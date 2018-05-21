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Буффон, Иньеста и Торрес: как уходят легенды

Как Буффон, Иньеста и Торрес попрощались с родными клубами

Фернандо Торрес («Атлетико»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус») и Андрес... AP
Фернандо Торрес («Атлетико»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус») и Андрес Иньеста («Барселона»)
Джанлуиджи Буффон покинул «Ювентус» после 17 блистательных лет и уже близок к переходу в другой топ-клуб, Андрес Иньеста попрощался с «Барселоной» спустя 22 года в команде и теперь разрывается между Китаем, Японией и Австралией, а Фернандо Торрес успел напоследок взять с «Атлетико» единственный титул в карьере и уже готов присоединиться к Давиду Вилье в американской лиге. «Газета.Ru» рассказывает об уходах великих игроков из клубов всей их жизни.

Буффон завершил роман со «Старой синьорой»

17 мая 2018 года навсегда останется в памяти поклонников итальянской Серии А, вне зависимости от их клубных пристрастий: в этот день легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон официально объявил, что покинет команду по окончании сезона.

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Слухи об этом ходили на протяжении всего года, и даже появлялись новости о том, что голкиперу уже предложили контракт в аргентинском клубе — «всего» на $2,5 млн, чтобы доиграть.

Однако окончательно все стало ясно на пресс-конференции в преддверии заключительного тура чемпионата Италии против «Вероны».

«Это будет мой последний матч за «Ювентус». Завершить это приключение двумя очередными титулами — победой в Серии А и в Кубке Италии — было очень важно», — подчеркнул голкипер.

Никогда не терять жажду к трофеям — пожалуй, было одной из самых сложных задач для многолетнего вратаря «бьянконери». За 17 сезонов в составе туринцев Джиджи 11 раз выиграл чемпионат Италии, четырежды поднимал над головой Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

Единственный турнир, который так и не покорился «Супермену» — это Лига чемпионов. Буффон трижды участвовал в финале самого престижного еврокубка, однако каждый раз его команда проигрывала: в 2003 году — «Милану» (в серии пенальти после 0:0 в основное и добавленное время), в 2015-м — «Барселоне» (1:3), а в 2016-м — «Реалу» (1:4).

Последнее выступление легендарного голкипера в ЛЧ и вовсе обернулось удалением на последних минутах —

Джиджи слишком эмоционально отреагировал на решение арбитра назначить пенальти в его ворота.

В итоге 11-метровый все-таки был исполнен, и «Ювентус» покинул турнир на стадии 1/4 финала, уступив все тому же «Реалу».

Однако в карьере 40-летнего вратаря все-таки было гораздо больше светлых страниц, чем черных.

За 655 (!) матчей в черно-белой футболке он 300 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности — почти в половине случаев.

Буффону удалось отстоять «на ноль» и в своей прощальной игре за клуб — благо, «Верона», уже гарантированно вылетающая в Серию В, оказалась весьма подходящим для этого соперником.

На 63-й минуте вратаря заменили, и под всеобщие овации он пожал руку каждому своему одноклубнику, степенно передал капитанскую повязку Клаудио Маркизио и обнялся с некоторыми болельщиками. Вполне возможно, это была самая долгая замена в истории футбола, но в тот момент время словно остановилось.

Многие не могли удержать слез, вспоминая трогательное прощальное письмо Буффона в инстаграме.

«6111. Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти. Радости, слез, поражений и побед. Спасибо. Спасибо всем и каждому.

Ведь каждый из вас способствовал тому, чтобы каждое мгновение моей жизни в форме «Ювентуса» было особенным, а она стала моей второй кожей. Кожей, которую я носил, любил и уважал, которую ценил и защищал изо всех сил.

Впервые я приехал на этот стадион на велосипеде. Я был так молод. И сейчас я хочу уйти отсюда, наслаждаясь каждым мгновением и ощущая грусть команды

и радость салютов. Понять, что я никогда не буду слишком далеко от места, которое зову домом. И приветствовать товарищей по команде и друзей, которых я никогда не перестану называть братьями», — заключил Буффон.

