Акинфеев и Головин: творцы футбольного чуда

Игорь Акинфеев (Россия)

Сборная России сотворила настоящее чудо, обыграв Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в «Лужниках» в серии пенальти.

Еще никогда в истории Россия не выходила в четвертьфинал чемпионата мира. Еще никогда в истории ни Россия, ни СССР не решали свою судьбу в сериях пенальти.

При этом сборная Испании, в свою очередь, никогда не обыгрывала хозяев чемпионата мира, а в последний раз в подобном матче вылетела в четвертьфинале ЧМ-2002, уступив команде Южной Кореи как раз в серии пенальти (3:5).

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Но все это лишь факты и цифры, которые к конкретной игре никакого отношения не имеют. Все решается на поле, и для этого есть 90, а иногда и 120 минут.

Изначально было понятно, что игра с Испанией будет для команды Станислава Черчесова очень сложной. Ожидания оправдались. Соперник владел мячом свыше 75% игрового времени и мощно давил.

В первом тайме испанцы почти ничего не создали, но смогли провести быстрый гол — мяч рикошетом от ноги Сергея Игнашевича, боровшегося при подаче штрафного с Серхио Рамосом, по непредсказуемой траектории залетел в ворота Игоря Акинфеева.

Но больше российский голкипер взять свои ворота в игре не позволил. С каждой минутой после перерыва давление испанцев становилось все мощнее, однако капитан сборной был образцово надежен.

В том числе когда ему пришлось по-настоящему спасать партнеров, как после выхода Диего Косты в конце первой половины, выстрела Андреса Иньесты и добивания Яго Аспаса в конце основного времени и после прорыва и удара Родриго в овертайме.

А потом была серия пенальти. В них Акинфеев традиционно бесподобен — ЦСКА при нем не проиграл в этом компоненте футбола ни разу.

Вот и против Испании наш голкипер стал главным героем. Пока партнеры по команде раз за разом забивали Давиду де Хеа, Акинфеев потащил попытки Коке и Аспаса, причем решающий удар отразил, шикарно выбросив ногу.

Именно вратаря сборной России ФИФА признала лучшим игроком этого противостояния, и вряд ли у кого-то есть сомнения в заслуженности выбора.

Александр Головин (Россия)

Еще одним героем сборной России в матче с Испанией был Александр Головин. Конкурировать с самым рейтинговым футболистом страны прямо сейчас по поединку 1/8 финала, наверное, могли бы заработавший и реализовавший пенальти Артем Дзюба да одноклубник по ЦСКА Марио Фернандес, проделавший огромный объем оборонительной работы.

И все же Головин сыграл самую важную роль среди полевых игроков национальной сборной в этом историческом матче.

На полузащитника легла важнейшая роль: при огромном объеме оборонительной работы, от которой его никто не мог освободить, именно Александр должен был разгонять наши редкие атаки и создавать голевые шансы.

И справился он на обеих половинах поля. Головин, как и все остальные футболисты Станислава Черчесова, дорабатывал во всех эпизодах, но и тут сумел выделиться, накрыв на 117-й минуте опаснейшую контратаку испанцев.

В том эпизоде вроде бы уставший молодой лидер нашей команды активно атаковал на чужой половине поля, несколькими секундами ранее подавая угловой, а в итоге первым вернулся в оборону и опередил быстрого и свежего Аспаса, нивелировав угрозу в зародыше.

И впереди именно от полузащитника пока еще ЦСКА исходило основное давление. Особенно эффективно все было, пока на поле присутствовал Артем Дзюба.

Как только форвард «Зенита» цеплялся за мяч, его подбирал Головин, и закручивалась атакующая карусель.

Сам Александр опасно бил еще при счете 0:1 в конце первого тайма, но не попал в дальний угол. Рвался к воротам и обострял в чужой штрафной он несколько раз и во второй половине, и в дополнительное время.

Головин пробежал больше всех игроков среди двух команд, преодолев за 120 минут игрового времени более 16 километров!

Ну и, конечно, 22-летний хавбек подошел к точке после окончания игрового времени и уверенно реализовал свой пенальти, поспособствовав невероятному успеху России. Серия А или АПЛ, а может, Примера или Бундеслига стали еще чуть ближе.

Каспер Шмейхель (Дания)

Сборная Дании не вышла в четвертьфинал чемпионата мира, но это точно не вина Каспера Шмейхеля. Голкипер «викингов» сделал все, что было можно и нельзя, чтобы выиграть этот матч, и в очередной раз доказал, что он является достойным сыном и преемником своего отца Петера, легендарного вратаря национальной команды и «Манчестер Юнайтед».

Шмейхель-младший ничего не мог сделать на четвертой минуте встречи, когда его полевые партнеры выложили на блюдечке мяч Марио Манджукичу, и тот сравнял счет.

Однако в дополнительное время голкипер буквально достал «викингов» с того света. Выбежавший один на один с центра поля Анте Ребич должен был забивать, но его снес Матиас Йоргенсен, а вратарь датчан вытащил пенальти от хорватского капитана из мадридского «Реала».

Серия одиннадцатиметровых для датчан складывалась не лучшим образом изначально. Они не забили первый (сам Кристиан Эриксен) и третий удары, но Шмейхель тут же брал хорватские попытки.

И лишь когда Николай Йоргенсен не забил в пятом подходе, даже СуперКаспер не смог помешать Ивану Ракитичу вывести хорватов в следующий раунд. Тем не менее вратарь английского «Лестера» абсолютно по делу стал лучшим игроком встречи и одним из героев дня.

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