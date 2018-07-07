Игра на высшем уровне: европейские политики едут на ЧМ

Чемпионат мира — 2018 по футболу в России уже вступил в свою завершающую стадию: до финального дня главного турнира четырехлетия осталось чуть более недели, тогда как на заветный трофей претендуют всего шесть сборных.

Реклама

Есть в числе «большой шестерки» и ожидаемые члены (Франция, Бельгия, отчасти Англия), и куда более сенсационные участники (Россия, Швеция, во многом Хорватия). И все же что для одних, что для других попадание в столь ограниченный пул мундиаля — событие без сомнений значимое. Благо, что шансы и на дальнейшее восхождение есть у всех шестерых (спасибо неоднородному распределению соперников в сетке турнира, отправившему грандов к грандам, а середняков — к себе подобным).

Естественно, не нужно лишний раз напоминать о значимости оставшихся игр и простым фанатам с обывателями, а также чуть менее рядовым поклонникам — тем же главам государств, как правило, старающимся посещать решающие поединки крупных международных турниров с участием своих сборных.

Некоторые лидеры, руководствуясь политическими причинами, еще задолго до старта ЧМ-2018 объявили турниру бойкот: мол, даже в случае выхода родной команды в финал на российских стадионах их можно не ждать.

Об этом, например, заявили в Великобритании, где еще весной сообщили о неприезде политиков и членов королевской семьи на мундиаль. Причем уже после трудного выхода англичан в четвертьфинал («три льва» лишь по пенальти одолели Колумбию, параллельно впервые в истории выиграв серию 11-метровых на ЧМ) в СМИ появилась информация о повторном приглашении Москвы посетить планетарное первенство, которое было выслано британскому премьер-министру Терезе Мэй. Однако в пресс-службе посольства Соединенного Королевства вскоре продублировали давнее решение, подчеркнув, что успехи команды Гарета Саутгейта не склонят политика к изменению позиции по этому вопросу.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон матч «трехцветных» в полуфинале мундиаля против Бельгии, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге, все-таки посетит.

Таким образом политик сдержит данное им недавно обещание приехать в Россию на поединок команды Дидье Дешама, если та «успешно преодолеет стадию 1/4 финала». Уже по ходу турнира сам Макрон намекнул, что его анонсированный визит в страну-хозяйку, скорее всего, состоится по причине «отличного потенциала» французской сборной, способной в очередной раз выиграть планетарное первенство.

За игрой французов против Уругвая в четвертьфинале, завершившемся уверенной победой европейцев со счетом 2:0, президент наблюдал в Елисейском дворце вместе с молодыми спортсменами, специально приглашенными в резиденцию по случаю важного поединка.

О поездке Макрона в Россию также сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что в ходе визита Эмманюэль планирует провести встречу с Владимиром Путиным. Кроме того, руководитель министерства выразил мнение, что «организация чемпионата мира является безупречной, а соревнования прекрасными».

«Проведение хорошего чемпионата идет только на пользу спорту и самим россиянам», — пояснил он.

Посетит матч в Санкт-Петербурге также глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, известный болельщик «красных дьяволов», старающийся не пропускать столь важные игры любимой сборной. Ранее Эдена Азара и компанию на турнире в России с трибун поддерживали король Филипп и его сыновья, приехавшие на встречу против Туниса, в которой красно-черным удалось забить аж пять мячей.

Не останутся без высокопоставленных поклонников на арене в ключевом для себя противостоянии с англичанами и шведы — даже несмотря на изначальный бойкот ЧМ-2018 политиками скандинавского государства.

Если за успехом «Тре крунур» в 1/8 финала против Швейцарии, где желто-синим для победы хватило одного гола, с трибун наблюдал министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, то на встречу с «тремя львами», как ожидается, приедут министр энергетики Швеции Ибрагим Байлан и лидер одной из партий страны Ульф Кристерссон.

Что касается российского президента, то он пока что сумел посетить лишь матч открытия ЧМ-2018, в котором подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию, забив в ворота визави пять безответных мячей. На последующих играх сборной глава государства присутствовать не смог, однако по их окончании передавал поздравления отечественным футболистам, на текущем мундиале победившим также Египет и Испанию.

О возможном посещении Путиным поединка с хорватами на данный момент нет точной информации. Зато достоверно известно, что «шашечных» в этом матче поддержит президент страны Колинда Грабар-Китарович — она, к слову, воочию наблюдала и за игрой национальной сборной в 1/8 финала, где Хорватия лишь по пенальти прошла Данию.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».