«У наших болельщиков «повторный брак» со сборной»

3 июля стали известны все участники четвертьфинального раунда чемпионата мира по футболу 2018 года. За выход в полуфинал мундиаля между собой поспорят сборные Уругвая и Франции, команды Бразилии и Бельгии, попытку продолжить творить историю предпримет сборная России во встрече с Хорватией, а Швеция встретится с Англией.

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По итогам первого раунда плей-офф в интервью «Газете.Ru» высказались бывший тренер национальной команды и «Ростова» Сергей Балахнин, а также бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев, которые также поделились мнением о том, кто станет чемпионом мира.

— Завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира в России. Удивлены составом участников, которые продолжают выступление на турнире?

Сергей Балахнин: На данный момент меня ничего не удивляет. Я в принципе считаю, что любой матч, независимо от результата, закономерен. Значит, где-то недоработала проигравшая команда. А если выиграли, то не только за счет того, что противник плохо сыграл. Даже при тотальном преимуществе команды иногда проигрывают, что и показал матч наших с испанцами.

Анатолий Воробьев: Я так давно живу, что меня сложно чем-либо удивить. Случайность — это скрытая закономерность.

У каждого четвертьфиналиста есть свои преимущества, которыми они воспользовались, в отличие от других команд.

Еще один непознанный фактор — это удача. Природа любит равновесие, и поэтому англичане, уступив в трех сериях пенальти до этого чемпионата, должны были эту серию когда-нибудь прервать. Шведы, которые выбили Голландию и Италию в квалификационном раунде, а также Германию из группы, тоже заслужили получить долю везения. Лишь Бразилия всегда является фаворитом и показывает свой вклад в развитие футбола. Что касается сборных Бельгии и Англии, то я и до чемпионата называл их скрытыми фаворитами.

— Что для вас стало сенсацией 1/8 финала?

С.Б.: Выход сборной России в четвертьфинал. Не скажу, что данный результат является чем-то запредельным, но это — сенсация. Соперник был достаточно сильный.

А.В.: Попадание российской команды в четвертьфинал. Думаю, что я не одинок в этом суждении. Все российские болельщики верили в свою сборную, но наиболее квалифицированные прогнозы дают букмекеры, которые отвечают за свои неудачи денежными средствами.

Коэффициенты, которые были на победу Испании, о многом говорят, и в этом смысле победа России, пусть и в серии пенальти, была очень приятной сенсацией.

Нужно отдать должное игрокам и тренерам, которые, несмотря на всех хейтеров, показали, что способны на многое. Есть такое выражение, что повторный брак — это триумф надежды над опытом. В этом смысле повторный брак наших болельщиков с нашей сборной оказался очень успешным. Фактор того, что энергетика всей страны передалась сборной, сыграл свою роль.

— За счет чего сборная России одолела Испанию?

С.Б.: Очевидно, что за счет дисциплины, характера и воли. В этих компонентах россияне явно преуспели больше, чем в тактике и технике. Сдержать давление со стороны испанцев было непросто. Для этого потребовались глубокая оборона и выдержка.

А.В.: Одержать победу над испанцами помогла правильная тактика, выбранная на эту игру.

Есть расхожее выражение про автобус, который ставят перед воротами, его можно назвать и троллейбусом, и Великой Китайской стеной.

В открытый футбол играть с испанцами было бы неправильно. Оборонительная тактика — это главный фактор, благодаря которому Россия победила. Испанцы не сумели вскрыть оборону так, как умело делали это раньше. В составе сборной Испании нет Хави, Андрес Иньеста завершил выступление, а игроки нынешнего поколения менее искусны. Тактика Станислава Черчесова полностью оправдалась.

— Чего нужно ждать от матча с Хорватией?

С.Б.: Приблизительно того же, что и от Испании. В составе у Хорватии выступают очень хорошие футболисты. Многие из них играют в испанских топ-клубах: в мадридском «Реале» и «Барселоне». В распоряжении Златко Далича есть ряд футболистов, которые могут взять игру на себя и решить эпизод в одиночку.

Трудно сказать, будем ли мы играть от обороны. Все-таки Хорватия не так хорошо контролирует мяч. Весьма спорно, будет ли оборонительная тактика полезна так, как в матче с испанцами.

Если мы освободим пространство, то любой хорватский футболист, от Марио Манджукича до Ивана Ракитича, сможет самостоятельно создать голевой момент.

А.В.: Эта игра тоже имеет глубокие корни.

В ходе отборочного этапа на чемпионат Европы — 2008 Хорватия, победив Англию, позволила нам добиться самого главного нашего успеха на том турнире.

Три команды из нижней сетки — Англия, Хорватия и Россия — имеют между собой очень интересные отношения. Да, надо адекватно оценивать свои возможности, но мне кажется, что у России очень большие шансы пройти дальше. Команда на подъеме, и банкет имеет право на продолжение. Чемпионат преподнес уже немало сюрпризов, и они будут продолжаться.

— Чего ждать от матча Бразилии и Бельгии?

С.Б.: Лично для меня афиша этого матча — это номер один. Мне нравится, какой футбол показывают команды, он впечатляет. Футболисты играют великолепно. Если звездными игроками в составе Бразилии уже никого не удивить, то за сборную Бельгии выступают футболисты, представляющие такие клубы, как «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Наполи», «Манчестер Юнайтед». Это очень высокий уровень.

Матч Бразилия — Бельгия — это дуэль, когда встречаются команды с сильными индивидуальностями.

А.В.: Это досрочный финал. Мне кажется, именно в этой паре определится чемпион мира. Думаю, что победят бразильцы. Хотя я вспоминаю матч Бельгии с Россией в 2014 году, и могу сказать, что уже тогда бельгийская команда выступала на высоком уровне. Сейчас у них более грамотный тренер, один из немногих, кто в тренировочном процессе использует дроны.

Он овладел всеми новыми инновационными технологиями при подготовке футболистов. Сборная Бельгии — это не только хорошие футболисты, но и работа научной бригады, замечательный президент федерации, который очень много делает для развития футбола.

Это очень перспективная европейская страна, и, пожалуй, только Франция может с ней сейчас соперничать.

— Также в 1/4 финала играют Уругвай с Францией и Англия со шведами. Кто для вас фаворит в этих встречах?

С.Б.: Вот тут трудно говорить о фаворитах. Можно говорить, кто будет доминировать в игре, но не факт, что именно эта команда сможет победить. Я предполагаю, что давить будут Франция и Англия. Все-таки уровень английских футболистов выше, чем игроков сборной Швеции.

А.В.: Я полагаю, что дальше пройдут Англия и Франция.

— Кто для вас фаворит чемпионата?

С.Б.: Как я уже говорил, это победитель противостояния между бразильцами и бельгийцами. Отмечу, что мне очень нравится игра сборной Хорватии.

А.В.: Уверен, что в полуфинале Бразилия сыграет с Францией, а Россия — с Англией. Но фаворитом на победу в мундиале будут бразильцы.

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