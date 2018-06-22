Вдохновение лучших: Муса за ЦСКА и Шакири за Косово

Россию попросили депортировать аргентинских болельщиков, которые принимали участие в избиении хорватского фаната после разгромного поражения «альбиселесте» (0:3) от Луки Модрича и компании в матче группового этапа чемпионата мира — 2018. С такой просьбой к правительству Российской Федерации обратилась лично министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

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«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — по видео были установлены личности этих четверых хулиганов, которые безжалостно избивали гражданина Хорватии. Мы просим представителей российских властей проследить, чтобы их задержали и депортировали», — написала Буллрич в твиттере.

Пока аргентинцы болезненно переживают поражение, которое поставило их на последнюю строчку в группе D, другие команды постепенно решают свои турнирные задачи.

«Газета.Ru» представляет список лучших игроков последнего игрового дня ЧМ-2018.

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Сборная Бразилии, являющаяся, пожалуй, главным фаворитом чемпионата мира по футболу, натужно начала мундиаль. В первом туре в группе Е «селесао» упустила победу над Швейцарией (1:1), а во втором только в добавленное время ко второму тайму смогла дожать Коста-Рику, хоть и забила за эти семь минут дважды.

А вот полузащитник Филиппе Коутиньо, зимой перебравшийся из английского «Ливерпуля» в испанскую «Барселону», начал главный турнир четырехлетия прекрасно.

В матче с швейцарцами он забил нереально красивый мяч, за что его в итоге признали лучшим игроком встречи. Титул MVP он получил и по итогам второго поединка в России.

И на этот раз звание лучшего игрока встречи выглядит куда более заслуженным. Именно Коутиньо набежал в чужую вратарскую под скидку Габриэла Жезуса на первой добавленной минуте и пробил-таки закрывшего до того на замок свои ворота Кейлора Наваса из мадридского «Реала».

Не забей Бразилия, и сейчас пятикратные чемпионы мира располагались бы перед последним туром только на третьей строчке турнирной таблицы в своем квартете, и в матче с Сербией в третьем туре их устраивала бы только победа, а теперь они для попадания в плей-офф могут сыграть и вничью.

Конечно, таким раскладом подопечные Тите, от которых ждут здесь великих свершений, вряд ли удовлетворятся, а для дальнейшего прогресса им сейчас важна каждая победа, каждое удачное результативное действие. Что еще увеличивает значение сделанного в первых двух турах Коутиньо.

Во втором матче дня сборные Нигерии и Исландии очень хотели воспользоваться тяжелой ситуацией, в которую попал фаворит группы D Аргентина и занять второе вслед за Хорватией место после двух туров.

Для исландцев победа означала очень хорошие шансы на выход в плей-офф — в третьем туре им оставалось бы не проиграть или проиграть не слишком крупно немотивированным хорватам.

Нигерию виктория выводила на второе место с перспективой решающей битвы против Аргентины, а вот поражение лишало даже теоретических шансов на продолжение борьбы в плей-офф.

Матч был ожидаемо упорным. Нигерийцы больше контролировали мяч, но Исландия демонстрировала фирменную монолитную оборону, и за первые 45 минут в сторону ее ворот не было нанесено ни одного удара, в то время как сами европейцы выстрелили шесть раз и дважды попали в створ, хоть тоже не забили.

Все изменилось во второй половине встречи, когда на авансцену вышел принадлежащий английскому «Лестеру», но проведший вторую половину сезона в аренде в практически родном для себя московском ЦСКА Ахмед Муса.

Сначала форвард начал выигранной верховой борьбой в центре поля контратаку своей команды, которую сам же и завершил в чужой штрафной, обработав сложную передачу Виктора Мозеса первым касанием на лету, а вторым вогнав мяч под планку.

Забитый мяч только окрылил реактивного и миниатюрного нападающего. За двадцать минут до конца встречи Муса сначала пробил из-за штрафной в перекладину, а затем оббежал с мячом всех защитников Исландии и обыграл ее вратаря Халдорссона, не позволившего в первом туре Лионелю Месси забить даже с пенальти.

Дубль Мусы, конечно, признанного лучшим игроком встречи, стал залогом успеха африканской сборной, которая перед последним туром группового этапа теперь располагается на второй позиции в таблице и почти наверняка выйдет в плей-офф, если сможет не проиграть припертой к стенке Аргентине.

«Спасибо большое за этот вопрос. Я должен поблагодарить ЦСКА, но я обязан вернуться в «Лестер». Если затем будет возможность вернуться в ЦСКА, то вернусь, — ответил Ахмед на вопрос о возможном возвращении в состав красно-синих.

— Я очень люблю ЦСКА. Хочу поблагодарить клуб за то, что он дал мне вернуться к своему стилю игры. Если бы не ЦСКА, я бы не смог вновь попасть в сборную Нигерии».

Шердан Шакири (Швейцария)

Драматичным и очень ярким получился последний поединок дня, в котором Сербия и Швейцария бились за право располагаться после двух туров в числе первых двух команд группы вместе с Бразилией.

В выходе в плей-офф южноамериканцев изначально никто не сомневался, и особых оснований начинать это делать сейчас до сих пор нет, а потому европейское дерби принимало значение решающей битвы.

А дерби это хотя бы потому, что в составе альпийской сборной играют несколько этнических албанцев, причем Шердан Шакири вышел на поле в бутсах, на задниках которых были швейцарский флаг на левой и флаг не признанного в числе прочих Сербией и Россией Косово.

Сербия начала встречу очень мощно, задавила соперника и вскоре открыла счет. Могла балканская сборная до перерыва забить и еще, но Швейцария выстояла.

А вот второй тайм лучше провела уже команда из Центральной Европы. Игра оставалась обоюдоострой, но вскоре после возобновления встречи организованная Шакири атака завершилась восстановившим равновесие пушечным ударом Гранита Джаки из-за штрафной.

До последних минут было непонятно, чем же закончится встреча. И все же Швейцария давила сильнее, в то время как соперники уже начали потягивать время.

Но стоило сербам самим большими силами перейти в наступление, как они были пойманы на стремительном контрвыпаде. Идеально открывшийся и получивший передачу на ход Шакири, несмотря на преследование защитника убежал с центра поля один на один и катнул мяч точно под вратарем.

Празднуя победный гол, этнический албанец снял футболку, продемонстрировав мощный торс, и сделал национальный албанский жест, изображающий орла.

Естественно, полузащитник, который в первом туре отметился голевой передачей против Бразилии, был признан лучшим игроком встречи.

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