Партия в «шашки»: Месси ответит критикам

Курсы валют$ 63.68 (+0.085) 73.56 (+0.033)
Москва: +19°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–2.05 X–3.3 П2–3.8
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.6 X–3.95 П2–5.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.8 П2–16.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.15 П2–2.9
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.3 X–5.3 П2–10.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.5 X–3.75 П2–1.65
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.8 П2–8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.5 X–3.05 П2–3.1
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.8 X–3.6 П2–1.75
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–4 П2–1.6
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Юссуф Поульсен
1
1
20
Александр Головин
2
1
21
Луис Суарес
2
1
22
Хосе Мария Хименес
2
1
23
Юрий Газинский
2
1
24
Антуан Гризманн
1
1
25
Синдзи Кагава
1
1
26
Андреас Гранквист
1
1
27
Лука Модрич
1
1
28
Майл Единак
1
1
29
Мохамед Салах
1
1
30
Фержани Сасси
1
1
Партия в «шашки»: Месси ответит критикам

Аргентина сыграет с Хорватией на ЧМ-2018

Лионель Месси попробует исправиться за неудачный старт в матче против хорватов, французы могут лишить Перу шансов на плей-офф, а сборные Дании и Австралии узнают, чья оборона крепче — «Газета.Ru» представляет восьмой игровой день чемпионата мира по футболу в России.

Дания — Австралия; «Самара Арена» (Самара); 15.00 мск

Матчи первого круга сложились для Дании и Австралии прямо противоположно – если европейцы, проведя в целом очень блеклую игру, каким-то чудом сумели минимально победить яркое Перу (говоря простым языком, «отскочили»), то вот австралийцы, напротив, показали себя огромными молодцами против грозных французов, однако по вине современных технологий (на 5+ здесь отработали и система VAR, и система автоматического определения взятия ворот) все-таки уступили фаворитам 1:2.

Реклама

Противоположности, как известно, притягиваются, а значит, неудивительно, что уже во втором туре «алой гвардии» и «Соккеруз» предстоит выяснить отношения в очном поединке.

Одной из интриг этого матча станет борьба за отказ от инициативы, ведь что австралийцы, что датчане (они уж особенно) куда комфортнее себя чувствуют, действуя вторым номером, что в современном футболе уже давно стало трендом для команд из второго, третьего и десятого эшелонов.

Кроме того, оба коллектива, вероятно, не особо расстроятся итоговой ничьей — при таком результате в активе европейцев будет четыре очка, выглядящие как отличные шансы на выход в плей-офф, тогда как «кенгуру» хоть и смогут похвастаться лишь одним баллом, однако с учетом поединка против Перу (скорее всего, уже подавленного) в последнем круге списывать со счетов неправильно будет и подопечных Берта ван Марвейка.

Из неприятных новостей, касающихся дебютного матча четверга, стоит отметить тяжелую травму полузащитника датчан Вильяма Квиста, получившего в первом туре перелом ребер — выйти на поле «Самара Арены» футболист, естественно, не сможет.

Франция — Перу; «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург); 18.00 мск

Сборная Франции, одна из главных фаворитов чемпионата мира (такого звездного состава на этом турнире нет ни у кого), оставила от своего дебюта неоднозначные впечатления. С одной стороны, «трехцветные» в отличие от многих других претендентов не потеряли на старте очки, все-таки одолев Австралию, с другой — сама победа оказалась во многом нелогичной, да и негоже второй по стоимости состава команде ЧМ-2018 натужно обыгрывать «каких-то» «Соккеруз» с преимуществом всего в один мяч. Так что встреча с Перу во втором туре — отличная возможность исправиться за тоскливую игру против австралийцев, попутно доказав, что минорное начало в турнире было лишь трагической случайностью, помноженной на трудности акклиматизации.

Впрочем, если кому-то в этой паре и говорить о трагедиях, то уж точно не французам: сборная-загадка из Перу, еще перед первым туром считавшаяся одним из слабейших коллективов этого мундиаля, лишь каким-то чудом не уничтожила датчан (южноамериканцы не забили ни с пенальти, ни с игры, несмотря на уйму моментов), внезапно показав футбол восхитительного качества.

И теперь из-за превратностей фортуны перуанцы выходят на бой с Полем Погба и его звездной бандой как на последний — «поражение» от трехцветных на 99,99 процентов лишит сборную шансов на плей-офф.

Нет никаких сомнений, что в столь статусной встрече бело-красные покажут все лучшее, на что только способны. Тем более команда у Перу, если судить по битве с Данией, к первому за последние 36 лет чемпионату мира подготовилась просто превосходно, смастерив из не самого грандиозного подбора игроков яркий и самобытный коллектив, способный побеждать и совсем уж грозных противников, причем побеждать их не трусливо.

Но все же результат встречи в Екатеринбурге будет зависеть не от самих перуанцев — куда важнее здесь момент с возможным «отрезвлением» главного тренера европейцев Дидье Дешама, в первом матче ЧМ-2018 жутко перемудрившего с тактикой.

Что-то подобное французы демонстрировали и на домашнем Евро-2016, где очень долго запрягали, вплоть до четвертьфинала путаясь в своих же идеях, зато в итоге едва не забрали заветный кубок, трагично уступив в овертайме финала Португалии. Так что если у Дешама на сей раз получится вывести подопечных на пик (или хотя бы на уровень нормальных кондиций) чуть раньше, симпатичным перуанцам, к сожалению, придется забыть о заветном плей-офф.

Аргентина — Хорватия; «Нижний Новгород» (Нижний Новгород); 21.00 мск

В главном матче четверга, который пройдет в Нижнем Новгороде уже под вечер, сразятся сборные Аргентины и Хорватии, изначально причислявшиеся к фаворитам группы D. Фавориты фаворитами, однако в первом туре лишь «шашечные» избежали потери очков, легко и уверенно переиграв, как показалось, «полумертвую» Нигерию, тогда как аргентинцы бесславно сыграли вничью с Исландией.

Все камни за этот результат полетели ровно в двух людей — Лео Месси и главного тренера «альбиселесте» Хорхе Сампаоли. Причем лидера сборной после обидных 1:1 раскритиковали даже не столько за ошибки в простых ситуациях и нереализованный пенальти, сколько за маниакально желания спасти поединок в одиночку при полном игнорировании партнеров, а его наставника — за неспособность либо приструнить Лионеля, либо попросту убрать его с поля до лучших дней.

И все-таки Аргентина больше порадовала, ем наоборот: если не брать в расчет провал Месси и непонятные телодвижения Анхеля Ди Марии, то в целом бело-голубые провели крайне качественный матч, в котором были максимально близки к виктории над идеальным исландским «автобусом».

Что касается Хорватии, то говорить об их игре пока что рано — слишком уж неквалифицированно в первом круге смотрелись нигерийцы, чтобы на их фоне кого-то оценивать. В итоге остается лишь смаковать странный скандал в стане «шашечных» — по итогам встречи с африканцами от состава сборной был отцеплен второй по значимости форвард Никола Калинич, который якобы отказался выходить на замену против «суперорлов».

Добавим, что в последний раз соперники встречались между собой в 2014 году, и тогда со счетом 2:1 победила команда Месси. Один из голов в ворота хорватов в том поединке провел Кристиан Ансальди, известный поклонникам российского футбола по выступлениям за «Рубин» и «Зенит».

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу - 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».