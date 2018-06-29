Забиваке на зависть: 10 лучших голов чемпионата мира

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена П1–2.4 X–3.1 П2–3.5
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–2.9 П2–2.85
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники П1–1.6 X–3.9 П2–6.75
21:00 Хорватия—Дания —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.85 X–3.2 П2–5
17:00 Бразилия—Мексика —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена П1–1.48 X–4.15 П2–7.5
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.5 П2–8.8
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–3 X–2.95 П2–2.65
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–3.9 X–3.15 П2–2.1
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал. 1-й матч  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Йерри Мина
2
2
7
Артём Дзюба
3
2
8
Ахмед Муса
3
2
9
Джон Стоунс
3
2
10
Филиппе Коутиньо
3
2
11
Вахби Хазри
3
2
12
Луис Суарес
3
2
13
Сон Хын Мин
3
2
14
Эден Азар
2
2
15
Мохамед Салах
2
2
16
Лука Модрич
3
2
17
Андреас Гранквист
3
2
18
Майл Единак
3
2
19
Юссеф Эн-Несири
1
1
20
Фелипе Балой
1
1
21
Йосип Дрмич
2
1
22
Яго Аспас
2
1
23
Кейсуке Хонда
2
1
24
Аднан Янузай
1
1
25
Кендаль Уостон
1
1
26
Милан Бадель
1
1
27
Хосе Игнасио Начо
1
1
28
Рикарду Куарежма
2
1
29
Миши Батшуайи
2
1
30
Дилан Бронн
2
1
31
Анте Ребич
2
1
32
Халид Бутаиб
2
1
33
Юссуф Поульсен
2
1
34
Джесси Лингард
2
1
35
Серхио Агуэро
3
1
36
Дрис Мертенс
3
1
37
Килиан Мбаппе
3
1
38
Александр Головин
2
1
39
Маркос Рохо
2
1
40
Стивен Цубер
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Иван Ракитич
3
1
43
Мусса Ваг
3
1
44
Паулиньо
3
1
45
Такаси Инуи
3
1
46
Хосе Паоло Герреро
3
1
47
Марко Ройс
3
1
48
Хуан Куадрадо
3
1
49
Юйа Осако
3
1
50
Хуан Кинтеро
3
1
51
Ян Беднарек
3
1
52
Юрий Газинский
3
1
53
Ирвин Лосано
3
1
54
Ола Тойвонен
3
1
55
М'Байе Ньянг
3
1
56
Блерим Джемаили
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Иван Перишич
3
1
61
Альфред Финнбогасон
3
1
62
Александр Митрович
3
1
63
Иско
3
1
64
Неймар
3
1
65
Александар Коларов
3
1
66
Гжегож Крыховяк
3
1
67
Гранит Джака
3
1
68
Ким Юнь Квон
3
1
69
Кристиан Эриксен
3
1
70
Лионель Месси
3
1
71
Людвиг Аугустинсон
3
1
72
Садио Мане
3
1
73
Салем Аль-Доссари
3
1
74
Тони Кроос
3
1
75
Тьяго Силва
3
1
76
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
77
Хавьер Эрнандес
3
1
78
Эдинсон Кавани
3
1
79
Синдзи Кагава
2
1
80
Карим Ансарифард
3
1
81
Фержани Сасси
3
1
82
Антуан Гризманн
3
1
83
Карлос Вела
3
1
84
Виктор Мозес
3
1
85
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
86
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Забиваке на зависть: 10 лучших голов чемпионата мира

Лучшие голы группового этапа ЧМ-2018

Денис Черышев празднует гол в матче открытия чемпионата мира РИА Новости
Денис Черышев празднует гол в матче открытия чемпионата мира
Мощная грация Артема Дзюбы, тривела Рикарду Куарежмы и хитрость Хуана Кинтеро — «Газета.Ru» представляет топ-10 лучших голов групповой стадии ЧМ-2018.

Денис Черышев, Россия — Саудовская Аравия — 5:0

Один из самых красивых голов всего чемпионата мира — 2018 был забит уже в первом матче турнира, и провел его игрок, которого на этом мундиале могло не оказаться вовсе.

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Денис Черышев — уникальный представитель российского футбола. Единственный легионер в команде Станислава Черчесова воспитывался в мадридском «Реале» и всерьез бы мог рассчитывать на стабильное попадание в обойму «сливочных», не окажись он столь травматичным. Собственно, по этой же причине о Денисе надолго забыла и сборная.

