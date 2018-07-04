Российская защита и вылет звезд: яркие моменты 1/8 финала

Голевая перестрелка Аргентины и Франции

Первый матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России получился одним из самых драматичных в истории мундиалей. В Казани встречались сборные Аргентины и Франции.

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На 13-й минуте счет открыл форвард «трехцветных» Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. Аргентинцы сумели ответить точным выстрелом в девятку от Анхеля Ди Марии.

Во втором тайме команды взялись за дело и забили четыре мяча за 20 минут. Южноамериканцы вышли вперед благодаря голу Габриэля Меркадо. Однако европейцы похоронили надежды Лионеля Месси на золото ЧМ тремя точными выстрелами подряд.

У французов отличился Бенжамен Павар, а Килиан Мбаппе оформил дубль. В эпизоде с первым голом 19-летний нападающий «ПСЖ» развил скорость до 36 км/ч, что является одним из лучших показателей в истории футбола.

Аргентина находилась в состоянии оцепенения до самого конца матча. Двукратных чемпионов мира хватило только на один ответный мяч в исполнении Серхио Агуэро, который был забит на 93-й минуте.

В итоге встреча завершилась со счетом 4:3. Французы стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира, а аргентинцы отправились домой.

Вылет Роналду и Месси

Футбольные фанаты со всего мира ожидали, что две главные звезды встретятся в четвертьфинале, но Месси и Криштиану Роналду могли в итоге пересечься разве что в аэропорту. Аргентина и Португалия вылетели с чемпионата мира в один день.

Через два часа после матча Франция — Аргентина в Сочи встречались Уругвай и Португалия. Южноамериканская команда сумела одержать победу благодаря дублю Эдинсона Кавани. Португальцы ответили одним мячом Пепе.

Таким образом, Роналду и Месси вряд ли смогут пополнить свои солидные коллекции трофеев золотом чемпионата мира. Во время следующего мундиаля португальцу будет 37 лет, а аргентинцу — 35. Сохранять боевую форму в этом возрасте очень сложно.

Игра сборной России в защите

Сборная России по футболу добилась исторического успеха, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира. В первом раунде плей-офф команда Станислава Черчесова встречалась с обладателями золотых медалей мундиаля-2010 — национальной командой Испании.

120 минут матча хозяева турнира находились в защите. Игроки сборной России отдали 285 передач, тогда как футболисты «Красной фурии» — 1137. Процент владения мячом был 74 на 26 в пользу проигравших.

Тем не менее снаряд в сетке ворот Игоря Акинфеева побывал лишь однажды. Да и то из-за автогола Сергея Игнашевича, который последовал после навеса со штрафного.

В серии пенальти российский голкипер сумел отразить два 11-метровых удара, в то время как его коллега Давид де Хеа не отбил не одного. Кроме того, Акинфеев совершил несколько важнейших спасений по ходу матча и вполне заслуженно заработал звание лучшего игрока поединка.

О блестящей игре команды в защите также говорит включение двух российских оборонительных игроков в символическую сборную 1/8 финала чемпионата мира по версии популярного издания Bleacher Report — Марио Фернандеса и Ильи Кутепова.

Великолепная игра Каспера Шмейхеля

Соперник сборной России определялся в противостоянии Дании и Хорватии. Команды играли на поле 120 минут, но мячи забивали только в первые четыре.

Матиас Занка Йоргенсен вывел «викингов» вперед уже на первой минуте встречи. «Шашечные» отыгрались спустя пару атак. Счет сравнял Марио Манджукич.

На протяжении основного и дополнительного времени хорваты имели явно больше подходов к воротам соперника, но всякий раз путь мячу в сетку преграждал голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель — сын знаменитого вратаря «Манчестер Юнайтед» Петера.

Главное спасение Каспер совершил на 116-й минуте, поймав мяч в руки после удара с пенальти от лидера соперника Луки Модрича.

Наблюдавший за игрой с трибуны Петер был вне себя от счастья.

Однако в послематчевых пенальти удача все же сопутствовала хорватам. Тем не менее Шмейхель был признан лучшим вратарем всех матчей 1/8 финала.

Камбэк Бельгии

В середине второго тайма бельгийцы проигрывали японцам со счетом 0:2. Представить это до начала вроде бы самого предсказуемого матча 1/8 финала было сложно.

Тем не менее точные удары «самураев» Генки Харагути и Такаси Инуи вывели вперед заведомого аутсайдера.

Помог «красным дьяволам» вернуться в игру гол-фантом Яна Вертонгена. Сложно понять, бил игрок по воротам или делал передачу, но мяч по невероятной траектории опустился в ворота соперника. Еще через пять минут бельгийцы сравняли счет после точного удара Маруана Феллайни.

Казалось, что дополнительного времени не избежать, но фаворит сумел обойтись без двух таймов по 15 минут. Бельгийцы забили третий мяч чуть ли не на самой последней секунде. Быструю контратаку завершил голом Насер Шадли. 3:2 — мир увидел один из самых драматичных матчей чемпионата мира.

Спасение Колумбии и победа Англии по пенальти

Одно из самых интригующих противостояний 1/8 финала оказалось не очень интересным с точки зрения хода матча, однако развязка была драматичной.

Англия спокойно вышла вперед в начале второго тайма, после того, как Гарри Кейн реализовал пенальти. После пропущенного мяча соперник постепенно добавлял и стремился спасти игру.

Сначала Андрес Урибе мощнейшим ударом с 25 метров едва не поразил девятку ворот соперника — Джордан Пикфорд перевел мяч на угловой. Уже в следующей атаке колумбийцы все же спаслись — Йерри Мина забил после подачи со стандарта.

По истечении безголевых экстра-таймов наступила серия пенальти, где Англии обычно не везет.

Но на этот раз благодаря блестящему сейву Пикфорда родоначальники футбола впервые в своей истории сумели победить в футбольной лотерее на ЧМ. Предыдущие три завершались успехами соперников.

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