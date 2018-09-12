Увидимся в суде: Устюгов бросает вызов Родченкову

Олимпийские чемпионы по биатлону Евгений Устюгов и Светлана Слепцова имеют шанс на позитивный исход в деле об употреблении допинга. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков, также подчеркнувший, что юристы изучили предъявленные биатлонистам обвинения и высоко оценивают вероятность успешно оспорить их в суде.

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«Я надеюсь на скорое разрешение ситуации. Выдвинутые в адрес наших спортсменов перед конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) обвинения уже изучены.

Потенциал для оспаривания в Спортивном арбитражном суде (CAS), по словам юристов, достаточно высокий.

Дальше все зависит от решения самих спортсменов. Знаю, что в федерации сейчас с ними этот вопрос обсуждают. В течение 10-15 дней ответ будет сформулирован, после чего все будет переведено в правовое русло», — приводит слова чиновника RT.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поддержал мнение министра.

«Мы уже несколько раз проговаривали эту ситуацию, думаю, что шансы действительно хорошие, потому что полноценных доказательств у них нет.

Все обвинения строятся на выводах Григория Родченкова и докладах Ричарда Макларена, наши аргументы в защиту спортсменов будут строиться на том, что у IBU нет никаких фактов.

Когда есть вскрытая проба А, вскрытая проба B, то обвинение можно считать юридически обоснованным. В этой ситуации ничего подобного нет», — приводит слова функционера «СЭ».

Напомним, IBU обвинил спортсменов в использовании запрещенных веществ в период с 2012-го по 2014-й год. Помимо Устюгова и Слепцовой, в список подозреваемых входят менее известные Александр Печенкин и Александр Чернышов, которые не имели успехов на взрослом уровне.

Уже завтра, 13 сентября, истекает период ожидания, который был предоставлен биатлонистам на раздумья: они должны окончательно решить, признавать вину или начинать судебную тяжбу.

Очевидно, что при поддержке Минспорта и СБР атлеты выберут второй вариант.

Устюгов уже назвал претензии к нему «смешными» и пообещал бороться за свое имя.

«Да, я получил на электронную почту уведомление от IBU, что в отношении меня начато расследование и что обязан ответить в течение 14 дней.

Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова.

Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учетом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться.

У IBU всегда было достаточно здравого смысла, чтобы проверять данные, на которых основываются обвинения. Очень рассчитываю, что и новый состав IBU не отступит от принципов справедливости», — цитирует спортсмена «РИА Новости».

Также Устюгов признался, что был готов вообще отказаться от дискуссий с IBU, поскольку «с этой историей все понятно», однако все же решил бороться за свою репутацию из-за золотых медалей эстафеты в Сочи.

Если Евгения признают виновным в употреблении допинга, то наград лишатся и три его партнера — Антон Шипулин, Александр Волков и Дмитрий Малышко.

«На них плюнуть не имею права. Буду защищаться. Если потребуется, во всех возможных судах», — пообещал Устюгов.

У Слепцовой похожая ситуация. Она является олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в эстафете и в случае признания своей вины может подвести Ольгу Зайцеву, Анну Богалий-Титовец и Ольгу Медведцеву.

«15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые! Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны!

Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях господина Родченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно, и, если честно, уже даже гнева нет.

Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой. У них тогда были шансы исполнить мечту жизни. Теперь вот вспомнили про нас… Но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность. Если понадобится, в любых судах», — заверила Слепцова в своем инстаграме.

В скором времени спортсмены должны предоставить в IBU свои объяснения по предъявленным обвинениям. На официальном сайте Международного союза биатлонистов утверждается, что, «если атлеты не примут факт нарушений, их дела будут переданы на рассмотрение в антидопинговую панель IBU».

Судя по всему, дело идет именно к этому. А потом — суд.

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