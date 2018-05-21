Буффон, Иньеста и Торрес: как уходят легенды

Буффон завершил роман со «Старой синьорой»

17 мая 2018 года навсегда останется в памяти поклонников итальянской Серии А, вне зависимости от их клубных пристрастий: в этот день легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон официально объявил, что покинет команду по окончании сезона.

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Слухи об этом ходили на протяжении всего года, и даже появлялись новости о том, что голкиперу уже предложили контракт в аргентинском клубе — «всего» на $2,5 млн, чтобы доиграть.

Однако окончательно все стало ясно на пресс-конференции в преддверии заключительного тура чемпионата Италии против «Вероны».

«Это будет мой последний матч за «Ювентус». Завершить это приключение двумя очередными титулами — победой в Серии А и в Кубке Италии — было очень важно», — подчеркнул голкипер.

Никогда не терять жажду к трофеям — пожалуй, было одной из самых сложных задач для многолетнего вратаря «бьянконери». За 17 сезонов в составе туринцев Джиджи 11 раз выиграл чемпионат Италии, четырежды поднимал над головой Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

Единственный турнир, который так и не покорился «Супермену» — это Лига чемпионов. Буффон трижды участвовал в финале самого престижного еврокубка, однако каждый раз его команда проигрывала: в 2003 году — «Милану» (в серии пенальти после 0:0 в основное и добавленное время), в 2015-м — «Барселоне» (1:3), а в 2016-м — «Реалу» (1:4).

Последнее выступление легендарного голкипера в ЛЧ и вовсе обернулось удалением на последних минутах —

Джиджи слишком эмоционально отреагировал на решение арбитра назначить пенальти в его ворота.

В итоге 11-метровый все-таки был исполнен, и «Ювентус» покинул турнир на стадии 1/4 финала, уступив все тому же «Реалу».

Однако в карьере 40-летнего вратаря все-таки было гораздо больше светлых страниц, чем черных.

За 655 (!) матчей в черно-белой футболке он 300 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности — почти в половине случаев.

Буффону удалось отстоять «на ноль» и в своей прощальной игре за клуб — благо, «Верона», уже гарантированно вылетающая в Серию В, оказалась весьма подходящим для этого соперником.

На 63-й минуте вратаря заменили, и под всеобщие овации он пожал руку каждому своему одноклубнику, степенно передал капитанскую повязку Клаудио Маркизио и обнялся с некоторыми болельщиками. Вполне возможно, это была самая долгая замена в истории футбола, но в тот момент время словно остановилось.

Un'emozione enorme che porterт per sempre nel mio cuore. Grazie a tutti #UN1CO pic.twitter.com/ELGx1a5EBl — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 20 de mayo de 2018

Многие не могли удержать слез, вспоминая трогательное прощальное письмо Буффона в инстаграме.

«6111. Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти. Радости, слез, поражений и побед. Спасибо. Спасибо всем и каждому.

Ведь каждый из вас способствовал тому, чтобы каждое мгновение моей жизни в форме «Ювентуса» было особенным, а она стала моей второй кожей. Кожей, которую я носил, любил и уважал, которую ценил и защищал изо всех сил.

Впервые я приехал на этот стадион на велосипеде. Я был так молод. И сейчас я хочу уйти отсюда, наслаждаясь каждым мгновением и ощущая грусть команды

и радость салютов. Понять, что я никогда не буду слишком далеко от места, которое зову домом. И приветствовать товарищей по команде и друзей, которых я никогда не перестану называть братьями», — заключил Буффон.

Однако это еще не конец.

«Полмесяца назад я был уверен, что завершу карьеру. Однако мне поступило несколько интересных предложений — как о продолжении карьеры футболиста, так и о деятельности функционера», — отметил Буффон на своей прощальной пресс-конференции.

Касательно продолжения карьеры самым выгодным с экономический точки зрения является, безусловно, вариант с французским «Пари Сен-Жермен», который еще прошлым летом после покупки Неймара за €222 млн окончательно убедил весь мир, что никакие законы о финансовом фэйр-плей его не остановят. По информации Football Italia,

парижане уже ведут переговоры с голкипером и предложили ему двухлетний контракт с зарплатой €8 млн — в два раза больше, чем было в «Ювентусе».

