Россия сыграет с Испанией: каковы наши шансы

Несданный зачет России

Матч Уругвай – Россия в Самаре, где номинальными хозяевами поля считались, конечно же, находившиеся на самом деле в гостях южноамериканцы, определял победителя в группе А.

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Нашей сборной, набившей на Саудовской Аравии и Египте разницу мячей +7, пока подопечные Оскара Табареса побеждали тех же соперников более чем скромно (два раза по 1:0), достаточно было добиться ничейного исхода, чтобы остаться на первой строчке в квартете.

При этом Станислав Черчесов сделал сразу три перестановки в стартовом составе по сравнению с игрой против Египта и несколько удивил. Замена Юрия Жиркова на Федора Кудряшова на левом фланге обороны читалась из-за травмы, с которой выступает на ЧМ-2018 футболист «Зенита». Отсутствие Александра Головина, которого заменил Алексей Миранчук, тоже неудивительно – талантливый плеймейкер висит на желтой карточке.

А вот видимых причин для замены Марио Фернандеса на правом фланге обороны на Игоря Смольникова не было. После матча главный тренер сборной объяснит это желанием дать русскому бразильцу отдых. Неоднозначное решение.

На волне предыдущих успехов и эмоционального настроя российские футболисты рванули вперед со стартовым свистком, но все пошло прахом, когда уже через десять минут.

В своей позиционной атаке россияне зачем-то повернули вектор от чужих ворот к своим собственным, неточный пас Смольникова от центра в глубину своей половины поля заправил быструю контратаку уругвайцев и в итоге привел к желтой карточке сфолившего прямо перед штрафной Юрия Газинского.

Но это было полбеды, потому что Луис Суарес уложил мяч со штрафного точно низом во вратарский угол без шансов для не совсем верно выбравшего позицию Игоря Акинфеева.

Все, что получалось у сборной России – забросы вперед на Артема Дзюбу, который цеплялся за все мячи и скидывал их в основном Денису Черышеву.

Именно эта парочка и создала в течение минуты два хороших момента – удар вингера из-за штрафной после передачи форварда и кивок Дзюбы с углового в землю, от которой мяч перескочил перекладину.

А затем Уругвай вновь показал свою «стандартную» мощь. Теперь к взятию ворот Акинфеева привел угловой. Удар Диего Лаксальта и так был мощным, а рикошет от Дениса Черышева, на которого в итоге был записан автогол, дезориентировал Акинфеева.

Вдобавок ко всем трудностям сборной Смольников, уже имея желтую карточку, вкатил на 38-й минуте в Лашальта сзади и отправился отдыхать еще до перерыва.

Так отдых Марио Фернандеса сорвался, и правый защитник вошел в игру. Весь второй тайм он и остальные футболисты сборной России старательно боролись с соперником, искали шансы, пытаясь как-то расшатать бетонную оборону, выстроенную Таваресом.

После перерыва на поле появились сначала Далер Кузяев, а затем и очень неплохо включившийся в борьбу Федор Смолов. Но Россия так и не забила, а Уругвай смог реализовать еще один угловой – уже в добавленное время.

Диего Годин играючи перепрыгнул российских защитников, Акинфеев потащил, но на добивании уже никто не мог помешать Эдинсону Кавани наконец провести свой первый мяч на турнире.

0:3 – чувствительная оплеуха от Уругвая отправила команду Черчесова на второе место в группе. Теперь в 1/8 финала наша сборная сыграет в воскресенье 1 июля в «Лужниках».

Португалия или Испания?

А вот соперник нашей команды по 1/8 финала определялся в вечерних матчах группы В. Там у Испании и Португалии было по четыре очка, но шансы попасть в плей-офф теоретически имел и Иран, обыгравший в первом туре Марокко.

«Считаю, что лучшим соперником станет Португалия. Не думаю, что они проиграют Ирану и займут первое место, — говорил в преддверии вечерних матчей в интервью «Газете.Ru» бывший футболист сборной России Сергей Киряков.

