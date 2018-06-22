Спасти рядового чемпиона: Германия сразится за честь

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.33 X–5 П2–9.8
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.5 X–3.65 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.48 X–4.6 П2–7.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.3 X–3.15 П2–2.3
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–2.95 X–3.4 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.15 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.62 X–3.7 П2–6
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.55 X–3.35 П2–2.12
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4 X–3.25 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Лука Модрич
2
2
10
Майл Единак
2
2
11
Хуан Кинтеро
1
1
12
Ирвин Лосано
1
1
13
М'Байе Ньянг
1
1
14
Дрис Мертенс
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Анте Ребич
2
1
19
Серхио Агуэро
2
1
20
Юссуф Поульсен
2
1
21
Килиан Мбаппе
2
1
22
Альфред Финнбогасон
2
1
23
Неймар
2
1
24
Александар Коларов
2
1
25
Александр Головин
2
1
26
Александр Митрович
2
1
27
Гранит Джака
2
1
28
Иван Ракитич
2
1
29
Кристиан Эриксен
2
1
30
Луис Суарес
2
1
31
Стивен Цубер
2
1
32
Хосе Мария Хименес
2
1
33
Шердан Шакири
2
1
34
Юрий Газинский
2
1
35
Синдзи Кагава
1
1
36
Андреас Гранквист
1
1
37
Мохамед Салах
1
1
38
Фержани Сасси
1
1
39
Антуан Гризманн
2
1
Спасти рядового чемпиона: Германия сразится за честь

Германия сыграет против шведов на ЧМ-2018

Бельгия пройдет проверку Тунисом, Мексика попытается оформить выход в плей-офф против корейцев, а Германия сделает все, чтобы не сложить чемпионские полномочия во встрече со Швецией — «Газета.Ru» представляет превью очередного игрового дня мундиаля-2018.

Бельгия — Тунис, «Спартак» (Москва), 15.00 мск

Еще в минувшем декабре, когда в Москве прошла торжественная жеребьевка финального раунда чемпионата мира — 2018, более-менее все эксперты и болельщики сошлись во мнении — худшей в плане интриги группой российского мундиаля будет квартет под литерой «G», где в компанию к грозным (по крайней мере — по составу) Бельгии и Англии жребий отрядил скромный Тунис и дебютанта планетарных первенства Панаму.

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Первый тур, впрочем, если не пошатнул данные утверждения, то хотя бы заставил скептиков несколько сбавить в пренебрежительном отношении к андердогам группы: Панама внезапно отстояла «на ноль» в первом тайме против сверхзвездных бельгийцев и лишь во второй половине позволила себе пропустить три (да и это стало лишь результатом необходимости панамцев идти вперед, оголяя зоны у собственных ворот), тогда как тунисцы и вовсе вплоть до компенсированного времени удерживали ничейный счет против британцев, вынудив Гарри Кейна растрачивать весь свой героизм еще на самом старте ЧМ.

Теперь экзамен боевитыми африканцами предстоит пройти «красным дьяволам» — и сказать, что европейцам здесь уготована «легкая прогулка» нельзя от слова «совсем».

Несмотря на то что ничья в отчетном поединке практически точно лишит Тунис шансов на получение путевки в плей-офф (не говоря уже о поражении), подопечные Набила Маалула едва ли с первых же минут ринутся вперед, оставив эту привилегию более мастеровитым визави, — благо, тем тоже победа будет не лишней, учитывая их потенциальную борьбу за первое место в группе. Скорее всего, решающим во встрече станет первый гол — если его забьют европейцы, их можно будет уже начинать поздравлять с выходом в 1/8 финала, тогда как возможные 1:0 в пользу представителей «Черного континента» даруют им вполне реальные шансы на чудо. Последний из вариантов, к слову, не выглядит каким-то фантастическим: Бельгия испытывает реальные проблемы с командным позиционным нападением (спасают лишь индивидуальности), а вот у тунисцев с умением наказывать фаворитов за редкие ошибки, как кажется, все здорово.

