Переселение тренеров: Парфенов в «Урале», Тула без Божовича

Парфенов вместо Тарханова

Екатеринбургский «Урал», занявший 12-е место в таблице чемпионата Премьер-лиги в завершившемся сезоне-2017/18, объявил 21 мая об изменениях на тренерском мостике.

Контракт в офисе клуба подписал Дмитрий Парфенов, последние три года возглавлявший «Тосно» из Ленинградской области.

При этом 63-летний Александр Тарханов, возглавлявший «шмелей» с ноября 2013 года с перерывом в полтора года переведен на должность советника президента клуба Григория Иванова.

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Этот путь опытный специалист уже проделал летом 2015 года, когда после сезона также был переведен на должность советника, однако затем уехал в Болгарию для работы с софийской «Славией» и 3 декабря 2016 года был вновь назначен главным тренером «Урала».

В том сезоне под руководством Тарханова «шмели» добились своего лучшего результата в истории, выйдя в финал Кубка России, где уступили московскому «Локомотиву».

В завершившемся чемпионате-2017/18 «Урал» долго находился в борьбе за дающее право сыграть в еврокубках шестое место, но провел неудачную концовку сезона и откатился на 12-е место, всего в двух очках от попавшего с 13-й позиции в стыки за выживание пермского «Амкара».

Что касается Парфенова, то начав свою карьеру тренера в 2012 году в штабе юношеской сборной России и «Текстильщике» из Иванова, бывший футболист, прославившийся выступлениями за одесский «Черноморец», московский «Спартак» и сборную Украины, в 2015 году возглавил «Тосно».

Под его руководством молодой клуб из Ленинградской области выбрался из второго дивизиона транзитом через ФНЛ в РФПЛ, хотя не смог в этом сезоне закрепиться в элите и выбыл обратно в первую лигу, заняв 15-е место в таблице.

При этом «Тосно», в котором на протяжении последнего года существовали серьезные задержки зарплат, под руководством Парфенова удалось добиться фантастического достижения – выиграть Кубок России.

И если в финале на правах фаворита был обыгран представляющий ФНЛ курский «Авангард» (2:1), то в полуфинале тосненцы совершили главную сенсацию, переиграв на «Открытие Арене» в серии пенальти московский «Спартак».

«Арсенал» опоздал

Назначение Парфенова в «Урал» в целом выглядит в общем-то если не ожидаемым, то логичным, а вот история в тульском «Арсенале» громыхнула раскатом среди ясного неба.

Сначала теперь уже бывший главный тренер команды Миодраг Божович заявил, что уходит из клуба, а затем и сами «канониры» подтвердили факт расставания с черногорским специалистом, под руководством которого команда провела лучший сезон в истории.

Команда из Тулы, едва не вылетевшая из РФПЛ год назад, в этом году заняла седьмое место и до последнего боролась с «Уфой» за шестую позицию, которая в итоге дала бы право сыграть в Лиге Европы.

Сам тренер отметил, что ему нужен новый вызов, а «Арсенал» слишком поздно обратился к нему с предложением продлить действующее соглашение.

«До игры последнего тура существовала вероятность, что «Арсенал» окажется ниже 10-го места – задача на сезон не была бы выполнена. В итоге команда заняла 7-е место, главному тренеру было предложено продлить контракт», – прокомментировал ситуацию спортивный директор туляков Андрей Рудаков.

Выглядит такой комментарий несколько странно, потому что упасть ниже восьмого места для «Арсенала» было задачей практически нереальной, да и вряд ли работа Божовича, при котором команда заметно прибавила в качестве футбола, оценивалась исключительно по результату последнего тура.

Сарри пишем, Божович и Семак в уме

Уйдя из «Арсенала», Божович автоматом стал кандидатом на пост главного тренера находящегося в поиске санкт-петербургского «Зенита». Такому варианту наверняка порадовался бы возвращающийся в Северную столицу из тульской аренды Артем Дзюба.

Однако на деле приоритеты у сине-бело-голубых сейчас иные. На недавнем совете директором перед правлением клуба выступал с программой Сергей Семак, как раз обогнавший с «Уфой» в таблице «Арсенал» Божовича, и, по информации комментатора Геннадия Орлова, директора «Зенита» остались удовлетворены ответами бывшего игрока клуба.

При этом, как сообщили 21 мая СМИ, самый богатый клуб России предложил контракт с зарплатой в 7 млн евро главному тренеру итальянского «Наполи» Маурицио Сарри, который наверняка покинет свой пост из-за проблем в отношениях с президентом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом.

Под руководством Сарри «Наполи» едва не выиграл в завершившемся чемпионате Италии скудетто, в итоге совсем немного отстав от бессменного чемпиона последних лет туринского «Ювентуса».

Итальянский специалист славится умением ставить фантастически-привлекательный футбол своим командам, однако сам он, как сообщали СМИ ранее, в работе в России не заинтересован, тем более «Зенит» уже третий год подряд не сыграет в Лиге чемпионов.

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