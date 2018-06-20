Лучший русский из Испании: Черышев покоряет планету

Денис Черышев, сборная России

Сборная России открыла второй тур групповой стадии чемпионата мира славной победой над командой Египта. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, завершилась очередным триумфом подопечных Станислава Черчесова на этом турнире, который максимально приблизил россиян к своему первому в новейшей истории страны попаданию в 1/8 финала.

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Надо признать, что в матче с египтянами хорошо сыграла вся команда. Выделить кого-то одного было бы, наверное, не совсем корректно. Но так уж устроена система, заданная ФИФА, что одного игрока необходимо признать лучшим в данной встрече.

И им был назван полузащитник сборной России Денис Черышев.

Игрок испанского «Вильярреала» в очередной раз отметился результативным действием на этом чемпионате мира: в матче с «фараонами» Денис стал автором второго гола в ворота египтян и догнал в списке бомбардиров турнира португальского нападающего Криштиану Роналду.

Теперь в активе у россиянина и звездного португальца по три забитых мяча. Правда, Роналду еще предстоит сыграть в матче второго тура с командой Марокко, где он имеет хорошие шансы вновь выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

Но это второстепенный момент: важно отметить то, что такая игра Черышева полностью оправдывает решение Черчесова включить 27-летнего россиянина в окончательную заявку на турнир.

Полузащитник провел весьма скомканный сезон: в чемпионате Испании в составе «Вильярреала» он сумел закрепиться в основе лишь к концу первенства. В 24 матчах Денис забил два мяча, отдал одну голевую передачу и помог своей команде пробиться в групповой этап Лиги Европы-2018/19.

Стоит также отметить, что Черышев признан лучшим игроком матча на этом мундиале второй раз подряд.

Ранее организаторы турнира назвали российского полузащитника лучшим футболистом встречи Россия — Саудовская Аравия. Тогда Черышев оформил дубль.

В третьем туре россиянам предстоит сыграть с командой Уругвая. Встреча состоится 25 июня в Самаре.

Юйа Осако, сборная Японии

Японский нападающий, который в мае этого года подписал контракт с бременским «Вердером», ярко проявил себя в матче с командой Колумбии. Осако принес своей национальной сборной сенсационную победу, забив решающий мяч в середине второго тайма.

Примечательно, что 28-летний форвард отметился голом с углового, который исполнял хорошо известный российским болельщикам и поклонникам московского ЦСКА в частности полузащитник Кейсуке Хонда.

Осако в течение всего матча, вплоть до того, как был заменен за пять минут до конца основного времени встречи, регулярно досаждал обороне колумбийцев и создавал опасные моменты у ворот Давида Оспины. Как результат — победный гол и приз лучшему игроку матча.

Этот чемпионат мира может стать для Осако шансом реанимировать провальный сезон, который он провел в составе «Кельна».

«Козлы» вновь покинули Бундеслигу, завершив чемпионат Германии сезона-2017/18 на последнем месте в турнирной таблице.

Осако, который был в составе «Кельна» основным форвардом, помочь своему клубу не сумел и показал скромную статистику: четыре гола и две голевые передачи в 25 матчах — не самый лучший показатель для нападающего.

Впрочем, сейчас 28-летний японец об этом вряд ли вспоминает, испытывая счастье от своего дебютного гола на чемпионате мира.

«Забить мяч на чемпионате мира было моей мечтой с младенчества, поэтому я очень счастлив. Чемпионат мира — это огромная сцена, здесь всякое может произойти, поэтому все еще впереди», — сказал Осако после матча.

Ранее японец уже представлял свою страну на мировом первенстве четыре года назад, но неудачно — два матча и ноль голов. К слову, и сама Япония выступила на полях Бразилии в 2014 году провально, набрав лишь одно очко и заняв последнее место в группе С, пропустив вперед Кот-д'Ивуар, Грецию и все ту же Колумбию.

В нынешнем розыгрыше расклад иной: Япония и Сенегал делят первое место в турнирной таблице группы H и опережают колумбийцев с поляками.

Садио Мане, сборная Сенегала

К слову о сенегальцах: африканскую команду считали явным аутсайдером во встрече с командой Польши. Но на чемпионате мира в России зародилась традиция: фаворит матча не может обыграть своего соперника, уступающего в классе.

Так, ранее Аргентина сыграла вничью с Исландией, Бразилия не смогла переиграть Швейцарию, а действующий чемпион мира сборная Германии проиграла Мексике.

Подопечные Адама Навалки сенсационно уступили сенегальской команде со счетом 1:2. У африканцев гол на свой счет записал М'Байе Ньянг, а также мяч в собственные ворота срезал польский защитник Тьяго Сионек. У сборной Польши единственным голом отметился Гжегож Крыховяк, отличившийся лишь в концовке встречи.

Организаторы чемпионата мира — 2018 признали лучшим игроком матча Ньянга, чье результативное действие оказалось победным для африканцев. Хотя надо признать, что гол нападающего «Торино» был весьма курьезным.

За минуту до того, как Ньянг праздновал забитый мяч, он получил повреждение и покинул поле, чтобы ему оказали медицинскую помощь. После этого 23-летний сенегалец вернулся неожиданно для поляков: Крыховяк неаккуратно отдал передачу назад, Беднарек за мячом не поспел, а Ньянг оказался тут как тут и обыграл вышедшего из ворот Войцеха Щенсны.

На наш взгляд, намного полезнее для своей национальной команды сыграл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Не зря именно ему принадлежит десятый номер и именно на его плече красуется капитанская повязка.

Мане, обладающий отличной техникой и скоростью, раз за разом оказывался в гуще событий во время атаки сборной Сенегала, которую, в сущности, он и разгонял.

Реализовать свои лидерские качества Мане сумел благодаря продуктивному сезону в «Ливерпуле».

В 29 матчах чемпионата Англии сенегальский нападающий забил десять мячей и отдал семь голевых передач. Столько же голов на свой счет Мане записал и в Лиге чемпионов, дополнив их двумя ассистами. Правда, несмотря на высокую результативность, УЕФА не стал включать сенегальца в символическую сборную Лиги чемпионов прошедшего сезона.

В следующем туре группового этапа чемпионата мира в России Сенегал сыграет с Японией, а Польша встретится с Колумбией. Обе игры состоятся 24 июня.

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