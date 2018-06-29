Забиваке на зависть: 10 лучших голов чемпионата мира

Денис Черышев, Россия — Саудовская Аравия — 5:0

Один из самых красивых голов всего чемпионата мира — 2018 был забит уже в первом матче турнира, и провел его игрок, которого на этом мундиале могло не оказаться вовсе.

Реклама

Денис Черышев — уникальный представитель российского футбола. Единственный легионер в команде Станислава Черчесова воспитывался в мадридском «Реале» и всерьез бы мог рассчитывать на стабильное попадание в обойму «сливочных», не окажись он столь травматичным. Собственно, по этой же причине о Денисе надолго забыла и сборная.

К счастью, в преддверии домашнего ЧМ про Черышева в национальной команде все-таки вспомнили — полузащитника вызвали для подготовки к турниру, а позднее не отцепили от состава, и вингер испанского «Вильярреал» отплатил за доверие по полной

Не попав в стартовый состав на встречу первого тура с Саудовской Аравией, Денис появился на поле уже по ходу первого тайма, заменив получившего травму Алана Дзагоева, и вскоре провел второй гол в ворота противников, укрепив преимущество хозяев. А уже под самый конец поединка Черышев оформил дубль, забив фантастический мяч — удар из-за пределов штрафной внешней стороной стопы в самую «девять» не оставил равнодушными даже нейтральных болельщиков, которых на матче открытия было немало.

Криштиану Роналду, Португалия — Испания — 3:3

Не успели фанаты отойти от супермяча Черышева, как им пришлось вновь раскрывать рты от удивления — многолетний лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду в одиночку добыл для Португалии ничью в матче против грозной Испании, оформив в ворота Давида Де Хеи великолепный хет-трик.

Любопытно, что самый красивый мяч КриРо стал еще и решающим. За мгновения до финального свистка при счете 2:3 нападающий отправился исполнять опасный штрафной и сделал все как минимум идеально — удар вышел настолько точным и выверенным, что после игры португальца вполне могли бы пригласить в сборную страны по летнему биатлону или, например, стендовой стрельбе.

^Александар Коларов, Сербия — Коста-Рика — 1:0

ЧМ-2018 стал настоящим бенефисом стандартов — с пенальти, угловых и штрафных на этом турнире забивается просто уйма мячей, многие из которых оказываются ключевыми для исходов не только отдельных поединков, но и дальнейших судеб команд.

Значимость результативного удара Александара Коларова для сборной Сербии переоценить невозможно, ведь именно он на время вывел подопечных Младена Крстаича в лидеры группы, даровав коллективу отличные шансы на первый в истории выход в плей-офф мундиаля.

И хоть в итоге команде так и не удалось пробиться в топ-16, из России сербы уезжают не без приятных эмоций: гол их соотечественника с дальнего штрафного в ворота Кейлора Наваса из мадридского «Реала» уж точно войдет в число лучших по итогам чемпионата, а это уже хоть что-то.

Филиппе Коутиньо, Бразилия — Швейцария — 1:1

Филиппе Коутиньо по итогам групповой стадии стали справедливо называть теневым лидером сборной Бразилии — в отличие от того же 222-миллионного Неймара, которого пока что больше интересуют вопросы причесок из «лапши» и бесконечных падений, футболист «Барселоны» от матча к матчу вносит грандиозный вклад в продвижение пентакампеонов к шестому титулу чемпионов планеты, делая партнеров лучше, а также забивая важнейшие мячи.

Собственно, именно благодаря Коутиньо бразильцы и сумели хоть чем-то порадовать своих болельщиков на старте ЧМ-2018 против Швейцарии, где фавориты из-за явной расслабленности и желания победить малой кровью потеряли два очка. Впрочем, возможно, и чересчур самоуспокоились подопечные Тите как раз по вине Филиппе: слишком уж ярким получился дальний крученный удар полузащитника в дальнюю «девятку», чтобы исконно склонные к вальяжности южноамериканцы не потеряли в бдительности.

Хуан Кинтеро, Колумбия — Япония — 1:2

Самый бесполезный гол этого топа — даже с его учетом колумбийцы сенсационно неудачно начали мундиаль, в меньшинстве уступив боевитым японцам. И все же усилиями Кинтеро поражение «кофейщиков» было ощутимо скрашено, что, вероятно, позитивно сказалось на будущем команды (два последующие победы принесли Колумбии первую строчку в группе и плей-офф).

И, да, Хуан стал автором одного из многих мячей этого ЧМ, забитых со штрафных, однако сумел заметно выделиться на фоне «коллег» — если другие счастливчики брали в основном безупречным исполнением, то немного пухловатый колумбиец отличился больше за счет непревзойденной хитрости и мастерства.

