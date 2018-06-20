«Прости, Россия, мы были неправы»: иностранцы в шоке от ЧМ

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.67 X–3.55 П2–5.9
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.18 X–7 П2–16.5
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–15.5 X–6.15 П2–1.25
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.55 X–4 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.17 X–6.8 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.1 П2–2.8
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.1 X–3.85 П2–1.6
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.5 X–3.6 П2–1.67
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
2
3
2
Криштиану Роналду
1
3
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Хосе Мария Хименес
1
1
20
Юссуф Поульсен
1
1
21
Александр Головин
2
1
22
Юрий Газинский
2
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Мохамед Салах
1
1
29
Фержани Сасси
1
1
«Прости, Россия, мы были неправы»: иностранцы в шоке от ЧМ

The Guardian: Россия стала замечательным местом проведения ЧМ-2018

Сборная России уверенно обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Это достижение восхитило зарубежные СМИ: немцы извинились перед российскими футболистами за негативные материалы, испанцы сравнили игру подопечных Станислава Черчесова с изысканным балетом, англичане признали, что местные жители не являются опасными хулиганами, а американцы раскаялись в ошибочном представлении о России как о безрадостной стране.

Сборная России одержала победу над командой Египта (3:1) и практически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Санкт-Петербург, где состоялась встреча, гулял всю ночь, да и Москва не осталась в стороне.

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Тем временем иностранные СМИ — в особенности американские и английские — не устают удивляться прекрасной атмосфере, созданной на в нашей стране.

Так, обозреватель Washington Post Стивен Гофф признался, что изменил свое мнение о нашей стране.

«Серость и неприветливость. Пустые полки в продуктовых магазинах, туманные фигуры. Радость и страсть чемпионата мира по футболу, погруженная в российский мрак… Что представлял я о России? Я ошибался.

Москва — это трепещущее сердце футбольного праздника. Здесь тепло принимают тысячи гостей и приглашают их в тот мир, который они, возможно, не видели никогда.

Здесь смешиваются языки, словно ингредиенты в борще: русский и английский, немецкий и французский, японский и корейский, португальский и испанский. Всех связывает любовь к футболу/соккеру (на американский манер. — «Газета.Ru») и любовь к жизни.

Я часто получаю от людей из дома сообщения с вопросом: «Какая же на самом деле Россия?»

Конечно, я не могу говорить о других десяти городах, принимающих чемпионат мира, кроме Москвы, или о всей стране в целом. Я уверен, что в отдаленных населенных пунктах и в сельской местности все не так радужно.

Иногда мне трудно примирить в своем сознании чудеса столицы России и действия, предпринимаемые ее правительством. Однако приключение началось. Москва выглядит, как любой большой европейский город: здесь есть бургерные, суши-бары, ирландские пабы, в городе работает бесплатный вай-фай.

В Москве находятся замечательные парки и музеи мирового уровня. Грузинская кухня — еще не открытое миру чудо.

Система метро (большая буква «М» видна повсюду) располагает 13 линиями и 245 станциями, а ее декор подошел бы для личной коллекции какого-нибудь ценителя»,

— написал Гофф в своей колонке.

Среди недостатков американец отметил тот факт, что английский язык в Москве знают не так хорошо, как во многих больших городах.

«Русский — сложный язык, а читать на кириллице — это все равно, что пытаться расшифровать код времен «холодной войны», — шутливо отметил обозреватель.

Испанская газета Marca в своих материалах предсказуемо делает упор на Денисе Черышеве — воспитаннике мадридского «Реала» и нынешнем игроке «Вильярреала». Впрочем, Денис это внимание полностью заслужил тремя голами в двух стартовых матчах мундиаля, а также тем, что в обеих встречах он признавался лучшим игроком.

«Русский балет Черышева» — статья с таким заголовком была посвящена победе сборной России над Египтом.

Автор материала Луис Рохо явно не подозревал о том, что «балетом» в российском футболе иногда называют чересчур мягкую игру, а то и откровенную симуляцию. Отечественное искусство очень ценится за рубежом, и таким образом журналист решил обозначить те великолепные десять минут в исполнении сборной России, когда судьба матча была окончательно решена в нашу пользу.

«Российский триумф начался с автогола Ахмеда Фатхи.

С этого момента на поле можно было наблюдать настоящий русский балет, кульминацией которого стал гол Черышева, позволивший ему сравняться в гонке бомбардиров мундиаля с Криштиану Роналду.

Россия казалась единой командой — более быстрой и настойчивой, чем соперник, и сразу с несколькими игроками, которые могли создать опасность в любой момент. Это мог быть Черышев, Александр Головин или неутомимый Артем Дзюба, который очень красиво поборолся за мяч с египетским защитником перед тем, как забить третий мяч, — экстраординарный по исполнительскому мастерству», — признает обозреватель Marca.

Немецкое издание Spiegel пошло еще дальше и не только похвалило сборную России, но и извинилось перед ней.

«Прости, Россия, мы были неправы», — гласит заголовок статьи.

Журналисты посыпали голову пеплом из-за того, что после разгромной победы подопечных Станислава Черчесова над Саудовской Аравией (5:0) все равно продолжали утверждать, что Россия не выйдет из группы.

«По игре Россия сильнее многих других команд чемпионата мира», — признают немецкие акулы пера.

Английская газета The Independent выпустила материал о местных фанатах, которыми так пугали британцев накануне чемпионата мира, утверждая, что российские болельщики якобы готовятся к боям с ними.

«Английские фанаты были добродушно встречены россиянами во время празднования победы над Тунисом.

«Я пообщался с русским радикальным фанатом… все, что он хотел сделать со мной, — это обнять», — рассказал один болельщик», — такими словами начинается статья обозревателя Оливера Кэролла.

«Празднование победы сборной Англии над Тунисом прошло без единого серьезного инцидента. 43-летний фанат Джеймс Локкет признался, что был абсолютно не готов к такому уважительному отношению в Волгограде.

Доброжелательность местных жителей вдохновила его на изучение истории этого города. Также он планирует посетить мемориальный комплекс памяти погибших в битве за Сталинград во Второй мировой войне», — отмечает издание.

Другая британская газета The Guardian в своей статье «Десять вещей, которые мы узнали после матчей первого тура чемпионата мира», подчеркнула, что английские болельщики изменят свое мнение о России в положительную сторону.

«Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала. Россия стала замечательным местом проведения чемпионата мира», — заключили английские журналисты.

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