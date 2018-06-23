«Страна шутит о 30 проститутках для сборной от радости»

Хорхе Кампос — легендарный вратарь сборной Мексики, принявший участие в трех чемпионатах мира. Он поражал поклонников цветастыми экстравагантными формами собственного дизайна...

Хорхе Кампос / Reproduзгo

... и тем, что при необходимости мог сыграть в нападении. За свою карьеру Кампос забил 40 мячей, из них 31 — с игры.

Однако больше Кампос все-таки запомнился как вратарь, который при росте в 168 сантиметров дотягивался до невероятных мячей. На недавнем матче Германия — Мексика в рамках чемпионата мира в России можно было заметить молодых людей, которые расхаживали в футболках расцветки «вырви глаз» — репликах легендарной формы этого голкипера.

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На улице в Москве к Кампосу подходят болельщики других сборных и просят сделать фото. Он никому не отказывает и охотно перекидывается одной-двумя приветственными фразами.

В настоящее время бывший голкипер трудится на ЧМ-2018 комментатором мексиканского телевидения. Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось встретиться с Кампосом в перерыве между дружеским ланчем с другими журналистами (среди которых оказался Икер Касильяс) и очередными съемками.

— Теперь мы с вами коллеги — вы тоже журналист. Каково вам работать представителем СМИ в Москве?

— Я здесь чуть больше недели и, что самое удивительное, работаю по ночам. Пока в России все спят, в Мексике — полдень, так что в это время я делаю программы и выхожу в прямой эфир.

А в нормальное для всех россиян время я работаю на матчах различных сборных — не только своей родной, но и, например, Аргентины или Испании.

— Россия чем-то удивила за то время, что вы находитесь здесь?

— Я приезжал в Россию в прошлом году — работал в Санкт-Петербурге и в других городах, так что вашу страну в принципе знаю. Она быстро меняется — не сравнить с тем, что было даже пять лет назад. Теперь Россия намного красивее!

Кроме того, я очень доволен тем, как нас приняли здесь. Местные жители очень внимательно относятся к нам. Да и атмосфера сейчас превосходная — кругом все счастливы, поскольку сборная-хозяйка уже квалифицировалась в плей-офф.

Хотелось бы отметить и организацию мундиаля: очень хороший проход на стадионы, особенная забота об иностранцах, арены заполнены на всех играх... Похоже, что все люди из разных стран здесь едины. Россияне хорошо заботятся обо всех.

— Вы повсюду следуете за сборной Мексики и тщательно освещаете ее выступления. Как оцените шансы команды выйти в плей-офф и, может быть, продвинуться еще дальше?

— Думаю, что Мексика станет большим сюрпризом на этом чемпионате мира и отлично проведет его. Мы уже удивили всех победой над Германией в первом туре группового этапа (1:0), и впереди еще немало таких сюрпризов.

Команда очень хорошо подготовилась к турниру, у нас в обойме есть классные игроки, большинство из которых выступает в Европе, что помогает им развиваться.

Раньше, в мое время, было сложно уехать из Мексики: не было столько предложений, мы не знали, куда отправляться. Теперь все стало гораздо проще, ближе — соцсети, агенты, все это помогает.

Думаю, с такой крепкой и опытной командой Мексика заслуживает, наконец, попасть в финал крупного турнира.

— В преддверии мундиаля стало известно о том, что игроки заказали себе 30 девушек легкого поведения. После победы над Германией уже пошли шутки: «Пусть им отправят еще 30 проституток». Люди в Мексике возмущены таким поведением футболистов?

— Нет, нет, это все юмор (смеется). После победы над немцами все в Мексике счастливы, наслаждаются моментом, шутят. У нас в стране всегда много смеха. Надеюсь, что следующий матч с Южной Кореей мы тоже выиграем, чтобы продолжать шутить. Футбол ведь таков: предыдущая встреча — уже история, теперь нужно сосредоточиться на настоящем.

— Возвращаясь к серьезным вопросам: кто является ключевым игроком нынешней сборной Мексики?

