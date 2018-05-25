«Бой с Поветкиным для Джошуа опаснее, чем с Уайлдером»

Российский боксер Александр Поветкин является обязательным претендентом на бой с британцем Энтони Джошуа за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Тем не менее соперник Русского Витязя открыто заявляет, что желает боксировать с другим оппонентом — американцем Деонтеем Уайлдером, у которого он может отобрать пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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«Надеюсь, следующий бой будет с Уайлдером. Мы в процессе общения, уточняем детали.

У нас были еще варианты. К примеру, подраться с Поветкиным. Но он меня не интересует, если честно.

Не сейчас, когда есть возможность подраться с Уайлдером. Думаю, этот бой пройдет в 2018 году», — цитирует боксера Boxingscene.com.

В то же время менеджер Поветкина Вадим Корнилов сообщил, что переговоры о бое с британцем все-таки продвигаются вперед.

«Встреча с промоутером Джошуа Эдди Хирном прошла отлично. Мы все еще в процессе переговоров о том, чтобы организовать бой Джошуа с Поветкиным в сентябре.

Думаю, что место проведения поединка станет известно в конце мая. Джошуа готов драться с любым соперником, будь то Уайлдер или Поветкин. Вопрос лишь в том, чего хочет Деонтей. Единственное, в чем я уверен, так это то, что следующий бой Александра будет титульным», — приводит слова Корнилова World Boxing News.

В интервью «Газете.Ru» личный тренер Поветкина Иван Кирпа рассказал, как в команде Русского Витязя относятся к сложившейся ситуации.

— Сейчас Джошуа хочет сразиться с Уайлдером, чтобы попытаться отобрать у него пояс чемпиона мира по версии WBC. Поскольку статус объединительного боя в приоритете, Поветкина могут заставить ждать, пока они не подерутся…

— Что ж, это данность. Таковы правила профессионального бокса. Ну, что тут сказать? Мы будем продолжать работать над организацией боя с Джошуа. Основной труд ляжет на плечи промоутеров.

Могу лишь сказать, что мы будем готовиться именно к Джошуа. Не знаю, какие варианты еще можно рассматривать, если Александр на протяжении последних четырех боев встречается с боксерами из первой пятерки различных рейтингов.

Ну, был еще шестой и седьмой номер. В любом случае победами над этими бойцами Поветкин добивается права участвовать в поединке за звание чемпиона мира, но постоянно возникают какие-то проблемы.

Александр находится в статусе официального претендента на пояс чемпиона мира, наверное, с тех пор, как я начал с ним работать. Уже наступило время для такого боя, так что готовиться к Джошуа мы будем однозначно.

Мы всегда рассматриваем в качестве соперников больших чемпионов, проводим анализ их боев, делаем выводы и адаптируем подготовку Александра под необходимый стиль.

— Пока Джошуа говорит о Уайлдере, очень большое желание боксировать с Поветкиным выразил другой британец Диллиан Уайт. Если Джошуа все-таки договорится о бое с Уайлдером, вам было бы интересно встретиться с Уайтом?

— Уайт хочет выйти на ринг со всеми, если вы заметили. Это такой способ приобретения рейтинга — через громкие заявления.

Да, я признаю, что это очень крепкий боксер, но нельзя так просто зайти в раздевалку к официальному претенденту на титул и сказать: «Давай с тобой побоксируем!»

К тому же Поветкин уже провел один промежуточный бой, находясь в статусе обязательного претендента на поединок с Джошуа.

— Уайт заявил, что смотрел бой Поветкина против Прайса и заметил некоторые слабости, благодаря которым можно даже нокаутировать Александра…

— Сказать не значит сделать. К тому же перед боями все говорят одно и то же. Я провел восемь поединков в углу Поветкина как тренер, и могу заверить, что все соперники повторяют одни слова.

Это часть профессионального бокса данного времени — все очень много говорят. Это будоражит публику и возбуждает самих спортсменов. Конечно, у всех есть ошибки и недостатки, предела для мастерства и совершенства нет.

— Готовясь к поединку с Джошуа, вы будете обращать внимание на последний бой британца с Джозефом Паркером, которого он одолел единогласным решением судей, впервые в карьере не отправив соперника в нокаут?

— Поветкин — это не Паркер. У него будет другая работа. К тому же бой на бой не приходится. Мы видели две неубедительных победы Энтони.

У Поветкина тоже была, как посчитали зрители, не самая уверенная победа — всем ведь хочется нокаута. Когда боксер проводит серию побед нокаутами, все начинают ждать от него только этого. Но бои ведь бывают разные.

— У вас есть предчувствие победы над Джошуа?

— Так думать — неправильно! Кто уверен на 100%, тот проигрывает. Всегда надо помнить, что Джошуа — очень сильный боксер.

К тому же мотивация иногда делает противоположные вещи — может поднять дух спортсмена, а может и наоборот сбить с толку. Но Александр — опытный боксер, который прошел долгий путь, и ему все по силам — вот это правда.

Нужно серьезно подойти к этому бою, провести правильную подготовку и набрать идеальную форму к определенному отрезку времени. Нет ничего невозможного.

По крайней мере, мы сделаем все, что от нас зависит, особенно Александр. Я его знаю очень хорошо, поверьте.

Узнав мнение о ситуации из угла ринга Поветкина, «Газета.Ru» обратилась с вопросами о грядущем бое Русского Витязя к нейтральному зрителю — бывшему чемпиону мира по версии WBC Григорию Дрозду, который полгода назад завершил профессиональную карьеру, а в настоящее время является членом Общественной палаты России и возглавляет Федерацию тайского бокса Москвы.

— Джошуа открыто заявляет, что хочет боксировать с Уайлдером в объединительном бою, а Поветкин, мол, может подождать. Как Александру к этому относиться?

— Да, объединение поясов, очевидно, принесет Джошуа более высокий доход, чем бой с Поветкиным. И, возможно, риск проиграть здесь будет даже чуть ниже, чем в случае с Александром.

Думаю, что финансы — это весомый аргумент в пользу того, чтобы Энтони хотел боксировать именно с Уайлдером. Плюс тут еще и можно объединить больше титулов. Но нам всем хотелось бы, чтобы бой с Поветкиным произошел в этом году. Очень на это надеюсь и очень этого жду.

Однако на эту ситуацию можно посмотреть и по-другому. Если Джошуа победит Уайлдера и присоединит к своим титулам пояс чемпиона мира по версии WBC, и только после этого встретится с Поветкиным и проиграет ему, то это вообще будет фантастика. Так что самое главное, чтобы их бой состоялся.

— Джошуа — самый сильный соперник в карьере Поветкина?

— Думаю, что Владимир Кличко был самым сильным соперником Александра на данный момент в плане искусства боксирования и статуса. Джошуа, конечно, пока не имеет такого рейтинга и такой известности,

которые были у Владимира. Тем не менее в настоящее время для Саши это будет самый непростой поединок.

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