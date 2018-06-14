Зеппельт испугался допроса: репортер не едет на ЧМ

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, являющийся автором ряда расследований допинга в российском спорте, по соображениям безопасности не приедет на чемпионат мира 2018 года, который 14 июня стартует в России. Как заявили представители телеканала, данное решение было принято руководством ARD после дискуссии с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а также на основании анализа всех рисков, связанных с поездкой журналиста на мундиаль-2018, которые были проведены спецслужбами страны.

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Отмечается, что в ходе встречи стороны сошлись во мнении — если Зеппельт отправится в Россию, то якобы возникнет угроза его безопасности.

«МИД должен принять всерьез анализ компетентных органов и с учетом вопросов безопасности не может иначе оценить ситуацию», — заявили по этому поводу в министерстве.

По мнению сотрудников немецких спецслужб, на территории России Зеппельта могут задержать в связи с делом Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Любопытно, что чуть более месяца назад стало известно о возникших у знаменитого журналиста трудностях, связанных с поездкой на ЧМ-2018 — в ARD тогда сообщили, что Зеппельт якобы не может получить российскую визу. Дошло до того, что ситуацию прокомментировали даже в немецком МИДе, где заявили о намерении добиться попадания Хайо на мундиаль.

«Мы на всех уровнях, в том числе через российское посольство здесь и немецкое посольство в Москве, в российском МИДе, решительно выступаем за то, чтобы это решение было изменено. Процесс переговоров был начат в выходные, мы продолжаем его сейчас с целью, чтобы это решение было изменено», — цитирует представителя ведомства «РИА Новости».

Российская сторона в ответ на это возразила, что Зеппельт вправе освещать главный футбольный турнир четырехлетия наравне с другими иностранных репортерами, и ограничиваться его профессиональная деятельность никоим образом не будет.

При этом в СК России тогда подчеркнули, что если журналист действительно прибудет на территорию страны, он будет допрошен в рамках расследования дела Родченкова — вероятно, именно это и стало главной причиной решения сотрудника ARD не приезжать на турнир.

«Если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, Следственный комитет вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известными при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами», — рассказали в СК ТАСС.

Имя Зеппельта стало известно поклонникам российского спорта в 2014 году, когда на телеканале ARD вышел созданный журналистом документальный фильм «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей». Одними из главных героев ленты стали отечественная бегунья Юлия Степанова и ее супруг Виталий Степанов, бывший работник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), рассказавшие, что в российской легкой атлетике активно используются запрещенные вещества.

Спустя некоторое время Зеппельт выпустил еще фильм по данной тематике, получивший название «Тайны о допинге: Российские отвлекающие маневры». Как оказалось позднее, работы Хайо дали толчок к масштабным разбирательствам якобы существовавшей в России системы поддержки допинга на государственном уровне, в результате которых был нанесен гигантский урон отечественным легкой атлетике и паралимпийскому движению, а на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане российская сборная была вынуждена выступать в усеченном составе и без национальной символики.

Уже в этом году стало известно об одном из редких интервью Родченкова, еще в 2016-м бежавшего в США — и подобной чести был удостоен именно Зеппельт.

В ходе общения с немецким журналистом экс-глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент России Владимир Путин якобы лично руководил допинговой системой в стране, а также о том, что все российские спортсмены употребляли допинг в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Сочи-2014. Комментируя обвинения Родченкова, глава государства назвал беглого профессора «придурком».

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