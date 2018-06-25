Дзюба таранил, Модрич творил: лучшие игроки второго тура ЧМ-2018

Артем Дзюба, сборная России; Россия — Египет — 3:1

Сейчас в это сложно поверить, но всего около месяца назад в попадание Артема Дзюбы даже в заявку (!) сборной России на домашний чемпионат мира мало кто верил — своенравный нападающий, казалось, так и останется вне мундиаля, будучи проигнорированным Станиславом Черчесовым, человеком не менее сложного характера. Впрочем, уже где-то ближе к началу лета вариантов у тренерского штаба осталось немного: на подмену Федору Смолову обязательно был кто-то нужен, и этим кем-то должен был стать либо Артем, либо форвард «Зенита» Антон Заболотный, забивавший за питерский клуб чуть чаще, чем никогда. И в итоге выбор был сделан в пользу Дзюбы, блестяще проявившего себя в аренде в тульском «Арсенале».

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При этом основным нападающим сборной все равно оставался Смолов — он и попал в стартовый состав на матч с саудовцами. Однако у игрока «Краснодара» почему-то не пошло, причем футболист не просто допускал много ошибок во встрече с проходным соперником, но еще и постоянно брал игру на себя (даже когда этого делать было не нужно), словно чувствуя себя главной и единственной звездой этого коллектива. Конечно, это лишь еще больше привлекало внимание к его оплошностям.

Так что когда во втором тайме на поле вместо Смолова вышел Дзюба, неожиданностью это не стало. Чего не скажешь об игре самого Артема — едва появившись на газоне, таранный бомбардир деклассировал оборонцев Саудовской Аравии, доведя счет до разгромного, а затем отдал голевой пас на Дениса Черышева, позднее признанного лучший игроком матча.

Уже во втором туре против Египта — в решающей для россиян встрече за первый в истории выход в плей-офф ЧМ — Дзюба оказался в старте и попросту шокировал (к счастью, со знаком +). Используя свои выдающиеся габариты, умение успешно бороться даже в безнадежных эпизодах и безграничное желание доказать всем и вся (пожалуй, главное качество Артема), нападающий внес неоценимый вклад в великолепную викторию россиян, а уж его гол в ворота африканцев и вовсе стал настоящим украшением недели.

После победы Дзюбу благодарили и фанаты «Спартака», и болельщики «Зенита», и все остальные — а это с его бэкграундом дорого стоит.

Криштиану Роналду, сборная Португалии, Португалия — Марокко — 1:0

Личным фанатам КриРо пока что, без всяких сомнений, ЧМ-2018 нравится: во-первых, Лео Месси близок к позорному вылету с турнира на фоне полной беспомощности самого футболиста, во-вторых — и сам португалец проводит попросту гениальный мундиаль. Конечно, около 85 процентов всей этой эйфории от игры Роналду принес матч против Испании (3:3), где Криштиану оформил хет-трик, в одиночку отобрав очки у партнеров по «Реалу» и врагов из «Барселоны», проведших, справедливости ради, почти выдающийся по качеству поединок.

Не столь радужной для нападающего получилась встреча против Марокко, но это лишь в сравнении — гол многократного обладателя «Золотого» мяча после подачи с углового стал в игре единственным, то есть даровал Португалии важнейшие три балла.

Четыре результативных удара в двух матчах и без дополнительных факторов — блестящее достижение, а уж в «окантовке» из игры партнеров Роналду и вовсе какой-то «космос»: те в России пока действуют, мягко говоря, невзрачно (за исключением вратаря), несмотря на то что на клубном уровне выступают далеко не в самых последних командах.

Правда, всего два года назад схожая невзрачность не помешала португальцам взять Евро во Франции, так что списывать их со счетов рано и в 2018-м. Тем более с таким Криштиану.

Лука Модрич, сборная Хорватии, Хорватия — Аргентина — 3:0

Тут все просто. Главная сенсация второго тура случилась, когда хорваты уничтожили действующих чемпионов мира со счетом 3:0, телепортировав их на край пропасти над ущельем позора. А главным героем того матча стал Лука Модрич, гениальный полузащитник «шашечных» и мадридского «Реала».

Будучи «мозгом» команды во всех смыслах этого слова, Лука не так часто попадает на первые страницы непрофильных газет — там, как правило, смакуют голы с 40-50 метров или невероятные проходы сквозь пятерых защитников, отчасти включающие в себя элемент случайности. Модрич же — совсем не про это. Миниатюрный хавбек вот уже много лет стабильно дирижирует игру своих коллективов на самом высоком уровне, делая абсолютно всех партнеров лучше — и частенько остается в тени.

Против Аргентины, однако, Лука пошел не самым типичным для себя путем: проведя очередной выдающийся поединок в плане теневого влияния на игру, полузащитник решил не довольствоваться малым, прибавив к «регулярным» свершениям еще и фантастический гол, напрочь нокаутировавший Месси и компанию.

Идеальный удар из-за пределов штрафной после серии мастерских финтов будет еще очень долго вспоминать даже нейтральные болельщики, не говоря уже о хорватских поклонниках и аргентинцах, для которых этот ЧМ пока что сродни трагедии.

Ахмед Муса, сборная Нигерии, Нигерия — Исландия — 2:0

Продолжая тему «альбиселесте». Кумира московского ЦСКА Ахмеда Мусу со сборной Аргентины и до российского мундиаля связывало достаточно многое — все же на ЧМ-2014 в Бразилии именно он оформил дубль в ворота будущих вице-чемпионов планеты, серьезно потрепав тем нервы, но не отобрав очков. Прошло четыре года, и вот Муса решил вновь напомнить о себе болельщикам южноамериканцев — причем вновь дублем.

На сей раз, правда, оба гола пошли на пользу Аргентине, так как были проведены в поединке с Исландией — выиграй в той встрече европейцы, и бело-голубые могли бы почти официально паковать чемоданы, попутно придумывая оправдания для разъяренных фанатов.

Теперь же ситуация у команды Месси более радужная — в случае крупной победы над африканцами в последнем туре и отсутствия чудес в параллельном поединке квартета подопечные Хорхе Сампаоли все-таки выберутся в плей-офф. На этот счет, впрочем, у Мусы несколько иное мнение.

Гарри Кейн, сборная Англии, Англия — Панама — 6:1

Нет никаких сомнений в том, что англичане обыграли бы панамцев и без Кейна — слишком уж слабая сборная прибыла на турнир в этом году от КОНКАКАФ. Но с Гарри получилось «сочнее»: явно поймав кураж еще в первом матче ЧМ-2018 против Туниса, где именно дубль нападающего «Тоттенхэма» принес его команде три очка, форвард без всяких проблем пополнил личный баланс еще тремя забитыми мячами во встрече с главными аутсайдерами группы.

Конечно, хет-трик выдался не самым выдающимся, включив в себя два реализованных пенальти и случайный рикошет, однако факт остается фактом — больше британца на этом турнире пока что не забивал никто.

Главное, чтобы подобный настрой Кейн сохранил до более важных игр. В противном случае он так и запомниться всем как покоритель «всяких там» панамцев да тунисцев.

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