— Их несколько. Ирвин Лосано, Чичарито, Карлос Вела и Эктор Эррера. Эти игроки действуют очень грамотно и полезно для команды. Лосано, кстати, всего 22 года. Я думаю, что после чемпионата мира его выкупит какой-нибудь крепкий европейский клуб, потому что он играет очень хорошо.

— А как же вратарь Гильермо Очоа?

— Безусловно, это один из лучших голкиперов Мексики и этого мундиаля.

— Вы давали ему советы по ходу турнира?

— Пока не общался с Гильермо в России, но это очень зрелый вратарь, который все делает правильно. Для него это уже третий чемпионат мира.

— «Ацтеки» тренируются на базе московского «Динамо» — клуба легендарного вратаря Льва Яшина. Для россиян эта фигура значит очень много. Для иностранцев — тоже?

— Яшин был одним из лучших вратарей в истории. Я смотрел видео с его матчами, читал о нем, — это что-то особенное.

Фотография Яшина на логотипе чемпионата мира — 2018 — это очень красивая история для всех нас, бывших и нынешних вратарей.

Думаю, таких особенных голкиперов, как он, больше никогда не было.

— Вы тоже довольно сильно выделялись — фанаты сборной до сих пор ходят в ваших футболках...

— Да-а... Мне нравятся яркие цвета и разнообразие. Но я не пытался таким образом сбить с толку нападающих или что-то в этом роде. Просто любил носить необычную одежду — и раньше нам такое позволяли.

— Поговорим немного о хозяйке мундиаля — России. Что вы можете сказать об игре подопечных Станислава Черчесова?

— Я смотрел ваш первый матч против Саудовской Аравии в «Лужниках». Вы выступаете дома, очень мотивированы и играете действительно хорошо. Посмотрим, как далеко вы пройдете в плей-офф — здесь уже все зависит от соперника.

Кстати, я знаком с Черчесовым — играл с ним много лет назад, мы ведь оба были вратарями. Это хороший наставник.

Он проделал большую работу и сумел создать единый коллектив. К тому же если тренер был голкипером, то он может во многом помочь вратарю и защите. Хотел бы его поздравить. Надеюсь, что вы пройдете как можно дальше. И пусть Мексика встретится с вами в финале (смеется).

— А что вы думаете по поводу игры нашего голкипера Игоря Акинфеева?

— Это хороший вратарь. В плане защиты сборная России довольно сильна. Я работал в прошлом году на матче Кубка конфедераций, в котором встречались Мексика и Россия (сборная РФ уступила со счетом 1:2. — «Газета.Ru»). Мы победили тогда, но вы были хороши.

Да, Лосано забил немного смешной мяч после выхода Акинфеева, но в футболе такое бывает. Ты никогда не знаешь, что произойдет. На мой взгляд, в том эпизоде не было индивидуальной ошибки Акинфеева — это был сложный момент для вратаря.

Не знаю, как бы я поступил в той ситуации. Думаю, я бы вышел из ворот, только чуть подальше, и сделал бы то же самое, что Игорь.

— Какие советы вы бы дали Акинфееву?

— Любой вратарь всегда должен быть очень внимательным — особенно при навесах в штрафную. Это самое сложное, и в такие моменты нужно быть особенно сконцентрированным. Необходимо всегда общаться со своими защитниками — показывать на что-то, говорить, потому что в матчах иногда все решают секунды, а на стадионе очень плохо слышно. Так что нужно внимательно смотреть на вратаря и быть с ним на связи.

— В заключительном матче группового этапа Россия встречается с Уругваем... стоит ожидать напряженной встречи?

— Думаю, обе команды будут действовать не так напористо, как в предыдущих встречах группового этапа. Сборные уже квалифицировались в 1/8 финала и не будут рисковать.

— А в плей-офф какой соперник был бы предпочтительнее для России — Испания или Португалия?

— Португалия, потому что Испания играет слишком хорошо (смеется). Однако россияне у себя дома, и при таком высоком уровне мотивации произойти может все, что угодно. Важнее здесь продолжать прогрессировать.

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