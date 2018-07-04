«У наших болельщиков «повторный брак» со сборной»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.5 X–3.3 П2–2
21:00 Бразилия—Бельгия —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена П1–2.15 X–3.55 П2–3.6
17:00 Швеция—Англия —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена П1–5 X–3.35 П2–1.9
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.8 X–3.15 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
3
6
2
Ромелу Лукаку
3
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Йерри Мина
3
3
7
Диего Коста
4
3
8
Эдинсон Кавани
4
3
9
Артём Дзюба
4
3
10
Серхио Агуэро
4
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Вахби Хазри
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Такаси Инуи
4
2
15
Джон Стоунс
4
2
16
Филиппе Коутиньо
4
2
17
Неймар
4
2
18
Луис Суарес
4
2
19
Мохамед Салах
2
2
20
Эден Азар
3
2
21
Лука Модрич
4
2
22
Майл Единак
3
2
23
Антуан Гризманн
4
2
24
Андреас Гранквист
4
2
25
Юссеф Эн-Несири
1
1
26
Фелипе Балой
1
1
27
Роберто Фирмино
3
1
28
Кейсуке Хонда
3
1
29
Яго Аспас
3
1
30
Аднан Янузай
1
1
31
Кендаль Уостон
1
1
32
Милан Бадель
2
1
33
Йосип Дрмич
3
1
34
Миши Батшуайи
2
1
35
Дилан Бронн
2
1
36
Насер Шадли
3
1
37
Рикарду Куарежма
3
1
38
Халид Бутаиб
2
1
39
Маруан Феллайни
3
1
40
Хосе Игнасио Начо
2
1
41
Мусса Ваг
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
45
Ян Беднарек
3
1
46
Маркос Рохо
3
1
47
Юрий Газинский
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Дрис Мертенс
4
1
50
Генки Харагуси
3
1
51
М'Байе Ньянг
3
1
52
Стивен Цубер
3
1
53
Анте Ребич
3
1
54
Андре Каррильо
3
1
55
Альфред Финнбогасон
3
1
56
Александр Митрович
3
1
57
Юссуф Поульсен
3
1
58
Александар Коларов
3
1
59
Бенжамен Павар
3
1
60
Габриэль Меркадо
3
1
61
Гжегож Крыховяк
3
1
62
Ким Юнь Квон
3
1
63
Садио Мане
3
1
64
Салем Аль-Доссари
3
1
65
Тони Кроос
3
1
66
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
67
Хосе Мария Хименес
3
1
68
Ян Вертонген
3
1
69
Джесси Лингард
3
1
70
Паулиньо
4
1
71
Марио Манджукич
3
1
72
Александр Головин
3
1
73
Иван Ракитич
4
1
74
Юйа Осако
4
1
75
Хуан Кинтеро
4
1
76
Ирвин Лосано
4
1
77
Блерим Джемаили
4
1
78
Хавьер Эрнандес
4
1
79
Хуан Куадрадо
4
1
80
Ола Тойвонен
4
1
81
Шердан Шакири
4
1
82
Эмиль Форсберг
4
1
83
Иван Перишич
4
1
84
Пепе
4
1
85
Гранит Джака
4
1
86
Лионель Месси
4
1
87
Людвиг Аугустинсон
4
1
88
Тьяго Силва
4
1
89
Радамель Фалькао
4
1
90
Иско
4
1
91
Кристиан Эриксен
4
1
92
Карим Ансарифард
3
1
93
Фержани Сасси
3
1
94
Синдзи Кагава
3
1
95
Виктор Мозес
3
1
96
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
97
Сальман Аль-Фаридж
3
1
98
Карлос Вела
4
1
«У наших болельщиков «повторный брак» со сборной»

Сборная России готовится к четвертьфиналу ЧМ-2018

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России встретится с командой Хорватии. В интервью «Газете.Ru» бывший тренер национальной команды и «Ростова» Сергей Балахнин, а также бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев прокомментировали итоги 1/8 финала мундиаля, а также рассказали, как далеко сможет пройти команда Станислава Черчесова.

3 июля стали известны все участники четвертьфинального раунда чемпионата мира по футболу 2018 года. За выход в полуфинал мундиаля между собой поспорят сборные Уругвая и Франции, команды Бразилии и Бельгии, попытку продолжить творить историю предпримет сборная России во встрече с Хорватией, а Швеция встретится с Англией.

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По итогам первого раунда плей-офф в интервью «Газете.Ru» высказались бывший тренер национальной команды и «Ростова» Сергей Балахнин, а также бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев, которые также поделились мнением о том, кто станет чемпионом мира.

— Завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира в России. Удивлены составом участников, которые продолжают выступление на турнире?

Сергей Балахнин: На данный момент меня ничего не удивляет. Я в принципе считаю, что любой матч, независимо от результата, закономерен. Значит, где-то недоработала проигравшая команда. А если выиграли, то не только за счет того, что противник плохо сыграл. Даже при тотальном преимуществе команды иногда проигрывают, что и показал матч наших с испанцами.

Анатолий Воробьев: Я так давно живу, что меня сложно чем-либо удивить. Случайность — это скрытая закономерность.

У каждого четвертьфиналиста есть свои преимущества, которыми они воспользовались, в отличие от других команд.