Кроме того, интерес к опытному вратарю приписывают «Ливерпулю», у которого уже давно хронические проблемы с голкиперами, а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Сам Буффон заявил, что наиболее интересным предложением для него стало то, что ему сделал президент «бьянконери» Андреа Аньелли, — видимо, о какой-то функционерской должности. Деталей Джиджи пока не раскрыл.

Иньеста уходит в бесконечность

Чуть раньше Буффона, 27 апреля, свою прощальную пресс-конференцию собрал еще один легендарный футболист — полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста. Воспитанник клуба, который провел в стане сине-гранатовых 22 года (если считать со времен академии, в которую талантливого мальчика приняли в 12 лет), не мог сдержать слез.

«Я хотел бы поблагодарить моих товарищей по команде и всех людей, которые… которые… — Иньеста не смог договорить и глубоко вдохнул. — Извините, мне сложно».

Прощальные слова потонули в грохоте аплодисментов. В тот день зал «Камп Ноу» для пресс-конференций оказался заполнен под завязку: к журналистам присоединилась большая часть команды, а также главный тренер Эрнесто Вальверде и президент Жозеп Бартомеу.

Позднее, в последнем матче Иньесты за клуб ему выразили свою любовь и многочисленные болельщики каталонского клуба. На протяжении всей встречи не прекращались красочные перформансы: то огромная футболка с фамилией полузащитника пролетала над стадионом, то на трибунах складывалось его имя из листовок желтого цвета, то появлялась восьмерка, перевернутая набок — в знак бесконечности.

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0 — единственным мячом отличился Коутиньо. Трибуны же не уставали распевать: «Иньеста! Иньеста!»

«Это тяжелый день, но последние 22 года были замечательными, — произнес полузащитник в микрофон по завершении встречи. — Я был горд тем, что мог защищать цвета «Барселоны» и представлять эмблему клуба. Она для меня — лучшая в мире.

Спасибо всем партнерам, по которым я буду очень скучать. Благодарю болельщиков за любовь и уважение, которое я ощущал с первого дня, придя сюда ребенком. Я ухожу из «Барселоны» уже мужчиной. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я сохраню это навсегда в своем сердце».

Также после матча Андрес вышел к трибунам с огромной коробкой своих футболок, чтобы раздать их болельщикам, и явно исполнил не одну мечту в этот вечер.

А еще позже, глубокой ночью, когда все уже разошлись, Иньеста долго сидел на газоне опустевшего «Камп Ноу», словно никак не мог подвести черту под всей своей предыдущей жизнью.

01:30 AM in Barcelona - Andres Iniesta all alone at the Camp Nou remembering all the amazing moments pic.twitter.com/4NhBE8mZp2 — Juan Direction (@JuanDirection58) 21 de mayo de 2018

За эти годы в «Барселоне» полузащитник девять раз побеждал в чемпионате Испании, шесть раз брал Кубок и семь — Суперкубок страны. На европейской арене легендарный восьмой номер четыре раза покорял с сине-гранатовыми Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Судя по всему, трофеев Иньесте уже достаточно и, в отличие от Буффона, он не собирается переходить в какой-нибудь другой европейский топ-клуб, в котором у него будет возможность сыграть против «Барселоны».

«Возможно все, кроме Европы. Ранее говорили о Китае, потом о Японии, теперь появляются разговоры об Австралии.

Но мы сами все скажем, когда придет время. Я сосредоточусь на выборе своего будущего после сезона», — заявил Иньеста.

Слухов вокруг продолжения карьеры футболиста действительно очень много. По информации AS, игрок ближе всего к переходу в китайский клуб, где он будет зарабатывать в три раза больше, чем в «Барселоне». В частности, «Чунцин Лифань» готов предложить испанцу трехлетний контракт на общую сумму €81 млн.

Также полузащитником интересуется японская команда «Виссел Кобе» — ее владелец лично приглашал Андреса.

Yahoo! Sport сообщает, что Хосеп Гвардиола зовет футболиста к себе в «Манчестер Сити» на позицию играющего тренера. В общем, выбор у уроженца села с непроизносимым названием Фуэнтеальбилья действительно велик.

Торрес вернулся за трофеем и ушел

Этой весной Испания потеряла еще одну свою футбольную легенду: знаменитый воспитанник «Атлетико» Фернандо Торрес покинул свою команду во второй раз — и теперь уже навсегда.

