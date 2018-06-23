«Страна шутит о 30 проститутках для сборной от радости»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.35 X–4.8 П2–9.8
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.6 П2–1.7
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.55 X–4.3 П2–6.7
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.3 X–3.15 П2–2.3
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.2 П2–1.5
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.65 X–3.6 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.95 X–3.3 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Лука Модрич
2
2
10
Майл Единак
2
2
11
Хуан Кинтеро
1
1
12
Ирвин Лосано
1
1
13
М'Байе Ньянг
1
1
14
Дрис Мертенс
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Анте Ребич
2
1
19
Серхио Агуэро
2
1
20
Юссуф Поульсен
2
1
21
Килиан Мбаппе
2
1
22
Альфред Финнбогасон
2
1
23
Неймар
2
1
24
Александар Коларов
2
1
25
Александр Головин
2
1
26
Александр Митрович
2
1
27
Гранит Джака
2
1
28
Иван Ракитич
2
1
29
Кристиан Эриксен
2
1
30
Луис Суарес
2
1
31
Стивен Цубер
2
1
32
Хосе Мария Хименес
2
1
33
Шердан Шакири
2
1
34
Юрий Газинский
2
1
35
Синдзи Кагава
1
1
36
Андреас Гранквист
1
1
37
Мохамед Салах
1
1
38
Фержани Сасси
1
1
39
Антуан Гризманн
2
1
«Страна шутит о 30 проститутках для сборной от радости»

Легенда сборной Мексики назвал Акинфеева хорошим вратарем

Легендарный вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос прилетел в Россию для работы на телевидении — участник трех чемпионатов мира теперь сам комментирует матчи мундиаля. В интервью «Газете.Ru» Кампос объяснил, почему Игорь Акинфеев — хороший вратарь, рассказал, что означает для иностранных голкиперов фигура Льва Яшина, и поведал, как в Мексике относятся к истории о 30 девушках легкого поведения на вечеринке национальной сборной.

Хорхе Кампос — легендарный вратарь сборной Мексики, принявший участие в трех чемпионатах мира. Он поражал поклонников цветастыми экстравагантными формами собственного дизайна...

Хорхе Кампос / Reproduзгo
Хорхе Кампос / Reproduзгo

... и тем, что при необходимости мог сыграть в нападении. За свою карьеру Кампос забил 40 мячей, из них 31 — с игры.

Однако больше Кампос все-таки запомнился как вратарь, который при росте в 168 сантиметров дотягивался до невероятных мячей. На недавнем матче Германия — Мексика в рамках чемпионата мира в России можно было заметить молодых людей, которые расхаживали в футболках расцветки «вырви глаз» — репликах легендарной формы этого голкипера.

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На улице в Москве к Кампосу подходят болельщики других сборных и просят сделать фото. Он никому не отказывает и охотно перекидывается одной-двумя приветственными фразами.

В настоящее время бывший голкипер трудится на ЧМ-2018 комментатором мексиканского телевидения. Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось встретиться с Кампосом в перерыве между дружеским ланчем с другими журналистами (среди которых оказался Икер Касильяс) и очередными съемками.

— Теперь мы с вами коллеги — вы тоже журналист. Каково вам работать представителем СМИ в Москве?

— Я здесь чуть больше недели и, что самое удивительное, работаю по ночам. Пока в России все спят, в Мексике — полдень, так что в это время я делаю программы и выхожу в прямой эфир.

А в нормальное для всех россиян время я работаю на матчах различных сборных — не только своей родной, но и, например, Аргентины или Испании.

— Россия чем-то удивила за то время, что вы находитесь здесь?

— Я приезжал в Россию в прошлом году — работал в Санкт-Петербурге и в других городах, так что вашу страну в принципе знаю. Она быстро меняется — не сравнить с тем, что было даже пять лет назад. Теперь Россия намного красивее!

Кроме того, я очень доволен тем, как нас приняли здесь. Местные жители очень внимательно относятся к нам. Да и атмосфера сейчас превосходная — кругом все счастливы, поскольку сборная-хозяйка уже квалифицировалась в плей-офф.

Хотелось бы отметить и организацию мундиаля: очень хороший проход на стадионы, особенная забота об иностранцах, арены заполнены на всех играх... Похоже, что все люди из разных стран здесь едины. Россияне хорошо заботятся обо всех.

— Вы повсюду следуете за сборной Мексики и тщательно освещаете ее выступления. Как оцените шансы команды выйти в плей-офф и, может быть, продвинуться еще дальше?

— Думаю, что Мексика станет большим сюрпризом на этом чемпионате мира и отлично проведет его. Мы уже удивили всех победой над Германией в первом туре группового этапа (1:0), и впереди еще немало таких сюрпризов.

Команда очень хорошо подготовилась к турниру, у нас в обойме есть классные игроки, большинство из которых выступает в Европе, что помогает им развиваться.

Раньше, в мое время, было сложно уехать из Мексики: не было столько предложений, мы не знали, куда отправляться. Теперь все стало гораздо проще, ближе — соцсети, агенты, все это помогает.

