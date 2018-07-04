Российская защита и вылет звезд: яркие моменты 1/8 финала

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.5 X–3.3 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
Российская защита и вылет звезд: яркие моменты 1/8 финала

Самые яркие моменты 1/8 финала ЧМ-2018

Град голов в матче Франция — Аргентина, великолепная игра Каспера Шмейхеля, чудесное спасение Бельгии и долгожданная победа Англии в серии пенальти — «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких моментах 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Голевая перестрелка Аргентины и Франции

Первый матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России получился одним из самых драматичных в истории мундиалей. В Казани встречались сборные Аргентины и Франции.

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На 13-й минуте счет открыл форвард «трехцветных» Антуан Гризманн, реализовавший пенальти. Аргентинцы сумели ответить точным выстрелом в девятку от Анхеля Ди Марии.

Во втором тайме команды взялись за дело и забили четыре мяча за 20 минут. Южноамериканцы вышли вперед благодаря голу Габриэля Меркадо. Однако европейцы похоронили надежды Лионеля Месси на золото ЧМ тремя точными выстрелами подряд.

У французов отличился Бенжамен Павар, а Килиан Мбаппе оформил дубль. В эпизоде с первым голом 19-летний нападающий «ПСЖ» развил скорость до 36 км/ч, что является одним из лучших показателей в истории футбола.

Аргентина находилась в состоянии оцепенения до самого конца матча. Двукратных чемпионов мира хватило только на один ответный мяч в исполнении Серхио Агуэро, который был забит на 93-й минуте.

В итоге встреча завершилась со счетом 4:3. Французы стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира, а аргентинцы отправились домой.

Вылет Роналду и Месси

Футбольные фанаты со всего мира ожидали, что две главные звезды встретятся в четвертьфинале, но Месси и Криштиану Роналду могли в итоге пересечься разве что в аэропорту. Аргентина и Португалия вылетели с чемпионата мира в один день.

Через два часа после матча Франция — Аргентина в Сочи встречались Уругвай и Португалия. Южноамериканская команда сумела одержать победу благодаря дублю Эдинсона Кавани. Португальцы ответили одним мячом Пепе.

Таким образом, Роналду и Месси вряд ли смогут пополнить свои солидные коллекции трофеев золотом чемпионата мира. Во время следующего мундиаля португальцу будет 37 лет, а аргентинцу — 35. Сохранять боевую форму в этом возрасте очень сложно.

Игра сборной России в защите

Сборная России по футболу добилась исторического успеха, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира. В первом раунде плей-офф команда Станислава Черчесова встречалась с обладателями золотых медалей мундиаля-2010 — национальной командой Испании.

120 минут матча хозяева турнира находились в защите. Игроки сборной России отдали 285 передач, тогда как футболисты «Красной фурии» — 1137. Процент владения мячом был 74 на 26 в пользу проигравших.

Тем не менее снаряд в сетке ворот Игоря Акинфеева побывал лишь однажды. Да и то из-за автогола Сергея Игнашевича, который последовал после навеса со штрафного.

В серии пенальти российский голкипер сумел отразить два 11-метровых удара, в то время как его коллега Давид де Хеа не отбил не одного. Кроме того, Акинфеев совершил несколько важнейших спасений по ходу матча и вполне заслуженно заработал звание лучшего игрока поединка.

О блестящей игре команды в защите также говорит включение двух российских оборонительных игроков в символическую сборную 1/8 финала чемпионата мира по версии популярного издания Bleacher Report — Марио Фернандеса и Ильи Кутепова.

Великолепная игра Каспера Шмейхеля

Соперник сборной России определялся в противостоянии Дании и Хорватии. Команды играли на поле 120 минут, но мячи забивали только в первые четыре.

Матиас Занка Йоргенсен вывел «викингов» вперед уже на первой минуте встречи. «Шашечные» отыгрались спустя пару атак. Счет сравнял Марио Манджукич.

На протяжении основного и дополнительного времени хорваты имели явно больше подходов к воротам соперника, но всякий раз путь мячу в сетку преграждал голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель — сын знаменитого вратаря «Манчестер Юнайтед» Петера.

Главное спасение Каспер совершил на 116-й минуте, поймав мяч в руки после удара с пенальти от лидера соперника Луки Модрича.

Наблюдавший за игрой с трибуны Петер был вне себя от счастья.

Однако в послематчевых пенальти удача все же сопутствовала хорватам. Тем не менее Шмейхель был признан лучшим вратарем всех матчей 1/8 финала.

Камбэк Бельгии

В середине второго тайма бельгийцы проигрывали японцам со счетом 0:2. Представить это до начала вроде бы самого предсказуемого матча 1/8 финала было сложно.

Тем не менее точные удары «самураев» Генки Харагути и Такаси Инуи вывели вперед заведомого аутсайдера.

Помог «красным дьяволам» вернуться в игру гол-фантом Яна Вертонгена. Сложно понять, бил игрок по воротам или делал передачу, но мяч по невероятной траектории опустился в ворота соперника. Еще через пять минут бельгийцы сравняли счет после точного удара Маруана Феллайни.

Казалось, что дополнительного времени не избежать, но фаворит сумел обойтись без двух таймов по 15 минут. Бельгийцы забили третий мяч чуть ли не на самой последней секунде. Быструю контратаку завершил голом Насер Шадли. 3:2 — мир увидел один из самых драматичных матчей чемпионата мира.

Спасение Колумбии и победа Англии по пенальти

Одно из самых интригующих противостояний 1/8 финала оказалось не очень интересным с точки зрения хода матча, однако развязка была драматичной.

Англия спокойно вышла вперед в начале второго тайма, после того, как Гарри Кейн реализовал пенальти. После пропущенного мяча соперник постепенно добавлял и стремился спасти игру.

Сначала Андрес Урибе мощнейшим ударом с 25 метров едва не поразил девятку ворот соперника — Джордан Пикфорд перевел мяч на угловой. Уже в следующей атаке колумбийцы все же спаслись — Йерри Мина забил после подачи со стандарта.

По истечении безголевых экстра-таймов наступила серия пенальти, где Англии обычно не везет.

Но на этот раз благодаря блестящему сейву Пикфорда родоначальники футбола впервые в своей истории сумели победить в футбольной лотерее на ЧМ. Предыдущие три завершались успехами соперников.

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