О своем решении Эль Ниньо объявил даже раньше Иньесты: тот сделал окончательный выбор в конце апреля, а Торрес — в начале, почти за два месяца до окончания чемпионата.

«Когда я пришел в «Атлетико», мне было всего десять лет. Это мой дом. Мне посчастливилось дебютировать здесь на профессиональном уровне, играть и забивать мячи...

Этот клуб навсегда останется моим домом. Их у меня может быть много, но только один — родной.

Это мой последний год в клубе. Решение очень непростое, но в сложившихся обстоятельствах, наверное, лучшее», — признал Торрес.

Pronto volverй a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezу. Y me sentarй a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido... aunque en realidad el resultado sea lo de menos. #ForzaAtleti pic.twitter.com/qJtYz5Kom2 — Fernando Torres (@Torres) 9 de abril de 2018

В последний год нападающий обычно проводил по 90 минут в матчах с не самыми сильными соперниками, вроде «Алавеса» и «Эспаньола», а в финале Лиги Европы, например, вышел только на последней минуте, когда счет уже был 3:0.

Однако к 34-летнему нападающему в «Атлетико» настолько трепетное отношение, что именно ему дали первому поднять над головой кубок, несмотря на присутствие на поле нынешнего капитана команды Габи.

Сложно поверить, но этот трофей стал для Торреса первым (и, как выяснилось, уже последним) в составе «матрасников». Форвард играл за «индейцев» с 2001 по 2007 год и успел за это время сделать себе имя в Европе, однако трофеев его команда так и не завоевала.

Затем последовал блистательный период в «Ливерпуле», провал в «Челси» и непонятная аренда в «Милан».

Казалось, что карьера близится к не самому красивому завершению, однако нападающий нашел выход: в январе 2015 года он вернулся в родной клуб.

В самом начале своего второго отрезка в «Атлетико» Торрес забил несколько важных мячей: в частности, помог своей команде выбить мадридский «Реал» из Кубка Испании, оформив дубль едва ли не в первом матче за клуб после возвращения.

Однако конкурировать с Антуаном Гризманном Эль Ниньо уже не мог, а после прихода еще одного «возвращенца» Диего Косты количество игрового времени сократилось еще больше.

Так, после трех с половиной лет в «Атлетико» дорога судьбы привела Торреса к прощальному матчу в заключительном туре Примеры против «Эйбара».

Фанаты растянули символичный баннер «От мальчика к легенде» с девятым номером, хотя в свой второй приход в клуб нападающий действовал под 19-м.

"From Boy to Legend"

Fernando Torres says goodbye to Atletico Madrid today pic.twitter.com/zrVf9kNavo — Juan Direction (@JuanDirection58) 20 de mayo de 2018

Форвард решил отблагодарить болельщиков за такое выражение вечной признательности и оформил дубль в ворота баскского клуба. Торсида «Атлетико» сходила с ума от радости, хоть это и не помогло команде победить — встреча завершилась ничьей (2:2).

«Это честь, гордость и привилегия — носить эту футболку. Вы сделали меня самым счастливым человеком на свете. Спасибо, «Атлети»!» — написал Торрес в своем твиттере после прощального матча.

Ha sido un orgullo, un honor y un privilegio vestir esta camiseta. Me habйis hecho la persona mбs feliz del mundo . Gracias Atleti!! #ForzaAtleti pic.twitter.com/vITwVKvJJy — Fernando Torres (@Torres) 20 de mayo de 2018

И, хоть здесь не будет длинного перечисления всех завоеванных трофеев, уход Торреса, без сомнения, является уходом уходом легенды. Он провел за «Атлетико» целых 393 матча, в которых забил 126 мячей и сделал 32 голевые передачи.

В сезоне-2017/18 нападающий принял участие в 43 встречах и отличился в них восемью голами и двумя ассистами. Как Буффон и Иньеста, Торрес еще не собирается вешать бутсы на гвоздь.

«Я еще хочу играть где-нибудь еще. Я чувствую себя хорошо», — заявил игрок на прощальной пресс-конференции.

Уже появилась информация о том, что в испанце заинтересованы клубы MLS, в частности, «Монреаль Импэкт». Что ж, американская лига — неплохой вариант для завершения карьеры.

Там провел свои последние годы в футболе легендарный форвард «Реала» Рауль, там все еще играют Давид Вилья, Андреа Пирло и Фрэнк Лэмпард, так что Торрес окажется в неплохой компании.

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