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«Сборная России похожа на пианиста без практики»

Как сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Турцией

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Турции благодаря голу Александра Самедова. После встречи автор забитого мяча объяснил, почему праздновал взятие ворот без особых эмоций, главный тренер команды Станислав Черчесов отказался утешать российских болельщиков, защитник Илья Кутепов заверил, что семь матчей без побед нисколько не давят на коллектив, а бывший президент РФС Виталий Мутко заявил, что лучше команды быть не может.

Сборная России сыграла вничью (1:1) с командой Турции в заключительном матче подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018.

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После этой ничьей в воздухе повисло множество вопросов. С одной стороны, подопечные Станислава Черчесова выглядели очень хорошо в первом тайме, демонстрируя приличные скорости и создавая момент за моментом. Это доминирование логично привело к забитому мячу — отличился Александр Самедов.

С другой, во второй половине матча игроков словно подменили, и турки сходу прижали отечественную дружину к воротам, так и не отпустив до самого финального свистка.

Судя по всему, сборная России пока не может выдержать 90 минут интенсивного футбола.

Остается надеяться, что за десять дней, оставшихся до стартового матча мундиаля с Саудовской Аравией, эта проблема будет решена.

Однако надежды настроения не прибавляют. Главный тренер Станислав Черчесов также отказался брать на себя роль утешителя.

«Я не психолог, чтобы успокаивать болельщиков сборной России.

В нашей игре мы сделали шаг вперед по сравнению с тем, что было в Австрии (там команда проиграла со счетом 0:1. — «Газета.Ru»). Надо верить в нас, а наша команда даст «пищу» фанатам хорошей игрой. В этом мы не сомневаемся, — подчеркнул специалист. — Сегодня мы тоже настраивались на победу, однако результат, кажется, по игре.

Еще есть моменты, которые нам надо исправить. Что в матче с Австрией, что сейчас мы не могли в заключительной стадии атаки вывести нападающего на удар. Однако я в любом случае был доволен во время встречи, жил моментом и переживал все вместе с командой».

Также Черчесов немного порассуждал о разных тактиках, которые применяла сборная по ходу матча.

«При перестроении на пять защитников — на ту схему, по которой мы много играли раньше, — стало хуже, организованность пропала. Здесь сборную России можно сравнить с пианистом, у которого не было нужной практики. Нужно тренировать разные схемы в правильной пропорции», — отметил наставник отечественной дружины.

Полузащитник Роман Зобнин согласился с Черчесовым в том, что команде лучше играть в четыре оборонца.

«Как только перестроились на пять защитников ближе к концовке встречи, нас начали «возить». Так что лучше все-таки играть в четыре. А вообще этот матч был полегче для многих из нас, чем встреча с Австрией.

Должен признать, что мы допустили немало ошибок — и тактических, и индивидуальных. Это значит, что нам есть, к чему стремиться, и мы будем работать дальше. Лично для меня этот ничейный результат — неудачный», — признал Зобнин.

Автор единственного гола сборной России Александр Самедов тоже остался недоволен проведенной игрой, несмотря на свой забитый мяч:

«Команда расстроена тем, что не удалось победить. Сейчас будет день паузы, а потом мы вновь начнем готовиться к чемпионату мира. К тому моменту наше физическое состояние будет нормальным.

К матчу против Саудовской Аравии мы будем свежее и станем двигаться лучше.

Почему я не очень активно радовался своему мячу? Дай бог, будем праздновать голы на чемпионате мира».

Защитник Илья Кутепов продолжил серию ответов на невеселые вопросы и прокомментировал тот факт, что сборная России не может выиграть уже семь матчей подряд.

«Да, мы в последний раз выигрывали в октябре, но это никак не давит на коллектив. Мы все равно готовимся по намеченному плану.

На трибунах было много фанатов — нас активно поддерживали, так что было приятно играть.

Понимающие люди не набрасывались на нас после поражения Австрии. Они адекватно нас оценили, потому что знают, что такое нагрузки и тренировочные сборы. А у остальных, видимо, какое-то другое мнение на этот счет.

В первом тайме с Турцией мы хорошо себя чувствовали, да и во втором неплохо двигались. Однако невозможно все сто минут действовать на свежести. В любом случае настроение перед чемпионатом мира отличное, готовимся дальше», — подытожил игрок.

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко, который ранее являлся президентом Российского футбольного союза (РФС), поддержал позитивный настрой игроков.

«Ничего страшного, что в 2018 году сборная России не одержала ни одной победы.

Не забывайте, с какими соперниками мы играли — с Бразилией, Аргентиной, Испанией, Францией… Та же Австрия после нас немцев обыграла.

К тому же все сборные, которые готовятся к чемпионату мира, находятся под физическими нагрузками. Это заметно по результатам — 0:0 да 1:0.

Что касается России, то у нас нет лучше команды, чем эта. Ребята стремятся, хотят чего-то. Какой бы уровень мастерства и самоотдачи ни был у нашей сборной, она все отдаст», — заверил чиновник.

Главный тренер турков Мирча Луческу, который ранее возглавлял петербургский «Зенит», тоже по старой памяти поддержал сборную России.

«В составе команды России есть мои друзья-ученики — Игорь Смольников, Артем Дзюба, Юрий Жирков. Так что на чемпионате мира я буду болеть в том числе за сборную России.

Надеюсь, ваша команда дойдет до полуфинала. Если россияне стартуют с двух побед на мундиале, дальше у них может все получиться», — предположил Луческу.

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