«Твоей карьере конец»: как Тутберидзе рассталась с Медведевой

На контрольных прокатах сборной России, где фигуристы впервые продемонстрировали свои произвольные программы на сезон-2018/19, Евгения Медведева наконец оказалась в непосредственной близости от своего бывшего тренера Этери Тутберидзе, но так и не подошла к ней — по крайней мере, на публике.

Спортсменка готовилась к прокату в одиночестве — в отдельной разминочной зоне, в то время как ее экс-наставница находилась возле другого выхода на лед, откуда появлялись все остальные фигуристы.

Причины столь прохладных отношений между самым известным тандемом российского фигурного катания до сих пор удивляют фанатов. После 11 лет совместной работы пережить разрыв, безусловно, сложно, однако они расстались так, словно между ними произошла крупная ссора. При этом Тутберидзе еще в мае продемонстрировала Первому каналу свой монолог в сообщениях Евгении, на которые та не отвечала.

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Видимости конфликта не было — казалось, что спортсменка просто приняла решение уйти к другому тренеру и побоялась лично сообщить об этом Этери, не зная, как та отреагирует на это известие.

Однако неожиданно появились новые подробности этого разрыва, которые, возможно, могут пролить свет на произошедшее.

Канадский тренер Дуглас Хау, который приходится близким другом Орсеру, давал с ним совместные мастер-классы в Нью-Йорке и даже помогал ему в работе с некоторыми учениками, в интервью Youtube-каналу The Skating Lesson поделился довольно провокационной информацией.

На вопрос журналиста «Правда ли, что Тутберидзе сказала: Медведевой пора рожать детей после Олимпиады-2018?» Хау неожиданно ответил утвердительно.

«Да, тренер сказала Евгении, что она уже больше ничего не добьется. Так мне рассказывал сам Орсер», — заявил Дуглас.

Если эта информация верна, то становится ясно, почему спортсменка не отвечала на сообщения наставницы. Однако в таком случае возникает вопрос: как они вместе посещали огромное количество праздничных церемоний после Олимпиады? Что ж, возможно, роковые слова были произнесены позднее.

В своем интервью Хау рассказал и о том, как теперь Медведева чувствует себя в Канаде.

«На занятиях царит атмосфера любви. Евгения и Брайан очень хорошо ладят друг с другом.

Я наблюдал за одной часовой тренировкой, стоя прямо возле бортика, и видел, как они связаны друг с другом. Эти очень дружественные отношения. Брайан активно поддерживает ученицу.

Я видел это по их языку жестов, даже не нужно было слышать никаких слов. Они окружали друг друга позитивом и заботой».

В ходе разговора также упоминались слова хореографа Сандры Безич, которая помогла поставить Медведевой короткую программу на сезон-2018/19.

«Сандра сказала, что Женя уже не беспокоится о прошлом. Сейчас она гораздо счастливее и, кажется, уже «излечивается» от непростого периода в России», — заявил один из журналистов.

«Да, это так. Брайан мне рассказывал, что, даже когда Евгения выбирала музыку, она начала плакать. Он забеспокоился, в чем проблема. Оказалось, Медведева никогда раньше не выбирала композиции сама.

Ей просто говорили: «Это твоя музыка. Вот и все». И в первый тренировочный день, когда они занимались втроем в компании тренера Трейси Уилсон, в конце Брайан поинтересовался у Евгении ее впечатлениями. После этого вопроса она тоже начала плакать.

Орсер захотел узнать, что же они не сделали не так, на что Медведева ответила: «Ничего, просто это была лучшая тренировка в моей жизни».

Она просто не могла осознать, как это Орсер и Трейси работают на таком позитиве».

Также Хау оценил короткую программу фигуристки, которую та исполняет под джазовую композицию Orange Colored Sky:

«Я согласен с тем, что короткое выступление выглядит у Медведевой более впечатляющим, чем произвольное. Это программа полна сексуальности.

Знаете, иногда она там так игриво располагает руки над головой. Думаю, это влияние Сандры (Безич. — «Газета.Ru»). Она ведь ставит программы уже с 1978 года, так что я узнаю ее стиль».

Не обошел Хау стороной и технику Евгении, в частности, прокомментировав исполнение в короткой программе тройного лутца – сложного для спортсменки прыжка.

«Это еще не полноценный лутц, несмотря на серьезные улучшения. Но, если попытаться думать, как Брайан, то я считаю, что он специально строит работу так, чтобы Евгения пробовала больше исполнять то, чего раньше не делала», — заметил специалист.

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