6111 Seimilacentoundici giorni. Semilacentoundici attimi di pura passione. Di gioia, di pianti, di sconfitte e di vittorie. Grazie. Grazie ad ognuno di voi. Perchй ognuno di voi ha contribuito a rendere speciale ogni istante della mia vita in bianconero. Una vita che и diventata una seconda pelle. Una pelle che ho indossato, amato e rispettato. E che ho custodito e protetto con tutto me stesso. Con tutti i miei limiti, ma anche con tutta la passione che mi ha sempre accompagnato. Con domani si conclude un percorso. Termina un libro che abbiamo scritto insieme. L'emozione и tanta. Troppa. Comincerа inevitabilmente un percorso nuovo. Un libro nuovo. Deve cominciare. Per la Juventus che rimarrа oltre qualunque calciatore, sempre! E che continuerа a scrivere altre pagine importanti del suo libro che io penso e immagino infinito. Perchй il suo и un dna unico ed ineguagliabile. Irripetibile e magnifico. La Juve и una famiglia. La mia famiglia. E io non smetterт mai di amarla, ringraziarla e chiamarla "casa". Perchй mi ha dato tanto. Tutto. Sicuramente molto piщ di quanto io non abbia fatto nei suoi confronti. Comincerа inevitabilmente un percorso nuovo. Un libro nuovo. Deve cominciare. Per me che imparerт a guardare il futuro con occhi diversi. Che inizierт a raccogliere le nuove sfide che la vita mi proporrа con la curiositа di chi non vuole smettere di sentirsi "in gioco". E che sentirт il sano timore di chi di sfide ne ha vissute tante, a volte vinte, molte altre perse, ma che и consapevole che ognuna di esse и diversa dalla precedente. E pertanto piщ difficile. Sono arrivato allo stadio in bicicletta. Ero tanto giovane. E domani vorrei metaforicamente allontanarmi a piedi per poter assaporare ogni istante, sentire la fatica del distacco. E la gioia dei saluti. Per emozionarmi. E per capire che mai sarт lontano da quel posto che chiamerт "casa". Per sempre! E per poter salutare i compagni e gli amici che mai smetterт di chiamare FRATELLI. Fino alla fine! Per sempre vostro, Gianluigi Buffon

Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Однако это еще не конец.

«Полмесяца назад я был уверен, что завершу карьеру. Однако мне поступило несколько интересных предложений — как о продолжении карьеры футболиста, так и о деятельности функционера», — отметил Буффон на своей прощальной пресс-конференции.

Касательно продолжения карьеры самым выгодным с экономический точки зрения является, безусловно, вариант с французским «Пари Сен-Жермен», который еще прошлым летом после покупки Неймара за €222 млн окончательно убедил весь мир, что никакие законы о финансовом фэйр-плей его не остановят. По информации Football Italia,

парижане уже ведут переговоры с голкипером и предложили ему двухлетний контракт с зарплатой €8 млн — в два раза больше, чем было в «Ювентусе».

Кроме того, интерес к опытному вратарю приписывают «Ливерпулю», у которого уже давно хронические проблемы с голкиперами, а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Сам Буффон заявил, что наиболее интересным предложением для него стало то, что ему сделал президент «бьянконери» Андреа Аньелли, — видимо, о какой-то функционерской должности. Деталей Джиджи пока не раскрыл.

Иньеста уходит в бесконечность

Чуть раньше Буффона, 27 апреля, свою прощальную пресс-конференцию собрал еще один легендарный футболист — полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста. Воспитанник клуба, который провел в стане сине-гранатовых 22 года (если считать со времен академии, в которую талантливого мальчика приняли в 12 лет), не мог сдержать слез.

«Я хотел бы поблагодарить моих товарищей по команде и всех людей, которые… которые… — Иньеста не смог договорить и глубоко вдохнул. — Извините, мне сложно».

Прощальные слова потонули в грохоте аплодисментов. В тот день зал «Камп Ноу» для пресс-конференций оказался заполнен под завязку: к журналистам присоединилась большая часть команды, а также главный тренер Эрнесто Вальверде и президент Жозеп Бартомеу.

Позднее, в последнем матче Иньесты за клуб ему выразили свою любовь и многочисленные болельщики каталонского клуба. На протяжении всей встречи не прекращались красочные перформансы: то огромная футболка с фамилией полузащитника пролетала над стадионом, то на трибунах складывалось его имя из листовок желтого цвета, то появлялась восьмерка, перевернутая набок — в знак бесконечности.

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0 — единственным мячом отличился Коутиньо. Трибуны же не уставали распевать: «Иньеста! Иньеста!»

«Это тяжелый день, но последние 22 года были замечательными, — произнес полузащитник в микрофон по завершении встречи. — Я был горд тем, что мог защищать цвета «Барселоны» и представлять эмблему клуба. Она для меня — лучшая в мире.

Спасибо всем партнерам, по которым я буду очень скучать. Благодарю болельщиков за любовь и уважение, которое я ощущал с первого дня, придя сюда ребенком. Я ухожу из «Барселоны» уже мужчиной. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я сохраню это навсегда в своем сердце».

Также после матча Андрес вышел к трибунам с огромной коробкой своих футболок, чтобы раздать их болельщикам, и явно исполнил не одну мечту в этот вечер.

А еще позже, глубокой ночью, когда все уже разошлись, Иньеста долго сидел на газоне опустевшего «Камп Ноу», словно никак не мог подвести черту под всей своей предыдущей жизнью.

За эти годы в «Барселоне» полузащитник девять раз побеждал в чемпионате Испании, шесть раз брал Кубок и семь — Суперкубок страны. На европейской арене легендарный восьмой номер четыре раза покорял с сине-гранатовыми Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Судя по всему, трофеев Иньесте уже достаточно и, в отличие от Буффона, он не собирается переходить в какой-нибудь другой европейский топ-клуб, в котором у него будет возможность сыграть против «Барселоны».

