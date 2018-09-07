Новый допинг: Россию оставили на задворках биатлона

7 сентября в хорватском городе Пореч прошло заседание конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), на котором обсуждался вопрос о статусе Союза биатлонистов России (СБР).

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СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года из-за ряда допинговых нарушений. После введения санкций Россия могла продолжать заявлять спортсменов на старты, однако лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

IBU поставил СБР три условия, после выполнения которых организацию могли восстановить: МОК отменит отстранение Олимпийского комитета России; не будет обнаружено никаких антидопинговых нарушений российскими биатлонистами в период, начинающийся с 1 января 2017 года; СБР будет полностью сотрудничать по всем расследованиям, связанным с допинговыми обвинениями.

Формально, эти три пункта были выполнены. Однако, буквально за несколько дней до судьбоносного конгресса Россия оказалась замешана в новом допинговом скандале.

30 августа IBU сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил, однако называть имена атлетов не стал.

Тем не менее ряд российских СМИ сообщил, что в применении допинга подозреваются Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов.

Возможно, именно из-за этого конгресс решил не восстанавливать СБР.

29 членов проголосовали против отмены санкций, 20 — за, еще двое воздержались.

Таким образом, временное отстранение СБР было оставлено в силе, однако ужесточения санкций тоже не произошло.

Российские спортсмены по-прежнему могут выступать на соревнованиях под флагом своей страны.

Любопытно, что некоторые члены конгресса не хотели даже рассматривать вопрос о возможном восстановлении России в IBU.

Представитель Канады предложил вовсе исключить пункт о восстановлении членства СБР из повестки дня.

По его мнению, рассматривать этот вопрос было нельзя, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мнение канадской федерации поддержали представители Дании и Гренландии. Страны СНГ, напротив, выступили за снятие санкций с СБР.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев отметил, что организацию мог спасти закрытый формат голосования.

«Когда обсуждался наш вопрос, ряд стран высказались против восстановления. Но страны бывшего СССР нас поддержали — это Армения, Молдавия, Грузия и другие, от которых мы даже не ожидали поддержки.

И если бы голосование было закрытым, у нас было бы больше шансов на успех, потому что после голосования люди подходили к нам и говорили, что им сказали голосовать против, они не могли голосовать за нас.

Если бы голосование было закрытым, то они бы проголосовали за нас. А выбор делегатов учитывался. Многие страны надеются на поддержку IBU, и если бы они голосовали за нас, то могли ее лишиться», — цитирует Драчева ТАСС.

Министр спорта России Павел Колобков ответил, что на решение конгресса повлияли ничем не обоснованные допинговые обвинения.

«К этому Конгрессу IBU было приковано повышенное внимание. И не только из-за выборов нового главы международной организации, но и включенного в повестку вопроса о восстановление полноправного статуса Союза биатлонистов России.

Насколько мне известно, голоса разделились почти поровну, т.е. около половины принимающих решение выступили за восстановление СБР.

Вероятно, на мнение остальных повлияли новые и, традиционно ничем не обоснованные, обвинения в адрес российских биатлонистов в применении допинга.

Несмотря на то, что Россия осталась в статусе временного члена IBU, россияне продолжат выступать на международных стартах под национальным флагом и с сохранением квоты.

В мае этого года Союз биатлонистов России возглавил Владимир Драчев. Он существенно обновил команду федерации, налаживает контакты с зарубежными коллегами, которых в свою очередь интересуют планы СБР по развитию биатлона в России. Ведь в становлении биатлона, как вида спорта, спортсмены и тренеры нашей страны сыграли значительную роль, и спортивное сообщество это знает и ценит», — приводит слова Колобкова Минспорт.

Решение по Слепцовой, Устюгову, Печенкину и Чернышову должно быть принято в течение недели, а СБР может быть восстановлен в правах уже через пару месяцев.

«Мы обсуждали вопрос будущего. После выборов, которые пройдут сегодня, исполком в обновленном составе соберется 9 сентября, но наш вопрос на нем вряд ли будет рассмотрен, это произойдет через два-три месяца.

Именно в компетенции исполкома был вопрос нашего статуса, поэтому мы можем быть восстановлены в правах именно его решением. Шансы на успех, думаю, будут», — заявил Драчев.

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