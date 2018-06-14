«Лучшие женщины в мире»: россиянки разберутся с кем спать

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой о необходимости отказа россиянок от интимных связей с иностранцами во время чемпионата мира, выразил мнение, что девушки сами разберутся на этот счет.

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«Что касается наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами, — сказал он. — Это лучшие женщины в мире».

Кроме того, Песков призвал не забывать о надписи, располагающейся в нижней части паспорта болельщика.

«Скажи нет расизму» — это, наверное, наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются», — подчеркнул пресс-секретарь президента страны.

По мнению Пескова, подобные предложения и вопросы не могут претендовать на статус главной новости и не входят в компетенцию администрации главы государства.

«Это никоим образом не относится к компетенции администрации президента», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что в ходе недавнего выступления в эфире радиостанции «Говорит Москва» Плетнева призвала россиянок отказаться от интимной связи с иностранцами в ходе ЧМ-2018 по футболу, стартующего в стране 14 июня. Данную инициативу политик объяснила возможными детскими травмами. Она также заявила, что ситуация может поспособствовать увеличению числа матерей-одиночек.

«Эти детишки страдают, такое происходит еще со времен советской власти. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее»,

— констатировала Плетнева.

Подобное заявление, впрочем, уже вскоре было подвергнуто критике. Среди несогласных с Плетневой оказался председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выразивший прямо противоположную точку зрения.

«Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше», — сказал Дегтярев.

По словам политика, смешанные союзы могут стать одним из прекрасных итогов российского мундиаля.

«Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтоб было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов»,

— передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что во время мундиаля-2018 Россию — согласно предварительным ожиданиям — посетят около полуторамиллиона человек. Наибольшей численностью смогут похвастаться делегации из Аргентины, США, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Естественно, во многих странах специально к главному футбольному турниру четырехлетия выпустили методички, рассказывающие, как правило вести себя на территории России. Не обошлось, впрочем, и без скандалов — так, в Аргентине членам делегации планировали выдать инструкцию по соблазнению русских девушек, согласно которой южноамериканским мужчинам следовало «соблюдать чистоту, хорошо одеваться, пользоваться парфюмом, а также не задавать глупых вопросов, быть веселыми и интересными». Позднее — после привлечения брошюрой внимания общественности — ее извлекли из пособия.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

По итогам жеребьевки сборная России, ведомая Станиславом Черчесовым, оказалась в одном квартете с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. В дебютном матче турнире отечественные футболисты на переполненной арене «Лужники» сразятся с аравийцами — встреча пройдет 14 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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