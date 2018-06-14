День старта: главный турнир в истории России

Впервые в России

Стартующий мундиаль будет 21-м в истории и первым, который пройдет в нашей стране. 11 городов и 12 стадионов (в Москве матчи примут «Лужники» и «Открытие Арена») — от Калининграда до Екатеринбурга с запада на Восток и от Санкт-Петербурга до Сочи с Севера на Юг. А еще турнир примут Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Казань, Саранск и Ростов-на-Дону.

На подготовку к чемпионату мира, включая строительство стадионов и улучшение инфраструктуры было выделено почти 360 млрд рублей, причем все объекты были сданы до точки дедлайна, чем, например, не смог похвастать ЧМ-2014 в Бразилии.

На время мирового форума в России введены особые режимы: иностранцам, имеющим на руках билеты на матчи турнира разрешен безвизовый въезд; россияне обязаны регистрироваться, если приезжают в город чемпионата мира больше чем на три дня, не имея в нем прописки; при этом все обладатели билетов и аккредитаций на чемпионат мира бесплатно могут пользоваться общественным транспортом и поездами.

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С момента, когда Россия выиграла право проведения турнира в декабре 2010 года, турнир и Международная федерация футбола (ФИФА) находились под прессингом британских СМИ, сначала писавших, что мундиаль достался нашей стране благодаря коррупции, а затем требовавших отобрать у России право проведения мирового форума.

ФИФА проявила стойкость и сейчас похоже, что турнир станет если не самым, то точно одним из лучших в истории – для этого были приложены колоссальные усилия, и все уже готово к началу футбольного пиршества длиною в месяц.

Как все начнется

Церемония открытия начнется в московских «Лужниках» в преддверии стартового матча турнира в 16.00 по московскому времени и продлится два часа.

Уже известно, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин, а также главы и представители правительств других государств.

Официальную песню чемпионата мира-2018 исполнят известный американский актёр, хип-хоп-исполнитель Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра Истрефи и американский музыкант Дипло.

Также на церемонии открытия с концертом выступит известный британский певец Робби Уильямс, который будет петь с российской оперной исполнительницей Аидой Гарифуллиной. Кроме того, на концерте появится знаменитый бразильский футболист Роналдо.

Конечно же, одним из главных действующих лиц церемонии открытия и всего турнира будет талисман чемпионата мира – волк Забивака.

По окончании церемонии открытия на поле выйдут сборные России и Саудовской Аравии, которые поединком первого тура группы А начнут мундиаль.

Ожидания от России

Сборная России подходит к главному турниру четырехлетия, а для себя и вовсе главному в истории, на фоне плачевных результатов и шквала критики.

Команда под руководством Станислава Черчесова занимает последнее среди всех участников финальной части 70-е место в рейтинге ФИФА, что само по себе не страшно, так как из-за отсутствия официальных игр положение нашей сборной ухудшалось бы при любых результатах товарищеских встреч.

Другое дело, что эти самые товарищеские игры не убеждают ни результатами, ни показываемым футболом. В 2018 году национальная команда вообще не смогла до сих пор одержать ни одной победы, а в последних двух поединках с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) команда нанесла только два удара в створ ворот при 11-ти попытках пробить в их сторону…

Большая порция критики достается главному тренеру Станиславу Черчесову, который уже два года игнорирует лучшего опорного полузащитника страны Игоря Денисова из московского «Локомтиива» из-за личного конфликта, а на последний сбор и на сам турнир не взял еще и капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который был все это время основным игроком национальной команды.

Но основные вопросы к тренеру все же связаны не с отсутствием того или иного игрока и не с присутствием кого-то в заявке сборной на турнир.

Игровые проблемы национальной команды очевидны и усугубляются надменным поведением ее наставника, а также общей закрытостью. Сборная так и не сделала ничего, чтобы болельщики ее увидели, поняли и полюбили.

При этом группу, доставшуюся России при жеребьевке, язык не поворачивается назвать непроходимой, а календарь и вовсе благоволит.

Начинать турнир предстоит с очевидно слабейшим из соперников по квартету А – Саудовской Аравией, обычно выходящей на чемпионаты мира, но являющейся там аутсайдером.

Затем нашу команду ждет Египет с проведшим фантастический сезон за «Ливерпуль» вингером Мохамедом Салахом, уже приступившим к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов.

Ну а «на сладкое» сборной Черчесова предстоит сразиться с фаворитом подгруппы — Уругваем с Луисом Суаресом, Эдинсоном Кавани и Диего Годином.

Рассчитывать на выход в плей-офф с первого места России будет, конечно, сложно, но опередить Саудовскую Аравию и Египет команде вполне по силам.

