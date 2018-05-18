Онлайн-трансляция полуфинала Евролиги ЦСКА — «Реал»

Курсы валют$ 62.21 (+0.053) 73.23 (+0.013)
Москва: +16°C
Кто вошел в новое правительство
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Переходные матчи
15:00
ЕнисейАнжи
3:0
закончен
17:30
АмкарТамбов
2:0
закончен
ЧМ / 2018
17:15
РоссияКанада
4:5 (ОТ)
закончен
17:15
СШАЧехия
3:2
закончен
21:15
ШвецияЛатвия
3:2
закончен
21:15
ФинляндияШвейцария
2:3
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
2:4
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
2:4
закончен
Теннис / Турнир WTA в Риме. 1/8 финала
18:26
Мария Шарапова (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия)
6:3, 6:4
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
Евролига
19:00
Фенербахче Жальгирис
76:67
закончен
22:00
ЦСКА Реал Мадрид
3:0
1 четверть
Теннис / Турнир WTA в Риме. 1/4 финала
15:49
Мария Шарапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия)
6:7, 6:4, 7:5
закончен
Испания / Примера
14:00
СельтаЛеванте
не начался
17:15
ЛеганесБетис
не начался
19:30
СевильяАлавес
не начался
19:30
МалагаХетафе
не начался
19:30
Лас-ПальмасЖирона
не начался
21:45
ВильярреалРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
16:00
ЮвентусВерона
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
ЧерноморецЗирка
не начался
17:00
КарпатыСталь К
не начался
17:00
АлександрияОлимпик Д
не начался
19:30
Динамо КШахтёр Д
не начался
Франция / Лига 1
22:00
КанПСЖ
не начался
22:00
ДижонАнже
не начался
22:00
ЛионНицца
не начался
22:00
МарсельАмьен
не начался
22:00
МетцБордо
не начался
22:00
НантСтрасбург
не начался
22:00
РеннМонпелье
не начался
22:00
Сент-ЭтьенЛилль
не начался
22:00
ТулузаГенгам
не начался
22:00
ТруаМонако
не начался
ЧМ / 2018
16:15
ШвецияСША
не начался
20:15
КанадаШвейцария
не начался
НХЛ / плей-офф
02:15
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
Баскетбол
Единая лига ВТБ НБА Сборная России Еврокубки Мировой баскетбол
ЦСКА Реал Мадрид

Полуфинал Евролиги. ЦСКА — «Реал». LIVE

Онлайн-трансляция полуфинала Евролиги ЦСКА — «Реал»

,
Московский баскетбольный клуб ЦСКА встречается с мадридским «Реалом» в полуфинальном матче Евролиги, который проходит в Белграде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Судьи: Луиджи Ламоника, Роберт Лоттермозер, Матей Болтаузер / Штарк-Арена - Комбанк-Арена
Идет 1-я четверть
ЦСКА
3 : 0
Реал Мадрид
ЦСКА
Реал Мадрид
3 ф В. Радд
11 ф С. Антонов
20 ф А. Воронцевич
21 ф У. Клайберн
31 ф В. Хряпа
41 ф Н. Курбанов
42 ц К. Хайнс
44 ц О. Хантер
1 з Н. де
7 з В. Фридзон
13 з С. Родригес
22 з К. Хиггинс
3 ф Э. Рэндольф
5 ф Р. Фернандес
44 ф Д. Тэйлор
9 ц Ф. Рейес
14 ц Г. Айон
22 ц Э. Таварес
33 ц Т. Томпкинс
1 з Ф. Козёр
7 з Л. Дончич
11 з Ф. Кампаццо
20 з Д. Кэрролл
23 з С. Льюль
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'2

Мажет Дончич из-за дуги, хотя был совсем один

'1

Забивает Хиггинс «трешку» после заслона Хантера!

"1

Фолит Хиггинс под чужим кольцом

'1

Стартовое вбрасывание выигрывают баскетболисты ЦСКА

21:59

У Реала в старте Кампаццо, Тейлор, Рейес, Айон и Дончич

21:55

Стала известна пятерка баскетболистов ЦСКА, которые начнут матч в стартовом составе.

21:50

Стадион в Белграде сегодня заполнен до отказа. 18,386 зрителей вмещает арена.

21:40

До начала поединка остается около двадцати минут.

21:35

Первым финалистом турнира стал турецкий «Фенербахче», который обыграл литовский «Жальгирис» со счетом 76:67. Кто составит туркам компанию в финале? Голосуйте в нашем сообществе «ВКонтакте».

21:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! Приветствуем вас на полуфинальном матче баскетбольной Евролиги. Московский ЦСКА встретится с мадридским «Реалом».