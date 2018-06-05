Экзамены провалены: Россия подошла к ЧМ без побед

Так сборную России не критиковали никогда. Отечественная команда редко когда была в почете у широкого круга болельщиков, однако перед домашним чемпионатом мира на главный коллектив страны свалилась просто лавина давления.

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В сети широко обсуждалось каждое слово Станислава Черчесова, а любое спорное заявление или действие специалиста тут же сопровождалось призывами к немедленной отставке.

Главной дилеммой тренерского штаба команды был вопрос о том, сколько центральных защитников нужны команде на поле одновременно — двое или трое. В матче с австрийцами Черчесов отошел от привычной оборонительной схемы и попробовал сыграть c четырьмя защитниками. Не получилось — последовало безвольное поражение со счетом 0:1.

В матче с турками тренер сборной вновь забетонировал пространство около Игоря Акинфеева, отрядив в центр обороны Сергея Игнашевича, Илью Кутепова и Игоря Смольникова. Естественно, специалист был готов к критике за свою ветреность, как был готов и к критике за упрямость при выборе игры с двумя центральными.

Единственным лекарством от злобного отношения общественности была победа. Да, матч товарищеский, где не важен результат. Но когда ты проигрываешь все встречи в 2018 году (1:3 — Франции, 0:3 — Бразилии и 0:1 Австрии) сердце простого болельщика начинает екать.

Автобус сборной России с девизом команды. "Играй с открытым сердцем". pic.twitter.com/g4HpWvP7lt — Лесик Константин (@kostyalesik) 5 июня 2018 г.

Фанаты сборной решили дать команде последний шанс и заполнили 30-тысячный стадион «ВЭБ-Арена» до отказа. Возможно, на высокую популярность матча повлияла и низкая стоимость билетов. Посмотреть на главную команду страны вживую можно было за каких-то 200 рублей.

Как оказалось, желающих оказаться на матче было больше, чем вмещал стадион. По дороге на арену чуть ли не каждый встречный спрашивал лишний билет. Были среди несчастливых болельщиков и родители с детьми.

20 процентов этих людей без билета на матч pic.twitter.com/CJtaKEiRrP — Лесик Константин (@kostyalesik) 5 июня 2018 г.

Атмосфера вокруг матча праздником отдавала с трудом. О приближающемся чемпионате мира напоминали лишь несколько баннеров и большое число иностранных журналистов.

Государственную атрибутику взяла с собой лишь малая доля зрителей.

Трёхцветная атрибутика скорее исключение, чем правило pic.twitter.com/qi6Fm0EcKv — Лесик Константин (@kostyalesik) 5 июня 2018 г.

За несколько минут до матча на стадион обрушился сильнейший ливень. Девушки в вечерних платьях, которые должны были исполнять гимн России, оказались к этому не готовы, однако ничего поделать не могли. Возмущенные трибуны свистели, а певицы продолжали мокнуть.

Природа прекратила бушевать примерно в одном время с выходом команд на поле и гимны исполнялись уже без водного сопровождения.

Сборная России начала матч активно. Хозяева мундиаля лезли вперед, много прессинговали, но в атаке играли по-привычному безыдейно. Особенно печально выглядели частые ошибки игроков атакующей группы, в частности у Федора Смолова.

Но соперник играть давал. Турки не попали на чемпионат мира — 2018, заняв только четвертое место в отборочной группе после Исландии, Хорватии и Украины. Сейчас команда, которую возглавляет экс-тренер «Зенита» румын Мирча Луческу, готовит молодой коллектив к борьбе за выход на чемпионат Европы — 2020. В отчетном матче турецкая команда работала на очень долгую перспективу.

Класс хозяев матча сказался на 35-й минуте. Главное оружие сборной России — коллективный прессинг наконец-таки дало результат.

Смолов отдал передачу на Алана Дзаговева, который вывел на ударную позицию Александра Самедова. Хавбек «Спартака» элегантно перекинул мяч над голкипером соперника — 1:0. Сборная России повела в счете впервые в 2018 году.

Российские фанаты отличались стандартными кричалками. Болельщикам не всегда хватало организованности в перфомансах. В плане коллективной поддержки национальную команду опережает, пожалуй, большая часть клубов РФПЛ.

В какой-то момент болельщики решили исполнить исландский клич, ставший популярным во время Евро-2016, где «викинги» сенсационно доплыли до четвертьфинала. Повторить свой подвиг сборная небольшого островного государства попробует на чемпионате мира в России.

Второй тайм начался для сборной России печально. Соперник заметно активизировался и сравнял счет.

Кутепов зачем-то слишком далеко выдвинулся вперед и упустил забежавшего за спину Юнуса Малли. Вышедший на замену хавбек бильярдным ударом из-за штрафной уложил снаряд в нижний угол ворот Игоря Акинфеева. 1:1.

Казалось, что сборная России — все. Соперник явно выглядел активнее. В матче с австрийцами команду Черчесову хватило на 25 минут. В этот раз на тайм.

Однако тренерскому штабу удалось освежить игру. Заменивший Алана Дзагоева Алексей Миранчук помог команде прибавить в атаке, и моменты один за другим посыпались на турецкие ворота.

В одном из эпизодов прекрасно проявил себя Смолов, убрав двух защитников в штрафной, но в итоге не попав ворота.

Атакующий порыв хозяев поля долговременным не был. В последние десять минут основного времени преимуществом владели турки. Но забить больше никому было не суждено.

Сборная России сумела прервать серию поражений, но осталась без победы в седьмом матче подряд. Последний раз команда Черчесов выигрывала встречу 7 октября 2017 года в поединке с Южной Кореей (4:2).

На этом проверки закончились. В следующий раз сборную России в игре мы увидим уже на чемпионате мира. 14 июня команда Черчесова откроет мундиаль поединком против Саудовской Аравии.

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