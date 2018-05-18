Онлайн-трансляция полуфинала Евролиги ЦСКА — «Реал»

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Мажет Дончич из-за дуги, хотя был совсем один
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Фолит Хиггинс под чужим кольцом
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Стартовое вбрасывание выигрывают баскетболисты ЦСКА
21:59
У Реала в старте Кампаццо, Тейлор, Рейес, Айон и Дончич
21:55
Стала известна пятерка баскетболистов ЦСКА, которые начнут матч в стартовом составе.
21:50
Стадион в Белграде сегодня заполнен до отказа. 18,386 зрителей вмещает арена.
21:40
До начала поединка остается около двадцати минут.
21:35
Первым финалистом турнира стал турецкий «Фенербахче», который обыграл литовский «Жальгирис» со счетом 76:67. Кто составит туркам компанию в финале? Голосуйте в нашем сообществе «ВКонтакте».
21:30
Добрый вечер, уважаемые читатели! Приветствуем вас на полуфинальном матче баскетбольной Евролиги. Московский ЦСКА встретится с мадридским «Реалом».