«Терри по классу не уступает Игнашевичу»

Московский «Спартак» близок к подписанию контракта с ветераном английского футбола Джоном Терри, который провел 19 лет своей карьеры в лондонском «Челси». По информации СМИ, 37-летний защитник подпишет контракт на один сезон, за который получит около €2,5 млн.

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Учитывая, что основной центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго выбыл на неопределенный срок, а блеснувший на чемпионате мира Илья Кутепов недавно перенес операцию по поводу грыжи, было ожидаемо, что красно-белые начнут искать укрепление. Однако немногие могли предположить, что «гладиаторы» найдут счастье в Англии, да еще и в лице бывшего игрока «Челси».

Безусловно, это футболист с именем, но сможет ли 37-летний британец полноценно исполнить роль лидера обороны и закрепиться в составе на продолжительный срок? На все вопросы ответили заслуженный тренер России по футболу Валерий Гладилин, много лет выступавший за «Спартак», и экс-игрок сборной России Максим Деменко, который также некоторое время провел в составе красно-белых.

— «Спартак» приглашает Терри, «Зенит» подписал 32-летнего Клаудио Маркизио. Для чего, по вашему мнению, нужны лидерам чемпионата России возрастные футболисты, которые скоро закончат профессиональную карьеру? Это пиар-ход или они действительно могут усилить игру?

Валерий Гладилин: Для нашего чемпионата это знаковые фигуры. Так как у «Спартака» уже травмированы два центральных защитника (Жиго и Кутепов — «Газета.Ru»), такой опытный игрок может выглядеть очень достойно. Так же в «Зенит» пришел Бранислав Иванович и является сейчас лидером команды, так же будет играть и Терри.

То, что англичанин уже в возрасте, не имеет значения — у нас не так много сильных нападающих.

Его мастерства вполне достаточно для нашего чемпионата.

Максим Деменко: Cтоит обращать внимание не на возраст, а на количество сыгранных матчей. Если селекционеры видят, что футболист из 38 матчей сыграл на высоком уровне 32-33, то он вполне может быть полезен. Если человек сидел на скамейке или провел совсем немного встреч, то зачем его брать?

— Была информация, что Маркизио предлагали «Спартаку», но красно-белые отказались от трансфера. Почему Каррере мог не пригодиться возрастной итальянский полузащитник, а Терри подошел?

В. Г.: В принципе, у «Спартака» уже укомплектована команда.

Я не считаю, что полузащитник Денис Глушаков чем-то хуже Маркизио — это игроки примерно одного уровня.

Возможно, нет смысла в приобретении итальянца — у красно-белых и так очень сильная полузащита.

М. Д.: Сложно ответить на этот вопрос — в голову Каррере не залезешь. У каждого тренера есть определенная модель, под которую подбирается игрок. Может быть, трансферная сумма показалась завышенной, и «Спартак» решил подождать.

— Как вы относитесь к высоким зарплатам, которые будут получать ветераны?

В. Г.: Это уже дело руководителей. Если клуб может позволить себе, то я проблем не вижу. У меня нет сомнений в том, что Терри и Маркизио свое отработают и дадут результат.

М. Д.: Это больше проблема позиции других футболистов. Вспомним Халка, Квинси Промеса — такие игроки должны получать больше, потому что они лидеры.

Могут начаться проблемы, только если Терри и Маркизио не будут играть или возникнут конфликты с тренером.

— Надолго ли Терри и Маркизио задержатся в России и могут ли далее последовать переходы именитых футболистов в Российскую премьер-лигу?

В. Г.: Я думаю, здесь стоит обратить внимание на пример Игнашевича, который мог бы играть еще года два.

Джон Терри ничем не уступает ему по классу и вполне может выступать в российском чемпионате еще несколько лет.

Английский чемпионат немного интенсивней, скорости повыше, но в нашем он будет выглядеть солидно.

М. Д.: Все возможно. Клубы проводили медосмотр, перед тем как подписать футболиста: вдруг он травмируется на следующий день? Многие играют в 34-35 лет на достаточно хорошем уровне. Главное, чтобы они были лидерами команд. Все-таки была причина, почему Маркизио и Терри предпочли переехать в Россию, хотя был интерес со стороны европейских клубов.

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