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«Финал четырех»: ЦСКА против гения из «Реала»

ЦСКА сыграет с «Реалом» в «Финале четырех» баскетбольной Евролиги

Игрок «Реала» Лука Дончич борется за мяч с Андреем Воронцевичем из ЦСКА РИА Новости
Игрок «Реала» Лука Дончич борется за мяч с Андреем Воронцевичем из ЦСКА
В Белграде стартует «Финал четырех» — решающая стадия баскетбольной Евролиги, в которой в 15-й раз за последние 16 лет примет участие московский ЦСКА. Армейцы сойдутся в классическом противостоянии с мадридским «Реалом» за право сразиться в «золотом» матче Евролиги. Главным препятствием на пути красно-синих может стать 19-летний гений «сливочных» Лука Дончич.

Сегодня, 18 мая, в Белграде стартует «Финал четырех» — развязка напряженного сезона в самом престижном турнире Старого Света — Евролиге. Всего один матч решит, какие две команды отправятся в финальный матч за золото, а какие будут бороться между собой только за бронзу.

В этом сражении четырех лучших клубов Европы Россию представит семикратный победитель Евролиги — московский ЦСКА.

И, пока во второй паре «Финала» действующий обладатель трофея «Фенербахче» будет разбираться с выскочкой этого сезона «Жальгирисом», армейцы сойдутся в классическом противостоянии с мадридским «Реалом».

Только испанский клуб имеет в своем зале славы больше трофеев Евролиги, чем ЦСКА, — целых девять. Противостояние красно-синих со «сливочными» имеет очень богатую историю, однако этот финал все-таки будет особенным. Дело в том, что

соперники уже почти полвека не сходились в матче, который может подарить им дорогу к «золотому» финалу.

Все эти годы жеребьевка сводила команды либо в плей-офф, либо в поединке за утешительное третье место, а вот в игре, которая решает судьбу титула, коллективы не встречались уже с 1969 года (тогда «Реал» одолел ЦСКА в овертайме со счетом 103-99 и завоевал Кубок европейских чемпионов).

Эта встреча будет особенной и для одного из лидеров ЦСКА испанца Серхио Родригеса. Разыгрывающий провел шесть лет в мадридском клубе, а затем уехал покорять НБА в «Филадельфию Сиксерс», однако уже спустя год принял решение вернуться в Европу.

Для болельщиков «Реала» стало большим удивлением то, что Родригес выбрал для продолжения карьеры не свой бывший клуб, а ЦСКА. Многие отнеслись к этому трансферу крайне негативно,

так что теперь Родригесу потребуется собрать все нервы в кулак, чтобы продемонстрировать хладнокровный баскетбол в «Финале четырех». Учитывая, что в течение всего сезона испанец не отличался железобетонной стабильностью, армейцам остается надеяться, что в этот раз у разыгрывающего будет очень удачный вечер.

Сам Серхио назвал предстоящий турнир «испытанием».

«Финал четырех» — это испытание, которое нам предстоит пройти. Это цель, которую мы поставили перед собой в начале сезона.

Эмоции здесь другие, потому что в регулярном сезоне тебе, конечно, тоже нужно побеждать, но это все-таки не финал. А вот в финальной стадии обе игры решающие, тебе нужно с первых минут быть готовым», — подчеркнул испанец.

Еще один лидер красно-синих Нандо Де Коло весь последний месяц лечился от повреждения, так что до сих пор неизвестно, в какой форме предстанет француз. Если ему удастся выйти на свой убийственный уровень эффективности, то шансов у «Реала» станет заметно меньше. Сам игрок считает, что самое главное, с чем ему предстоит справиться, — это эмоции.

«Когда ты доходишь до этой стадии, эмоций становится больше. Даже пройти плей-офф не так легко, это полностью отличается от игр «регулярки».

После этого у тебя появляется много эмоций, с которыми нужно справляться. Эмоции — это вообще самое важное, с чем надо справиться», — отметил разыгрывающий.

Также недавно восстановился от травмы центровой ЦСКА Кайл Хайнс, который в своих лучших кондициях творит чудеса в защите, однако был вынужден пропустить целый месяц из-за повреждения икроножной мышцы.

В составе ЦСКА стоит выделить сумасшедшего защитника Кори Хиггинса, которого уже начали активно сватать в НБА.

Он может и надежно сыграть в обороне, и заработать немало очков, забрасывая порой решающие мячи.

Что касается «Реала», то в этом сезоне мадридцы пережили целую серию травм. Еще прошлым летом из-за разрыва связок надолго вылетел MVP прошлого розыгрыша Евролиги Серхио Льюль. Защитник начал принимать участие в играх всего несколько недель назад.

Какое-то время был травмирован и мощный форвард Энтони Рэндольф, однако сейчас он уже полностью восстановился и способен доставить армейцам немало головной боли своими проходами и дальними бросками.

Но главной заботой ЦСКА, безусловно, станет 19-летний гений «Реала» Лука Дончич.

Словенец в этом сезоне уверенно ведет за собой «королевский клуб», являясь главным созидателем его атак. Если атакующий защитник сумеет показать себя во всей красе и в таком напряженном турнире, как «Финал четырех», то, вероятно, эти два матча станут для него последними в Европе — клубы НБА уже выстроились в очередь.

Нет сомнений, что «Реал» и ЦСКА, которые считаются лучшими атакующими командами Европы, подарят зрителям настоящее зрелище и немало красивых голов.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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