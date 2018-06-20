Партия в «шашки»: Месси ответит критикам

Дания — Австралия; «Самара Арена» (Самара); 15.00 мск

Матчи первого круга сложились для Дании и Австралии прямо противоположно – если европейцы, проведя в целом очень блеклую игру, каким-то чудом сумели минимально победить яркое Перу (говоря простым языком, «отскочили»), то вот австралийцы, напротив, показали себя огромными молодцами против грозных французов, однако по вине современных технологий (на 5+ здесь отработали и система VAR, и система автоматического определения взятия ворот) все-таки уступили фаворитам 1:2.

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Противоположности, как известно, притягиваются, а значит, неудивительно, что уже во втором туре «алой гвардии» и «Соккеруз» предстоит выяснить отношения в очном поединке.

Одной из интриг этого матча станет борьба за отказ от инициативы, ведь что австралийцы, что датчане (они уж особенно) куда комфортнее себя чувствуют, действуя вторым номером, что в современном футболе уже давно стало трендом для команд из второго, третьего и десятого эшелонов.

Кроме того, оба коллектива, вероятно, не особо расстроятся итоговой ничьей — при таком результате в активе европейцев будет четыре очка, выглядящие как отличные шансы на выход в плей-офф, тогда как «кенгуру» хоть и смогут похвастаться лишь одним баллом, однако с учетом поединка против Перу (скорее всего, уже подавленного) в последнем круге списывать со счетов неправильно будет и подопечных Берта ван Марвейка.

Из неприятных новостей, касающихся дебютного матча четверга, стоит отметить тяжелую травму полузащитника датчан Вильяма Квиста, получившего в первом туре перелом ребер — выйти на поле «Самара Арены» футболист, естественно, не сможет.

Франция — Перу; «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург); 18.00 мск

Сборная Франции, одна из главных фаворитов чемпионата мира (такого звездного состава на этом турнире нет ни у кого), оставила от своего дебюта неоднозначные впечатления. С одной стороны, «трехцветные» в отличие от многих других претендентов не потеряли на старте очки, все-таки одолев Австралию, с другой — сама победа оказалась во многом нелогичной, да и негоже второй по стоимости состава команде ЧМ-2018 натужно обыгрывать «каких-то» «Соккеруз» с преимуществом всего в один мяч. Так что встреча с Перу во втором туре — отличная возможность исправиться за тоскливую игру против австралийцев, попутно доказав, что минорное начало в турнире было лишь трагической случайностью, помноженной на трудности акклиматизации.

Впрочем, если кому-то в этой паре и говорить о трагедиях, то уж точно не французам: сборная-загадка из Перу, еще перед первым туром считавшаяся одним из слабейших коллективов этого мундиаля, лишь каким-то чудом не уничтожила датчан (южноамериканцы не забили ни с пенальти, ни с игры, несмотря на уйму моментов), внезапно показав футбол восхитительного качества.

И теперь из-за превратностей фортуны перуанцы выходят на бой с Полем Погба и его звездной бандой как на последний — «поражение» от трехцветных на 99,99 процентов лишит сборную шансов на плей-офф.

Нет никаких сомнений, что в столь статусной встрече бело-красные покажут все лучшее, на что только способны. Тем более команда у Перу, если судить по битве с Данией, к первому за последние 36 лет чемпионату мира подготовилась просто превосходно, смастерив из не самого грандиозного подбора игроков яркий и самобытный коллектив, способный побеждать и совсем уж грозных противников, причем побеждать их не трусливо.

Но все же результат встречи в Екатеринбурге будет зависеть не от самих перуанцев — куда важнее здесь момент с возможным «отрезвлением» главного тренера европейцев Дидье Дешама, в первом матче ЧМ-2018 жутко перемудрившего с тактикой.

Что-то подобное французы демонстрировали и на домашнем Евро-2016, где очень долго запрягали, вплоть до четвертьфинала путаясь в своих же идеях, зато в итоге едва не забрали заветный кубок, трагично уступив в овертайме финала Португалии. Так что если у Дешама на сей раз получится вывести подопечных на пик (или хотя бы на уровень нормальных кондиций) чуть раньше, симпатичным перуанцам, к сожалению, придется забыть о заветном плей-офф.

Аргентина — Хорватия; «Нижний Новгород» (Нижний Новгород); 21.00 мск

В главном матче четверга, который пройдет в Нижнем Новгороде уже под вечер, сразятся сборные Аргентины и Хорватии, изначально причислявшиеся к фаворитам группы D. Фавориты фаворитами, однако в первом туре лишь «шашечные» избежали потери очков, легко и уверенно переиграв, как показалось, «полумертвую» Нигерию, тогда как аргентинцы бесславно сыграли вничью с Исландией.

Все камни за этот результат полетели ровно в двух людей — Лео Месси и главного тренера «альбиселесте» Хорхе Сампаоли. Причем лидера сборной после обидных 1:1 раскритиковали даже не столько за ошибки в простых ситуациях и нереализованный пенальти, сколько за маниакально желания спасти поединок в одиночку при полном игнорировании партнеров, а его наставника — за неспособность либо приструнить Лионеля, либо попросту убрать его с поля до лучших дней.

И все-таки Аргентина больше порадовала, ем наоборот: если не брать в расчет провал Месси и непонятные телодвижения Анхеля Ди Марии, то в целом бело-голубые провели крайне качественный матч, в котором были максимально близки к виктории над идеальным исландским «автобусом».

Что касается Хорватии, то говорить об их игре пока что рано — слишком уж неквалифицированно в первом круге смотрелись нигерийцы, чтобы на их фоне кого-то оценивать. В итоге остается лишь смаковать странный скандал в стане «шашечных» — по итогам встречи с африканцами от состава сборной был отцеплен второй по значимости форвард Никола Калинич, который якобы отказался выходить на замену против «суперорлов».

Добавим, что в последний раз соперники встречались между собой в 2014 году, и тогда со счетом 2:1 победила команда Месси. Один из голов в ворота хорватов в том поединке провел Кристиан Ансальди, известный поклонникам российского футбола по выступлениям за «Рубин» и «Зенит».

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