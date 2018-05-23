Миранчук мечтает о «Барсе», Смолов — о выздоровлении

Сборная России по футболу, работающая на сборе в австрийском Нойштифте, провела третий тренировочный день в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.

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Как обычно, тренерский штаб вывел своих подопечных на утреннюю тренировку, которая началась в 11.30 мск по местному времени.

С командой уже тренировался прибывший из Бельгии голкипер Владимир Габулов, только что ставший чемпионом страны в составе «Брюгге».

Голкипер выиграл национальный чемпионат, проведя девять матчей за черно-синих во втором круге, а также одну кубковую встречу. Перейдя зимой в новую команду в статусе основного вратаря, Владимир по ходу сезона дважды отправлялся в запас.

На скамейке запасных он провел и последние три матча сезона, вновь вылетев из стартового состава после фиаско в принципиальном матче с «Андерлехтом» (1:2).

«Я прекрасно понимал, что переход – это риск. Я мог остаться в более комфортной среде накануне ЧМ-2018. Но я принял этот вызов — откажись я от перехода в «Брюгге», потом всю жизнь жалел бы. Раньше у меня не появлялось настолько конкретных предложений из-за границы. Только со слов агентов был интерес из разных чемпионатов, — цитирует «Чемпионат» Габулова. — Я отыграл 10 матчей в Бельгии, если считать кубковую встречу. В РФПЛ я такое же количество встреч провел бы. Есть причины пропущенных мячей – их надо устранять. Перед трансфером я советовался с тренерским штабом сборной. Все через призму чемпионата мира. Гинтарас Стауче прилетал ко мне, Станислав Саламович тоже. Им было важно видеть, что я играю.

Не все получилось, но большую часть матчей я провел в основном составе. Мы стали чемпионами. Движемся дальше!»

Не тренировался на поле после полученного на прошлой тренировке ушиба главная надежда российской сборной в атаке Федор Смолов.

Форвард «Краснодара», дважды подряд становившийся лучшим бомбардиром РФПЛ, а в этом сезоне уступивший только голландцу Квинси Промесу из московского «Спартака», пришел на стадион вместе с партнерами и наблюдал за тренировкой команды из-за кромки поля.

Форвард @TeamRussia Федор Смолов @smolovfedor_90 наблюдает за тренировкой с кромки поля. Ждем его скорейшего возвращения в общую группу! pic.twitter.com/H6iHStJ7ZT — Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2018 г.

Само занятие прошло в традиционной рабочей атмосфере, а по его окончании дриблингом без бутс порадовал возвращающийся после аренды в тульском «Арсенале» в «Зенит» нападающий Артем Дзюба, один из главных балагуров команды.

После тренировки несколько футболистов национальной команды отказались от общения с прессой, предпочитая «сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира». За всех отдувался голкипер «Зенита» Андрей Лунев.

Футболист рассказал, что досуг на сборе игроки команды в основном проводят за видеоиграми, устраивая битвы в FIFA и NHL. Сам Лунев накануне уступил в хоккей за «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Вашингтон Кэпиталз» под управлением как раз Дзюбы, но заявил, что сопернику повезло.

Также Лунев сказал, что не переживает по поводу отсутствия отпуска.

«Да я что? Месяц же пропустил. Но сейчас все идеально. Жена вот да, хотела вместе съездить куда-то. Но поехала в Уфу»,

— рассказал голкипер.

Прокомментировал вратарь и ситуацию с поисками нового главного тренера его клубом. Лунев рассказал, что слышал о сделанном сине-бело-голубыми Маурицио Сарри предложении, хотя продемонстрировал при этом, что не очень доверяет информации СМИ.

«Зашел вот, посмотрел. То Сарри подписывают, то не подписывают, то еще что-то, то визу какую-то делают. Чушь какая-то. Не знаю, кто это пишет вообще», — цитирует Лунева «Чемпионат».

Полузащитника «Локомотива» и национальной команды Антона Миранчука расспрашивали про его желание поиграть за рубежом.

«Хотел бы уехать? Меня сильно сдерживает тот факт, что «Локомотив» будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас мне 22 года, и, сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге чемпионов,

— цитирует полузащитника «Локо» «Р-Спорт». — Для меня это абсолютный космос. Не так давно мы даже в команде с Романом Зобниным об этом разговаривали. О том, что, когда выходишь на поле в турнире такого уровня, когда слушаешь, как играет гимн, даже мурашки по коже бегут. Я знаю об этом, но никогда в жизни такого не испытывал. Очень хочется.

В какой клуб предпочел бы перейти? Однозначно в «Барселону». Еще с детства так думаю.

Еще когда маленьким играл в Славянске во дворе, мы с ребятами старались копировать в каких-то моментах тот футбол, в который играют в «Барсе», их знаменитую «тики-таку». Все это очень завораживало, гнало вперед. В том же «Реале» всегда был более звездный состав, но это другое. А в «Барселоне» был Роналдиньо, которого мы считали кумиром».

После тренировки на футбольном поле, как и накануне, национальная команда отправилась в тренажерный зал – тренерский штаб работает над выносливостью коллектива, которая может стать одним из главных козырей нашей команды на чемпионате мира.

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