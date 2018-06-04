Он остановил Кейна: первая покупка «Спартака»

4 июня московский «Спартак» объявил о первом трансфере нынешнего межсезонья, поприветствовав на своем официальном сайте французского центрального защитника Самуэля Жиго, последние полтора года выступавшего за бельгийский «Гент». Сумма трансфера составила 8 млн евро, по информации «Чемпионата».

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После прошлогоднего чемпионства «Спартак» очень долго тянул с приобретениями, а трансферная сага о Луане стала притчей во языцех и обернулась в итоге единственным подписанием в конце лета его одноклубника по «Гремио» Педро Роши, который пока в России не заиграл.

Заняв в сезоне-2017/18 в Премьер-лиге только третье место и не сумев выиграть Кубок России, где в компании с «Тосно», курским «Авангардом» и ярославским «Шинником» были безоговорочным фаворитом на стадии полуфинала, красно-белые взялись за дело решительно и сразу.

Удивительно, но приобретение 24-летнего французского защитника обошлось вообще без каких-либо слухов, случившись стремительно и в полной тишине.

Это тем удивительнее, что, как оказалось, на футболиста претендовал также еще один клуб РФПЛ – «Краснодар».

«Мы собирались приобрести двух защитников, и если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решен. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено, — заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» гендиректор «быков» Владимир Хашиг.

— Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки.

И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение.

И как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». Но свет клином на этом защитнике не сошёлся, а выводы мы для себя сделали».

Напомним, что год назад «Краснодар» отказался продавать в «Спартак» меньше чем за 30 млн евро своего ведущего бомбардира, нападающего сборной России Федора Смолова. Причем в другие клубы, включая «Зенит», черно-зеленые готовы были отпустить форварда за меньшую сумму.

Это связано с переходом из детской школы «Краснодара» в спартаковскую юного перспективного полузащитника Ивана Репяха. По версии менеджмента кубанского клуба, москвичи увели их воспитанника.

При этом в семье Репяха утверждают, что игрока выдавили из родного клуба руководители школы, которые потом обещали, что Иван закончит карьеру и нигде не сможет заиграть. Лишь после этого полузащитника приняли в «Спартаке», несмотря на давление «быков».

Что касается Жиго, то ранее защитник действительно не собирался выступать в российском чемпионате, однако, очевидно, варианты с переездом в Англию или другой топ-чемпионат на данный момент не срослись.

Тем не менее для «Спартака» это приобретение обещает стать реальным усилением. Во-первых, речь идет о главной проблемной позиции клуба, а во-вторых, Жиго успел зарекомендовать себя футболистом достаточно высокого для топ-команд РФПЛ уровня.

Самуэль является воспитанником французского «Арль-Авиньона», в котором он в сезоне-2013/14 провел 10 матчей в Лиге 2. Уже в следующем году он стал твердым игроком старта, приняв участие в 23-х матчах и отличившись в них четыре раза.

После этого Жиго отправился в бельгийский «Кортрейк» и за полтора года в нем сыграл в чемпионате 48 матчей, забив в них дважды.

Зимой 2017 года защитника за 1,3 млн евро купил «Гент», где он сразу стал твердым игроком основы. Француз в 1/16 финала Лиги Европы-2016/17 противостоял лучшему бомбардиру «Тоттенхэма» Гарри Кейну, который за два матча смог забить только однажды, причем в свои ворота.

«Гент» прошел в следующий раунд (1:0, 2:2), где, правда, уступил другой бельгийской команде – «Генку» (2:5, 1:1).

В национальном чемпионате «индейцы» два года подряд занимали четвертое место, при этом в еврокубковой кампании в сезоне-2017/18 в квалификационном раунде Лиги Европы «Гент» сенсационно уступил австрийскому «Альтаху» (1:1, 1:3).

За полтора сезона в своем уже прежнем клубе Жиго провел 46 матчей в чемпионате Бельгии, забив в них два мяча.

При этом француз не забил свой единственный пенальти за «Гент», причем отразил удар с точки голкипер «Брюгге» и сборной России Владимир Габулов!

Правда, в том же эпизоде партнер Жиго по команде добил мяч в сетку, и в итоге будущий чемпион уступил «индейцам» со счетом 0:2.

Важно отметить, что французский защитник может сыграть не только в центре обороны, но и на правом фланге, а также в опорной зоне, хотя наверняка он рассматривается руководством «Спартака» в качестве партнера для левоногого Георгия Джикии в центре защиты.

Облегчить адаптацию новичка в России должен тот факт, что он имеет опыт игры как в схеме с двумя, так и с тремя центральными защитниками. Сильными сторонами футболиста считаются чтение игры, агрессивный, но чистый отбор, а также качественные длинные передачи.

На этом «Спартак» вряд ли остановит активность. В данный момент красно-белые являются главным фаворитом в борьбе за левого полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева, у которого в контракте в качестве отступных прописана сумма в 1,5 млн евро.

«Зенит» уже отказался от покупки игрока, а со спартаковцами соревнуется чемпион страны столичный «Локомотив», при этом, по информации СМИ, Ташаев предпочитает переход в «Спартак».

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