«Он легко заиграет в России»: британцы в шоке от Терри

Переход Джона Терри в московский «Спартак» – безусловно, главное событие российское заявочной кампании наравне с подписанием «Зенитом» итальянца Клаудио Маркизио. Даже тот факт, что английскому защитнику исполнится в этом году 38 лет, а прошлый сезон он провел в Чемпионшипе, из которого не смог вместе с «Астон Виллой» вернуться в Английскую премьер-лигу, не делает его приход в «Спартак» менее значимым событием.

Реклама

Несмотря на то что официально сделка еще не подтверждена, о переезде защитника в Москву пишут как о свершившемся факте. На Туманном Альбионе переход Терри клуб Российской премьер-лиги освещается всеми средствами массовой информации и подается в виде большой неожиданности.

Авторитетная The Guardian называет решение Терри продолжить карьеру в Москве «неожиданным шагом» и отмечает, что ради подписания контракта с новым клубом футболист отменил свое участие в благотворительном матче в Глазго.

Особо в заметке о грядущем трансфере отмечается, что «Спартак» уже анонсировал приобретение защитника «зашифрованным твитом», в котором рассказывается о посещении клубного музея «очень важным гостем» и предлагается угадать «кто бы это мог быть».

Музей #Спартак'а распахнул свои двери перед очень важным гостем.



Есть варианты, кто бы это мог быть? pic.twitter.com/gxdoB1GF5M — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 сентября 2018 г.

Также The Guerdian обращается к недавнему большому интервью футболиста, выделяя в нем слова Терри о том, что он по-прежнему «голоден до игры» и имеет план на пять-восемь лет, венцом которого станет его назначение на пост главного тренера в родном «Челси».

The Telegraph отмечает, что в «Спартак» Терри попал по рекомендации Антонио Конте. Под руководством итальянского специалиста ветеран провел только девять матчей в чемпионском сезоне «синих»-2016/17, однако, как сообщает издание,

Конте, консультируя главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, который работал под руководством Антонио в штабе «Ювентуса» и сборной Италии, отмечал образцовый профессионализм Терри и его позитивное влияние на атмосферу в коллективе.

По информации The Telegraph, Конте остается большим поклонником английского футболиста и в разговоре с Каррерой выразил уверенность, что Терри спокойно справится с игровыми требованиями, которые предъявляет Российская премьер-лига.

The Mirror делает акцент на сенсационности новости о переезде Терри в Москву и при этом, как и другие СМИ, отмечает грядущую встречу «Спартака» в Лиге Европы с шотландским «Рейнджерс».

Клуб из Глазго возглавляет давний оппонент Джона по борьбе в АПЛ и партнер по сборной Стивен Джеррард. Другое дело, что англичанин не сможет выйти на поле в поединках группового этапа второго по значимости еврокубка, так как заявка на его осеннюю часть уже была подана и не подлежит изменению.

Также издание отмечает, что предложение «Спартака» в финансовом плане оказалось лучше, чем у всех остальных интересовавшихся защитником клубов. К тому же для футболиста важно, что в договоре прописана возможность продления на сезон.

Если основная масса британских СМИ называет в качестве будущей заработной платы Терри сумму в 1,8 млн фунтов после вычета налогов, то The Sun выделился информацией о 3 млн фунтов.

Правда, особого доверия данные таблоида не вызывают. Скорее всего, такая цифра была названа, чтобы повысить интерес читателей и поднять ажиотаж.

В остальном The Sun по различным публикациям и намекам в социальных сетях концентрируется на том, как Терри провел 9 сентября, когда защитник пропустил благотворительный матч в Глазго, но предположительно прошел медосмотр для красно-белых в одной из итальянских клиник.

«Это необычный путь для английского футболиста. Тем более для Терри – Джонни все еще находится в великолепной форме. Он – фантастический игрок, который может стать лидером любой команды, — цитирует «Спорт-Экспресс» известного английского тренера Харри Реднаппа.

— Терри из тех футболистов, которым не нужны подсказки. А для голкипера это отлично. Рядом с таким игроком любой вратарь будет прогрессировать, Терри передаст опыт вратарю «Спартака». Думаю, Джонни точно подошел бы кому-нибудь из середняков АПЛ. Может быть, для клуба топ-6 он уже не так силен, но для других английских команд Терри – идеальная кандидатура.

Футболистов с таким опытом мало не только в английском, но и в европейском футболе. Я не понимаю, почему многие тренеры не ценят их».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».