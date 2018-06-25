Гений Роналду или провокатор Коста: кто достанется России

Иран — Португалия («Мордовия Арена, 21.00 мск)

Все самое интересное в группе В оказалось припасено на последний тур. На данный момент соотношение сил выглядит следующим образом. Португальцы после феерической ничьей с Испанией (3:3) и минимальной победы над Марокко (1:0) набрали четыре очка. Четыре мяча в этих играл забил Криштиану Роналду.

Вот только если против географических соседей он, что называется, «жег» как только мог, то с марокканцами после классного гола в самом дебюте ушел в тень — и оставался незаметен вплоть до финального свистка.

Можно сказать, в этом матче будет решаться судьба сборной России. В том смысле, что португальцы либо попадут в 1/8 финала на хозяев чемпионата, либо же избегут такой встречи, но выйдут на уругвайцев. Подобная перспектива тоже не сулит им ничего хорошего, поэтому еще бабка надвое сказала, — какой вариант предпочтительнее.

Реклама

Строго говоря, плей-офф для чемпионов Европы начинается сегодня. Четыре зачетных балла имеет и команда Испании, которой удалось пересилить иранцев (1:0).

При условии синхронных побед сборных с Пиренейского полуострова первое место отойдет тому, кто добьется более солидного преимущества по забитым голам.

То есть португальцам необходимо забить Ирану как можно больше. Если, конечно, они вообще гонятся за первой строчкой в квартете.

Теоретически подопечным Сантуша достался более серьезный соперник. Иранцы имеют в активе три очка за победу над Марокко в первом туре (1:0), они еще тоже не лишились шансов на 1/8 финала.

Наставник сборной Португалии Сантуш на предматчевых мероприятиях был вынужден в очередной раз опровергать чрезмерную зависимость своей команды от Роналду. Впрочем, специалист делает это с завидным постоянством на протяжении многих лет.

«Это будет игра не одного Криштиану, а команд Португалии и Ирана, — напомнил Сантуш. — Хотя, конечно, он всегда выделяется и обеспечивает преимущество любой команде, за которую выступает».

Испания — Марокко («Калиниград Арена», 21.00 мск)

Испанцы потрясают на мундиале наиболее сбалансированной игрой, пожалуй, среди всех участников. У них нет супергигантов калибра Роналду, зато средний уровень коллектива очень ровный, без слабых исполнителей на отдельных позициях. Против португальцев грубо ошибся вратарь Давид Де Хеа, пропустивший необязательный гол от Криштиану. Однако класс вратаря «Манчестер Юнайтед» под сомнение не ставится. А ляп... Такое со всеми бывает.

Когда Королевская футбольная федерация уволила наставника Хулена Лопетеги за день до старта турнира из-за его анонсированного ухода в «Реал», многие думали, что тем самым «Красная фурия» автоматически исключила себя из числа фаворитов.

Но нет, призванный на смену Фернандо Йерро, несмотря на полное отсутствие опыта работы подобного рода, сумел, по крайней мере, не разрушить наработанные связи.

Известно, что бывший защитник «Реала» пользуется в футболе своей страны безоговорочным авторитетом. Об одном случае рассказал на днях «СЭ» Гус Хиддинк, тренировавший мадридцев в конце 1990-х. Однажды ему сообщили, что молодой игрок Гути проводит время в ночных клубах вместо того, чтобы набираться сил перед ответственными занятиями.

Хиддинк решил посоветоваться с Йерро — как с капитаном и опытным футболистом. Защитник предложил не выносить сор из избы, а лично поговорить с тусовщиком. Вскоре Гути изменился до неузнаваемости и принялся пахать на тренировках больше остальных.

Сегодня под началом Йерро вновь есть проблемный персонаж — Диего Коста, известный провокатор и возмутитель спокойствия.

На него уже пожаловался один из игроков сборной Ирана, чью сестру этнический бразилец оскорблял во время матча. Футболист разумно не стал отвечать Косте на поле, но обиду затаил.

Мало кто сомневается, что испанцы испытают трудности с немотивированными марокканцами, для которых последний матч на ЧМ по статусу мало чем будет отличаться от товарищеского. Никаких шансов на плей-офф больше нет, но остались такие понятия, как честь и престиж. По идее, испанцам нужно забить как можно больше — и при этом желательно не пропустить.

По словам Йерро, в его сборной не зацикливаются на турнирных раскладах и уж точно не собираются пытаться избежать встречи с хозяевами форума.

«Мы верим в честную игру и стараемся хорошо показать себя на поле, — заявил специалист. — Сейчас мы думаем лишь об игре с Марокко, и ни о чем больше. Наша задача — взять три очка и выиграть группу.

Матч будет сложным, поскольку третьи туры всегда непредсказуемые. Непросто заранее понять, кто выступит у соперника.

В общем, нам приходится рассчитывать только на свои силы. Марокканцы в порядке, у них были шансы и против Ирана, и с португальцами. Они атакуют большими силами, хорошо двигаются. Мы уважаем наших конкурентов».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».