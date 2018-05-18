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«Такие, как Тактаров, — предатели своего народа»

Тактаров назвал Шлеменко «политическим деятелем»

Олег Тактаров и Александр Шлеменко РИА Новости
Олег Тактаров и Александр Шлеменко
Бывший и действующий бойцы ММА Олег Тактаров и Александр Шлеменко устроили публичный конфликт вокруг рекламы пива, в которой поучаствовал более возрастной спортсмен. Он же предложил оппоненту «разобраться», если у того остались претензии.

Один из лучших российских бойцов смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко вступил в конфронтацию с первым отечественным чемпионом UFC, а ныне известным актером Олегом Тактаровым. Возмущение спортсмена, который известен пропагандой здорового образа жизни и непримиримым отношением к алкоголю, спровоцировала реклама пива, а вернее появление портрета своего «оппонента» на банках для этого напитка. Свою позицию по данному вопросу Шлеменко, которому в воскресенье исполнится 34 года, выразил на собственном канале в Youtube.

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«Накануне мне один товарищ прислал фотографию, и я удивился. Пошел в магазин, чтобы удостовериться. Я увидел банку пива с изображением Тактарова.

Таких людей я считаю предателями своего народа. Против нас ведется необъявленная алкогольная война.

Согласно статистике, например, в 90-е годы от этого умирало более миллиона человек в год. Благодаря этому пойлу пропадали с карты России целые деревни», — не смог сдержать негодования омич. Вместе с тем Шлеменко отдал должное спортивному прошлому Тактарова, отметив, что тот «дрался и делал многое для страны».

«Но нужно смотреть на то, что делает сейчас. Мы видим крепкое пиво. На упаковке — крепкий парень. Так кому это адресовано? Предполагаю, что сегменту спортсменов. Мол, крепкие парни, пейте крепкое пиво.

Это расстраивает меня, но я считаю, что на этой необъявленной войне мы должны жестко пресекать такую рекламу»,

— написал Шлеменко.

После публикации видеоролика пикировка бывшего и действующего бойцов продолжилась в режиме интервью. Тактаров в разговоре с «Матч ТВ» связал заявление Шлеменко с политической деятельностью, напомнив, что Александр ездил в Москву на инаугурацию президента России Владимира Путина. В ходе выборной кампании Шлеменко действительно являлся доверенным лицом избранного главы государства в Омской области, а еще раньше, в 2016 году, планировал выдвигаться кандидатом в депутаты.

«Если ему это поможет стать политическим лидером, депутатом, то я за него рад, — резюмировал Тактаров. — Если ему нужна реклама, то я очень рад за него. Я ничего не сделал такого, что осуждала бы моя Федерация или что осуждал бы я сам лично. Гус Хиддинк и Жозе Моуриньо рекламировали нулевое пиво. Ну и что? Но они это делали на ТВ, а я не считаю, что на ТВ можно такие вещи рекламировать, это плохо.

Если кто-то ходит по отделам магазинов, куда детей не пускают, это говорит только соответствующие вещи о человеке. Если вы не покупатель, что вы там забыли?

Я два года консультировался по этому вопросу, узнавал все «за» и «против». Мы сказали «нет» рекламе на ТВ, потому что те, кто ходит по этим магазинам, они и так будут ходить. Но деньги очень нужны нашей федерации, Минспорта нам не помогает. Если нам кто-то даст средства, которые нам нужны для поездки на чемпионаты мира и Европы, я тут же закрою все контракты».

Тактаров также заявил о готовности «разобраться» со Шлеменко, если у того «имеются к нему какие-то вопросы».

Следующим слово вновь взял Александр: он признался, что смотрел бои Олега и «всегда хорошо к нему относился», но оказался разочарован новым способом заработка экс-атлета.

«Меня задело это и расстроило, — признался Шлеменко «СЭ». — Теперь изменил свое мнение насчет Тактарова. Я посмотрел его ответ, и мне показалось, что он там пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Такой странной была его речь. Были непонятные выпады в мою сторону выпады по поводу пиара, «Единой России»

Я не состою в этой партии, не являюсь депутатом, я выстраиваю карьеру бойца, а не чиновника. Это видео – моя общественная позиция. Меня многие поддерживают, что очень радует.

Я вообще таких слов не готовлю заранее. Я вышел с тренировки, зашел в магазин, купил эту банку и записал видео. В нем я показал, что надо делать с алкоголем – беспощадно давить».

В настоящее время 50-летний Тактаров возглавляет Федерацию ММА России, непризнанную министерством спорта. Эта организация остро конкурирует с Союзом ММА России, ведомым Федором Емельяненко. Два бойца-функционера неоднократно обменивались «любезностями» в публичном пространстве.

Помимо прочего, Тактаров известен эпатажными высказываниями. Так, в интервью Sports.ru в январе текущего года он назвал бывшего министра спорта и тогдашнего вице-премьера по спорту Виталия Мутко «продажным преступником, который продал страну».

Его уход из министерства Тактаров воспринял очень позитивно, связав смену власти в ведомстве с возможностью зарегистрировать свою Федерацию ММА.

В свою очередь, Шлеменко продолжает активные выступления в октагоне. В октябре 2017-го он не вполне справедливо уступил по очкам Гегарду Мусаси на турнире Bellator 185. В скором времени должно быть объявлено об очередном поединке средневеса, имеющего послужной список из 56 побед и 10 поражений.

Забавно, что еще один знаменитый представитель мира единоборств, бывший чемпион мира по профессиональному боксу в двух категориях Орландо Салидо подвергся аресту на днях за кражу 16 банок пива. Желавшему выпить спортсмену отказали в продаже алкоголя в 7 утра, поскольку, согласно законам Мексики, это возможно лишь с 8.00. В итоге разозлившийся Салидо забрал напиток, не расплатившись. Вскоре его задержали, а затем отпустили под залог в 800 песо.

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