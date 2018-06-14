День старта: главный турнир в истории России

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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01
02
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.43 X–4.65 П2–9
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–6.65 X–3.65 П2–1.6
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–2.95 П2–3.65
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–4.2 X–3.3 П2–2.05
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.22 X–6.5 П2–12
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.75 П2–7.75
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–22
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.15 П2–3.3
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.3 П2–3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.21 X–6.3 П2–15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19 X–6.55 П2–1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–3 X–3.1 П2–2.5
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–4.75 X–3.35 П2–1.83
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.42 X–4.5 П2–8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.35 X–3.6 П2–1.7
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Победитель четвертьфинала 1
Победитель четвертьфинала 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Победитель четвертьфинала 3
Победитель четвертьфинала 4
–:–
День старта: главный турнир в истории России

В России стартует чемпионат мира по футболу

14 июня матчем Россия — Саудовская Аравия в московских «Лужниках» стартует чемпионат мира по футболу – 2018. Игру предварит церемония открытия, на которой споет Робби Уильямс, после чего лучшие футбольные сборные планеты на протяжении месяца будут выявлять сильнейшую команду.

Впервые в России

Стартующий мундиаль будет 21-м в истории и первым, который пройдет в нашей стране. 11 городов и 12 стадионов (в Москве матчи примут «Лужники» и «Открытие Арена») — от Калининграда до Екатеринбурга с запада на Восток и от Санкт-Петербурга до Сочи с Севера на Юг. А еще турнир примут Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Казань, Саранск и Ростов-на-Дону.

На подготовку к чемпионату мира, включая строительство стадионов и улучшение инфраструктуры было выделено почти 360 млрд рублей, причем все объекты были сданы до точки дедлайна, чем, например, не смог похвастать ЧМ-2014 в Бразилии.

На время мирового форума в России введены особые режимы: иностранцам, имеющим на руках билеты на матчи турнира разрешен безвизовый въезд; россияне обязаны регистрироваться, если приезжают в город чемпионата мира больше чем на три дня, не имея в нем прописки; при этом все обладатели билетов и аккредитаций на чемпионат мира бесплатно могут пользоваться общественным транспортом и поездами.

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С момента, когда Россия выиграла право проведения турнира в декабре 2010 года, турнир и Международная федерация футбола (ФИФА) находились под прессингом британских СМИ, сначала писавших, что мундиаль достался нашей стране благодаря коррупции, а затем требовавших отобрать у России право проведения мирового форума.

ФИФА проявила стойкость и сейчас похоже, что турнир станет если не самым, то точно одним из лучших в истории – для этого были приложены колоссальные усилия, и все уже готово к началу футбольного пиршества длиною в месяц.

Как все начнется

Церемония открытия начнется в московских «Лужниках» в преддверии стартового матча турнира в 16.00 по московскому времени и продлится два часа.

Уже известно, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин, а также главы и представители правительств других государств.

Официальную песню чемпионата мира-2018 исполнят известный американский актёр, хип-хоп-исполнитель Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра Истрефи и американский музыкант Дипло.

Также на церемонии открытия с концертом выступит известный британский певец Робби Уильямс, который будет петь с российской оперной исполнительницей Аидой Гарифуллиной. Кроме того, на концерте появится знаменитый бразильский футболист Роналдо.

Конечно же, одним из главных действующих лиц церемонии открытия и всего турнира будет талисман чемпионата мира – волк Забивака.

По окончании церемонии открытия на поле выйдут сборные России и Саудовской Аравии, которые поединком первого тура группы А начнут мундиаль.

Ожидания от России

Сборная России подходит к главному турниру четырехлетия, а для себя и вовсе главному в истории, на фоне плачевных результатов и шквала критики.

Команда под руководством Станислава Черчесова занимает последнее среди всех участников финальной части 70-е место в рейтинге ФИФА, что само по себе не страшно, так как из-за отсутствия официальных игр положение нашей сборной ухудшалось бы при любых результатах товарищеских встреч.

Другое дело, что эти самые товарищеские игры не убеждают ни результатами, ни показываемым футболом. В 2018 году национальная команда вообще не смогла до сих пор одержать ни одной победы, а в последних двух поединках с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) команда нанесла только два удара в створ ворот при 11-ти попытках пробить в их сторону…

Большая порция критики достается главному тренеру Станиславу Черчесову, который уже два года игнорирует лучшего опорного полузащитника страны Игоря Денисова из московского «Локомтиива» из-за личного конфликта, а на последний сбор и на сам турнир не взял еще и капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который был все это время основным игроком национальной команды.

Но основные вопросы к тренеру все же связаны не с отсутствием того или иного игрока и не с присутствием кого-то в заявке сборной на турнир.

Игровые проблемы национальной команды очевидны и усугубляются надменным поведением ее наставника, а также общей закрытостью. Сборная так и не сделала ничего, чтобы болельщики ее увидели, поняли и полюбили.

При этом группу, доставшуюся России при жеребьевке, язык не поворачивается назвать непроходимой, а календарь и вовсе благоволит.

Начинать турнир предстоит с очевидно слабейшим из соперников по квартету А – Саудовской Аравией, обычно выходящей на чемпионаты мира, но являющейся там аутсайдером.

