комитет WADA якобы окончательно не рекомендовал возвращать права российской организации, видимо, были сделаны на основе последних абзацев сообщения CRC:

«Комитет по соответствию ознакомился с письмом министра спорта России Павла Колобкова и пришел к выводу, что: 1) он не согласился признать доклад Самуэля Шмида, в котором говорится об участии некоторых сотрудников Министерства спорта в допинговой схеме, раскрытой Ричардом Маклареном, 2) он ничего не сказал о предоставлении доступа к пробам, хранящимся в Московской антидопинговой лаборатории».

Однако Зеппельт не упомянул о том, что в первой части письма CRC подробно описал уступки, на которые готов пойти в вопросе по восстановлению РУСАДА.

В частности, комитет по соответствию отметил, что уже не требует от России признавать выводы из доклада Макларена о наличии государственной допинг-системы (сойдет и признание того, что некоторые отдельные сотрудники Минспорта занимались махинациями) и готов подождать, пока Московская лаборатория предоставит доступ к своим пробам «на условиях, которые одобрят обе стороны». В этом случае вопрос с восстановлением будет закрыт.

Вскоре в твиттере немецкого разоблачителя появился и ответ Колобкова на эти предложения компромисса. Нетрудно догадаться, что Россия пошла навстречу зарубежным коллегам.

«Чтобы продвинуться в деле восстановления РУСАДА, я согласен принять два оставшихся условия дорожной карты, которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня, — писал министр.

— Российская Федерация полностью признает решение Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года, сделанное на основе доклада Шмида».

Напомним, в этот день МОК объявил, что сборная России сможет участвовать в Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом из-за антидопинговых нарушений в прошлом, лишний раз подтвержденных Шмидом. При этом никакой организованной системы поддержки допинга Шмид не обнаружил.

Также Колобков сообщил, что российская сторона предоставит WADA копию базы данных из Московской лаборатории с 2012 по 2015 год, а также позволит провести перепроверку подозрительных проб, но только после возвращения РУСАДА всех прав.

«Даже в этом сообщении министр вообще не упоминает доклад Макларена.

И опять — Россия НЕ хочет предоставлять доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории (они ставят условие — только после восстановления РУСАДА)»,

— писал Зеппельт.

Breaking. ARD doping editorial team: Letter from RUS sport minister to @wada_ama pres Reedie. At least in this letter McLarenReport not mentioned at all - and again RUS does NOT want to grant access to LIMS database NOW (condition set by RUS: only after reinstatement) 1/2 pic.twitter.com/mhi4mmPW8z — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 15 сентября 2018 г.

Судя по всему, немецкого журналиста больше всего поражает тот факт, что WADA отступилось от своих изначальных требований, и теперь России вовсе не обязательно признавать якобы существовавшую допинг-систему.

«МОК всегда старается предоставить России особые условия — даже государственную систему поддержки допинга», — писал Зеппельт в одном из последни постов.

Возмущен не только он один: например, олимпийская чемпионка Игр-2002 по лыжным гонкам в составе сборной Канады Бекки Скотт, которая входила в комитет WADA по соответствию, уволилась в знак протеста против возможного восстановления РУСАДА.

Во Всемирном агентстве по-философски отнеслись к этому недовольству и утечке переписки, опубликовав ответный пресс-релиз:

«Ничего нового в последнем опубликованном в прессе документе с перепиской WADA и Минспорта России нет. Предложения, сделанные в письме, основаны на прагматизме и являются тонкими интерпретациями дорожной карты, чтобы довести дело до конца и не допустить, чтобы прогресс РУСАДА за последние два года под наблюдением WADA был потерян.

Результат никогда не будет достигнут без подвижек с обеих сторон. Если рекомендация Комитета по соответствию будет одобрена исполкомом WADA, РУСАДА будет восстановлено в правах.

Но если условие о получении копии базы данных Московской лаборатории и исходных данных через независимого эксперта в строго установленные исполнительным комитетом сроки не будет выполнено, РУСАДА снова будет объявлено несоответствующим кодексу».

Чуть более эмоционально протесты Зеппельта оценили в Государственной думе.

«Зеппельт — режиссер, и если о нем будут забывать, он станет никому не интересен, весь его бизнес строится на каких-то слухах, которые поросли мхом, — цитирует «РИА Новости» члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева. — Он бизнесмен, кто ему платит, тому он оды и поет.

В данный момент возможное восстановление в правах РУСАДА — это удар по ним всем, ведь кричать будет не о чем. Для них это катастрофа, а для нас — закономерность».

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