К счастью, в преддверии домашнего ЧМ про Черышева в национальной команде все-таки вспомнили — полузащитника вызвали для подготовки к турниру, а позднее не отцепили от состава, и вингер испанского «Вильярреал» отплатил за доверие по полной

Не попав в стартовый состав на встречу первого тура с Саудовской Аравией, Денис появился на поле уже по ходу первого тайма, заменив получившего травму Алана Дзагоева, и вскоре провел второй гол в ворота противников, укрепив преимущество хозяев. А уже под самый конец поединка Черышев оформил дубль, забив фантастический мяч — удар из-за пределов штрафной внешней стороной стопы в самую «девять» не оставил равнодушными даже нейтральных болельщиков, которых на матче открытия было немало.

Криштиану Роналду, Португалия — Испания — 3:3

Не успели фанаты отойти от супермяча Черышева, как им пришлось вновь раскрывать рты от удивления — многолетний лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду в одиночку добыл для Португалии ничью в матче против грозной Испании, оформив в ворота Давида Де Хеи великолепный хет-трик.

Любопытно, что самый красивый мяч КриРо стал еще и решающим. За мгновения до финального свистка при счете 2:3 нападающий отправился исполнять опасный штрафной и сделал все как минимум идеально — удар вышел настолько точным и выверенным, что после игры португальца вполне могли бы пригласить в сборную страны по летнему биатлону или, например, стендовой стрельбе.

^Александар Коларов, Сербия — Коста-Рика — 1:0

ЧМ-2018 стал настоящим бенефисом стандартов — с пенальти, угловых и штрафных на этом турнире забивается просто уйма мячей, многие из которых оказываются ключевыми для исходов не только отдельных поединков, но и дальнейших судеб команд.

Значимость результативного удара Александара Коларова для сборной Сербии переоценить невозможно, ведь именно он на время вывел подопечных Младена Крстаича в лидеры группы, даровав коллективу отличные шансы на первый в истории выход в плей-офф мундиаля.

И хоть в итоге команде так и не удалось пробиться в топ-16, из России сербы уезжают не без приятных эмоций: гол их соотечественника с дальнего штрафного в ворота Кейлора Наваса из мадридского «Реала» уж точно войдет в число лучших по итогам чемпионата, а это уже хоть что-то.

Филиппе Коутиньо, Бразилия — Швейцария — 1:1

Филиппе Коутиньо по итогам групповой стадии стали справедливо называть теневым лидером сборной Бразилии — в отличие от того же 222-миллионного Неймара, которого пока что больше интересуют вопросы причесок из «лапши» и бесконечных падений, футболист «Барселоны» от матча к матчу вносит грандиозный вклад в продвижение пентакампеонов к шестому титулу чемпионов планеты, делая партнеров лучше, а также забивая важнейшие мячи.

Собственно, именно благодаря Коутиньо бразильцы и сумели хоть чем-то порадовать своих болельщиков на старте ЧМ-2018 против Швейцарии, где фавориты из-за явной расслабленности и желания победить малой кровью потеряли два очка. Впрочем, возможно, и чересчур самоуспокоились подопечные Тите как раз по вине Филиппе: слишком уж ярким получился дальний крученный удар полузащитника в дальнюю «девятку», чтобы исконно склонные к вальяжности южноамериканцы не потеряли в бдительности.

Хуан Кинтеро, Колумбия — Япония — 1:2

Самый бесполезный гол этого топа — даже с его учетом колумбийцы сенсационно неудачно начали мундиаль, в меньшинстве уступив боевитым японцам. И все же усилиями Кинтеро поражение «кофейщиков» было ощутимо скрашено, что, вероятно, позитивно сказалось на будущем команды (два последующие победы принесли Колумбии первую строчку в группе и плей-офф).

И, да, Хуан стал автором одного из многих мячей этого ЧМ, забитых со штрафных, однако сумел заметно выделиться на фоне «коллег» — если другие счастливчики брали в основном безупречным исполнением, то немного пухловатый колумбиец отличился больше за счет непревзойденной хитрости и мастерства.

Примечательно, что сам футболист, обсуждая с представителями прессы собственный гол, признался, что подслушал, как голкипер японцев говорит своей «стенке» прыгать при ударе со штрафного, после чего решил отправить мяч прямиком в «шестерку» ворот под устремившимися к небесам азиатами. Дальнейшее было лишь делом техники.

