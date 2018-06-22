Вдохновение лучших: Муса за ЦСКА и Шакири за Косово

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.35 X–4.8 П2–9.7
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.5 X–3.65 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.55 X–4.3 П2–6.7
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.3 X–3.15 П2–2.3
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–2.95 X–3.4 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.85 X–4.15 П2–1.5
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.65 X–3.6 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.55 X–3.35 П2–2.12
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4 X–3.25 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Лука Модрич
2
2
10
Майл Единак
2
2
11
Хуан Кинтеро
1
1
12
Ирвин Лосано
1
1
13
М'Байе Ньянг
1
1
14
Дрис Мертенс
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Анте Ребич
2
1
19
Серхио Агуэро
2
1
20
Юссуф Поульсен
2
1
21
Килиан Мбаппе
2
1
22
Альфред Финнбогасон
2
1
23
Неймар
2
1
24
Александар Коларов
2
1
25
Александр Головин
2
1
26
Александр Митрович
2
1
27
Гранит Джака
2
1
28
Иван Ракитич
2
1
29
Кристиан Эриксен
2
1
30
Луис Суарес
2
1
31
Стивен Цубер
2
1
32
Хосе Мария Хименес
2
1
33
Шердан Шакири
2
1
34
Юрий Газинский
2
1
35
Синдзи Кагава
1
1
36
Андреас Гранквист
1
1
37
Мохамед Салах
1
1
38
Фержани Сасси
1
1
39
Антуан Гризманн
2
1
Вдохновение лучших: Муса за ЦСКА и Шакири за Косово

Почему Россию попросили депортировать фанатов Аргентины за драку на ЧМ

Филиппе Коутиньо снова забил и во второй раз был признан лучшим игроком матча Бразилии, Ахмед Муса отметился дублем на втором чемпионате мира подряд, а Шердан Шакири сыграл за Швейцарию и Косово в матче с Сербией. Тем временем аргентинские фанаты не могут забыть разгромное поражение от Хорватии. Один фанат «шашечных» даже был ими избит. Россию уже попросили депортировать тех аргентинских болельщиков, которые принимали участие в драке.

Россию попросили депортировать аргентинских болельщиков, которые принимали участие в избиении хорватского фаната после разгромного поражения «альбиселесте» (0:3) от Луки Модрича и компании в матче группового этапа чемпионата мира — 2018. С такой просьбой к правительству Российской Федерации обратилась лично министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

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«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — по видео были установлены личности этих четверых хулиганов, которые безжалостно избивали гражданина Хорватии. Мы просим представителей российских властей проследить, чтобы их задержали и депортировали», — написала Буллрич в твиттере.

Пока аргентинцы болезненно переживают поражение, которое поставило их на последнюю строчку в группе D, другие команды постепенно решают свои турнирные задачи.

«Газета.Ru» представляет список лучших игроков последнего игрового дня ЧМ-2018.

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

Сборная Бразилии, являющаяся, пожалуй, главным фаворитом чемпионата мира по футболу, натужно начала мундиаль. В первом туре в группе Е «селесао» упустила победу над Швейцарией (1:1), а во втором только в добавленное время ко второму тайму смогла дожать Коста-Рику, хоть и забила за эти семь минут дважды.

А вот полузащитник Филиппе Коутиньо, зимой перебравшийся из английского «Ливерпуля» в испанскую «Барселону», начал главный турнир четырехлетия прекрасно.

В матче с швейцарцами он забил нереально красивый мяч, за что его в итоге признали лучшим игроком встречи. Титул MVP он получил и по итогам второго поединка в России.

И на этот раз звание лучшего игрока встречи выглядит куда более заслуженным. Именно Коутиньо набежал в чужую вратарскую под скидку Габриэла Жезуса на первой добавленной минуте и пробил-таки закрывшего до того на замок свои ворота Кейлора Наваса из мадридского «Реала».

Не забей Бразилия, и сейчас пятикратные чемпионы мира располагались бы перед последним туром только на третьей строчке турнирной таблицы в своем квартете, и в матче с Сербией в третьем туре их устраивала бы только победа, а теперь они для попадания в плей-офф могут сыграть и вничью.

Конечно, таким раскладом подопечные Тите, от которых ждут здесь великих свершений, вряд ли удовлетворятся, а для дальнейшего прогресса им сейчас важна каждая победа, каждое удачное результативное действие. Что еще увеличивает значение сделанного в первых двух турах Коутиньо.

