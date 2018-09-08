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Четверные и рекорд: ученица Тутберидзе уничтожает соперниц

Трусова первой в истории исполнила четверной прыжок в женском катании

Российская фигуристка Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. На этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе подопечная Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова заняла первое место с огромным отрывом.

Действующая чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова стала победительницей юниорского этапа Гран-при в литовском Каунасе. Если в короткой программе россиянка выступала первой, то на произвольную вышла 32-й, где по регламенту соревнований порядок выступлений спортсменок строится в обратном порядке в зависимости от набранных баллов. Напомним, накануне Трусова выиграла короткую программу, набрав рекордные 86,26 баллов.

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В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе показывала свое выступление под саундтрек из известного фильма «Пятый элемент».

Литовская публика встретила Александру очень бурно, приветствуя россиянку громкими аплодисментами и криками восхищения. Если во время короткой программы под конец выступлений казалось, что на литовской арене уже держали руку на рубильнике света, то в произвольной сложилось впечатление, что шоу подошло к своему пику в момент выхода Трусовой.

На лед спортсменка вышла в пестром платье, которое не всем пришлось по душе. В социальных сетях пользователи оставляли массу сообщений, в которых критиковали костюм Трусовой. Однако, в конце концов, от выступления Александры ждали не ярких и стильных нарядов, а долгожданный четверной лутц — самый сложный четвертной прыжок, который до нее не смогла исполнить на соревнованиях ни одна женщина.

Напомним, что в 2018 году Александра впервые продемонстрировала четверной лутц на контрольных прокатах юниорской сборной России, чем привлекла к себе внимание не только в России, но и во всем мире. Тогда Александра призналась, что не боится исполнять этот элемент и выразила намерение стать первой среди женщин, кому удастся сделать это на турнире. Однако в короткой программе, которая проходила в Литве днем ранее, Трусова не имела возможности сотворить историю, поскольку четверные прыжки запрещены в этом виде выступлений правилами соревнований.

А вот в произвольном выступлении 14-летняя Трусова безо всякого страха в глазах впервые в истории женского одиночного катания исполнила на официальных соревнованиях четверной лутц. В минувшем сезоне Трусова, также первой из женщин, исполняла в произвольной программе два четверных — сальхов и тулуп.

Старания действующей чемпионки мира судьи оценили в 146,70 балла — самый высокий результат соревнований. При этом нельзя не отметить, что юное дарование все же не докрутила элемент.

Судьи засчитали фигуристке прыжок с недокрутом — она получила за него 8,02 балла при базовой стоимости чисто исполненного четверного лутца 11,5.

В своей программе Трусова также сделала первый в истории каскад прыжков четверной тулуп — тройной тулуп.

Помимо вышеназванных отличий, Александра благодаря своему историческому выступлению стала обладательницей еще нескольких достижений — она установила новые юниорские мировые рекорды по баллам в произвольной программе (146,70) и итоговой оценке (221,44). Предыдущие достижения принадлежали соотечественнице Трусовой Анне Щербаковой, которые та установила в августе 2018 года на этапе Гран-при в Братиславе. Любопытно, что 14-летняя Щербакова является также воспитанницей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Тренер группы Тутберидзе Сергей Дудаков рассказал, что у его подопечной была очень сложная программа, и признал, что Трусовой не удалось воплотить в жизнь все задуманное.

«Программа технически была очень сложная, мы хотели показать максимум, но не все получилось. Саша — боец, встала после падения и выполнила четверной тулуп. Это дорогого стоит. Будем работать дальше и совершенствовать все элементы», — приводит слова тренера ТАСС.

Свою ближайшую преследовательницу Йелим Ким Трусова опередила на 30 баллов — спортсменка из Южной Кореи набрала 191,89 пункта. Бронзовым призером этапа Гран-при стала еще одна россиянка Ксения Синицына, занимающаяся в группе Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой. Она набрала 187,91 балла по сумме двух программ.

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