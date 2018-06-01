«У меня не один дом»: Медведева похвалила Канаду

Звездная российская фигуристка Евгения Медведева сидит на чемоданах — готовится вылететь в Канаду, где будет тренироваться под руководством Брайана Орсера, надеясь выучить новую сложную программу и наконец-то обыграть свою обидчицу Алину Загитову. Ради этого Медведева пережила болезненный процесс расставания с многолетним наставником Этери Тутберидзе, устроив затем интеллигентный «обмен любезностями» в медиа-пространстве.

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Как известно, немедленно убыть к новому месту работы фигуристке не позволяла занятость в коммерческих выступлениях в Японии. Скоро не останется и этой проблемы. Ее мать Жанна Девятова уже оглашала примерный срок, когда дочь покинет Москву — «начало июня». При этом принимать гражданство другой страны Евгения пока вроде бы не собирается.

Надежда российского спорта теперь будет жить в Торонто. Этот почти трехмиллионный город находится на берегу озеро Онтарио и вместе с пригородами включает 6 млн. жителей.

Его побратимами являются российские Ростов-на-Дону и Волгоград.

В Торонто базируются клубы «Рэпторс» из Национальной баскетбольной ассоциации и «Мейпл Лифс», выступающий в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, город представлен на высшем уровне в футбольной MLS и бейсбольной MLB.

Торонто дважды выдвигался кандидатом на организацию Летней Олимпиады, однако оба раза неудачно.

«Я не очень много знаю о Торонто, но мне рассказывали, что это красивый, тихий город. Надеюсь, благодаря изменениям в моей жизни, я смогу сфокусироваться на фигурном катании», — заявила Медведева ютуб-каналу Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсменка также призналась, что никогда не была привязана к конкретному месту, потому смена локации выйдет для нее совершенно безболезненной. Чтобы успокоить некоторых «критиканов», девушка в очередной раз подчеркнула: она ни в коем случае не задумывается о смене сборной и ограничится только заменой временной прописки.

«Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, представлять Российскую Федерацию, только с этой целью, — объяснила Медведева. –

У меня никогда не было такого: вот это место — мой единственный дом. Мой дом там, где мои близкие люди.

Это был мой выбор. Самый трудный в жизни. Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу свет счастливого будущего. Просто хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь. Чувствую независимость и свободу на льду, наслаждаюсь каждым моментом».

Не утаила Евгения и о своем психологическом состоянии во время восстановления после травмы. Как известно, из-за повреждения стопы она пропустила финал Гран-при, а, вернувшись на лед, проиграла Загитовой сначала на чемпионате Европы, а затем и на Играх в Пхенчхане-2018.

Двойное поражение было тем более обидным, что фигуристки занимались в одной группе у Тутберидзе. Если верить тренеру, сразу после выступления в произвольной программе Медведева предъявила ей претензии из-за того, что Алину не оставили еще на один сезон кататься на юниорском уровне.

«В этом сезоне я приобрела огромный опыт, испытала множество эмоций, хороших и плохих, — поделилась Медведева с поклонниками своего таланта. — Было крайне сложно просто сидеть на диване, просматривая интернет, и видеть, как мои соперницы соревнуются, получают медали, и даже не иметь возможности просто быть вмести с ними. Я с таким впервые столкнулось, и это было тяжело. Все это выпало на олимпийский сезон, в голове было так много плохих мыслей.

Но у меня была большая мотивация, я ощущала поддержку близких людей и семьи. Я не была одна. Если бы я справлялась со всем в одиночку, вряд ли бы мне удалось дойти до Олимпийских игр».

Помимо наставника, у Медведевой отныне будет новый хореограф: Дэвид Уилсон вместо Даниила Глейхенгауза.

Добавим, что. кроме россиянки, в группе Орсера, который, кстати, выиграл два олимпийских серебра в качестве одиночника, значится целая россыпь титулованных фигуристов высочайшего класса.

Это двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, дважды чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, победительница Пхенчхана-2018 в команде канадка Габриэль Дэйлман… Большой вопрос, удастся ли специалисту уделять достаточно времени своей новой подопечной.

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