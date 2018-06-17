Сербия вернулась: Косово, стычка и суперштрафной

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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30
01
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:0 1 тайм
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.75 П2–9.9
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2 X–3.2 П2–4.1
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–9 X–4.65 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–3.2 П2–3.7
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19.5 X–7.5 П2–1.15
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.45 X–4.4 П2–7.2
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.7 П2–9.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвейцарияШвейцария
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
0:0–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
0:0
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Альфред Финнбогасон
1
1
6
Александар Коларов
1
1
7
Александр Головин
1
1
8
Серхио Агуэро
1
1
9
Хосе Игнасио Начо
1
1
10
Хосе Мария Хименес
1
1
11
Юрий Газинский
1
1
12
Юссуф Поульсен
1
1
13
Антуан Гризманн
1
1
14
Лука Модрич
1
1
15
Майл Единак
1
1
Сербия вернулась: Косово, стычка и суперштрафной

Как Сербия одолела Коста-Рику на ЧМ-2018

Сборная Сербии победно вернулась на чемпионат мира после восьмилетнего отсутствия. Подопечные Младена Крстаича победили команду Коста-Рики благодаря голу со штрафного, блестяще исполненному их капитаном Александаром Коларовым.

«А где же сербы?» — этим вопросом задавались с утра самарские любители футбола. Местный фан-актив очень ждал балканских братушек. Как известно, ни один матч «Крыльев Советов» не обходится без флага Сербии на трибунах. И именно в эту страну Андрей Тихонов совсем скоро повезет своих подопечных на первый сбор. Вот костариканцы просматривались. Правда, вели себя тихо и даже, можно сказать, скромно, совсем не как веселые перуанцы.

Показалось, эти латиноамериканцы — самые скучные из всех, кто добрался до России.

«Самара Арена» забилась практически полностью, вместив 41,5 тыс. человек, хотя еще за пару часов до матча билеты можно было свободно приобрести по 9 и 12 тыс. рублей. Костариканцы брали. Тихо и незаметно. Сербов все не было.

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Первые представители южнославянского этноса «нарисовались» уже на подступах к стадиону. И были они совсем не похожи на тех ребят, которые на белградском дерби «Црвена Звезда» — «Партизан» куют славу сербскому фан-движению как одному из самых роскошных и одновременно пугающих. На чемпионат мира приехали в основном респектабельные сербы. Активные остались смотреть игру дома.

Впрочем, даже обеспеченные сербы имеют особенность заводиться, когда становится жарко. Несколько раз за матч сектора взрывались кличем «Косово — Сербия».

Сложно сказать, какие это будет иметь последствия. Все же ФИФА знаменита тотальной нетерпимостью к использованию футбола для декларации политических лозунгов. Другой хит игры — «Сербия и Русия». Здесь балканцы напоминали о давней дружбе наших народов.

Несколько слов про стадион. «Самара Арена», видимо, с перевесом выиграет звание самого труднодоступного объекта ЧМ-2018. Ох, и далеко же туда добираться! Заканчивается маршрут автобуса, дальше пару километров надо топать пешком. Арена фактически стоит в голом поле. С ней — это не секрет — до последнего были проблемы. Пейзаж контрастировал с уютной «Мордовия Ареной», которая все же более органично вписана в городскую инфраструктуру.

В Самаре очень надеются, что новый стадион заново разожжет в публике потухший в последние годы интерес к футболу и конкретно к «Крыльям». А то с явкой нынче трудности. Если в начале 2000-х старый «Металлург» был самой посещаемой ареной высшей лиги, то сейчас собирает по 3000 зрителей... А Самара — футбольный город!

А еще он навевает ностальгию. Многие «блага цивилизации», привычные жителю одной из столиц, только приходят на берега Волги. И это неплохо. Патриархальная провинциальность Самары читается в мелочах. Так, среди местных адептов стикер-культуры неожиданно выискались любители Бориса Ельцина и ФК «Торпедо».

Другой Ельцин, Техеда, на поле так не появился, просидев весь матч в запасе костариканцев.

Пожалуй, впервые здешние болельщики имели возможность лицезреть настоящих — без всяких оговорок — звезд европейского футбола. Александар Коларов, Бранислав Иванович, Неманья Матич, Адем Ляич — это топ-имена, пусть кто-то «стар», а кто-то сдал. Восемь лет сербов не было на ЧМ — со времен ЮАР-2010, когда они прихлопнули Германию, но не вышли из группы.

До конца непонятным оставалось, как заиграют «Белые орлы» при Младене Крстаиче. Тренер без опыта работы главным принял сборную после неожиданно-сенсационной отставки Славолюба Муслина сразу по окончании отборочного турнира. Событие тогда шокировало всех, но ни Сербский футбольный союз, ни сам многоопытный специалист не давали комментариев по данному вопросу. По слухам, решение принималось на уровне президента страны Александра Вучича...

При Крстаиче сербы чередовали победы и поражения в товарищеских матчах. В самых последних, кстати, репетировали конкретно игровую модель Коста-Рики, для чего встретились с Боливией (успех) и Чили (проигрыш).

Дебют остался за костариканцами, однако результативный блицкриг им не удался, и вскоре сербы перехватили инициативу. В стартовых составах обнаружилось по одному исполнителю, хорошо знакомому с Россией. У Коста-Рике полтора тайма сыграл (и был заменен) экс-нападающий краснодарской «Кубани» Маркос Уренья. За Сербию привычно утюжил бровку (и не только ее) Иванович из «Зенита», который хоть и лишился капитанской повязки в пользу Коларова, но по-прежнему остается ценнейшим кадром в колоде Крстаича.

Особенно острые моменты стали возникать у сербов после перерыва. Сначала Александар Митрович бездарно запорол выход один на один с Кейлором Навасом.

Но вскоре Коларов огорчил вратаря мадридского «Реала». Капитану блестяще удалось исполнить штрафной.

С дальней дистанции мяч полетел точно в «девятку», словно самонаводящаяся ракета. Там даже трое Навасов бы не спасли!

Костариканцы побежали атаковать и оголили свободные зоны. Однако реализация сербам никак не удавалась. Право, им стоило бы учинить темную Митровичу, случись из-за него потеря очков — он умудрился оплошать еще в одной убойной ситуации. Подставился под пенальти, когда прекрасно мог бить сам, а сенегальский рефери Маланг Дьедиу и глазом не повел.

В самом конце горячие парни чуток потолкались у тренерской скамейки Коста-Рики. И прозвучал свисток. Сербия победно возвращается на ЧМ.

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