Безумная ночь: Петербург не спал после победы сборной

В ночь на среду Питер сходил с ума. Несмотря на позднее окончание матча Россия – Египет и будний день, болельщики отправились со стадиона не по домам, а на Невский проспект. Центром народных гуляний стал Гостиный двор. Часа через полтора после финального свистка в его окрестностях кишело счастливыми людьми с российскими флагами. Совершенно незнакомые друг другу граждане крепко обнимались, жарко целовались, снабжая проявление чувств душевными поздравлениями, а кое-где – и возлияниями.

В какой-то момент в эпицентре событий стало много опьяненных (радостью и не только) людей, однако они не проявляли агрессии, радуясь новому футбольному торжеству.

Исторический выход сборной России в плей-офф чемпионата мира (вопрос решен уже на 99%) объединил людей разного возраста и рода занятий. На Невском встречались как «профессиональные» фанаты, так и те, кто вряд ли смотрит футбол чаще, чем раз в два года, а потому путает имена и позиции игроков. Во вторник это было неважно – главное, люди искренне радовались достижению своих соотечественников.

Прямо сейчас в Питере pic.twitter.com/3GDhYHOXiM — Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.

Впервые за долгое время об игроках и тренерах национальной команды не было сказано ни одного дурного слова.

Напротив, люди славили футболистов, в мгновение ока превратившихся из изгоев и неудачников в любимчиков и даже кумиров.

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Как от любви до ненависти, так и в противоположном направлении весь путь порой укладывается в один шаг...

Студенты заключали в объятия солидных дядек в дорогих костюмах, пожилые женщины пытались расцеловать юных ребят хулиганского вида – это было веселое безумие!

Бывалые люди говорят: ничего подобного Петербург не знал ровно десять лет – со времен легендарной уже победы «Зенита» в Кубке УЕФА.

Многие фанаты той поры превратились в респектабельных господ. И все равно вышли на Невский, став частью полуночного хоровода.

Проезжавшие по проспекту авто отчаянно гудели. В какой-то момент группа парней выбежала на проезжую часть, создав аварийную ситуацию. Многочисленные полицейские, охранявшие порядок, смотрели на прегрешения любителей футбола сквозь пальцы. И сами улыбались, понимая, что люди не хулиганят, а радуются от души. Кажется, никогда еще блюстители закона не были столь либеральны!

Впрочем, без мелких эксцессов все же не обошлось. Когда осмелевший народ полез на осветительные мачты, полиция еще молчала. Но среагировала, когда трое ребят с зенитовским шарфом забрались на крыльцо учреждения, зажгли файера и принялись скандировать здравицы во славу любимого клуба. Это все же выбивалось из общей колеи.

К «зенитчикам» подошли и вежливо объяснили, что так себя вести не надо – это чересчур. После непродолжительных припирательств обернутый знаменем Российской Империи парень заключил сержанта в объятия. Конфликт был исчерпан.

Пошли конфликты с полицией pic.twitter.com/tsC9SrwMyj — Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.



Как и в 2008-м, многие высовывались из окон машин на всем ходу. Держали в руках флаги и кричали название своей любимой страны.

«Люди! Я вас всех люблю, поехали со мной – места всем хватит!»

— голосил один из смельчаков, невзирая на риск вывалиться на асфальт.

Я вас всех люблю, поехали - орет парень из машины pic.twitter.com/jehkSOunig — Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.

Как ни странно, хватало на Невском и египетских болельщиков. «Тутанхамоны» и «Аменхотепы» бродили по улицам с опечаленным видом, некоторые плакали. Однако и они не хотели отсиживаться дома.

Футбольная лихорадка захватила проигравших, и совсем скоро они забыли о своей печали. К тому же каждый второй фан сборной Египта пришел на стадион в фараонском облачении. Надо же выгулять такой костюм на всеобщем обозрении, а то когда еще пригодится!

Гости Северной столицы охотно фотографировались с местными, вступали в беседы. Правда, ввиду незнания языков диалоги получались примерно такими.

— Да ваш Салах – [нехороший человек]. Как мы его [обставили]! Теперь и Суареса зубастого [обставим]!

— Салах? О, Мохамед великий! Славься, Мо, славься, Мо!

Братания в Питере pic.twitter.com/T1tFwVP1bk — Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.

В какой-то момент очаги празднований локализовались. Люди заняли места в уличных барах, по такому случаю работавших не по графику. Другие, кому хотелось не пить, а петь – сформировали «кружки по интересам».

Лидером одной из таких групп неожиданно выступил голосистый мексиканец в сомбреро. Он заряжал – россияне подхватывали. Интернациональный ансамбль получился исключительно громким и популярным.

Мексиканец заводит толпу pic.twitter.com/pvPtVGhDpp — Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.

Австралийцы, шотландские болельщики «Селтика», алжирцы со своим флагом – казалось, грядет новый Вавилон, настолько смешались люди в историческим центре Санкт-Петербурга.

Кого тут только нет... pic.twitter.com/ZeziaOIuWG — Киса и Ося (@titojiv) 19 июня 2018 г.

Веселья продолжались до самого утра, благо на берегах Невы сейчас воцарились белые ночи, сложно различить время суток. Лишь с открытием метро народ начал нехотя расходиться. В среду работодатели не досчитались многих своих сотрудников. Если сами приехали в офис после ночи победы.

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