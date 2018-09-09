«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве

9 сентября в Москве состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию — лучшие представители этого вида спорта впервые представят публике и специалистам свои программы на сезон-2018/19.

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Несмотря на то что мероприятие не является официальным турниром и там не разыгрывается никаких наград, оно всегда вызывает огромный ажиотаж среди поклонников фигурного катания.

А уж в этом постолимпийском сезоне интерес к контрольным прокатам просто убийственный, ведь именно здесь впервые встретятся после своего расставания серебряный призер Пхенчхана-2018 Евгения Медведева и ее бывший тренер Этери Тутберидзе.

Серьезный переполох вызвал уже сам факт возвращения фигуристки в Москву после лета в Торонто, где она работала над прыжками, скольжением и артистизмом под руководством своего нового наставника Брайана Орсера, а также ставила программы совместно с одним из самых востребованных хореографов мира Дэвидом Уилсоном.

Первая фотография этой троицы по дороге в Москву, которая появилась в инстаграме Уилсона во время пересадки в аэропорту Франкфурта, получила больше 2000 «лайков» и многочисленные комментарии на русском: «Добро пожаловать! С приездом!»

Также Уилсон выложил видео, на котором канадские гости стоят у выхода из московского аэропорта, Орсер в растерянности почесывает затылок, а голос за кадром вопрошает у Евгении: «Как он называется, еще раз?» Та в ответ очень четко произносит название и смеется.

Уже с этих кадров складывается впечатление, что Медведева прекрасно чувствует себя в новой компании и нисколько не сомневается, что переезд в Торонто является правильным шагом для развития ее карьеры.

Что ж, уверенность в себе и психологическая устойчивость — это то, что очень понадобится фигуристке в наступающем сезоне, ведь ей предстоит доказать всему миру, что она не зря пошла на разрыв с Тутберидзе.

Пока же все выглядит довольно мирно, и о том, что Евгения уже включила режим боевой готовности, можно догадаться лишь по тому косвенному признаку, что она перестала выкладывать фотографии в соцсети (ни одной из Москвы до сих пор нет), хотя во время пребывания в Торонто довольно часто для себя делилась с поклонниками снимками в инстаграме и рассказывала о поиске японских фильмов для просмотра в твиттере.

В остальном же кажется, что на душе у Медведевой царит полное спокойствие.

На это намекает и фотография, выложенная из Москвы ее тренером Орсером (он, в отличие от своей подопечной, не стал выключать себя из соцсетей).

«Расслабленные котики! Мы на российских контрольных прокатах. Новый сезон, новые начинания»,

— так подписал этот снимок специалист.

На прокатах Медведева и ее команда уже встретились с известным российским тренером Татьяной Тарасовой, которая также поделилась фотографией с обсуждения выступления фигуристки.

Если на странице Орсера наблюдались в основном комментарии на английском с пожеланиями удачи, то в инстаграме Тарасовой, где преобладает российская аудитория, решили заново обсудить подробности неожиданного ухода Медведевой от Тутберидзе.

«Я думаю, Этери этого не предполагала... — пишет пользователь с ником avtimonina.

— Она предполагала с Юлией Липницкой, но как можно предположить предательство второй дочки?

Кстати, надеюсь, понятно, что сам факт, что Медведева перешла или уехала в Канаду, меня вообще не волнует. Поражает именно, как можно было даже додуматься это сделать втихаря от второй мамы?»

Ответы на это заявление находились самые разные, в том числе и в поддержку Медведевой.

«Разочарую вас: в мире спорта, как и в политике, важны только результаты! Поэтому и Алину Загитову кинули, как Липницкую в свое время, на подстраховку, а что будет с девочками, им наплевать. И Этери пошла под лозунгом «Родина сказала — надо, комсомол ответил — есть!» Именно это Женю и взбесило, просто девочка еще молодая и не справилась с эмоциями», — писала marinaoleinikk.

А пользователь jansunic на основе этого фото даже сделал выводы о том, что Тарасова крайне негативно относится к группе Тутберидзе, поскольку снимков с ученицами Этери она не выкладывала:

«Уважаемая Татьяна Анатольевна! За что вы так не любите Этери и ее группу и так явно это демонстрируете?

Все девочки представляют свою страну, как можно так явно восхвалять одну и так незаслуженно презирать другую вместе с ее тренером?»

Пока сам факт присутствия Медведевой в Москве вызывает баталии среди поклонников, группа Тутберидзе тренируется в относительном спокойствии. Никаких фото с «расслабленными котиками» и повышенного внимания со стороны других специалистов. Тишина, привычная для методичной подготовки к сезону в стиле Этери.

До сих пор неизвестно, пересеклись ли бывший тренер и ученица и исполнилось ли желание Тутберидзе относительно этой встречи.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы в первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо», — говорила наставница в интервью Первому каналу.

Можно лишь утверждать, что у них уже точно была возможность поговорить, поскольку в предыдущий день фигуристы продемонстрировали свою короткую программу (без широкой публики, в основном только для специалистов). В сети можно найти видео выступления Медведевой в черном тренировочном костюме.

На записи видно, что перед началом программы она немного постояла у кромки льда, коротко перебросившись с Орсером несколькими фразами и с силой ударив по бортику, а после окончания тепло обнялась с новым наставником.

Чуть позже в сети появилось видео короткой программы Загитовой, и на месте Орсера уже оказалась Тутберидзе. Выходит, что она одновременно с Медведевой находилась на одном катке (как это было все предыдущие 11 лет) и вполне могла встретиться с ней где-нибудь в подтрибунном помещении.

Если же этого не произошло, то до этапов Гран-при еще месяц, так что у Евгении есть время для вручения цветов. Хотя, если не сделать этого на контрольных прокатах в Москве, то будет уже, пожалуй, слишком поздно.

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