Затем нашу команду ждет Египет с проведшим фантастический сезон за «Ливерпуль» вингером Мохамедом Салахом, уже приступившим к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов.

Ну а «на сладкое» сборной Черчесова предстоит сразиться с фаворитом подгруппы — Уругваем с Луисом Суаресом, Эдинсоном Кавани и Диего Годином.

Рассчитывать на выход в плей-офф с первого места России будет, конечно, сложно, но опередить Саудовскую Аравию и Египет команде вполне по силам.

Тем более для Александра Головина, Федора Смолова, Алексея Миранчука и еще ряда игроков турнир будет смотром со стороны европейских клубов, куда они мечтают уехать, а для Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева, Александра Самедова – это, возможно, последний шанс удачно сыграть на мундиале.

Впрочем, в случае выхода в плей-офф сборной России уже на первой стадии будет очень трудно. В 1/8 финала наверняка предстоит сыграть либо с Испанией, либо с Португалией, которые выступят в группе В.

Фавориты

Главных фаворитов на этом чемпионате мира несколько. Пожалуй, наиболее высоко котируются шансы Бразилии, которая под руководством Философа Тите расцвела и буквально разорвала всех в южноамериканском отборе.

Впрочем, действующие чемпионы мира из Германии, наставник которых Йоахим Лев может позволить себе по тактическим соображениям не взять на главный турнир проведшего фантастический сезон в «Манчестер Сити» Лероя Сане, вряд ли в чем-то уступают Селесао.

Никому не проигрывает по составу и его таланту команда Франции. Под руководством Дидье Дешама собрана целая россыпь великолепных футболистов, начиная от голкипера и капитана Уго Льориса и заканчивая суперзвездой «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Поль Погба, Нголо Канте, Рафаэль Варан, Самуэль Умтити, Килиан Мбаппе, Тома Лемар – французам можно только позавидовать.

К числу фаворитов, хоть и не таких явных специалисты относят Аргентину с Лионелем Месси, Бельгию с суперталантливым поколением, а также еще ряд команд, от которых можно ожидать, к примеру, полуфинала: Хорватию, Уругвай, Колумбию, Мексику, Англию…

Первая отставка

Отдельно нужно сказать о сборной Испании. Еще не так давно доминировавшую в мировом футболе Красную фурию сместили с трона и в мире, и в Европе, но на ЧМ-2018 в Россию она отобралась очень уверенно.

Испания под руководством Хулена Лопетеги не потерпела ни одного поражения и, имея в распоряжении таких футболистов, как Серхио Рамос, Андрес Иньеста, Давид де Хеа, Иско, Марко Асенсио, прилетела в Россию в качестве одного из теневых фаворитов.

Однако история, произошедшая за два дня до старта команды на мундиале, может пошатнуть перспективы пиренейцев.

Как выяснилось, продливший в конце мая на четыре года контракт с Федерацией футбола Испании тренер Лопетеги, договорился о соглашении с мадридским «Реалом», спешно искавшим рулевого после добровольной отставки Зинедина Зидана.

Президент «королевского клуба» Флорентино Перес 12 мая объявил о предстоящем назначении, что взбесило руководство ФФИ.

Глава федерации Луис Рубиалес, сам недавно избранный на эту должность, в бешенстве прилетел в расположение сборной и 13 мая объявил на специальной пресс-конференции об отставке Лопетеги!

Специалиста не спасло даже заступничество делегации игроков во главе с Серхио Рамосом. Отставка состоялась, а сборной теперь будет руководить на чемпионате мира спортивный директор Фернандо Йерро.

Посмотрим, как это ударит по команде и ударит ли вообще, но обычно подобные потрясения перед самым турниром редко кому идут на пользу.

Главные звезды

Чемпионат мира по футболу – это всегда россыпь звезд. В России тон должны задавать, конечно же аргентинец Лионель Месси с португальцем Криштиану Роналду, бразилец Неймар, Гризманн и его французская свита, испанский плеймейкер Иско, лидеры сборной Бельгии Эден Азар и Ромелу Лукаку.

В Германии можно называть практически любого игрока, но, наверное, стоит выделить Тони Крооса и вернувшегося в строй после пропущенного сезона голкипера Мануэля Нойера. У хорватов есть Лука Модрич, у уругвайцев связка Кавани – Суарес, которой не уступает колумбийский тандем Хамес Родригес – Радамель Фалькао. Очень хочет привести Польшу к чему-то великому суперфорвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Отдельно надо сказать про вратарей, где конкуренцию Нойеру за звание лучшего составят де Хеа, бельгиец Куртуа, бразилец Алиссон, Льорис, поляк Войцех Щенсны и коста-риканец Кейлор Навас.

Хотелось бы верить, что среди стражей последнего рубежа не затеряется и Игорь Акинфеев, а Смолов, Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев и другие российские игроки проявят себя в поле.

Потери

Как и любой крупный турнир, этот чемпионат мира не обошелся без потерь. Из-за травм не сыграют в России бразилец Дани Алвес, француз Лоран Косьелни, англичане Джо Гомес и Алекс Окслэйд-Чемберлен, аргентинский голкипер Серхио Ромеро и многие другие…

Сборная России понесла самые значительные потери, не досчитавшись сразу трех ведущих игроков: защитников Георгия Джикии и Виктора Васина, а также нападающего Александра Кокорина.

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