«За Медведеву»: зачем Тутберидзе забрала у канадца фигуристку

Казахстанская фигуристка-одиночница Элизабет Турсынбаева ушла от канадского тренера Брайана Орсера к российской специалистке Этери Тутберидзе, с которой уже работала до переезда в Онтарио, случившегося пять лет назад.

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Это стало известно, когда хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал в «сториз» своего инстаграма фотографию с подписью «сезон открыли» и хэштегом #teamtutberidze. Справа на ней в числе других спортсменок, включая Алину Загитову, Александру Трусову и Алену Косторную, оказалась и Турсынбаева.

Таким образом получается, что в нынешнее межсезонье знаменитые тренеры-антагонисты Тутберидзе и Орсер обменялись подопечными.

Ранее от Тутберидзе сенсационно ушла двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева, проигравшая там после двухлетнего доминирования в женском одиночном катании другой подопечной своего уже бывшего тренера Алине Загитовой.

Так что возвращение Турсынбаевой в Москву в какой-то мере можно рассматривать ответным ударом российского специалиста.

Прошлый сезон сложился для 18-летней фигуристки из Казахстана довольно средне: она заняла восьмое и пятое места на этапах Гран-при по фигурному катанию, конечно, не попав в финал, стала 12-й на Олимпиаде, а потом завершила на 11-м месте чемпионат мира.

Главной проблемой Элизабет являются прыжковые элементы, умением ставить которые как раз и славится Тутберидзе.

Впрочем, пока сложно предполагать, будет ли у спортсменки из Казахстана в новом сезоне существенный прогресс, а с прыжками все не так однозначно: например, Медведева в том числе переходила к Орсеру, чтобы поправить технику исполнения своего проблемного акселя.

Ранее Турсынбаева представила новый костюм и экипировку национальной сборной Казахстана, а также намекнула, что будет в предстоящем сезоне использовать в одной из своих программ национальные казахские мелодии.

Сейчас спортсменка тренируется на базе в Новогорске с другими подопечными Тутберидзе. Предполагается, что сотрудничество фигуристки со своим старым-новым тренером продлится как минимум до Олимпийских игр в Пекине.

Что касается Медведевой, то она недавно представила на шоу в Японии программу, постановщицей которой выступила сама, снялась в рекламе, а также дала интервью одному из журналов.

«В детстве я была хулиганкой: постоянно болтала, громко орала, висела у родителей на руках. Но когда мне говорили: «Хватит, стой, нельзя», я по щелчку останавливалась.

Конечно, позволяла себе дерзости на льду — пошла на четверной прыжок, когда тело еще не до конца было подготовлено. Тренеры сказали: «Может быть, не надо». А я все равно попыталась его сделать, — рассказала Медведева.

— Мое детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть.

Самое сложное в периоде взросления — осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак не могу понять.

У меня нет одноклассников и школьных друзей, я училась отдельно: жила между тренировками, занималась по другой программе, учителя приезжали ко мне на сборы, я сдавала им предметы. У меня никогда не было двоек, я была хорошисткой. Все просто: глупые люди или те, кто ужасно учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важна даже не усидчивость, а простое наличие мозгов».

Напомним, что в минувшем сезоне Медведева выиграла один из этапов Гран-при, после чего лечилась от стрессового перелома ноги, пропустив остаток сезона в Гран-при и чемпионат России.

Вернулась она на чемпионате Европы, где потерпела первое поражение за два года, сенсационно уступив Алине Загитовой, после чего проиграла ей меньше двух баллов еще и на Олимпиаде, где уже вместе с конкуренткой завоевала серебро в командном первенстве.

При этом Медведева и Загитова, выступавшие в командных соревнованиях в короткой и произвольной программах соответственно, со своей частью работы справились блестяще, уверенно выиграв.

После Олимпиады Евгения по рекомандации врачей пропустила чемпионат мира, а затем со скандалом ушла от Тутберидзе.

Спортсменка объявила о своем решении на специально созванной пресс-конференции, хотя к тому моменту все уже обо всем знали, так как Тутберидзе в подробностях рассказала о ситуации в телевизионных шоу, где показала свои сообщения в адрес спортсменки, оставшиеся той проигнорированными.

Учитывая отказ конгресса Международного союза конькобежцев (ИСУ) повысить возрастной ценз для выступления во взрослом фигурном катании с 15-ти до 17-ти лет, многие считают, что на этом успехи Медведевой завершатся,

в то время как сама спортсменка переходом к Орсеру рассчитывает обрести новую жизнь в любимом виде спорта и собирается побороться за золото Олимпиады-2022.

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