«Возможно все, кроме Европы. Ранее говорили о Китае, потом о Японии, теперь появляются разговоры об Австралии.

Но мы сами все скажем, когда придет время. Я сосредоточусь на выборе своего будущего после сезона», — заявил Иньеста.

Слухов вокруг продолжения карьеры футболиста действительно очень много. По информации AS, игрок ближе всего к переходу в китайский клуб, где он будет зарабатывать в три раза больше, чем в «Барселоне». В частности, «Чунцин Лифань» готов предложить испанцу трехлетний контракт на общую сумму €81 млн.

Также полузащитником интересуется японская команда «Виссел Кобе» — ее владелец лично приглашал Андреса.

Yahoo! Sport сообщает, что Хосеп Гвардиола зовет футболиста к себе в «Манчестер Сити» на позицию играющего тренера. В общем, выбор у уроженца села с непроизносимым названием Фуэнтеальбилья действительно велик.

Торрес вернулся за трофеем и ушел

Этой весной Испания потеряла еще одну свою футбольную легенду: знаменитый воспитанник «Атлетико» Фернандо Торрес покинул свою команду во второй раз — и теперь уже навсегда.

О своем решении Эль Ниньо объявил даже раньше Иньесты: тот сделал окончательный выбор в конце апреля, а Торрес — в начале, почти за два месяца до окончания чемпионата.

«Когда я пришел в «Атлетико», мне было всего десять лет. Это мой дом. Мне посчастливилось дебютировать здесь на профессиональном уровне, играть и забивать мячи...

Этот клуб навсегда останется моим домом. Их у меня может быть много, но только один — родной.

Это мой последний год в клубе. Решение очень непростое, но в сложившихся обстоятельствах, наверное, лучшее», — признал Торрес.

В последний год нападающий обычно проводил по 90 минут в матчах с не самыми сильными соперниками, вроде «Алавеса» и «Эспаньола», а в финале Лиги Европы, например, вышел только на последней минуте, когда счет уже был 3:0.

Однако к 34-летнему нападающему в «Атлетико» настолько трепетное отношение, что именно ему дали первому поднять над головой кубок, несмотря на присутствие на поле нынешнего капитана команды Габи.

Сложно поверить, но этот трофей стал для Торреса первым (и, как выяснилось, уже последним) в составе «матрасников». Форвард играл за «индейцев» с 2001 по 2007 год и успел за это время сделать себе имя в Европе, однако трофеев его команда так и не завоевала.

Затем последовал блистательный период в «Ливерпуле», провал в «Челси» и непонятная аренда в «Милан».

Казалось, что карьера близится к не самому красивому завершению, однако нападающий нашел выход: в январе 2015 года он вернулся в родной клуб.

В самом начале своего второго отрезка в «Атлетико» Торрес забил несколько важных мячей: в частности, помог своей команде выбить мадридский «Реал» из Кубка Испании, оформив дубль едва ли не в первом матче за клуб после возвращения.

Однако конкурировать с Антуаном Гризманном Эль Ниньо уже не мог, а после прихода еще одного «возвращенца» Диего Косты количество игрового времени сократилось еще больше.

Так, после трех с половиной лет в «Атлетико» дорога судьбы привела Торреса к прощальному матчу в заключительном туре Примеры против «Эйбара».

Фанаты растянули символичный баннер «От мальчика к легенде» с девятым номером, хотя в свой второй приход в клуб нападающий действовал под 19-м.

Форвард решил отблагодарить болельщиков за такое выражение вечной признательности и оформил дубль в ворота баскского клуба. Торсида «Атлетико» сходила с ума от радости, хоть это и не помогло команде победить — встреча завершилась ничьей (2:2).

«Это честь, гордость и привилегия — носить эту футболку. Вы сделали меня самым счастливым человеком на свете. Спасибо, «Атлети»!» — написал Торрес в своем твиттере после прощального матча.

И, хоть здесь не будет длинного перечисления всех завоеванных трофеев, уход Торреса, без сомнения, является уходом уходом легенды. Он провел за «Атлетико» целых 393 матча, в которых забил 126 мячей и сделал 32 голевые передачи.

В сезоне-2017/18 нападающий принял участие в 43 встречах и отличился в них восемью голами и двумя ассистами. Как Буффон и Иньеста, Торрес еще не собирается вешать бутсы на гвоздь.

«Я еще хочу играть где-нибудь еще. Я чувствую себя хорошо», — заявил игрок на прощальной пресс-конференции.

Уже появилась информация о том, что в испанце заинтересованы клубы MLS, в частности, «Монреаль Импэкт». Что ж, американская лига — неплохой вариант для завершения карьеры.

Там провел свои последние годы в футболе легендарный форвард «Реала» Рауль, там все еще играют Давид Вилья, Андреа Пирло и Фрэнк Лэмпард, так что Торрес окажется в неплохой компании.

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