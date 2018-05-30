«Сильно не доплачивают»: Роналду сбежит из «Реала»

Когда на Олимпийском стадионе в Киеве прозвучал финальный свисток, и мадридский «Реал» официально стал победителем Лиги чемпионов в рекордный третий раз подряд, мало кто предполагал, что эту грандиозную новость может затмить что-то еще.

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Однако один человек, чей авторитет практически равен величию целого клуба, сумел переключить внимание на себя парой неосторожных слов, которые до сих пор продолжают будоражить общественность.

Криштиану Роналду намекнул в послематчевом интервью на то, что недоволен своим положением в «Реале».

Впрочем, какой-то конкретики в заявлении не было, как и однозначного утверждения об уходе. Журналист испанского телевидения задал несколько провокационный вопрос: «Этот проект должен развиваться и дальше с тобой в качестве лидера?»

Должно быть, Роналду, который не сумел отличиться голом ни в одном из матчей полуфинала и в решающей встрече, был немного раздосадован такой формулировкой.

«Сейчас я просто хочу наслаждаться этим моментом, но в ближайшие дни дам свой ответ болельщикам, которые всегда меня поддерживают.

Было очень здорово играть за «Реал»… в общем, скоро я обо всем скажу, хорошо?» — ответил португалец.

Журналист задал еще несколько уточняющих вопросов, разными словами пытаясь узнать, является ли это прощанием со «сливочными».

«Нет-нет! Сейчас я буду праздновать со своими товарищами. Скажу ответ позже. Будущее любого футболиста сейчас неважно: главное, что мы сделали историю. Нет, это никакое не послание, спасибо всем за поддержку», — тут же пошел на попятную Роналду.

Такое быстрое отступление говорит лишь о том, что нападающий все-таки хочет остаться в «Реале», но невозможно отрицать, что какие-то серьезные проблемы действительно существуют.

Журналист и друг звездного португальца Нуну Гомеш объяснил его грусть несдержанным обещанием президента «королевского клуба» Флорентино Переса.

«Не думаю, что Роналду уйдет из «Реала», но он недоволен тем, что ему обещали продлить контракт, но спустя столько времени этого так и не произошло.

Криштиану является лучшим игроком в мире. Если посмотреть на его зарплату, ему сильно недоплачивают.

Он хочет к себе такого же отношения, как в «Барселоне» к Хави, Андресу Иньесте и Лионелю Месси.

Когда с футболистом продлевают контракт, он становится счастливым, удовлетворенным и получает другую зарплату от клуба», — рассказал Гомеш в программе El Larguero.

На данный момент зарплата Роналду составляет €21 млн, что существенно меньше, чем у Неймара в «Пари Сен-Жермен» (€36,8 млн) и у Месси в «Барселоне» (€40 млн).

Очевидно, что в стан сине-гранатовых нападающий никогда не перейдет, а вот в «ПСЖ» вполне можно попробовать. Владеющие французским клубом шейхи давно питают предметный интерес к обладателю пяти «Золотых мячей», и у них достаточно экономической мощи, чтобы выплатить «Реалу» достойную компенсацию за 33-летнего футболиста.

«ПСЖ» давно мечтает заполучить Роналду, — подтвердил Гомеш. — В Европе он может перейти либо в парижский клуб, либо в «Манчестер Юнайтед», к которому он испытывает любовь. Однако Криштиану хочет остаться в «Реале» и не видит клуба лучше, с которым он бы выиграл больше титулов и завоевал больше «Золотых мячей».

Также друг Роналду рассказал об отношениях игрока с Пересом после того, как переговоры о новом контракте были отложены:

«Отношения между Роналду и Флорентино Пересом немного охладели. Президент обещал Криштиану, что продлит контракт и увеличит зарплату. А когда Роналду обратился в клуб по этому поводу, ему ответили, что сейчас неподходящий момент.

Сезон завершился. До сих пор ничего не произошло. Роналду расстроен, что руководство не сдержало слово».

Испанские СМИ внимательно просмотрели видеозаписи последних встреч португальца с Пересом и выяснили, что игрок старается всеми силами избегать президента, вставая на общих фотографиях подальше и не подавая ему руки, а, если приветствия никак не избежать, не встречается с ним глазами.

После таких неутешительных новостей грянула еще одна — гораздо более невероятная: в официальном интернет-магазине «Реала» не оказалось фотографии Роналду в новой форме клуба на сезон-2018/19.

http://shop.realmadrid.com/stores/realmadrid/es/c/equipaciones/plantilla

Кроме того, Роналду не принял участия в съемках видеоролика, представляющего экипировку, а два таких события уже вряд ли можно назвать случайностью.

Впрочем, есть вероятность, что португалец не снимается в рекламе, поскольку его главный спонсор различается с производителем формы «Реала». Носить экипировку «сливочных» Роналду, конечно, может, но позволяет ли ему контракт принимать активное участие в продвижении чужого бренда — большой вопрос.

В любом случае ситуация не самая приятная, учитывая, что раньше при малейшем высказывании недовольства нападающего его тут же старались успокоить. Теперь же Перес ответил на вопрос о настораживающих словах Роналду довольно жестко:

«Каждый человек имеет право говорить, что хочет, самое главное — это клуб, и важно то, что мы все празднуем победу в Лиге чемпионов.

Все постоянно говорят об уходе Криштиану, и потом ничего не происходит. Я рад тому, что у Роналду пять трофеев Лиги чемпионов, как и у меня. Дело не в том, что он собирается остаться в «Реале», а в том, что у него есть действующий контракт», — подытожил функционер.

Таким образом, Перес явно дал понять, что больше не будет бегать за португальцем, как он делал это в прошлые годы, и продлевать договор на улучшенных условиях по первому зову. Роналду стареет и показывает блестящий футбол лишь отрезками – Перес начинает общаться с ним гораздо строже.

Футболисты «Реала», в отличие от президента, сразу дали понять, что не желают ухода своего лидера.

На праздновании 13-го трофея Лиги чемпионов несколько игроков неожиданно ворвались на подиум во время речи Роналду и принялись прыгать с ним в обнимку, крича «Криштану, оставайся!»

Скандирование подхватил весь «Сантьяго Бернабеу», на котором проходило мероприятие, и растроганный португалец сказал в микрофон «До следующего сезона!». А перед этим он впервые за девять лет поцеловал герб «Реала».

Так что, несмотря на информацию о том, что «ПСЖ» готов предложить Роналду €45 млн в год, португалец вряд ли покинет Мадрид. Однако Перес, скорее всего, пойдет хоть на какие-то уступки, чтобы позволить нападающему сохранить лицо.

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