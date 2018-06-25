Дзюба таранил, Модрич творил: лучшие игроки второго тура ЧМ-2018

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.9 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.6 X–3.6 П2–1.8
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.7 X–3.6 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.5 X–2.6 П2–2.25
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.3 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.6 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–3.3 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.2 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Кейсуке Хонда
2
1
16
Йерри Мина
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Хуан Куадрадо
2
1
21
Хуан Кинтеро
2
1
22
Анте Ребич
2
1
23
Ирвин Лосано
2
1
24
Серхио Агуэро
2
1
25
Юссуф Поульсен
2
1
26
Джесси Лингард
2
1
27
Ола Тойвонен
2
1
28
М'Байе Ньянг
2
1
29
Килиан Мбаппе
2
1
30
Радамель Фалькао
2
1
31
Дрис Мертенс
2
1
32
Вахби Хазри
2
1
33
Юйа Осако
2
1
34
Такаси Инуи
2
1
35
Альфред Финнбогасон
2
1
36
Неймар
2
1
37
Александар Коларов
2
1
38
Александр Головин
2
1
39
Александр Митрович
2
1
40
Гжегож Крыховяк
2
1
41
Гранит Джака
2
1
42
Иван Ракитич
2
1
43
Кристиан Эриксен
2
1
44
Луис Суарес
2
1
45
Мусса Ваг
2
1
46
Садио Мане
2
1
47
Сон Хын Мин
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Тони Кроос
2
1
50
Хавьер Эрнандес
2
1
51
Хосе Мария Хименес
2
1
52
Шердан Шакири
2
1
53
Юрий Газинский
2
1
54
Мохамед Салах
1
1
55
Карлос Вела
2
1
56
Синдзи Кагава
2
1
57
Фержани Сасси
2
1
58
Антуан Гризманн
2
1
59
Андреас Гранквист
2
1
Дзюба таранил, Модрич творил: лучшие игроки второго тура ЧМ-2018

На чемпионате мира завершился второй тур группового этапа

Невероятный Артем Дзюба, волшебный Лука Модрич и сверхрезультативный Гарри Кейн — «Газета.Ru» называет главных героев второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Артем Дзюба, сборная России; Россия — Египет — 3:1

Сейчас в это сложно поверить, но всего около месяца назад в попадание Артема Дзюбы даже в заявку (!) сборной России на домашний чемпионат мира мало кто верил — своенравный нападающий, казалось, так и останется вне мундиаля, будучи проигнорированным Станиславом Черчесовым, человеком не менее сложного характера. Впрочем, уже где-то ближе к началу лета вариантов у тренерского штаба осталось немного: на подмену Федору Смолову обязательно был кто-то нужен, и этим кем-то должен был стать либо Артем, либо форвард «Зенита» Антон Заболотный, забивавший за питерский клуб чуть чаще, чем никогда. И в итоге выбор был сделан в пользу Дзюбы, блестяще проявившего себя в аренде в тульском «Арсенале».

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При этом основным нападающим сборной все равно оставался Смолов — он и попал в стартовый состав на матч с саудовцами. Однако у игрока «Краснодара» почему-то не пошло, причем футболист не просто допускал много ошибок во встрече с проходным соперником, но еще и постоянно брал игру на себя (даже когда этого делать было не нужно), словно чувствуя себя главной и единственной звездой этого коллектива. Конечно, это лишь еще больше привлекало внимание к его оплошностям.

Так что когда во втором тайме на поле вместо Смолова вышел Дзюба, неожиданностью это не стало. Чего не скажешь об игре самого Артема — едва появившись на газоне, таранный бомбардир деклассировал оборонцев Саудовской Аравии, доведя счет до разгромного, а затем отдал голевой пас на Дениса Черышева, позднее признанного лучший игроком матча.

Уже во втором туре против Египта — в решающей для россиян встрече за первый в истории выход в плей-офф ЧМ — Дзюба оказался в старте и попросту шокировал (к счастью, со знаком +). Используя свои выдающиеся габариты, умение успешно бороться даже в безнадежных эпизодах и безграничное желание доказать всем и вся (пожалуй, главное качество Артема), нападающий внес неоценимый вклад в великолепную викторию россиян, а уж его гол в ворота африканцев и вовсе стал настоящим украшением недели.

После победы Дзюбу благодарили и фанаты «Спартака», и болельщики «Зенита», и все остальные — а это с его бэкграундом дорого стоит.