Примечательно, что сам футболист, обсуждая с представителями прессы собственный гол, признался, что подслушал, как голкипер японцев говорит своей «стенке» прыгать при ударе со штрафного, после чего решил отправить мяч прямиком в «шестерку» ворот под устремившимися к небесам азиатами. Дальнейшее было лишь делом техники.

Артем Дзюба, Россия — Египет — 3:0

Гол, после которого вся Россия поняла — все, это наконец-то свершилось, мы впервые в истории в 1/8 финала чемпионата мира! И абсолютно логично, что автором этого мяча оказался Артем Дзюба, футболист непростой судьбы и еще более непростого характера, ставший одним из героев отечественной сборной на групповом этапе.

Особенно приятно, что гол таранного форварда в ворота африканцев оказался не просто важным, но и еще и «породистым»:

блестящая обработка мяча грудью, мастерская обводка защитника и точнейший удар в угол, и вот уже о клубных обидах в порывах счастья забыли и фанаты «Спартака», и фанаты «Зенита», и все остальные. Так «злодеи» и становятся героями.

Лука Модрич, Хорватия — Аргентина — 3:0

Хорватия, набравшая девять очков в «группе смерти» с Нигерией, Исландией и Аргентиной, оказалась настоящей отдушиной для недовольных прагматизмом группового этапа — яркий, умный и честный футбол «шашечных» в очередной раз влюбил в себя нейтральных болельщиков, добавив хорватам поклонников перед плей-офф.

А венчал все это сумасшедший разгром Аргентины со счетом 3:0, едва не выкинувший действующих вице-чемпионов мира с российского мундиаля. В свою очередь самым ярким моментом этой фантастической встречи оказался гол Луки Модрича, гениального мозга сборной, как правило, остающегося в небольшой тени.

Однако такая красота оказаться без должного внимания, конечно же, не могла — серия мастерских финтов, убравших из эпизода защитников бело-голубых, и выдающийся «выстрел» в самый угол ворот Вилли Кабальеро настолько расстроили легендарного Диего Марадону, что в ходе решающего матча группы с Нигерией кумир всей аргентинской нации вел себя несколько странно. Вероятно, из-за повышенного волнения.

Хуан Куадрадо, Колумбия — Польша

Чудесное спасение колумбийцев началось где-то на экваторе встречи второго тура с Польшей, когда при плюс-минус равной игре латиноамериканцев вперед вывел Йерри Мина.

Европейцы, которым после пропущенного мяча стало уже нечего терять, попытались вернуться в поединок, однако на деле тем самым лишь оголили зоны у своих ворот, за что до финального свистка были наказаны еще дважды. Особенно ярким получился третий мяч в ворота Войцеха Щенсны, причем во многом это заслуга не самого Куадрадо, идеального реализовавшего выход один на один, а Хамеса Родригеса, одной гениальной передачей на партнера отрезавшего аж трех (!) защитников.

Рикарду Куарежма, Португалия — Иран — 1:1

О карьере Куарежмы слагают легенды — невероятный технарь, которому в юношестве прочили карьеру лучше, чем у Роналду, успел поиграть в «Барселоне», «Интере» и «Порту», фактически завершить карьеру в Азии, а затем восстать из пепла в «Бешикташе» и сборной Португалии.

Безусловно, главной отличительной чертой Рикарду является его тривела — так знатно внешней стороной стопы не бил ни один игрок в истории футбола. Немудрено, что именно подобным образом полузащитник и отличился в ворота Ирана, реализовав один из немногих моментов в том тяжелом для чемпионов Европы поединке.

Любопытно, что мяч Куарежмы в итоге оказался для его команды решающим — не случись его, португальцы бы бесславно отправились домой уже по итогам группового этапа.

Яго Аспас, Испания — Марокко — 2:2

Сборная Марокко, лишившаяся всех шансов на 1/8 финала еще после двух туров, в заключительном матче решила громко хлопнуть дверью, дав неравный бой грозной Испании.

И, что удивительно, у африканцев почти получилось победить недавних чемпионов мира — за несколько минут до финального свистка «Красная фурия» уступала со счетом 1:2, тогда как андердоги готовы были здесь все, чтобы эту разницу удержать.

Причем не будь на дворе 18-й год, им бы это удалось — нивелировать разрыв у испанцев получилось лишь благодаря системе VAR, усилиями которой рефери верно отменил собственное же решение не засчитать гол Яго Аспаса из-за офсайда. К счастью, высокие технологии все-таки спасли красоту в исполнении нападающего — и теперь гол пяткой, заслуженно получивший «индульгенцию» у арбитра, уверенно пребывает во всех тематических топах.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».