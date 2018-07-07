Игра на высшем уровне: европейские политики едут на ЧМ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Франция—Бельгия —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
4
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Йерри Мина
3
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Килиан Мбаппе
5
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Антуан Гризманн
5
3
11
Серхио Агуэро
4
2
12
Ахмед Муса
3
2
13
Вахби Хазри
3
2
14
Сон Хын Мин
3
2
15
Такаси Инуи
4
2
16
Джон Стоунс
4
2
17
Филиппе Коутиньо
5
2
18
Неймар
5
2
19
Луис Суарес
5
2
20
Мохамед Салах
2
2
21
Эден Азар
4
2
22
Лука Модрич
4
2
23
Майл Единак
3
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Кейсуке Хонда
3
1
28
Ренато Аугусто
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Роберто Фирмино
4
1
31
Аднан Янузай
1
1
32
Кендаль Уостон
1
1
33
Милан Бадель
2
1
34
Йосип Дрмич
3
1
35
Миши Батшуайи
2
1
36
Дилан Бронн
2
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Хосе Игнасио Начо
2
1
40
Мусса Ваг
3
1
41
Насер Шадли
4
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Маруан Феллайни
4
1
49
Анхель Ди Мария
3
1
50
Дрис Мертенс
4
1
51
Генки Харагуси
3
1
52
М'Байе Ньянг
3
1
53
Стивен Цубер
3
1
54
Анте Ребич
3
1
55
Андре Каррильо
3
1
56
Альфред Финнбогасон
3
1
57
Александр Митрович
3
1
58
Юссуф Поульсен
3
1
59
Александар Коларов
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Джесси Лингард
3
1
68
Марио Манджукич
3
1
69
Александр Головин
3
1
70
Иван Ракитич
4
1
71
Юйа Осако
4
1
72
Хуан Кинтеро
4
1
73
Ирвин Лосано
4
1
74
Блерим Джемаили
4
1
75
Хавьер Эрнандес
4
1
76
Хуан Куадрадо
4
1
77
Ола Тойвонен
4
1
78
Шердан Шакири
4
1
79
Эмиль Форсберг
4
1
80
Паулиньо
5
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Бенжамен Павар
4
1
84
Гранит Джака
4
1
85
Кевин Де Брёйне
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Хосе Мария Хименес
4
1
89
Ян Вертонген
4
1
90
Радамель Фалькао
4
1
91
Иско
4
1
92
Кристиан Эриксен
4
1
93
Рафаэль Варан
5
1
94
Тьяго Силва
5
1
95
Карим Ансарифард
3
1
96
Фержани Сасси
3
1
97
Синдзи Кагава
3
1
98
Виктор Мозес
3
1
99
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
100
Сальман Аль-Фаридж
3
1
101
Карлос Вела
4
1
Игра на высшем уровне: европейские политики едут на ЧМ

Президент Франции Макрон посетит полуфинал ЧМ-2018

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетит в Санкт-Петербург на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу — 2018 со сборной Бельгии. «Газета.Ru» рассказывает, кто еще из зарубежных политиков лично посетит решающие игры планетарного первенства в России.

Чемпионат мира — 2018 по футболу в России уже вступил в свою завершающую стадию: до финального дня главного турнира четырехлетия осталось чуть более недели, тогда как на заветный трофей претендуют всего шесть сборных.

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Есть в числе «большой шестерки» и ожидаемые члены (Франция, Бельгия, отчасти Англия), и куда более сенсационные участники (Россия, Швеция, во многом Хорватия). И все же что для одних, что для других попадание в столь ограниченный пул мундиаля — событие без сомнений значимое. Благо, что шансы и на дальнейшее восхождение есть у всех шестерых (спасибо неоднородному распределению соперников в сетке турнира, отправившему грандов к грандам, а середняков — к себе подобным).

Естественно, не нужно лишний раз напоминать о значимости оставшихся игр и простым фанатам с обывателями, а также чуть менее рядовым поклонникам — тем же главам государств, как правило, старающимся посещать решающие поединки крупных международных турниров с участием своих сборных.

Некоторые лидеры, руководствуясь политическими причинами, еще задолго до старта ЧМ-2018 объявили турниру бойкот: мол, даже в случае выхода родной команды в финал на российских стадионах их можно не ждать.

Об этом, например, заявили в Великобритании, где еще весной сообщили о неприезде политиков и членов королевской семьи на мундиаль. Причем уже после трудного выхода англичан в четвертьфинал («три льва» лишь по пенальти одолели Колумбию, параллельно впервые в истории выиграв серию 11-метровых на ЧМ) в СМИ появилась информация о повторном приглашении Москвы посетить планетарное первенство, которое было выслано британскому премьер-министру Терезе Мэй. Однако в пресс-службе посольства Соединенного Королевства вскоре продублировали давнее решение, подчеркнув, что успехи команды Гарета Саутгейта не склонят политика к изменению позиции по этому вопросу.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон матч «трехцветных» в полуфинале мундиаля против Бельгии, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге, все-таки посетит.

Таким образом политик сдержит данное им недавно обещание приехать в Россию на поединок команды Дидье Дешама, если та «успешно преодолеет стадию 1/4 финала». Уже по ходу турнира сам Макрон намекнул, что его анонсированный визит в страну-хозяйку, скорее всего, состоится по причине «отличного потенциала» французской сборной, способной в очередной раз выиграть планетарное первенство.

За игрой французов против Уругвая в четвертьфинале, завершившемся уверенной победой европейцев со счетом 2:0, президент наблюдал в Елисейском дворце вместе с молодыми спортсменами, специально приглашенными в резиденцию по случаю важного поединка.

О поездке Макрона в Россию также сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что в ходе визита Эмманюэль планирует провести встречу с Владимиром Путиным. Кроме того, руководитель министерства выразил мнение, что «организация чемпионата мира является безупречной, а соревнования прекрасными».

«Проведение хорошего чемпионата идет только на пользу спорту и самим россиянам», — пояснил он.

Посетит матч в Санкт-Петербурге также глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, известный болельщик «красных дьяволов», старающийся не пропускать столь важные игры любимой сборной. Ранее Эдена Азара и компанию на турнире в России с трибун поддерживали король Филипп и его сыновья, приехавшие на встречу против Туниса, в которой красно-черным удалось забить аж пять мячей.

Не останутся без высокопоставленных поклонников на арене в ключевом для себя противостоянии с англичанами и шведы — даже несмотря на изначальный бойкот ЧМ-2018 политиками скандинавского государства.

Если за успехом «Тре крунур» в 1/8 финала против Швейцарии, где желто-синим для победы хватило одного гола, с трибун наблюдал министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, то на встречу с «тремя львами», как ожидается, приедут министр энергетики Швеции Ибрагим Байлан и лидер одной из партий страны Ульф Кристерссон.

Что касается российского президента, то он пока что сумел посетить лишь матч открытия ЧМ-2018, в котором подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию, забив в ворота визави пять безответных мячей. На последующих играх сборной глава государства присутствовать не смог, однако по их окончании передавал поздравления отечественным футболистам, на текущем мундиале победившим также Египет и Испанию.

О возможном посещении Путиным поединка с хорватами на данный момент нет точной информации. Зато достоверно известно, что «шашечных» в этом матче поддержит президент страны Колинда Грабар-Китарович — она, к слову, воочию наблюдала и за игрой национальной сборной в 1/8 финала, где Хорватия лишь по пенальти прошла Данию.

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