Правда, в ключевом для себя поединке африканцам придется биться без своего основного вратаря Муе Хассена, получившего тяжелую травму в игре против англичан — и для команды это весомая потеря.

У «красных дьяволов» же, напротив, из лазарета на днях вернулись сразу два игрока — нападающий Миши Батшуайи и защитник Томас Вермален, в числе травмированных у коллектива на данный момент остается лишь центрдеф Венсан Компани.

Добавим, что единственный официальный матч между соперниками прошел в рамках ЧМ-2002, и тогда минимальную победу одержали европейцы, позднее трагично выбившие россиян с японо-корейского мундиаля.

Южная Корея — Мексика, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), 18.00 мск

Мексиканцы — пока что одни из главных героев ЧМ-2018. Конечно, записных фаворитов в России обыграли не только они (можно вспомнить тех же чудо-хорватов), однако у завсегдатаев плей-офф планетарных первенств была особая ситуация —

подопечные Хуана Карлоса Осорио не просто деклассировали действующих чемпионов мира, но сделали это всего спустя несколько дней после скандальной вечеринки с целой сборной девушек легкого поведения, в которой приняли участие все игроки представителей КОНКАКАФ.

Что касается южнокорейцев, то у них все было зеркально — дотошная подготовка, максимальная дисциплина и… бесславное поражение от не самых грозных шведов со счетом 0:1.

В подобных предстоящему поединку схватках принято вспоминать, что порядок частенько бьет класс, однако эта ситуация кардинально иная — мексиканцы хоть и могут позволить себе вольности вне игрового процесса, на зеленом газоне превращаются в непревзойденных бойцов, готовых выгрызать каждый сантиметр поля, а непревзойденная тактическая выучка и вовсе делает команду одним из реальных претендентов на медали. Не будет проблем с самоотдачей и у азиатов, да и состав у сборной не совсем уж безнадежный (хотя бы из-за игрока «Тоттенхэма» Сон Хын Мина), однако в общей сложности корейцы все же выглядят куда слабее, и, вероятно, по итогам субботы почти точно лишатся шансов на 1/8 финала.

Германия — Швеция, «Фишт» (Сочи), 21.00 мск

Заключительный матч дня, согласно сложившейся традиции, станет по совместительству и центральным — иначе быть не может, когда речь идет о встрече с участием действующих чемпионов мира, да еще и болезненно получивших «по носу» в первом туре.

Неожиданно уступив Мексике, бундестим до банального упростила себе расклады на этом чемпионате мира — зачем затягивать с каким-то групповым этапом, если можно превратить свой второй матч на турнире в условный поединок 1/32 финала, непобеда в котором практически лишит команду шансов на защиту титула.

А ведь одолеть неуступчивых шведов немцам будет ой как непросто: нет никаких сомнений, что желто-синие здесь отдадут своим визави мяч (благо, что им можно и не обыгрывать Германию, учитывая три имеющихся очка в активе), но далеко не факт, что подопечным Йоахима Лева удастся этим воспользоваться, памятуя о трудностях коллектива с позиционным нападением против Мексики.

Ожидается, что тренерский штаб Германии сделает несколько изменений по сравнению со стартовым составом на дебютный поединок ЧМ-2018: напрашивается вынужденный «отпуск» Юлиана Дракслера и Тимо Вернера, проваливших воскресную встречу, тогда как заменить их должны Юлиан Брандт и Марио Гомес, здорово усилившие игру против тех же мексиканцев. Одной из немногих радостей для бундестим в преддверии матча в Сочи является тот факт, что шведы в отличие от тех же латиноамериканцев не умеют преобразовывать качественную оборону в убийственные контратаки. Здесь немцам стоит уделить наибольшее внимание «стандартам» — если уж Швеция и забьет на «Фиште», то, скорее всего, именно таким образом.

Из примечательного — в последней официальной встрече сегодняшних соперников, прешедшей в рамках отбора к ЧМ-2014, было забито аж восемь мячей — уступая по ходу игры 0:2, немцы проявили невероятный характер и в итоге одержали победу со счетом 5:3. Хет-трик тогда оформил нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, которого на этот мундиаль не позвали.

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