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«Причинил боль народу Египта»: у Рамоса требуют €1 млрд

Адвокат подал миллиардный иск к Рамосу за травму футболиста Салаха

Салах плачет Reuters
Салах плачет
Известный египетский адвокат подал миллиардный иск к капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу за травму футболиста «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха. Юрист отметил, что испанец причинил боль всему народу африканской страны.

Известный египетский юрист Бассем Вахба потребовал денежную компенсацию от защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Он счел испанца виновным в травме нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Сумма иска составила €1 млрд.

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Лидер «Ливерпуля» получил травму плеча в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоялся 26 мая в Киеве. Эпизод произошел в первом тайме встречи. На 30-й минуте после единоборства с Рамосом Мохаммед рухнул на газон и схватился за плечо. Встречу игрок продолжить не смог, а «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:3.

В эфире египетского телеканала Sada El-Balad юрист объявил, что подал против Рамоса иск в суд. Вахба потребовал возмещения «физического и психологического ущерба», сообщает Goal.com.

«Рамос намеренно травмировал Мо Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск в суд, а также жалобу в ФИФА. Я требую компенсацию, которая может превысить €1 млрд. Требую возмещения ущерба, который Рамос причинил Салаху и всему египетскому народу»,

— заявил адвокат.

Кроме того, юрист уточнил, что в случае, если он выиграет суд, деньги будут переданы в государственный благотворительный фонд Long Live Egypt Fund.

На чемпионате мира по футболу сборной Египта предстоит сыграть в группе против Уругвая (15 июня), России (19-го) и Саудовской Аравии (25-го). Сам игрок свое состояние оценивает положительно.

«Это была очень тяжелая ночь, но я боец.

Несмотря на все трудности, я уверен, что буду в России, чтобы вы мной гордились. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, в которых я нуждаюсь»,

— написал Салах у себя в твиттере.

Более подробно о характере повреждения одного из лучших футболистов 2018 года рассказал министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз, который выразил уверенность, что Салах сможет сыграть в России.

«У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность восстановления составит две недели.

Медицинский штаб сборной в постоянном контакте с врачами «Ливерпуля», которые сделали рентген и отправили снимки для согласования диагностики и лечения. Было принято решение о том, что Салах пройдет реабилитацию и будет получать надлежащее лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии.

Мохамед должен быть в окончательной заявке сборной, которая будет объявлена 4 июня. Вера, решимость и настойчивость Салаха будут поддерживать его в этот трудный период. Желаю ему всего самого наилучшего», — написал министр спорта на своей странице в фейсбуке.

Мохаммед начал процесс восстановления 27 мая, а 29-го числа он отправится в Испанию, где продолжит курс лечения. После этого Салах прибудет в расположение сборной Египта в Каире.

О стопроцентном участии нападающего в матче против сборной России на чемпионате мира пока говорить рано. Однако полузащитник команды-хозяев турнира Алан Дзагоев заявил, что хотел бы увидеть Салаха на мундиале.

«Не знаю, был ли у Серхио Рамоса какой-то злой умысел. По моему мнению это был игровой эпизод. Обидно, когда такие игроки, как Салах, пропускают большие турниры.

Хочется, чтобы все проявили себя с наилучшей стороны. Если он не сыграет, для чемпионата мира это будет потеря», — заявил Дзагоев.

Был солидарен с полузащитником ЦСКА хавбек «Краснодара» Юрий Газинский.

«Это большая потеря для «красных». За Салаха обидно, все-таки человек играл в своем первом финале Лиги чемпионов. У него ведь за плечами отличный сезон», — заявил футболист «быков».

«Мне жаль, что с ним такое произошло. Однако мы готовимся к Египту, а не к Салаху. В их составе выйдут 11 человек.

Лично мне будет обидно, если Мохаммед все-таки не приедет. Всегда хочу играть с сильнейшими.

Рамос в этом эпизоде не виноват, он не специально. Таким моменты случаются 20-30 раз за матч», — рассказал защитник сборной России по футболу и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер.

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