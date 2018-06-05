«Сборная России похожа на пианиста без практики»

Сборная России сыграла вничью (1:1) с командой Турции в заключительном матче подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018.

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После этой ничьей в воздухе повисло множество вопросов. С одной стороны, подопечные Станислава Черчесова выглядели очень хорошо в первом тайме, демонстрируя приличные скорости и создавая момент за моментом. Это доминирование логично привело к забитому мячу — отличился Александр Самедов.

С другой, во второй половине матча игроков словно подменили, и турки сходу прижали отечественную дружину к воротам, так и не отпустив до самого финального свистка.

Судя по всему, сборная России пока не может выдержать 90 минут интенсивного футбола.

Остается надеяться, что за десять дней, оставшихся до стартового матча мундиаля с Саудовской Аравией, эта проблема будет решена.

Однако надежды настроения не прибавляют. Главный тренер Станислав Черчесов также отказался брать на себя роль утешителя.

«Я не психолог, чтобы успокаивать болельщиков сборной России.

В нашей игре мы сделали шаг вперед по сравнению с тем, что было в Австрии (там команда проиграла со счетом 0:1. — «Газета.Ru»). Надо верить в нас, а наша команда даст «пищу» фанатам хорошей игрой. В этом мы не сомневаемся, — подчеркнул специалист. — Сегодня мы тоже настраивались на победу, однако результат, кажется, по игре.

Еще есть моменты, которые нам надо исправить. Что в матче с Австрией, что сейчас мы не могли в заключительной стадии атаки вывести нападающего на удар. Однако я в любом случае был доволен во время встречи, жил моментом и переживал все вместе с командой».

Также Черчесов немного порассуждал о разных тактиках, которые применяла сборная по ходу матча.

«При перестроении на пять защитников — на ту схему, по которой мы много играли раньше, — стало хуже, организованность пропала. Здесь сборную России можно сравнить с пианистом, у которого не было нужной практики. Нужно тренировать разные схемы в правильной пропорции», — отметил наставник отечественной дружины.

Полузащитник Роман Зобнин согласился с Черчесовым в том, что команде лучше играть в четыре оборонца.

«Как только перестроились на пять защитников ближе к концовке встречи, нас начали «возить». Так что лучше все-таки играть в четыре. А вообще этот матч был полегче для многих из нас, чем встреча с Австрией.

Должен признать, что мы допустили немало ошибок — и тактических, и индивидуальных. Это значит, что нам есть, к чему стремиться, и мы будем работать дальше. Лично для меня этот ничейный результат — неудачный», — признал Зобнин.

Автор единственного гола сборной России Александр Самедов тоже остался недоволен проведенной игрой, несмотря на свой забитый мяч:

«Команда расстроена тем, что не удалось победить. Сейчас будет день паузы, а потом мы вновь начнем готовиться к чемпионату мира. К тому моменту наше физическое состояние будет нормальным.

К матчу против Саудовской Аравии мы будем свежее и станем двигаться лучше.

Почему я не очень активно радовался своему мячу? Дай бог, будем праздновать голы на чемпионате мира».

Защитник Илья Кутепов продолжил серию ответов на невеселые вопросы и прокомментировал тот факт, что сборная России не может выиграть уже семь матчей подряд.

«Да, мы в последний раз выигрывали в октябре, но это никак не давит на коллектив. Мы все равно готовимся по намеченному плану.

На трибунах было много фанатов — нас активно поддерживали, так что было приятно играть.

Понимающие люди не набрасывались на нас после поражения Австрии. Они адекватно нас оценили, потому что знают, что такое нагрузки и тренировочные сборы. А у остальных, видимо, какое-то другое мнение на этот счет.

В первом тайме с Турцией мы хорошо себя чувствовали, да и во втором неплохо двигались. Однако невозможно все сто минут действовать на свежести. В любом случае настроение перед чемпионатом мира отличное, готовимся дальше», — подытожил игрок.

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко, который ранее являлся президентом Российского футбольного союза (РФС), поддержал позитивный настрой игроков.

«Ничего страшного, что в 2018 году сборная России не одержала ни одной победы.

Не забывайте, с какими соперниками мы играли — с Бразилией, Аргентиной, Испанией, Францией… Та же Австрия после нас немцев обыграла.

К тому же все сборные, которые готовятся к чемпионату мира, находятся под физическими нагрузками. Это заметно по результатам — 0:0 да 1:0.

Что касается России, то у нас нет лучше команды, чем эта. Ребята стремятся, хотят чего-то. Какой бы уровень мастерства и самоотдачи ни был у нашей сборной, она все отдаст», — заверил чиновник.

Главный тренер турков Мирча Луческу, который ранее возглавлял петербургский «Зенит», тоже по старой памяти поддержал сборную России.

«В составе команды России есть мои друзья-ученики — Игорь Смольников, Артем Дзюба, Юрий Жирков. Так что на чемпионате мира я буду болеть в том числе за сборную России.

Надеюсь, ваша команда дойдет до полуфинала. Если россияне стартуют с двух побед на мундиале, дальше у них может все получиться», — предположил Луческу.

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