Криштиану Роналду, сборная Португалии, Португалия — Марокко — 1:0

Личным фанатам КриРо пока что, без всяких сомнений, ЧМ-2018 нравится: во-первых, Лео Месси близок к позорному вылету с турнира на фоне полной беспомощности самого футболиста, во-вторых — и сам португалец проводит попросту гениальный мундиаль. Конечно, около 85 процентов всей этой эйфории от игры Роналду принес матч против Испании (3:3), где Криштиану оформил хет-трик, в одиночку отобрав очки у партнеров по «Реалу» и врагов из «Барселоны», проведших, справедливости ради, почти выдающийся по качеству поединок.

Не столь радужной для нападающего получилась встреча против Марокко, но это лишь в сравнении — гол многократного обладателя «Золотого» мяча после подачи с углового стал в игре единственным, то есть даровал Португалии важнейшие три балла.

Четыре результативных удара в двух матчах и без дополнительных факторов — блестящее достижение, а уж в «окантовке» из игры партнеров Роналду и вовсе какой-то «космос»: те в России пока действуют, мягко говоря, невзрачно (за исключением вратаря), несмотря на то что на клубном уровне выступают далеко не в самых последних командах.

Правда, всего два года назад схожая невзрачность не помешала португальцам взять Евро во Франции, так что списывать их со счетов рано и в 2018-м. Тем более с таким Криштиану.

Лука Модрич, сборная Хорватии, Хорватия — Аргентина — 3:0

Тут все просто. Главная сенсация второго тура случилась, когда хорваты уничтожили действующих чемпионов мира со счетом 3:0, телепортировав их на край пропасти над ущельем позора. А главным героем того матча стал Лука Модрич, гениальный полузащитник «шашечных» и мадридского «Реала».

Будучи «мозгом» команды во всех смыслах этого слова, Лука не так часто попадает на первые страницы непрофильных газет — там, как правило, смакуют голы с 40-50 метров или невероятные проходы сквозь пятерых защитников, отчасти включающие в себя элемент случайности. Модрич же — совсем не про это. Миниатюрный хавбек вот уже много лет стабильно дирижирует игру своих коллективов на самом высоком уровне, делая абсолютно всех партнеров лучше — и частенько остается в тени.

Против Аргентины, однако, Лука пошел не самым типичным для себя путем: проведя очередной выдающийся поединок в плане теневого влияния на игру, полузащитник решил не довольствоваться малым, прибавив к «регулярным» свершениям еще и фантастический гол, напрочь нокаутировавший Месси и компанию.

Идеальный удар из-за пределов штрафной после серии мастерских финтов будет еще очень долго вспоминать даже нейтральные болельщики, не говоря уже о хорватских поклонниках и аргентинцах, для которых этот ЧМ пока что сродни трагедии.

Ахмед Муса, сборная Нигерии, Нигерия — Исландия — 2:0

Продолжая тему «альбиселесте». Кумира московского ЦСКА Ахмеда Мусу со сборной Аргентины и до российского мундиаля связывало достаточно многое — все же на ЧМ-2014 в Бразилии именно он оформил дубль в ворота будущих вице-чемпионов планеты, серьезно потрепав тем нервы, но не отобрав очков. Прошло четыре года, и вот Муса решил вновь напомнить о себе болельщикам южноамериканцев — причем вновь дублем.

На сей раз, правда, оба гола пошли на пользу Аргентине, так как были проведены в поединке с Исландией — выиграй в той встрече европейцы, и бело-голубые могли бы почти официально паковать чемоданы, попутно придумывая оправдания для разъяренных фанатов.

Теперь же ситуация у команды Месси более радужная — в случае крупной победы над африканцами в последнем туре и отсутствия чудес в параллельном поединке квартета подопечные Хорхе Сампаоли все-таки выберутся в плей-офф. На этот счет, впрочем, у Мусы несколько иное мнение.

Гарри Кейн, сборная Англии, Англия — Панама — 6:1

Нет никаких сомнений в том, что англичане обыграли бы панамцев и без Кейна — слишком уж слабая сборная прибыла на турнир в этом году от КОНКАКАФ. Но с Гарри получилось «сочнее»: явно поймав кураж еще в первом матче ЧМ-2018 против Туниса, где именно дубль нападающего «Тоттенхэма» принес его команде три очка, форвард без всяких проблем пополнил личный баланс еще тремя забитыми мячами во встрече с главными аутсайдерами группы.

Конечно, хет-трик выдался не самым выдающимся, включив в себя два реализованных пенальти и случайный рикошет, однако факт остается фактом — больше британца на этом турнире пока что не забивал никто.

Главное, чтобы подобный настрой Кейн сохранил до более важных игр. В противном случае он так и запомниться всем как покоритель «всяких там» панамцев да тунисцев.

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