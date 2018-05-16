Без Хабиба: UFC объявил о турнире в Москве

Осенью 2018 года в Москве состоится историческое событие — 15 сентября в «Олимпийском» пройдет первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории России.

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«Россия — это ключевой рынок в глобальной стратегии UFC, — приводит ТАСС слова старшего вице-президента организации Дэвида Шоу. — Спрос на проведение мероприятия в России со стороны поклонников огромен. Видя безграничный потенциал рынка, мы решили провести турнир UFC в Москве».

Самый популярный в мире промоушен сообщил эту новость в своем официальном твиттере, выложив эмоциональное видео с моментами триумфа известных российских бойцов смешанного стиля (ММА).

В ролике можно увидеть, как Хабиб Нурмагомедов и Александр Волков серией ударов отправляют соперников в нокаут, а Забит Магомедшарипов побеждает оппонента удушающим приемом.

Любопытно, что в промо турнира оказалась только одна женщина — и это Валентина Шевченко, которая, хоть и имеет российское гражданство, но выступает под флагом Киргизии.

Судя по всему, сотрудники UFC не проводят строгих границ между странами бывшего СССР.

Заканчивается впечатляющее видео кадрами с награждения Нурмагомедова поясом чемпиона UFC в легком весе после победы над американцем Элом Яквинтой. Однако, к большому сожалению российских любителей единоборств, самый успешный отечественный боец последних лет не примет участие в московском турнире.

«UFC планирует провести в Москве маленький турнир, не номерной. А в промоушене желают, чтобы я выступал только на больших соревнованиях, — объяснил Нурмагомедов такое решение. — Так что организаторы не поставят мне бой в Москве.

Сам я очень соскучился по выступлениям в России. В последний раз это произошло в 2011 году. Я хотел бы в сентябре выступить в Москве, но это зависит не от меня».

В столице России действительно пройдет не самый престижный турнир UFC. Номерные турниры обычно организуются в США, где существует огромный интерес к смешанным единоборствам, а публика привыкла наслаждаться захватывающим зрелищем за деньги — по системе pay-per-view (плати за просмотр). В России же зрители предпочитают находить бесплатные трансляции, так что UFC и сам Хабиб, скорее всего, потеряли бы немало денег из-за участия в московском вечере ММА.

Так что на данный момент слова скандального ирландца Конора Макгрегора о желании победить Нурмагомедова в России выглядят несбыточной мечтой.

«Если ты организуешь такой большой бой, ты должен провести его в Лас-Вегасе. Хабиб будет драться в России в какой-то момент, но это будет не бой с Макгрегором. Он слишком большой. Это должен быть Лас-Вегас», — говорил президент UFC Дана Уайт в комментарии TMZ.

За кого же тогда болеть российской публике на первом в истории шоу UFC?

Самым статусным бойцом в отсутствие Нурмагомедова станет тяжеловес Александр Волков.

Скорее всего, именно поединок с его участием будет главным событием вечера. За два года выступлений в UFC 29-летний россиянин одержал четыре победы, не потерпев ни одного поражения. В своем последнем бою он отправил в нокаут легендарного бразильца Фабрисио Вердума — того самого, который когда-то победил удушающим приемом самого Федора Емельяненко.

Если Александр продолжит в том же духе, то скоро получит возможность сразиться за титул.

Однако пока что ему придется немного подождать за спинами уже сделавших себе имя тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье. Плюс от такого положения уже есть: Волкову, в отличие от Нурмагомедова, точно разрешат выступить в Москве.

Среди тяжеловесов также обращает на себя внимание Алексей Олейник.

Переживший тяжелую травму колена россиянин в последние два года успешно выступает в UFC и даже сумел стать первым в истории промоушена бойцом, который одержал победу редким удушающим приемом «иезекииль», — досталось чеху Виктору Пеште.

Последний поединок 40-летний спортсмен провел 12 мая на UFC 224 против бразильца Джуниора Альбини и тоже задушил его «иезекиилем» — Олейник определенно умеет делать шоу.

Нельзя не упомянуть и бойца полулегкого веса Магомедшарипова, который в последнее время постоянно впечатляет публику эффектными боями: удары ногой с разворота — абсолютно обыкновенный прием для дагестанского спортсмена.

На данный момент россиянин провел только три боя в UFC (контракт был заключен в 2017 году) — и каждый раз получал награду «Выступление вечера», что уже говорит о многом.

Если три этих бойца согласятся участвовать в первом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата на территории России, то не нужно даже размышлять о том, стоит ли идти на этот вечер. Тут и без Нурмагомедова будет очень жарко.

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