Сербия вернулась: Косово, стычка и суперштрафной

«А где же сербы?» — этим вопросом задавались с утра самарские любители футбола. Местный фан-актив очень ждал балканских братушек. Как известно, ни один матч «Крыльев Советов» не обходится без флага Сербии на трибунах. И именно в эту страну Андрей Тихонов совсем скоро повезет своих подопечных на первый сбор. Вот костариканцы просматривались. Правда, вели себя тихо и даже, можно сказать, скромно, совсем не как веселые перуанцы.

Показалось, эти латиноамериканцы — самые скучные из всех, кто добрался до России.

«Самара Арена» забилась практически полностью, вместив 41,5 тыс. человек, хотя еще за пару часов до матча билеты можно было свободно приобрести по 9 и 12 тыс. рублей. Костариканцы брали. Тихо и незаметно. Сербов все не было.

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Первые представители южнославянского этноса «нарисовались» уже на подступах к стадиону. И были они совсем не похожи на тех ребят, которые на белградском дерби «Црвена Звезда» — «Партизан» куют славу сербскому фан-движению как одному из самых роскошных и одновременно пугающих. На чемпионат мира приехали в основном респектабельные сербы. Активные остались смотреть игру дома.

Впрочем, даже обеспеченные сербы имеют особенность заводиться, когда становится жарко. Несколько раз за матч сектора взрывались кличем «Косово — Сербия».

Сложно сказать, какие это будет иметь последствия. Все же ФИФА знаменита тотальной нетерпимостью к использованию футбола для декларации политических лозунгов. Другой хит игры — «Сербия и Русия». Здесь балканцы напоминали о давней дружбе наших народов.

Несколько слов про стадион. «Самара Арена», видимо, с перевесом выиграет звание самого труднодоступного объекта ЧМ-2018. Ох, и далеко же туда добираться! Заканчивается маршрут автобуса, дальше пару километров надо топать пешком. Арена фактически стоит в голом поле. С ней — это не секрет — до последнего были проблемы. Пейзаж контрастировал с уютной «Мордовия Ареной», которая все же более органично вписана в городскую инфраструктуру.

В Самаре очень надеются, что новый стадион заново разожжет в публике потухший в последние годы интерес к футболу и конкретно к «Крыльям». А то с явкой нынче трудности. Если в начале 2000-х старый «Металлург» был самой посещаемой ареной высшей лиги, то сейчас собирает по 3000 зрителей... А Самара — футбольный город!

Аршавин приехал поболеть за Ивановича pic.twitter.com/Z4lDnda2Uu — Киса и Ося (@titojiv) 17 июня 2018 г.

А еще он навевает ностальгию. Многие «блага цивилизации», привычные жителю одной из столиц, только приходят на берега Волги. И это неплохо. Патриархальная провинциальность Самары читается в мелочах. Так, среди местных адептов стикер-культуры неожиданно выискались любители Бориса Ельцина и ФК «Торпедо».

Город призраков: Ельцин и Торпедо в Самаре pic.twitter.com/IfFA6LUfaD — Киса и Ося (@titojiv) 17 июня 2018 г.

Другой Ельцин, Техеда, на поле так не появился, просидев весь матч в запасе костариканцев.

Пожалуй, впервые здешние болельщики имели возможность лицезреть настоящих — без всяких оговорок — звезд европейского футбола. Александар Коларов, Бранислав Иванович, Неманья Матич, Адем Ляич — это топ-имена, пусть кто-то «стар», а кто-то сдал. Восемь лет сербов не было на ЧМ — со времен ЮАР-2010, когда они прихлопнули Германию, но не вышли из группы.

До конца непонятным оставалось, как заиграют «Белые орлы» при Младене Крстаиче. Тренер без опыта работы главным принял сборную после неожиданно-сенсационной отставки Славолюба Муслина сразу по окончании отборочного турнира. Событие тогда шокировало всех, но ни Сербский футбольный союз, ни сам многоопытный специалист не давали комментариев по данному вопросу. По слухам, решение принималось на уровне президента страны Александра Вучича...

При Крстаиче сербы чередовали победы и поражения в товарищеских матчах. В самых последних, кстати, репетировали конкретно игровую модель Коста-Рики, для чего встретились с Боливией (успех) и Чили (проигрыш).

Стартует главный матч дня pic.twitter.com/EPrVJWBmWB — Киса и Ося (@titojiv) 17 июня 2018 г.

Дебют остался за костариканцами, однако результативный блицкриг им не удался, и вскоре сербы перехватили инициативу. В стартовых составах обнаружилось по одному исполнителю, хорошо знакомому с Россией. У Коста-Рике полтора тайма сыграл (и был заменен) экс-нападающий краснодарской «Кубани» Маркос Уренья. За Сербию привычно утюжил бровку (и не только ее) Иванович из «Зенита», который хоть и лишился капитанской повязки в пользу Коларова, но по-прежнему остается ценнейшим кадром в колоде Крстаича.

Особенно острые моменты стали возникать у сербов после перерыва. Сначала Александар Митрович бездарно запорол выход один на один с Кейлором Навасом.

Но вскоре Коларов огорчил вратаря мадридского «Реала». Капитану блестяще удалось исполнить штрафной.

С дальней дистанции мяч полетел точно в «девятку», словно самонаводящаяся ракета. Там даже трое Навасов бы не спасли!

Костариканцы побежали атаковать и оголили свободные зоны. Однако реализация сербам никак не удавалась. Право, им стоило бы учинить темную Митровичу, случись из-за него потеря очков — он умудрился оплошать еще в одной убойной ситуации. Подставился под пенальти, когда прекрасно мог бить сам, а сенегальский рефери Маланг Дьедиу и глазом не повел.

В самом конце горячие парни чуток потолкались у тренерской скамейки Коста-Рики. И прозвучал свисток. Сербия победно возвращается на ЧМ.

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