Тем более для Александра Головина, Федора Смолова, Алексея Миранчука и еще ряда игроков турнир будет смотром со стороны европейских клубов, куда они мечтают уехать, а для Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева, Александра Самедова – это, возможно, последний шанс удачно сыграть на мундиале.

Впрочем, в случае выхода в плей-офф сборной России уже на первой стадии будет очень трудно. В 1/8 финала наверняка предстоит сыграть либо с Испанией, либо с Португалией, которые выступят в группе В.

Фавориты

Главных фаворитов на этом чемпионате мира несколько. Пожалуй, наиболее высоко котируются шансы Бразилии, которая под руководством Философа Тите расцвела и буквально разорвала всех в южноамериканском отборе.

Впрочем, действующие чемпионы мира из Германии, наставник которых Йоахим Лев может позволить себе по тактическим соображениям не взять на главный турнир проведшего фантастический сезон в «Манчестер Сити» Лероя Сане, вряд ли в чем-то уступают Селесао.

Никому не проигрывает по составу и его таланту команда Франции. Под руководством Дидье Дешама собрана целая россыпь великолепных футболистов, начиная от голкипера и капитана Уго Льориса и заканчивая суперзвездой «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Поль Погба, Нголо Канте, Рафаэль Варан, Самуэль Умтити, Килиан Мбаппе, Тома Лемар – французам можно только позавидовать.

К числу фаворитов, хоть и не таких явных специалисты относят Аргентину с Лионелем Месси, Бельгию с суперталантливым поколением, а также еще ряд команд, от которых можно ожидать, к примеру, полуфинала: Хорватию, Уругвай, Колумбию, Мексику, Англию…

Первая отставка

Отдельно нужно сказать о сборной Испании. Еще не так давно доминировавшую в мировом футболе Красную фурию сместили с трона и в мире, и в Европе, но на ЧМ-2018 в Россию она отобралась очень уверенно.

Испания под руководством Хулена Лопетеги не потерпела ни одного поражения и, имея в распоряжении таких футболистов, как Серхио Рамос, Андрес Иньеста, Давид де Хеа, Иско, Марко Асенсио, прилетела в Россию в качестве одного из теневых фаворитов.

Однако история, произошедшая за два дня до старта команды на мундиале, может пошатнуть перспективы пиренейцев.

Как выяснилось, продливший в конце мая на четыре года контракт с Федерацией футбола Испании тренер Лопетеги, договорился о соглашении с мадридским «Реалом», спешно искавшим рулевого после добровольной отставки Зинедина Зидана.

Президент «королевского клуба» Флорентино Перес 12 мая объявил о предстоящем назначении, что взбесило руководство ФФИ.

Глава федерации Луис Рубиалес, сам недавно избранный на эту должность, в бешенстве прилетел в расположение сборной и 13 мая объявил на специальной пресс-конференции об отставке Лопетеги!

Специалиста не спасло даже заступничество делегации игроков во главе с Серхио Рамосом. Отставка состоялась, а сборной теперь будет руководить на чемпионате мира спортивный директор Фернандо Йерро.

Посмотрим, как это ударит по команде и ударит ли вообще, но обычно подобные потрясения перед самым турниром редко кому идут на пользу.

Главные звезды

Чемпионат мира по футболу – это всегда россыпь звезд. В России тон должны задавать, конечно же аргентинец Лионель Месси с португальцем Криштиану Роналду, бразилец Неймар, Гризманн и его французская свита, испанский плеймейкер Иско, лидеры сборной Бельгии Эден Азар и Ромелу Лукаку.

В Германии можно называть практически любого игрока, но, наверное, стоит выделить Тони Крооса и вернувшегося в строй после пропущенного сезона голкипера Мануэля Нойера. У хорватов есть Лука Модрич, у уругвайцев связка Кавани – Суарес, которой не уступает колумбийский тандем Хамес Родригес – Радамель Фалькао. Очень хочет привести Польшу к чему-то великому суперфорвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Отдельно надо сказать про вратарей, где конкуренцию Нойеру за звание лучшего составят де Хеа, бельгиец Куртуа, бразилец Алиссон, Льорис, поляк Войцех Щенсны и коста-риканец Кейлор Навас.

Хотелось бы верить, что среди стражей последнего рубежа не затеряется и Игорь Акинфеев, а Смолов, Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев и другие российские игроки проявят себя в поле.

Потери

Как и любой крупный турнир, этот чемпионат мира не обошелся без потерь. Из-за травм не сыграют в России бразилец Дани Алвес, француз Лоран Косьелни, англичане Джо Гомес и Алекс Окслэйд-Чемберлен, аргентинский голкипер Серхио Ромеро и многие другие…

Сборная России понесла самые значительные потери, не досчитавшись сразу трех ведущих игроков: защитников Георгия Джикии и Виктора Васина, а также нападающего Александра Кокорина.

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