— С португальцами можно играть. Встреча с Египтом показала, что мы можем перекрывать главного игрока соперника и создавать моменты впереди.

С Испанией будет сложнее. С ними придется играть на быстрых атаках и много терпеть в обороне».

«Любого соперника надо обыгрывать, если хочешь чего-то добиться. Сборная Испании мучается против команд, играющих от обороны, с Португалией пропустила три мяча, — считает бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин.

— Сборная России участвует в чемпионате мира, потому без разницы, кого надо обыгрывать. Если пройдут сборную Испании или Португалии, еще большее празднование будет в стране».

«В плей-офф либо все, либо ничего. Важны психология, физическое состояние, коллективное и индивидуальное мастерство. Будет интересно наблюдать, как российские футболисты справятся с тем давлением, которое будет в матче навылет, — добавлял Кирьяков.

— Надеюсь, что зрители стадиона подержат сборную. Также стоит рассчитывать на фортуну. Сегодня мы пропустили после рикошета, может повезет в следующем».

Вечер драмы

Изначально в матчах группы В все казалось более-менее ясным. Даже игра сборных Ирана и Марокко в первых двух туров, восхитившая экспертов и болельщиков, не заставила тех поверить в них в решающих играх с европейскими фаворитами.

А зря. И характерные азиаты, и даже немотивированные марокканцы выдали восхитительный перфоманс и не позволили фаворитам одержать победы.

Развитие событий в онлайн-режиме вроде бы выводило на сборную России Португалию. Рикарду Куарежма забил великолепный гол фирменной «шведой» в иранские ворота в первом тайме, в то время как испанцы, прежде чем Андрес Иньеста и Иско сотворили шедевр в чужой штрафной, успели пропустить от Марокко.

Во втором тайме все планомерно шло к победе сборной Португалии, дававшей ей при осечке испанцев первое место в группе.

Тем более Марокко вновь вышло вперед в игре с вроде бы такой мощной и здорово комбинирующей, но все равно сталкивающейся с проблемами в каждом матче этого мундиаля Красной фурией.

Развязка наступила в добавленное время. Яго Аспас спас сборную Испании от поражения, хотя сначала гол отменили из-за офсайд, пересмотрев в итоге решение с помощью VAR.

А Португалия, у которой Криштиану Роналду не реализовал во втором тайме одиннадцатиметровый, доигралась до пенальти в свои ворота, и Карим Ансарифард не оставил шансов Рую Патрисиу.

При таком раскладе Испания выходила с первого места, а португальцы со второго, но все чуть было не повернулось в совсем уж неожиданную сторону.

За полторы минуты до конца добавленного времени задрожавшие португальцы зевнули сумасшедший момент у своих ворот, который должен был вывести Иран на первое место и встречу с Россией в 1/8 финала, но Мехди Тареми не попал в ближний угол с семи метров…

Новое свидание с Испанией

В итоге Испания доползла до первого места в группе и теперь сыграет со сборной России. Конечно, фаворит в этом противостоянии более чем очевиден.

Давид де Хеа, Серхио Рамос, Жерар Пике, Жорди Альба, Дани Карвахаль, Андрес Иньеста, Иско, Давид Сильва, Диего Коста – это далеко неполный список испанских звезд.

Другое дело, что игра команды пока оставляет вопросы, а удивительная отставка главного тренера Хулена Лопетеги за два дня до старта на мундиале вряд ли могла пойти сборной на пользу.

При Черчесове Россия уже встречалась с Испанией в товарищеском матче, и та игра завершилась яркой ничьей со счетом 3:3 с супердублем Федора Смолова.

Но при этом важно отметить, что испанцы не проигрывают уже два года, и даже рокировка Лопетеги на бывшего спортивного директора сборной Фернандо Йерро этого не изменила.

Наверное, Португалия была бы более приемлемым соперником с точки зрения шансов сборной России сыграть в четвертьфинале, правда, этот чемпионат мира уже не раз переворачивал все расклады. Кто знает, может парни Черчесова сотворят сенсацию?

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