Еще один непознанный фактор — это удача. Природа любит равновесие, и поэтому англичане, уступив в трех сериях пенальти до этого чемпионата, должны были эту серию когда-нибудь прервать. Шведы, которые выбили Голландию и Италию в квалификационном раунде, а также Германию из группы, тоже заслужили получить долю везения. Лишь Бразилия всегда является фаворитом и показывает свой вклад в развитие футбола. Что касается сборных Бельгии и Англии, то я и до чемпионата называл их скрытыми фаворитами.

— Что для вас стало сенсацией 1/8 финала?

С.Б.: Выход сборной России в четвертьфинал. Не скажу, что данный результат является чем-то запредельным, но это — сенсация. Соперник был достаточно сильный.

А.В.: Попадание российской команды в четвертьфинал. Думаю, что я не одинок в этом суждении. Все российские болельщики верили в свою сборную, но наиболее квалифицированные прогнозы дают букмекеры, которые отвечают за свои неудачи денежными средствами.

Коэффициенты, которые были на победу Испании, о многом говорят, и в этом смысле победа России, пусть и в серии пенальти, была очень приятной сенсацией.

Нужно отдать должное игрокам и тренерам, которые, несмотря на всех хейтеров, показали, что способны на многое. Есть такое выражение, что повторный брак — это триумф надежды над опытом. В этом смысле повторный брак наших болельщиков с нашей сборной оказался очень успешным. Фактор того, что энергетика всей страны передалась сборной, сыграл свою роль.

— За счет чего сборная России одолела Испанию?

С.Б.: Очевидно, что за счет дисциплины, характера и воли. В этих компонентах россияне явно преуспели больше, чем в тактике и технике. Сдержать давление со стороны испанцев было непросто. Для этого потребовались глубокая оборона и выдержка.

А.В.: Одержать победу над испанцами помогла правильная тактика, выбранная на эту игру.

Есть расхожее выражение про автобус, который ставят перед воротами, его можно назвать и троллейбусом, и Великой Китайской стеной.

В открытый футбол играть с испанцами было бы неправильно. Оборонительная тактика — это главный фактор, благодаря которому Россия победила. Испанцы не сумели вскрыть оборону так, как умело делали это раньше. В составе сборной Испании нет Хави, Андрес Иньеста завершил выступление, а игроки нынешнего поколения менее искусны. Тактика Станислава Черчесова полностью оправдалась.

— Чего нужно ждать от матча с Хорватией?

С.Б.: Приблизительно того же, что и от Испании. В составе у Хорватии выступают очень хорошие футболисты. Многие из них играют в испанских топ-клубах: в мадридском «Реале» и «Барселоне». В распоряжении Златко Далича есть ряд футболистов, которые могут взять игру на себя и решить эпизод в одиночку.

Трудно сказать, будем ли мы играть от обороны. Все-таки Хорватия не так хорошо контролирует мяч. Весьма спорно, будет ли оборонительная тактика полезна так, как в матче с испанцами.

Если мы освободим пространство, то любой хорватский футболист, от Марио Манджукича до Ивана Ракитича, сможет самостоятельно создать голевой момент.

А.В.: Эта игра тоже имеет глубокие корни.

В ходе отборочного этапа на чемпионат Европы — 2008 Хорватия, победив Англию, позволила нам добиться самого главного нашего успеха на том турнире.

Три команды из нижней сетки — Англия, Хорватия и Россия — имеют между собой очень интересные отношения. Да, надо адекватно оценивать свои возможности, но мне кажется, что у России очень большие шансы пройти дальше. Команда на подъеме, и банкет имеет право на продолжение. Чемпионат преподнес уже немало сюрпризов, и они будут продолжаться.

— Чего ждать от матча Бразилии и Бельгии?

С.Б.: Лично для меня афиша этого матча — это номер один. Мне нравится, какой футбол показывают команды, он впечатляет. Футболисты играют великолепно. Если звездными игроками в составе Бразилии уже никого не удивить, то за сборную Бельгии выступают футболисты, представляющие такие клубы, как «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Наполи», «Манчестер Юнайтед». Это очень высокий уровень.

Матч Бразилия — Бельгия — это дуэль, когда встречаются команды с сильными индивидуальностями.

А.В.: Это досрочный финал. Мне кажется, именно в этой паре определится чемпион мира. Думаю, что победят бразильцы. Хотя я вспоминаю матч Бельгии с Россией в 2014 году, и могу сказать, что уже тогда бельгийская команда выступала на высоком уровне. Сейчас у них более грамотный тренер, один из немногих, кто в тренировочном процессе использует дроны.

Он овладел всеми новыми инновационными технологиями при подготовке футболистов. Сборная Бельгии — это не только хорошие футболисты, но и работа научной бригады, замечательный президент федерации, который очень много делает для развития футбола.

Это очень перспективная европейская страна, и, пожалуй, только Франция может с ней сейчас соперничать.

— Также в 1/4 финала играют Уругвай с Францией и Англия со шведами. Кто для вас фаворит в этих встречах?

С.Б.: Вот тут трудно говорить о фаворитах. Можно говорить, кто будет доминировать в игре, но не факт, что именно эта команда сможет победить. Я предполагаю, что давить будут Франция и Англия. Все-таки уровень английских футболистов выше, чем игроков сборной Швеции.

А.В.: Я полагаю, что дальше пройдут Англия и Франция.

— Кто для вас фаворит чемпионата?

С.Б.: Как я уже говорил, это победитель противостояния между бразильцами и бельгийцами. Отмечу, что мне очень нравится игра сборной Хорватии.

А.В.: Уверен, что в полуфинале Бразилия сыграет с Францией, а Россия — с Англией. Но фаворитом на победу в мундиале будут бразильцы.

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