«Причинил боль народу Египта»: у Рамоса требуют €1 млрд

Известный египетский юрист Бассем Вахба потребовал денежную компенсацию от защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Он счел испанца виновным в травме нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Сумма иска составила €1 млрд.

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Лидер «Ливерпуля» получил травму плеча в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоялся 26 мая в Киеве. Эпизод произошел в первом тайме встречи. На 30-й минуте после единоборства с Рамосом Мохаммед рухнул на газон и схватился за плечо. Встречу игрок продолжить не смог, а «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:3.

В эфире египетского телеканала Sada El-Balad юрист объявил, что подал против Рамоса иск в суд. Вахба потребовал возмещения «физического и психологического ущерба», сообщает Goal.com.

«Рамос намеренно травмировал Мо Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск в суд, а также жалобу в ФИФА. Я требую компенсацию, которая может превысить €1 млрд. Требую возмещения ущерба, который Рамос причинил Салаху и всему египетскому народу»,

— заявил адвокат.

Кроме того, юрист уточнил, что в случае, если он выиграет суд, деньги будут переданы в государственный благотворительный фонд Long Live Egypt Fund.

На чемпионате мира по футболу сборной Египта предстоит сыграть в группе против Уругвая (15 июня), России (19-го) и Саудовской Аравии (25-го). Сам игрок свое состояние оценивает положительно.

«Это была очень тяжелая ночь, но я боец.

Несмотря на все трудности, я уверен, что буду в России, чтобы вы мной гордились. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, в которых я нуждаюсь»,

— написал Салах у себя в твиттере.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 мая 2018 г.

Более подробно о характере повреждения одного из лучших футболистов 2018 года рассказал министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз, который выразил уверенность, что Салах сможет сыграть в России.

«У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность восстановления составит две недели.

Медицинский штаб сборной в постоянном контакте с врачами «Ливерпуля», которые сделали рентген и отправили снимки для согласования диагностики и лечения. Было принято решение о том, что Салах пройдет реабилитацию и будет получать надлежащее лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии.

Мохамед должен быть в окончательной заявке сборной, которая будет объявлена 4 июня. Вера, решимость и настойчивость Салаха будут поддерживать его в этот трудный период. Желаю ему всего самого наилучшего», — написал министр спорта на своей странице в фейсбуке.

Мохаммед начал процесс восстановления 27 мая, а 29-го числа он отправится в Испанию, где продолжит курс лечения. После этого Салах прибудет в расположение сборной Египта в Каире.

О стопроцентном участии нападающего в матче против сборной России на чемпионате мира пока говорить рано. Однако полузащитник команды-хозяев турнира Алан Дзагоев заявил, что хотел бы увидеть Салаха на мундиале.

«Не знаю, был ли у Серхио Рамоса какой-то злой умысел. По моему мнению это был игровой эпизод. Обидно, когда такие игроки, как Салах, пропускают большие турниры.

Хочется, чтобы все проявили себя с наилучшей стороны. Если он не сыграет, для чемпионата мира это будет потеря», — заявил Дзагоев.

Был солидарен с полузащитником ЦСКА хавбек «Краснодара» Юрий Газинский.

«Это большая потеря для «красных». За Салаха обидно, все-таки человек играл в своем первом финале Лиги чемпионов. У него ведь за плечами отличный сезон», — заявил футболист «быков».

«Мне жаль, что с ним такое произошло. Однако мы готовимся к Египту, а не к Салаху. В их составе выйдут 11 человек.

Лично мне будет обидно, если Мохаммед все-таки не приедет. Всегда хочу играть с сильнейшими.

Рамос в этом эпизоде не виноват, он не специально. Таким моменты случаются 20-30 раз за матч», — рассказал защитник сборной России по футболу и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер.

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