«Лучшие женщины в мире»: россиянки разберутся с кем спать

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
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18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1– X– П2–
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1– X– П2–
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1– X– П2–
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1– X– П2–
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1– X– П2–
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1– X– П2–
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1– X– П2–
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1– X– П2–
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1– X– П2–
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
«Лучшие женщины в мире»: россиянки разберутся с кем спать

Песков ответил «сами разберутся» на совет депутата россиянкам перед ЧМ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что россиянки вправе сами решать по поводу интимных связей с иностранцами во время чемпионата мира — 2018. Данное заявление представитель главы государства сделал после слов депутата Госдумы Тамары Плетневой, призвавшей российских девушек воздержаться от секса с болельщиками из других стран.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой о необходимости отказа россиянок от интимных связей с иностранцами во время чемпионата мира, выразил мнение, что девушки сами разберутся на этот счет.

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«Что касается наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами, — сказал он. — Это лучшие женщины в мире».

Кроме того, Песков призвал не забывать о надписи, располагающейся в нижней части паспорта болельщика.

«Скажи нет расизму» — это, наверное, наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются», — подчеркнул пресс-секретарь президента страны.

По мнению Пескова, подобные предложения и вопросы не могут претендовать на статус главной новости и не входят в компетенцию администрации главы государства.

«Это никоим образом не относится к компетенции администрации президента», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что в ходе недавнего выступления в эфире радиостанции «Говорит Москва» Плетнева призвала россиянок отказаться от интимной связи с иностранцами в ходе ЧМ-2018 по футболу, стартующего в стране 14 июня. Данную инициативу политик объяснила возможными детскими травмами. Она также заявила, что ситуация может поспособствовать увеличению числа матерей-одиночек.

«Эти детишки страдают, такое происходит еще со времен советской власти. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее»,

— констатировала Плетнева.

Подобное заявление, впрочем, уже вскоре было подвергнуто критике. Среди несогласных с Плетневой оказался председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выразивший прямо противоположную точку зрения.

«Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше», — сказал Дегтярев.

По словам политика, смешанные союзы могут стать одним из прекрасных итогов российского мундиаля.

«Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтоб было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов»,

— передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что во время мундиаля-2018 Россию — согласно предварительным ожиданиям — посетят около полуторамиллиона человек. Наибольшей численностью смогут похвастаться делегации из Аргентины, США, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Естественно, во многих странах специально к главному футбольному турниру четырехлетия выпустили методички, рассказывающие, как правило вести себя на территории России. Не обошлось, впрочем, и без скандалов — так, в Аргентине членам делегации планировали выдать инструкцию по соблазнению русских девушек, согласно которой южноамериканским мужчинам следовало «соблюдать чистоту, хорошо одеваться, пользоваться парфюмом, а также не задавать глупых вопросов, быть веселыми и интересными». Позднее — после привлечения брошюрой внимания общественности — ее извлекли из пособия.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

По итогам жеребьевки сборная России, ведомая Станиславом Черчесовым, оказалась в одном квартете с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. В дебютном матче турнире отечественные футболисты на переполненной арене «Лужники» сразятся с аравийцами — встреча пройдет 14 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».