Думаю, с такой крепкой и опытной командой Мексика заслуживает, наконец, попасть в финал крупного турнира.

— В преддверии мундиаля стало известно о том, что игроки заказали себе 30 девушек легкого поведения. После победы над Германией уже пошли шутки: «Пусть им отправят еще 30 проституток». Люди в Мексике возмущены таким поведением футболистов?

— Нет, нет, это все юмор (смеется). После победы над немцами все в Мексике счастливы, наслаждаются моментом, шутят. У нас в стране всегда много смеха. Надеюсь, что следующий матч с Южной Кореей мы тоже выиграем, чтобы продолжать шутить. Футбол ведь таков: предыдущая встреча — уже история, теперь нужно сосредоточиться на настоящем.

— Возвращаясь к серьезным вопросам: кто является ключевым игроком нынешней сборной Мексики?

— Их несколько. Ирвин Лосано, Чичарито, Карлос Вела и Эктор Эррера. Эти игроки действуют очень грамотно и полезно для команды. Лосано, кстати, всего 22 года. Я думаю, что после чемпионата мира его выкупит какой-нибудь крепкий европейский клуб, потому что он играет очень хорошо.

— А как же вратарь Гильермо Очоа?

— Безусловно, это один из лучших голкиперов Мексики и этого мундиаля.

— Вы давали ему советы по ходу турнира?

— Пока не общался с Гильермо в России, но это очень зрелый вратарь, который все делает правильно. Для него это уже третий чемпионат мира.

— «Ацтеки» тренируются на базе московского «Динамо» — клуба легендарного вратаря Льва Яшина. Для россиян эта фигура значит очень много. Для иностранцев — тоже?

— Яшин был одним из лучших вратарей в истории. Я смотрел видео с его матчами, читал о нем, — это что-то особенное.

Фотография Яшина на логотипе чемпионата мира — 2018 — это очень красивая история для всех нас, бывших и нынешних вратарей.

Думаю, таких особенных голкиперов, как он, больше никогда не было.

— Вы тоже довольно сильно выделялись — фанаты сборной до сих пор ходят в ваших футболках...

— Да-а... Мне нравятся яркие цвета и разнообразие. Но я не пытался таким образом сбить с толку нападающих или что-то в этом роде. Просто любил носить необычную одежду — и раньше нам такое позволяли.

— Поговорим немного о хозяйке мундиаля — России. Что вы можете сказать об игре подопечных Станислава Черчесова?

— Я смотрел ваш первый матч против Саудовской Аравии в «Лужниках». Вы выступаете дома, очень мотивированы и играете действительно хорошо. Посмотрим, как далеко вы пройдете в плей-офф — здесь уже все зависит от соперника.

Кстати, я знаком с Черчесовым — играл с ним много лет назад, мы ведь оба были вратарями. Это хороший наставник.

Он проделал большую работу и сумел создать единый коллектив. К тому же если тренер был голкипером, то он может во многом помочь вратарю и защите. Хотел бы его поздравить. Надеюсь, что вы пройдете как можно дальше. И пусть Мексика встретится с вами в финале (смеется).

— А что вы думаете по поводу игры нашего голкипера Игоря Акинфеева?

— Это хороший вратарь. В плане защиты сборная России довольно сильна. Я работал в прошлом году на матче Кубка конфедераций, в котором встречались Мексика и Россия (сборная РФ уступила со счетом 1:2. — «Газета.Ru»). Мы победили тогда, но вы были хороши.

Да, Лосано забил немного смешной мяч после выхода Акинфеева, но в футболе такое бывает. Ты никогда не знаешь, что произойдет. На мой взгляд, в том эпизоде не было индивидуальной ошибки Акинфеева — это был сложный момент для вратаря.

Не знаю, как бы я поступил в той ситуации. Думаю, я бы вышел из ворот, только чуть подальше, и сделал бы то же самое, что Игорь.

— Какие советы вы бы дали Акинфееву?

— Любой вратарь всегда должен быть очень внимательным — особенно при навесах в штрафную. Это самое сложное, и в такие моменты нужно быть особенно сконцентрированным. Необходимо всегда общаться со своими защитниками — показывать на что-то, говорить, потому что в матчах иногда все решают секунды, а на стадионе очень плохо слышно. Так что нужно внимательно смотреть на вратаря и быть с ним на связи.

— В заключительном матче группового этапа Россия встречается с Уругваем... стоит ожидать напряженной встречи?

— Думаю, обе команды будут действовать не так напористо, как в предыдущих встречах группового этапа. Сборные уже квалифицировались в 1/8 финала и не будут рисковать.

— А в плей-офф какой соперник был бы предпочтительнее для России — Испания или Португалия?

— Португалия, потому что Испания играет слишком хорошо (смеется). Однако россияне у себя дома, и при таком высоком уровне мотивации произойти может все, что угодно. Важнее здесь продолжать прогрессировать.

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