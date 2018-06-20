«Прости, Россия, мы были неправы»: иностранцы в шоке от ЧМ

Сборная России одержала победу над командой Египта (3:1) и практически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Санкт-Петербург, где состоялась встреча, гулял всю ночь, да и Москва не осталась в стороне.

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Тем временем иностранные СМИ — в особенности американские и английские — не устают удивляться прекрасной атмосфере, созданной на в нашей стране.

Так, обозреватель Washington Post Стивен Гофф признался, что изменил свое мнение о нашей стране.

«Серость и неприветливость. Пустые полки в продуктовых магазинах, туманные фигуры. Радость и страсть чемпионата мира по футболу, погруженная в российский мрак… Что представлял я о России? Я ошибался.

Москва — это трепещущее сердце футбольного праздника. Здесь тепло принимают тысячи гостей и приглашают их в тот мир, который они, возможно, не видели никогда.

Здесь смешиваются языки, словно ингредиенты в борще: русский и английский, немецкий и французский, японский и корейский, португальский и испанский. Всех связывает любовь к футболу/соккеру (на американский манер. — «Газета.Ru») и любовь к жизни.

Я часто получаю от людей из дома сообщения с вопросом: «Какая же на самом деле Россия?»

Конечно, я не могу говорить о других десяти городах, принимающих чемпионат мира, кроме Москвы, или о всей стране в целом. Я уверен, что в отдаленных населенных пунктах и в сельской местности все не так радужно.

Иногда мне трудно примирить в своем сознании чудеса столицы России и действия, предпринимаемые ее правительством. Однако приключение началось. Москва выглядит, как любой большой европейский город: здесь есть бургерные, суши-бары, ирландские пабы, в городе работает бесплатный вай-фай.

В Москве находятся замечательные парки и музеи мирового уровня. Грузинская кухня — еще не открытое миру чудо.

Система метро (большая буква «М» видна повсюду) располагает 13 линиями и 245 станциями, а ее декор подошел бы для личной коллекции какого-нибудь ценителя»,

— написал Гофф в своей колонке.

Среди недостатков американец отметил тот факт, что английский язык в Москве знают не так хорошо, как во многих больших городах.

«Русский — сложный язык, а читать на кириллице — это все равно, что пытаться расшифровать код времен «холодной войны», — шутливо отметил обозреватель.

Испанская газета Marca в своих материалах предсказуемо делает упор на Денисе Черышеве — воспитаннике мадридского «Реала» и нынешнем игроке «Вильярреала». Впрочем, Денис это внимание полностью заслужил тремя голами в двух стартовых матчах мундиаля, а также тем, что в обеих встречах он признавался лучшим игроком.

«Русский балет Черышева» — статья с таким заголовком была посвящена победе сборной России над Египтом.

Автор материала Луис Рохо явно не подозревал о том, что «балетом» в российском футболе иногда называют чересчур мягкую игру, а то и откровенную симуляцию. Отечественное искусство очень ценится за рубежом, и таким образом журналист решил обозначить те великолепные десять минут в исполнении сборной России, когда судьба матча была окончательно решена в нашу пользу.

«Российский триумф начался с автогола Ахмеда Фатхи.

С этого момента на поле можно было наблюдать настоящий русский балет, кульминацией которого стал гол Черышева, позволивший ему сравняться в гонке бомбардиров мундиаля с Криштиану Роналду.

Россия казалась единой командой — более быстрой и настойчивой, чем соперник, и сразу с несколькими игроками, которые могли создать опасность в любой момент. Это мог быть Черышев, Александр Головин или неутомимый Артем Дзюба, который очень красиво поборолся за мяч с египетским защитником перед тем, как забить третий мяч, — экстраординарный по исполнительскому мастерству», — признает обозреватель Marca.

Немецкое издание Spiegel пошло еще дальше и не только похвалило сборную России, но и извинилось перед ней.

«Прости, Россия, мы были неправы», — гласит заголовок статьи.

Журналисты посыпали голову пеплом из-за того, что после разгромной победы подопечных Станислава Черчесова над Саудовской Аравией (5:0) все равно продолжали утверждать, что Россия не выйдет из группы.

«По игре Россия сильнее многих других команд чемпионата мира», — признают немецкие акулы пера.

Английская газета The Independent выпустила материал о местных фанатах, которыми так пугали британцев накануне чемпионата мира, утверждая, что российские болельщики якобы готовятся к боям с ними.

«Английские фанаты были добродушно встречены россиянами во время празднования победы над Тунисом.

«Я пообщался с русским радикальным фанатом… все, что он хотел сделать со мной, — это обнять», — рассказал один болельщик», — такими словами начинается статья обозревателя Оливера Кэролла.

«Празднование победы сборной Англии над Тунисом прошло без единого серьезного инцидента. 43-летний фанат Джеймс Локкет признался, что был абсолютно не готов к такому уважительному отношению в Волгограде.

Доброжелательность местных жителей вдохновила его на изучение истории этого города. Также он планирует посетить мемориальный комплекс памяти погибших в битве за Сталинград во Второй мировой войне», — отмечает издание.

Другая британская газета The Guardian в своей статье «Десять вещей, которые мы узнали после матчей первого тура чемпионата мира», подчеркнула, что английские болельщики изменят свое мнение о России в положительную сторону.

«Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала. Россия стала замечательным местом проведения чемпионата мира», — заключили английские журналисты.

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