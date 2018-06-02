«Франции нет среди фаворитов ЧМ-2018»

В первый день лета среди футбольных товарищеских матчей горела очень громкая вывеска. На стадионе в Ницце сборная Франции принимала Италию. Команды, которые в последние 20 лет становились чемпионами мира, сейчас испытывают разные судьбы.

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Если «трехцветные» едут на мундиаль в Россию в роли одного из главных фаворитов, то «Скуадра Адзурра» впервые за 60 лет не отобралась на чемпионат, и теперь новую сборную строит провалившийся в «Зените» тренер Роберто Манчини.

Французы открыли счет уже на восьмой минуте. Бенжамен Павар идеально исполнил подачу на дальнюю штангу. Килиан Мбаппе из убойной позиции угодил в голкипера, но Самуэля Юмтити на добивании было не остановить.

На 29-й минуте Франция уже вела со счетом 2:0. Антуан Гризманн легко реализовал пенальти.

Однако итальянцы не оставались статистами и довольно быстро сократили отставание в счете. Леонардо Бонуччи оказался первым на добивании после мощнейшего удара Марио Балотелли со штрафного.

Удивительно, но до Манчини одного из главных футбольных хулиганов не было в сборной Италии не было около четырех лет. Экс-тренер «Зенита» принял решение вернуть нападающего «Ниццы» в национальную команду. И не прогадал. Марио превратился в настоящего лидера коллектива, который привел «Скаудру Адзурру» к победе в товарищеской игре с Саудовской Аравией (2:1), где забил первый мяч своей команды.

Был хорошо Балотелли и в игре с французами, однако уровень оппонента оказался гораздо выше. Во втором тайме чемпионы мира — 1998 не оставили шансов своему сопернику.

Третий мяч в ворота итальянцев отправил Усман Дембеле, у которого получился фантастический обводящий удар в девятку. Встреча завершилась со счетом 3:1.

GOAL! Ousmane Dembele vs Italia pic.twitter.com/44pGaCwvuW — Media Cules Goal (@mediaculesgol05) 1 июня 2018 г.

Следующий товарищеский поединок сборная Франции проведет с командой США 9 июня, Италия 4 числа встретится Нидерландами.

Главный тренер проигравшей сборной Роберто Манчини после матча не стал скрывать, что между командами чувствуется разница в классе.

«Это поражение может помочь нам в плане опыта. Никто никогда не любит проигрывать, но у нас были моменты. Мы могли сделать счет 2:2.

Естественно, сейчас между нами и сборной Франции чувствуется разница.

Эта игра полностью отличалась от матча с Саудовской Аравией, игроки хорошо себя проявили. Пожалуй, самым важным было то, что дебютанты сыграли хорошо. Если мы продолжим в том же духе, то через год будем на уровне сборной Франции, ну или близко к нему.

Пока же, к сожалению, Франция нас превосходит, у них много игроков. Мы должны работать и учиться, чтобы приблизиться к сборной Франции, мы на верном пути», — цитирует Манчини Football Italia.

Защитник сборной итальянской команды Леонардо Бонуччи заявил, что устал от вопросов про Балотелли.

«Достаточно вопросов о Балотелли, хватит! Он делает ошибки, как и другие, он забивает голы, как и другие, он упорно трудится, он приобрел опыт и пришел сюда с правильным отношением, но достаточно говорить о Балотелли.

Мы команда, мы не должны слишком сильно давить на Марио и преуменьшать значимость других игроков», — сказал Бонуччи.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен тем, что его команда отправила в ворота соперника всего лишь три мяча.

«Мы упустили много моментов во втором тайме. Мы должны быть более эффективными. Впереди последняя часть подготовки к чемпионату мира.

Дам игрокам отдохнуть два дня. Нельзя сказать, что все отлично, но на данный момент я удовлетворен», — цитирует Дешама L'Equipe.

Форвард «трехцветных» Антуан Гризманн после завершения поединка был счастлив и отметил, что команда находится на правильном пути.

«Нам по-прежнему необходимо улучшить некоторые детали и сделать наши действия более естественными, но мы находимся на правильном пути. Конечно, это был всего лишь товарищеский матч, но мы показали хорошую игру.

Новая схема 4-3-3 и смена позиций с Мбаппе? Это новый подход. Мы стараемся находить друг друга на поле. Когда нам это удается, мы создаём очень опасные моменты в атаке. Я просто хочу выходить на поле и приносить пользу. Для меня неважно, где играть. Пока мы побеждаем, я счастлив», — заявил Гризманн.

Капитан и вратарь сборной Франции Юго Ллорис выразил мнение, что победа поможет французам сохранить положительный настрой.

«Было важно победить, чтобы сохранить хорошее настроение и оставаться в положительное динамике.

Что касается пропущенного гола, то мяч летел быстро, не увидел удара, но это часть игры. Мы играли с очень хорошей сборной Италии, и молодые игроки с гордостью показали себя. Хотя, в целом, это был позитивный матч», — отметил голкипер.

А вот 19-летний Мбаппе выразил непопулярное мнение о том, что французы не являются фаворитами чемпионата мира — 2018.

«Есть другие сборные, которые лучше нашей. Сборная Франции — хорошая команда, но мы не среди фаворитов», — заявил нападающий.

Стоит отметить, что большинство экспертов, считают, что «трехцветные», наряду с командами Бразилии, Испании и Германии входят в четверку главных претендентов на титул.

На групповом этапе французы сыграют с Австралией (16 июня), Перу (21 июня) и Данией (26 июня).

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