Артем Дзюба, Россия — Египет — 3:0

Гол, после которого вся Россия поняла — все, это наконец-то свершилось, мы впервые в истории в 1/8 финала чемпионата мира! И абсолютно логично, что автором этого мяча оказался Артем Дзюба, футболист непростой судьбы и еще более непростого характера, ставший одним из героев отечественной сборной на групповом этапе.

Особенно приятно, что гол таранного форварда в ворота африканцев оказался не просто важным, но и еще и «породистым»:

блестящая обработка мяча грудью, мастерская обводка защитника и точнейший удар в угол, и вот уже о клубных обидах в порывах счастья забыли и фанаты «Спартака», и фанаты «Зенита», и все остальные. Так «злодеи» и становятся героями.

Лука Модрич, Хорватия — Аргентина — 3:0

Хорватия, набравшая девять очков в «группе смерти» с Нигерией, Исландией и Аргентиной, оказалась настоящей отдушиной для недовольных прагматизмом группового этапа — яркий, умный и честный футбол «шашечных» в очередной раз влюбил в себя нейтральных болельщиков, добавив хорватам поклонников перед плей-офф.

А венчал все это сумасшедший разгром Аргентины со счетом 3:0, едва не выкинувший действующих вице-чемпионов мира с российского мундиаля. В свою очередь самым ярким моментом этой фантастической встречи оказался гол Луки Модрича, гениального мозга сборной, как правило, остающегося в небольшой тени.

Однако такая красота оказаться без должного внимания, конечно же, не могла — серия мастерских финтов, убравших из эпизода защитников бело-голубых, и выдающийся «выстрел» в самый угол ворот Вилли Кабальеро настолько расстроили легендарного Диего Марадону, что в ходе решающего матча группы с Нигерией кумир всей аргентинской нации вел себя несколько странно. Вероятно, из-за повышенного волнения.

Хуан Куадрадо, Колумбия — Польша

Чудесное спасение колумбийцев началось где-то на экваторе встречи второго тура с Польшей, когда при плюс-минус равной игре латиноамериканцев вперед вывел Йерри Мина.

Европейцы, которым после пропущенного мяча стало уже нечего терять, попытались вернуться в поединок, однако на деле тем самым лишь оголили зоны у своих ворот, за что до финального свистка были наказаны еще дважды. Особенно ярким получился третий мяч в ворота Войцеха Щенсны, причем во многом это заслуга не самого Куадрадо, идеального реализовавшего выход один на один, а Хамеса Родригеса, одной гениальной передачей на партнера отрезавшего аж трех (!) защитников.

Рикарду Куарежма, Португалия — Иран — 1:1

О карьере Куарежмы слагают легенды — невероятный технарь, которому в юношестве прочили карьеру лучше, чем у Роналду, успел поиграть в «Барселоне», «Интере» и «Порту», фактически завершить карьеру в Азии, а затем восстать из пепла в «Бешикташе» и сборной Португалии.

Безусловно, главной отличительной чертой Рикарду является его тривела — так знатно внешней стороной стопы не бил ни один игрок в истории футбола. Немудрено, что именно подобным образом полузащитник и отличился в ворота Ирана, реализовав один из немногих моментов в том тяжелом для чемпионов Европы поединке.

Любопытно, что мяч Куарежмы в итоге оказался для его команды решающим — не случись его, португальцы бы бесславно отправились домой уже по итогам группового этапа.

Яго Аспас, Испания — Марокко — 2:2

Сборная Марокко, лишившаяся всех шансов на 1/8 финала еще после двух туров, в заключительном матче решила громко хлопнуть дверью, дав неравный бой грозной Испании.

И, что удивительно, у африканцев почти получилось победить недавних чемпионов мира — за несколько минут до финального свистка «Красная фурия» уступала со счетом 1:2, тогда как андердоги готовы были здесь все, чтобы эту разницу удержать.

Причем не будь на дворе 18-й год, им бы это удалось — нивелировать разрыв у испанцев получилось лишь благодаря системе VAR, усилиями которой рефери верно отменил собственное же решение не засчитать гол Яго Аспаса из-за офсайда. К счастью, высокие технологии все-таки спасли красоту в исполнении нападающего — и теперь гол пяткой, заслуженно получивший «индульгенцию» у арбитра, уверенно пребывает во всех тематических топах.

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