Вернуть былую славу: как спасти Кубок России

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев на заседании исполкома РФС, который состоялся 24 мая в Доме футбола, сообщил о планах внести корректировки в регламент Кубка России. В частности, речь шла о введении двухматчевых раундов на стадиях четвертьфинала и полуфинала соревнований.

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«Была дискуссия по Кубку России, изменения возможны, мы их обсудим позднее. Говорили о внедрении двухраундового соревнования.

Рабочая версия: проведение двух раундов в 1/4 и 1/2 финала турнира. Все переживают за судьбу Кубка и хотят, чтобы турнир вернул былую славу»,

— заявил Алаев. Кроме того, и.о. главы РФС подчеркнул, что финансирование турнира также будет увеличено.

«Будет увеличено количество выделяемых средств на Кубок России для повышения его статуса и престижа», — сказал он.

В Исполкоме также акцентировали внимание на пониженном интересе со стороны болельщиков к национальному Кубку. Так, член исполкома РФС Михаил Гершкович отметил, что организация намерена «повысить престиж» турнира.

В последний раз двухраундовый формат турнира был задействован в 2007 году: в сезоне-2006/07, начиная со стадии 1/16 финала Кубка России, и до полуфинала победитель противостояния определялся по сумме двух матчей. Данная система работала с 2003 года.

Начиная с сезона-2007/08, победитель определяется исключительно в одном матче. Причем клубы Российской футбольной Премьер-лиги, которые начинают свое выступление в турнире со стадии 1/16 финала, первый раунд проводят на выезде.

Это сделано в пользу клубов из российских дивизионов низшего ранга (ФНЛ, ПФЛ, ЛФЛ).

Но вот поможет ли введение двухматчевого противостояния на стадиях 1/4 финала и полуфинала для того, чтобы повысить интерес к турниру и его престиж — неизвестно. В последние годы российские топ-клубы все чаще заканчивают выступление в Кубке России на ранних стадиях.

Например, в прошедшем сезоне-2017/18 в первом же раунде выбыли из розыгрыша турнира московские «Локомотив» и ЦСКА, а также «Краснодар» и петербургский «Зенит». В полуфинале же и вовсе участвовали две команды из ФНЛ – курский «Авангард» и ярославский «Шинник» —, а также «Тосно», завершивший свой дебют в РФПЛ вылетом из «вышки».

Примечательно, что именно «Тосно» стал победителем Кубка России-2017/18, обыграв в финальном матче «Авангард» со счетом 2:1.

Согласно регламенту соревнования, победа в национальном Кубке дает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон. Так должно было быть и с клубом из Ленинградской области, однако он этой возможности лишился из-за отсутствия лицензии УЕФА.

О проблемах с лицензированием сообщил и.о. президента РФС Александр Алаев сразу же после победы «Тосно» в финале Кубка России.

«К моему огромному сожалению шансов на то, что «Тосно» стартует в еврокубках нет, потому что есть определенная процедура, которую «Тосно» точно не сможет пройти.

Я разговаривал с руководителями клуба о том, чтобы они выстроили работу так, чтобы, если они будут претендовать на еврокубки, к ним не было вопросов. При лицензировании РФС требования отличаются, они несколько проще, надеюсь, что у клуба есть возможность исправить это положение. Мне хочется, чтобы этот мощный самобытный клуб продолжил свое существование, для этого надо просто заняться организационной работой внутри клуба», — сказал Алаев.

Однако разговоры о том, что «Тосно» может прекратить свое существование, только увеличиваются. Клуб уже покинул главный тренер Дмитрий Парфенов, который достиг наилучших результатов в истории команды.

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что учредитель «Тосно» Борис Пайкин выразил нежелание продолжать финансирование клуба и отказался содержать его.

Впрочем, финансовые проблемы преследуют команду еще с прошлого года. Так, во время зимних тренировочных сборов игроки и тренерский штаб тосненцев устраивали забастовку и отказывались принимать участие в игровом и тренировочном процессе команды из-за больших долгов по зарплате.

Помимо возможности выступить в Лиге Европы, «Тосно» может потерять и шанс сыграть в матче за Суперкубок России против чемпиона страны «Локомотива»,

сообщает Sport24.

Встреча состоится 27 июля на стадионе в Нижнем Новгороде. Однако вместо «Тосно» туда может поехать команда, занявшая по итогам РФПЛ второе место в турнирной таблице — ЦСКА.

25 июля «Тосно» будет официально исключен из состава участников Премьер-лиги (до проведения Суперкубка клуб из Ленинградской области по факту будет находиться в РФПЛ, но на момент розыгрыша трофея войдет в список участников ФНЛ).

В связи с тем, что «Тосно» имеет риск не пройти лицензирование или быть расформированным, в борьбе за Суперкубок России «Локомотиву» будут противостоять московские армейцы.

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