Гений Роналду или провокатор Коста: кто достанется России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.9 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.7 X–3.6 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.5 X–2.6 П2–2.25
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.3 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.5 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.2 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Кейсуке Хонда
2
1
16
Йерри Мина
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Хуан Куадрадо
2
1
21
Хуан Кинтеро
2
1
22
Анте Ребич
2
1
23
Ирвин Лосано
2
1
24
Серхио Агуэро
2
1
25
Юссуф Поульсен
2
1
26
Джесси Лингард
2
1
27
Ола Тойвонен
2
1
28
М'Байе Ньянг
2
1
29
Килиан Мбаппе
2
1
30
Радамель Фалькао
2
1
31
Дрис Мертенс
2
1
32
Вахби Хазри
2
1
33
Юйа Осако
2
1
34
Такаси Инуи
2
1
35
Альфред Финнбогасон
2
1
36
Неймар
2
1
37
Александар Коларов
2
1
38
Александр Головин
2
1
39
Александр Митрович
2
1
40
Гжегож Крыховяк
2
1
41
Гранит Джака
2
1
42
Иван Ракитич
2
1
43
Кристиан Эриксен
2
1
44
Луис Суарес
2
1
45
Мусса Ваг
2
1
46
Садио Мане
2
1
47
Сон Хын Мин
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Тони Кроос
2
1
50
Хавьер Эрнандес
2
1
51
Хосе Мария Хименес
2
1
52
Шердан Шакири
2
1
53
Юрий Газинский
2
1
54
Мохамед Салах
1
1
55
Карлос Вела
2
1
56
Синдзи Кагава
2
1
57
Фержани Сасси
2
1
58
Антуан Гризманн
2
1
59
Андреас Гранквист
2
1
Гений Роналду или провокатор Коста: кто достанется России

Португальцы и испанцы определят соперника России в плей-офф ЧМ-2018

По итогам матчей третьего тура в группе В определится соперник сборной России в 1/8 финала. За первое место заочно поспорят Испания и Португалия — им предстоит сойтись соответственно с Марокко и Ираном, который тоже не потерял шансы на выход в плей-офф. Наставники фаворитов в общении с прессой отказались заглядывать дальше предстоящих баталий.

Иран — Португалия («Мордовия Арена, 21.00 мск)

Все самое интересное в группе В оказалось припасено на последний тур. На данный момент соотношение сил выглядит следующим образом. Португальцы после феерической ничьей с Испанией (3:3) и минимальной победы над Марокко (1:0) набрали четыре очка. Четыре мяча в этих играл забил Криштиану Роналду.

Вот только если против географических соседей он, что называется, «жег» как только мог, то с марокканцами после классного гола в самом дебюте ушел в тень — и оставался незаметен вплоть до финального свистка.

Можно сказать, в этом матче будет решаться судьба сборной России. В том смысле, что португальцы либо попадут в 1/8 финала на хозяев чемпионата, либо же избегут такой встречи, но выйдут на уругвайцев. Подобная перспектива тоже не сулит им ничего хорошего, поэтому еще бабка надвое сказала, — какой вариант предпочтительнее.

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Строго говоря, плей-офф для чемпионов Европы начинается сегодня. Четыре зачетных балла имеет и команда Испании, которой удалось пересилить иранцев (1:0).

При условии синхронных побед сборных с Пиренейского полуострова первое место отойдет тому, кто добьется более солидного преимущества по забитым голам.

То есть португальцам необходимо забить Ирану как можно больше. Если, конечно, они вообще гонятся за первой строчкой в квартете.

Теоретически подопечным Сантуша достался более серьезный соперник. Иранцы имеют в активе три очка за победу над Марокко в первом туре (1:0), они еще тоже не лишились шансов на 1/8 финала.

Наставник сборной Португалии Сантуш на предматчевых мероприятиях был вынужден в очередной раз опровергать чрезмерную зависимость своей команды от Роналду. Впрочем, специалист делает это с завидным постоянством на протяжении многих лет.

«Это будет игра не одного Криштиану, а команд Португалии и Ирана, — напомнил Сантуш. — Хотя, конечно, он всегда выделяется и обеспечивает преимущество любой команде, за которую выступает».

Испания — Марокко («Калиниград Арена», 21.00 мск)

Испанцы потрясают на мундиале наиболее сбалансированной игрой, пожалуй, среди всех участников. У них нет супергигантов калибра Роналду, зато средний уровень коллектива очень ровный, без слабых исполнителей на отдельных позициях. Против португальцев грубо ошибся вратарь Давид Де Хеа, пропустивший необязательный гол от Криштиану. Однако класс вратаря «Манчестер Юнайтед» под сомнение не ставится. А ляп... Такое со всеми бывает.

Когда Королевская футбольная федерация уволила наставника Хулена Лопетеги за день до старта турнира из-за его анонсированного ухода в «Реал», многие думали, что тем самым «Красная фурия» автоматически исключила себя из числа фаворитов.

Но нет, призванный на смену Фернандо Йерро, несмотря на полное отсутствие опыта работы подобного рода, сумел, по крайней мере, не разрушить наработанные связи.

Известно, что бывший защитник «Реала» пользуется в футболе своей страны безоговорочным авторитетом. Об одном случае рассказал на днях «СЭ» Гус Хиддинк, тренировавший мадридцев в конце 1990-х. Однажды ему сообщили, что молодой игрок Гути проводит время в ночных клубах вместо того, чтобы набираться сил перед ответственными занятиями.

Хиддинк решил посоветоваться с Йерро — как с капитаном и опытным футболистом. Защитник предложил не выносить сор из избы, а лично поговорить с тусовщиком. Вскоре Гути изменился до неузнаваемости и принялся пахать на тренировках больше остальных.

Сегодня под началом Йерро вновь есть проблемный персонаж — Диего Коста, известный провокатор и возмутитель спокойствия.

На него уже пожаловался один из игроков сборной Ирана, чью сестру этнический бразилец оскорблял во время матча. Футболист разумно не стал отвечать Косте на поле, но обиду затаил.

Мало кто сомневается, что испанцы испытают трудности с немотивированными марокканцами, для которых последний матч на ЧМ по статусу мало чем будет отличаться от товарищеского. Никаких шансов на плей-офф больше нет, но остались такие понятия, как честь и престиж. По идее, испанцам нужно забить как можно больше — и при этом желательно не пропустить.

По словам Йерро, в его сборной не зацикливаются на турнирных раскладах и уж точно не собираются пытаться избежать встречи с хозяевами форума.

«Мы верим в честную игру и стараемся хорошо показать себя на поле, — заявил специалист. — Сейчас мы думаем лишь об игре с Марокко, и ни о чем больше. Наша задача — взять три очка и выиграть группу.

Матч будет сложным, поскольку третьи туры всегда непредсказуемые. Непросто заранее понять, кто выступит у соперника.

В общем, нам приходится рассчитывать только на свои силы. Марокканцы в порядке, у них были шансы и против Ирана, и с португальцами. Они атакуют большими силами, хорошо двигаются. Мы уважаем наших конкурентов».

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