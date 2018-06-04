«Ценз в 17 лет — это слишком»: Медведеву не защитят от Загитовой

16-летняя Алина Загитова, 14-летняя Алена Косторная, 13-летняя Александра Трусова и все остальные звезды из группы Этери Тутберидзе могут вздохнуть спокойно:

Международный союз конькобежцев (ИСУ) не собирается увеличивать возрастной ценз для перехода из юниоров во взрослое катание. По крайней мере, пока.

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, который в настоящее время находится на конгрессе ИСУ в испанской Севилье.

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«Вопрос о повышении возрастного порога не был включен в повестку конгресса. За его включение должны были проголосовать 2/3 части делегатов конгресса», — приводит слова функционера ТАСС.

Предложение Федерации фигурного катания Нидерландов увеличить ценз с 15 до 17 лет набрало 63 голоса за то, чтобы вынести этот вопрос на обсуждение, 29 — против, и 15 человек воздержались.

Выходит, что большинство членов Международного союза конькобежцев все-таки согласны с тем, что возрастной ценз нужно по крайней мере обсудить, хоть эта часть конгресса и не набрала 2/3 от общего количества голосов.

В России подобные инициативы воспринимают не иначе как попытку прервать гегемонию отечественных фигуристок на международной арене и, скорее всего, не столь далеки от истины.

Напомним, на Олимпийских играх — 2014 в Сочи победу одержала 17-летняя Аделина Сотникова, однако уже тогда это воспринималось как неожиданность — явной фавориткой считалась 15-летняя Юлия Липницкая. И это было только начало.

Вскоре на льду начала феерить 15-летняя Евгения Медведева, которая уже в 16 приобрела мировую известность и держала в страхе всех соперниц на протяжении двух последующих сезонов — до своего совершеннолетия.

За это время россиянка стала двукратной чемпионкой мира и Европы, а также установила рекорды по баллам в короткой и произвольной программах и по общей сумме очков.

Казалось, что Медведеву обойдет печальная участь последних возрастных тенденций и она все-таки сможет завоевать золото Олимпиады в 18 лет, но не тут-то было. Из юниоров вышла 15-летняя Алина Загитова, которая за счет более легкого веса и лучшей координации тела, не обремененного еще в такой степени переходным периодом, исполняла сложнейшие прыжки и каскады. Даже еще более сложные, чем Медведева.

В итоге именно Загитова забрала золото Пхенчхана-2018, а Медведева стала лишь второй.

Впрочем, другим странам, у которых нет такого количества юных звезд, явно было не легче от того, что 18-летняя Евгения стала второй. Обе россиянки казались всему миру безумно юными, и голландцы первыми решили, что с этим нужно что-то делать.

В мае 2018 года ИСУ опубликовал инициативу Федерации фигурного катания Нидерландов, в которой предлагалось допускать до международных стартов, Олимпийских игр и вообще всех турниров под эгидой Международного союза конькобежцев только спортсменов, достигших 17-летнего возраста.

Изменения должны были вступить в силу с сезона-2020/21.

«На взрослых соревнованиях необходимо демонстрировать зрелых спортсменов с хорошо сбалансированными программами. Это улучшит имидж нашего спорта, СМИ и зрители хотят видеть кумиров, которые будут соревноваться на протяжении долгого времени», — утверждали голландцы в пояснительной записке.

Однако на конгрессе ИСУ не набралось 2/3 необходимых голосов, и вопрос не был поднят, что президент ФФККР Александр Горшков назвал верным решением.

«Это правильное решение, вопрос действительно был не подготовлен, предложение было «сырым».

Такой серьезный вопрос должен быть проработан и обсужден, прежде чем предлагаться на голосование. Нет понимания, почему, к примеру, конкретно 17, а не 16 лет? На следующем конгрессе, конечно, этот вопрос снова может подниматься, но пока рано говорить об этом», — подытожил функционер.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин, работавший в качестве наставника с Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным, тоже поддержал ИСУ в намерении не торопиться с увеличением возрастного ценза.

«Думаю, что ИСУ принял правильное решение, потому что нельзя относиться к судьбам талантливых девочек так решительно и жестоко.

Консерватизм для такого инерционного механизма, как Международный союз конькобежцев, часто является позитивным элементом.

Думаю, что в будущем к этому вопросу будут возвращаться, но такие решения будут приниматься в достаточно далекой перспективе», — предположил специалист.

Серебряный призер Игр в Солт-Лейк-Сити — 2002, а ныне — известный хореограф Илья Авербух заявил, что мог бы поддержать идею ввести порог на отметке 16 лет.

«Все-таки 17 лет — это очень радикально, я бы ограничился цифрой 16 — исключительно для долголетия в фигурном катании взрослых спортсменов, которые стараются добиться результата.

Предложение Нидерландов было не до конца проработанным, очень спонтанным, и хорошо, что так произошло. Я хотел бы отметить, что нерассмотрение этого вопроса можно объяснить и сильными позициями Федерации фигурного катания России. У нас сильная федерация, и сегодня она достойна аплодисментов», — сказал Авербух.

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