Ахмед Муса (Нигерия)

Во втором матче дня сборные Нигерии и Исландии очень хотели воспользоваться тяжелой ситуацией, в которую попал фаворит группы D Аргентина и занять второе вслед за Хорватией место после двух туров.

Для исландцев победа означала очень хорошие шансы на выход в плей-офф — в третьем туре им оставалось бы не проиграть или проиграть не слишком крупно немотивированным хорватам.

Нигерию виктория выводила на второе место с перспективой решающей битвы против Аргентины, а вот поражение лишало даже теоретических шансов на продолжение борьбы в плей-офф.

Матч был ожидаемо упорным. Нигерийцы больше контролировали мяч, но Исландия демонстрировала фирменную монолитную оборону, и за первые 45 минут в сторону ее ворот не было нанесено ни одного удара, в то время как сами европейцы выстрелили шесть раз и дважды попали в створ, хоть тоже не забили.

Все изменилось во второй половине встречи, когда на авансцену вышел принадлежащий английскому «Лестеру», но проведший вторую половину сезона в аренде в практически родном для себя московском ЦСКА Ахмед Муса.

Сначала форвард начал выигранной верховой борьбой в центре поля контратаку своей команды, которую сам же и завершил в чужой штрафной, обработав сложную передачу Виктора Мозеса первым касанием на лету, а вторым вогнав мяч под планку.

Забитый мяч только окрылил реактивного и миниатюрного нападающего. За двадцать минут до конца встречи Муса сначала пробил из-за штрафной в перекладину, а затем оббежал с мячом всех защитников Исландии и обыграл ее вратаря Халдорссона, не позволившего в первом туре Лионелю Месси забить даже с пенальти.

Дубль Мусы, конечно, признанного лучшим игроком встречи, стал залогом успеха африканской сборной, которая перед последним туром группового этапа теперь располагается на второй позиции в таблице и почти наверняка выйдет в плей-офф, если сможет не проиграть припертой к стенке Аргентине.

«Спасибо большое за этот вопрос. Я должен поблагодарить ЦСКА, но я обязан вернуться в «Лестер». Если затем будет возможность вернуться в ЦСКА, то вернусь, — ответил Ахмед на вопрос о возможном возвращении в состав красно-синих.

— Я очень люблю ЦСКА. Хочу поблагодарить клуб за то, что он дал мне вернуться к своему стилю игры. Если бы не ЦСКА, я бы не смог вновь попасть в сборную Нигерии».

Шердан Шакири (Швейцария)

Драматичным и очень ярким получился последний поединок дня, в котором Сербия и Швейцария бились за право располагаться после двух туров в числе первых двух команд группы вместе с Бразилией.

В выходе в плей-офф южноамериканцев изначально никто не сомневался, и особых оснований начинать это делать сейчас до сих пор нет, а потому европейское дерби принимало значение решающей битвы.

А дерби это хотя бы потому, что в составе альпийской сборной играют несколько этнических албанцев, причем Шердан Шакири вышел на поле в бутсах, на задниках которых были швейцарский флаг на левой и флаг не признанного в числе прочих Сербией и Россией Косово.

Сербия начала встречу очень мощно, задавила соперника и вскоре открыла счет. Могла балканская сборная до перерыва забить и еще, но Швейцария выстояла.

А вот второй тайм лучше провела уже команда из Центральной Европы. Игра оставалась обоюдоострой, но вскоре после возобновления встречи организованная Шакири атака завершилась восстановившим равновесие пушечным ударом Гранита Джаки из-за штрафной.

До последних минут было непонятно, чем же закончится встреча. И все же Швейцария давила сильнее, в то время как соперники уже начали потягивать время.

Но стоило сербам самим большими силами перейти в наступление, как они были пойманы на стремительном контрвыпаде. Идеально открывшийся и получивший передачу на ход Шакири, несмотря на преследование защитника убежал с центра поля один на один и катнул мяч точно под вратарем.

Празднуя победный гол, этнический албанец снял футболку, продемонстрировав мощный торс, и сделал национальный албанский жест, изображающий орла.

Естественно, полузащитник, который в первом туре отметился голевой передачей против Бразилии, был признан лучшим игроком встречи.

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