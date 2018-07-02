Почетные камикадзе: как Япония проиграла бельгийцам

2 июля сборные Бельгии и Японии на стадионе «Ростов Арена» решали, кому сыграть в четвертьфинале чемпионата мира против Бразилии. На предматчевой пресс-конференции главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес высказывался о своем сопернике весьма осторожно.

Реклама

«Мы недавно играли с японцами в товарищеском матче. Это футболисты с большой энергией и потенциалом. Я ожидаю сложного матча, который потребует постоянной концентрации. Пенальти? Нужно быть готовыми ко всему. Мы с уважением относимся к сопернику и понимаем, что игра может продлиться больше 90 минут. Но мы попытаемся избежать пенальти», — сказал испанский специалист.

Он же, кстати, выразил намерение вывести свою дружину в финал чемпионата мира. 13 июля Мартинесу исполнится 45 лет, а решающий матч состоится двумя днями позднее на стадионе «Лужники» в Москве.

«Надеюсь, что в это время я буду в России», — сказал тренер, отвечая на вопрос о том, будет ли он праздновать день рождения вдали от родины.

Победный настрой продемонстрировал и лидер сборной Бельгии Эден Азар, который, комментируя вылет аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, заявил, что теперь у него появилась возможность проявить свои лучшие качества.

«Месси и Роналду больше не на чемпионате мира, так что пришло время блистать. Я хочу добиться успеха в 1/4 финала, полуфинале и, может, даже финале. Конечно, я не один — на чемпионате мира осталось множество сильных игроков. Я стал гораздо сильнее, чем был два или четыре года назад. У меня прибавилось опыта, а это один из самых важных факторов в матчах плей-офф. С молодой командой сложнее добиваться успеха, но сейчас нам всем от 25 до 30 лет», — приводит слова Азара Daily Mail.

На матч с японцами Мартинес внес некоторые кадровые изменения в стартовый состав. В частности, с первых минут на поле вышел капитан и защитник сборной Бельгии Венсан Компани. Для него этот матч стал вторым на турнире. Ранее 32-летний защитник провел чуть более 15 минут во встрече с англичанами.

У команды Акиры Нисино также произошли замены по сравнению с матчем против Польши: в старте вышли Синдзи Кагава, Такаси Инуи и Юйа Осако.

Несмотря на то, что изначально фаворитом противостояния считалась бельгийская команда, с первых минут инициативу на себя взяла сборная Японии. Японцы сразу же обозначили высокий прессинг. Особенно выделялись Инуи и Осако.

Вдвоем они создали первый опасный момент у ворот Тибо Куртуа: Инуи выполнил навес на Осако, но второй чуть не дотянулся до мяча. Опасность, кстати, нейтрализовал именно Компани.

Во второй трети тайма бельгийцы стали соответствовать статусу фаворита. В течение пяти минут дважды мог отличиться Ромелу Лукаку, еще момент был у бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя. Однако удары бельгийцев в последний момент блокировали японцы.

По ходу игры стала заметна нервозность в действиях футболистов Страны восходящего солнца. Каждая попытка отодвинуть игру от своей штрафной заканчивалась одним и тем же — выносом мяча куда подальше.

Отличная возможность открыть счет была у Лукаку на 25-й минуте: мощный бельгийский форвард откликнулся на прострел, и ему оставалось только замкнуть передачу. Однако Майя Йосида успел помешать своему сопернику.

Продолжил давление на ворота Эйдзи Кавасимы Азар, нанеся опасный удар из-за штрафной. А в следующем эпизоде мог отличиться результативным действием и Компани: Кевин Де Брёйне после розыгрыша углового выполнил прекрасную подачу на дальнюю штангу, капитан сборной Бельгии едва дотянулся до мяча, который, казалось бы, уже уходил за лицевую линию, но на скидку Компани на пустые ворота никто не ответил.

Выдержав тяжелую пятиминутку бомбардировок от бельгийцев, игроки сборной Японии ответили опасным моментом. Кагава здорово вошел в штрафную соперника, отбросил мяч на ход Нагатомо, тот навесил во вратарскую, Инуи головой пробил по воротам, но Куртуа с легкостью зафиксировал мяч в своих длиннющих руках.

К слову, именно Кагава взял на себя ответственность за организацию атаки японцев. Пожалуй, команде Нисино в проигранном матче с поляками не хватило как раз маневренности и умения полузащитника дортмундской «Боруссии» выполнять качественные диагональные передачи.

Наблюдая за дисциплинированной игрой японской дружины в обороне, которую постоянно терроризировали Азар и Лукаку, Куртуа в конце тайма едва не стал антигероем встречи: Нагатомо сместился с фланга в центр и пробил в сторону дальнего угла. Осако неожиданно подставил ногу и изменил направление полета мяча.

Куртуа едва не пропустил мяч сквозь руки, но вовремя среагировал на эпизод и успел поймать снаряд.

Второй тайм подобно первому начался с активных действий японцев, которые за семь минут забили два мяча.

Сначала Генки Харагуси после классной передачи Гаку Сибасаки из глубины поля вошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот. Через несколько минут Кагава отобрал мяч у Витселя у бельгийской штрафной, сделал пас на Инуи, и тот нанес потрясающий удар в угол. Ни разу не смог выручить свою команду Куртуа.

Бельгийцы успели ответить двумя опасными моментами, которые должны были стать голевыми. Сначала Азар беспрепятственно пробил из центра штрафной, но угодил в штангу. Затем Лукаку выиграл верховую борьбу и замкнул передачу с правого фланга, но едва не попал в дальний угол.

На 65-й минуте Мартинес решился на двойную замену: вместо Янника Карраско и Дриса Мертенса на поле вышли Насер Шадли и Маруан Феллайни.

Спасать свою команду устремился Ян Вертонген. Защитнику удался сумасшедший по точности удар головой.

Де Брёйне навесил с углового, мяч от японского защитника достался Вертонгену, который в касание с угла штрафной пробил в дальний угол.

А через пять минут бельгийцы смогли восстановить равновесие. И на этот раз сработала замена Мартинеса: Феллайни после подачи Азара вколотил мяч в сетку ворот.

Убегая в атаку, сборная Бельгии стала оставлять больше свободных зон в центре поля и в обороне, чем охотно пользовались японцы в своих контратаках. Одна из них могла завершиться голом Кейсукэ Хонды. Японский полузащитник вышел на замену на 80-й минуте встречи, а уже через две минуты получил возможность вывести свою команду вперед.

За пять минут до конца основного времени матча бельгийцы создали два подряд голевых момента: сначала Шадли с близкого расстояния ударил точно по центру ворот, но спас Кавасима. На подборе сыграл Лукаку, пробивший в упор. Но и в этот раз японский вратарь вытащил мяч из-под штанги, переведя его на угловой.

К основному времени матча главный арбитр добавил четыре минуты. И их хватило бельгийцам, чтобы вырвать победу.

За 15 секунд до конца «красные дьяволы» убежали в контратаку, на которую потребовалось всего лишь три передачи: Куртуа отдал мяч Де Брёйне, тот прорвался по центру, преодолев около 50 метров, отпасовал направо, откуда Томас Менье прострелил на дальнюю штангу.

Лукаку технично пропустил мяч мимо себя, оставив его свободному Шадли. Тот замкнул передачу, забив в пустые ворота.

Таким образом, две замены Мартинеса принесли сборной Бельгии победу и путевку в четвертьфинал чемпионата мира, где европейская команда сыграет с Бразилией. Встреча состоится 6 июля в Казани.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».