Спасти рядового чемпиона: Германия сразится за честь

Бельгия — Тунис, «Спартак» (Москва), 15.00 мск

Еще в минувшем декабре, когда в Москве прошла торжественная жеребьевка финального раунда чемпионата мира — 2018, более-менее все эксперты и болельщики сошлись во мнении — худшей в плане интриги группой российского мундиаля будет квартет под литерой «G», где в компанию к грозным (по крайней мере — по составу) Бельгии и Англии жребий отрядил скромный Тунис и дебютанта планетарных первенства Панаму.

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Первый тур, впрочем, если не пошатнул данные утверждения, то хотя бы заставил скептиков несколько сбавить в пренебрежительном отношении к андердогам группы: Панама внезапно отстояла «на ноль» в первом тайме против сверхзвездных бельгийцев и лишь во второй половине позволила себе пропустить три (да и это стало лишь результатом необходимости панамцев идти вперед, оголяя зоны у собственных ворот), тогда как тунисцы и вовсе вплоть до компенсированного времени удерживали ничейный счет против британцев, вынудив Гарри Кейна растрачивать весь свой героизм еще на самом старте ЧМ.

Теперь экзамен боевитыми африканцами предстоит пройти «красным дьяволам» — и сказать, что европейцам здесь уготована «легкая прогулка» нельзя от слова «совсем».

Несмотря на то что ничья в отчетном поединке практически точно лишит Тунис шансов на получение путевки в плей-офф (не говоря уже о поражении), подопечные Набила Маалула едва ли с первых же минут ринутся вперед, оставив эту привилегию более мастеровитым визави, — благо, тем тоже победа будет не лишней, учитывая их потенциальную борьбу за первое место в группе. Скорее всего, решающим во встрече станет первый гол — если его забьют европейцы, их можно будет уже начинать поздравлять с выходом в 1/8 финала, тогда как возможные 1:0 в пользу представителей «Черного континента» даруют им вполне реальные шансы на чудо. Последний из вариантов, к слову, не выглядит каким-то фантастическим: Бельгия испытывает реальные проблемы с командным позиционным нападением (спасают лишь индивидуальности), а вот у тунисцев с умением наказывать фаворитов за редкие ошибки, как кажется, все здорово.

Правда, в ключевом для себя поединке африканцам придется биться без своего основного вратаря Муе Хассена, получившего тяжелую травму в игре против англичан — и для команды это весомая потеря.

У «красных дьяволов» же, напротив, из лазарета на днях вернулись сразу два игрока — нападающий Миши Батшуайи и защитник Томас Вермален, в числе травмированных у коллектива на данный момент остается лишь центрдеф Венсан Компани.

Добавим, что единственный официальный матч между соперниками прошел в рамках ЧМ-2002, и тогда минимальную победу одержали европейцы, позднее трагично выбившие россиян с японо-корейского мундиаля.

Южная Корея — Мексика, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), 18.00 мск

Мексиканцы — пока что одни из главных героев ЧМ-2018. Конечно, записных фаворитов в России обыграли не только они (можно вспомнить тех же чудо-хорватов), однако у завсегдатаев плей-офф планетарных первенств была особая ситуация —

подопечные Хуана Карлоса Осорио не просто деклассировали действующих чемпионов мира, но сделали это всего спустя несколько дней после скандальной вечеринки с целой сборной девушек легкого поведения, в которой приняли участие все игроки представителей КОНКАКАФ.

Что касается южнокорейцев, то у них все было зеркально — дотошная подготовка, максимальная дисциплина и… бесславное поражение от не самых грозных шведов со счетом 0:1.

В подобных предстоящему поединку схватках принято вспоминать, что порядок частенько бьет класс, однако эта ситуация кардинально иная — мексиканцы хоть и могут позволить себе вольности вне игрового процесса, на зеленом газоне превращаются в непревзойденных бойцов, готовых выгрызать каждый сантиметр поля, а непревзойденная тактическая выучка и вовсе делает команду одним из реальных претендентов на медали. Не будет проблем с самоотдачей и у азиатов, да и состав у сборной не совсем уж безнадежный (хотя бы из-за игрока «Тоттенхэма» Сон Хын Мина), однако в общей сложности корейцы все же выглядят куда слабее, и, вероятно, по итогам субботы почти точно лишатся шансов на 1/8 финала.

Германия — Швеция, «Фишт» (Сочи), 21.00 мск

Заключительный матч дня, согласно сложившейся традиции, станет по совместительству и центральным — иначе быть не может, когда речь идет о встрече с участием действующих чемпионов мира, да еще и болезненно получивших «по носу» в первом туре.

Неожиданно уступив Мексике, бундестим до банального упростила себе расклады на этом чемпионате мира — зачем затягивать с каким-то групповым этапом, если можно превратить свой второй матч на турнире в условный поединок 1/32 финала, непобеда в котором практически лишит команду шансов на защиту титула.

А ведь одолеть неуступчивых шведов немцам будет ой как непросто: нет никаких сомнений, что желто-синие здесь отдадут своим визави мяч (благо, что им можно и не обыгрывать Германию, учитывая три имеющихся очка в активе), но далеко не факт, что подопечным Йоахима Лева удастся этим воспользоваться, памятуя о трудностях коллектива с позиционным нападением против Мексики.

Ожидается, что тренерский штаб Германии сделает несколько изменений по сравнению со стартовым составом на дебютный поединок ЧМ-2018: напрашивается вынужденный «отпуск» Юлиана Дракслера и Тимо Вернера, проваливших воскресную встречу, тогда как заменить их должны Юлиан Брандт и Марио Гомес, здорово усилившие игру против тех же мексиканцев. Одной из немногих радостей для бундестим в преддверии матча в Сочи является тот факт, что шведы в отличие от тех же латиноамериканцев не умеют преобразовывать качественную оборону в убийственные контратаки. Здесь немцам стоит уделить наибольшее внимание «стандартам» — если уж Швеция и забьет на «Фиште», то, скорее всего, именно таким образом.

Из примечательного — в последней официальной встрече сегодняшних соперников, прешедшей в рамках отбора к ЧМ-2014, было забито аж восемь мячей — уступая по ходу игры 0:2, немцы проявили невероятный характер и в итоге одержали победу со счетом 5:3. Хет-трик тогда оформил нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, которого на этот мундиаль не позвали.

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