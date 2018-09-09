Новый аксель и плохой лутц: что показали Медведева и Загитова

В воскресенье возле внушительных пандусов дворца «Мегаспорт» царило непривычное оживление — полицейским приходилось выходить на середину дороги и останавливать движение, чтобы потоки людей могли спокойно проследовать ко входу.

Народ шел в основном семьями, неся в рюкзаках теплую одежду и еду, а среди детей преобладали маленькие девочки — это были зрители контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

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Вывеска предсезонных показов произвольных программ выглядела более внушительной, чем у некоторых этапов Гран-при: здесь были призеры Олимпиады-2018 спортивный дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, чувственные танцоры Александра Степанова и Иван Букин, любимец публики харизматичный Михаил Коляда, лиричный Дмитрий Алиев и, конечно же, две главные примы женского одиночного катания — Евгения Медведева и Алина Загитова.

Люди шли ради них — и в основном только ради них.

На трибунах можно было услышать растерянные вопросы «А кто это?», когда на большом экране показывали лицо легендарного тренера Татьяны Тарасовой и постоянные зрители фигурного катания заходились в аплодисментах. Однако Загитову и Медведеву знали все.

«Меня заинтересовала та история на Олимпиаде, когда Женя не победила. И потом их конфликт с Этери Тутберидзе… после этого я начала читать новости», — рассказала корреспонденту «Газеты.Ru» зрительница Анастасия, недавно заинтересовавшаяся фигурным катанием.

Драматичный разрыв Медведевой и Тутберидзе до сих отдается всплесками интереса у российской публики, повышая градус напряжения вокруг любых соревнований, где они присутствуют.

Их встречи на льду или в подтрибунном помещении ждали все. Ну, или хотя бы «очной ставки» Этери и нового тренера Евгении канадца Брайана Орсера.

Однако в расписании Загитова и Медведева оказались разделены аж двумя участницами — Марией Сотсковой и Полиной Цурской, так что вероятность столкновения возле льда или во время интервью после проката была фактически исключена. При этом Алина была поставлена второй в заключительной разминке, а Евгения — последней.

Тот факт, что Медведевой доверили закрывать прокаты, говорит о том, кто считался главным гвоздем программы. Все-таки интрига о том, как изменилась девушка за лето, проведенное в Канаде под руководством нового тренера, терзала зрителей уже не один месяц.

Изначально можно было сказать только одно: внешний вид Евгении явно претерпел изменения — она вновь сделала челку, которую носила много лет назад, в детстве.

Впрочем, в элегантности 18-летняя фигуристка от этого нисколько не потеряла — скорее, наоборот, она стала напоминать Одри Хепберн, что неплохо дополняло ее образ.

А что же техника? Изменилась ли Медведева по манере исполнять элементы? И можно ли вообще внести что-то новое в свое катание после 11 лет занятий с одним тренером? Оказалось, что да.

Во-первых, у Евгении явно улучшилось скольжение. Фигуристка и раньше выглядела на льду достаточно органично, однако теперь она настолько легко расчерчивала лед тяжелым коньком, что сразу становилось ясно: Орсер не бросал слов на ветер, когда говорил, что будет проводить со своей новой подопечной дополнительные занятия по этому компоненту. Чего стоит хотя бы оборот Евгении вокруг себя в самом начале программы с немного двусмысленным положением рук на коленях — как по воздуху.

Во-вторых, всегда довольно трудный прыжок для Медведевой — аксель — заиграл новыми красками.

Теперь фигуристка изящно закрутилась в воздухе, словно замерев там на секунду со сложенными на груди руками, — никакой суматохи и паники.

Осталось только поработать над приземлением, в котором спортсменка все же допустила так называемый степ-аут — не удержалась на одной ноге и практически сразу оперлась на вторую.

В-третьих, еще один непростой для Евгении прыжок лутц на этот раз получился без сучка без задоринки. За эти достижения, безусловно, стоит поблагодарить нового тренера, с которым Медведева, по ее словам, заново училась ставить ногу при некоторых элементах. И то, что в этом сезоне Орсер заставил свою подопечную исполнять больше именно те элементы, которые ей не очень по душе, выглядит продуманным планом по подготовке к главной цели — Играм-2022.

Однако были и негативные моменты.

Внезапно Евгению подвел всегда стабильный флип: фигуристка не просто выполнила его с ошибками — она с него упала.

От неожиданности зрительный зал громко охнул. Возможно, активно меняя свою технику, Медведева уделила не очень много внимания тем элементам, которые раньше могла бы исполнить с закрытыми глазами.

Кроме того, спортсменка потеряла в элегантности при подготовке к прыжкам — теперь ей требуется больше времени для раската перед тем, как взлететь в воздух, и выглядит это довольно тяжело. Впрочем, такую манеру вполне можно списать на начало сезона, а если учесть, что в последний раз Евгения катала целую программу только в феврале на Олимпиаде, то вопросов практически не остается. Главное, чтобы такая тяжелая подготовка не вошла в привычку.

Любопытно, что свою программу Медведева исполняла без Тутберидзе около бортика — та ушла сразу после выступления Загитовой.

Однако стоит отметить, что наставница не присутствовала и на прокатах всех предыдущих фигуристов до Евгении и появилась лишь незадолго до выступления своей главной звезды, так что в этом поступке нельзя заподозрить личной неприязни к бывшей ученице — по крайней мере, формально для Этери все «чужие» были равны.

А вот тот факт, что Тутберидзе и Орсер находились по разным сторонам бортика, метрах в 20-ти друг от друга, и ни разу не пересеклись, выглядел уже весьма показательно.

Кроме того, Медведева и Загитова тоже вышли на разминку из разных концов, где невозможно было случайно столкнуться с чужим тренером. Вряд ли это совпадение — скорее всего, руку приложили организаторы мероприятия.

Как же выступила еще одна героиня знаменитого фигурного треугольника «Медведева — Тутберидзе — Загитова»? Стоит признать, что не очень удачно.

Алина катала свою программу раньше Медведевой, и даже нейтральным зрителям стало немного больно при мысли о том, что почувствовала Евгения, когда диктор объявил на всю арену: «Алина Загитова, олимпийская чемпионка!»

Однако похоже, что гораздо более серьезные проблемы из-за груза навалившихся ожиданий испытала сама Алина. Она допустила два падения, и одно из них — на вроде бы стабильном лутце.

При этом некоторые элементы казались странными и даже излишними — так, Загитова дважды невпопад поднимала ногу в шпагат.

Какой необходимостью объяснялось это не самое элегантное движение, по ходу программы было неясно.

Преданные поклонники Алины также отметили однообразие элементов: все они очень напоминали произвольную программу прошлого сезона. Но здесь все штыки полетели в основном в хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза.

Загитовой же явно стоит поработать над своими нервами.

На разминке перед выступлением она исполнила все свои прыжки идеально, но в реальном прокате многое посыпалось. Любопытно, что неудачи начались с падения на лутце — точно так же, как на чемпионате мира — 2018, где фигуристка провалилась в произвольной программе, заняв в итоге пятое место.

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